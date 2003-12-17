Политика >> Германия

«Партнер» №8 (275) 2020г.

Отношения Европа-Америка: раскол Запада?

Как на Германии отражается политика Дональда Трампа и что изменится, если его не переизберут

Трансатлантические связи начали ослабевать уже раньше, но на объективный тренд наложился специфический политический стиль нынешнего президента США. ФРГ и другие страны ЕС ждет рост расходов на оборону и внешнюю политику.

Бывали ли отношения между ФРГ и США когда-нибудь хуже, чем сейчас? Вряд ли. Серьезные разногласия случались, конечно, и раньше, но чтобы Вашингтон грозил ввести санкции против немецких госучреждений и официальных лиц, а в Германии звучали призывы к контрсанкциям – такого еще не было. Теперь из-за строительства российского газопровода «Северный поток-2» это может произойти.

А неожиданный план Вашингтона вывести с немецкой территории почти треть американских солдат? За последние три десятилетия их число уже не раз сокращали, но это неизменно происходило по согласованию сторон, никогда еще президент США не представлял это как наказание Германии за политику ее правительства. Ведь такой внезапный шаг не только ослабит обороноспособность ФРГ, но и лишит жителей небольших городков, где обычно расположены американские гарнизоны, большого числа хорошо оплачиваемых рабочих мест.

Подрыв западной либеральной модели

Одновременно глубокий кризис переживают и трансатлантические связи. Так называют отношения между США и европейскими членами Североатлантического альянса НАТО, а также членами Евросоюза. Достаточно вспомнить, как Дональд Трамп поддерживал состоявшийся в этом году Брекзит – выход Великобритании из ЕС. Тем самым американский президент, по сути дела, содействовал подрыву единства своих европейских союзников.

Или возьмем решение Вашингтона обложить пошлинами в 25% некоторые французские товары. Если штрафные меры в начале 2021 года вступят в силу, это станет очередным витком в нарастающем с 2018 года торговом конфликте между США и ЕС. А ведь еще совсем недавно эти два экономических блока вели переговоры о создании зоны свободной торговли и стремились к отмене всяческих пошлин.

В общем, нет ничего удивительного в том, что пошли разговоры о «расколе Запада». Не будем спорить о точности столь броской формулировки. В любом случае очевидно, что ЕС и США, два оплота западной либеральной рыночной политико-экономической модели, в настоящее время всё больше отдаляются друг от друга. Это не может не беспокоить нас, жителей Германии, ведь именно эта модель обеспечивает нам привычный образ и уровень жизни.

Поэтому попробуем разобраться в том, почему это происходит и к чему может привести. И поищем ответ на вопрос, какую роль во всем этом играет Дональд Трамп.

Две концепции политики США

Вряд ли кто будет спорить: беспрецедентное ухудшение трансатлантических отношений совпало с его президентством. Но бесспорно и то, что Трамп, идя к власти, не оставлял никаких сомнений в своем намерении всецело руководствоваться лозунгом «Америка прежде всего». За это его и избрали. По меньшей мере половина избирателей и немалая часть элиты США хотела проведения политики, при которой их страна отказывается от определенных международных обязательств и пренебрегает интересами зарубежных партнеров и даже союзников.

Ничего удивительного в этом нет. В американском обществе уже больше ста лет противостоят друг другу две главные внешнеполитические концепции. Одна из них, экспансионизм, предполагает активную внешнюю политику Соединенных Штатов, их присутствие, в том числе и военное, в самых разных точках земного шара, продвижение на всей планете экономической модели, ценностей и образа жизни США.

Другая, изоляционизм, исходит из того, что Америке не надо тратить непомерные средства на глобальное военно-политическое присутствие, на роль мирового жандарма, как любили писать в советских газетах, а следует по возможности отгородиться от внешнего мира с его бесконечными проблемами, благо страна окружена двумя океанами, и заниматься собой, своими делами.

Объективный тренд и субъективный фактор

Американские президенты никогда не следовали одной из этих концепций в чистом виде, политика США всегда сочетала оба подхода, но в разные периоды то один, то другой преобладал. Сейчас явно доминирует изоляционизм. Но этот крен наметился до Трампа. Америка уже до него устала от войн в Афганистане и Ираке, последовавшими за терактами 11 сентября 2001 года, от нескончаемых конфликтов на Ближнем Востоке, от борьбы с террористами из «Исламского государства».

Интерес Америки к Европе тоже начал падать до Трампа. Уже при его предшественнике Бараке Обаме внимание американского политического класса всё больше переключалось от европейских союзников на азиатского противника – Китай. Обязательство тратить на оборону как минимум 2 процента своего ВВП, на которое нынешний президент США постоянно ссылается, страны НАТО тоже взяли на себя до его прихода в Белый дом – в 2014 году под впечатлением того, как Россия присоединила Крым и, развязав войну на востоке Украины, попыталась создать на значительной части ее территории Новороссию.

Короче говоря, когда Дональд Трамп в 2017 году вступил в должность, отношения Европы и Америки уже охлаждались. Однако на этот объективно сформировавшийся тренд наложился субъективный фактор. А именно: импульсивный характер и волюнтаристский стиль правления нового президента. Малоопытный в политике и тем более в дипломатии самовлюбленный бизнесмен оказался неспособным работать в команде, о чем свидетельствует феноменальная текучесть кадров в его администрации, и прислушиваться к советам специалистов. В результате то, что могло ограничиться всего лишь некоторым ослаблением связей между Европой и Америкой, всё больше напоминает размежевание.

Как распределить расходы на оборону

При этом Трамп ведь вполне резонно ставит вопрос о том, что США не могут бесконечно тратить астрономические суммы на содержание своей армии, гарантируя защиту всем партнерам по НАТО, и что союзники должны увеличить вклад в общую оборону. И он совершенно справедливо недоволен тем, что пока лишь очень немногие члены альянса выделяют обещанные 2 процента своего ВВП на оборону.

Однако дальновидный политик не стал бы постоянно выражать это недовольство публично, тем более в оскорбительной форме, он давил бы на партнеров за закрытыми дверями. И не забывал бы при этом, кстати, о том, что на достижение двухпроцентной цели были отведены десять лет, которые истекают в 2024 году. Так что у той же Германии, которая, конечно же, в военном отношении расслабилась под казавшимся вечным американским ядерным зонтиком, еще есть время увеличить свои расходы на армию, флот и международные военные операции типа афганской.

И чего опытный политик уж точно не сделал бы: он не стал бы сеять сомнения в непоколебимой готовности Америки защищать своих союзников. Из-за необдуманных заявлений Трампа зашаталась семидесятилетняя система безопасности Запада, причем не только в атлантическом регионе, но и на Тихом океане, где приверженцами западной модели являются зависящие от защиты США Япония, Южная Корея, Тайвань.

Этим сразу же воспользовался для расширения сфер своего влияния Китай, тут же осмелела Северная Корея, Россия усилила воинственную риторику и военное присутствие на Ближнем Востоке и в Африке, а Турция, оставаясь членом НАТО, стала все более откровенно шантажировать Евросоюз.

Нужны переговоры и компромиссы

А почему бы нет, говорит себе, видимо, турецкий президент Эрдоган, ведь Трамп же тоже шантажирует ЕС в вопросе «Северного потока-2». Повторим: хозяина Белого дома можно понять, когда он возмущается, что Америка содержит армию в Европе, чтобы, по идее, защищать Германию и другие страны ЕС от потенциальной российской угрозы, а те платят России огромные деньги за ее газ. Но не всё так просто. США ведь, к примеру, тоже платят немалые деньги за российские ракетные двигатели, тем самым напрямую поддерживая именно ту отрасль, которая производит угрожающее Америке оружие.

Трамп вправе ожидать от ЕС увеличения закупок сжиженного газа из США, и они растут, но умелый политик не стал бы столь бесцеремонно давить на ФРГ в вопросе российского газопровода. Ведь теперь Берлин вынужден до конца поддерживать этот проект, просто чтобы сохранить лицо. Тут нужен был не грубый наезд, а терпеливый поиск взаимоприемлемого решения.

И в торговых вопросах тоже следовало бы вести переговоры, а не грозить драконовскими пошлинами. Гнев Трампа вызвал введенный Францией налог на американских интернет-гигантов. Этот вопрос давно назрел: не должно так быть, что малые и средние фирмы в ЕС исправно платят в казну, а, скажем, Google или Facebook в силу глобального характера своего бизнеса имеют возможность от этого уклоняться. Тут нужен международный компромисс, но его трудно найти, если одна сторона настаивает на принципе «Америка прежде всего».

А если в ноябре президентом США изберут Джозефа Байдена? Политический стиль в Вашингтоне и тональность трансатлантического диалога, несомненно, изменятся, но прежними отношения ЕС-США всё равно не станут. Хотя бы потому, что пандемия коронавируса, экономический кризис и политические потрясения этого лета заставят Америку все ближайшие годы сосредоточиться на себе и своих проблемах.

Что всё это означает для Германии и Евросоюза? В любом случае рост расходов на оборону и урегулирование внешнеполитических кризисов. Придется нам из-за этого платить больше налогов? Возможно.

«Курс консалтинг» (Кёльн)

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