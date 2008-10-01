Политика >> Мир

«Партнер» №8 (275) 2020г.

Америка. Приговорены к сносу…

Как сносят памятники, мне довелось увидеть еще в детстве.

Рядом с нашим домом был маленький скверик. Hапротив входа там стояла белая гипсовая скамеечка. А на ней сидел тоже гипсовый дедушка Ленин, обнимавший одной рукой товарища Сталина. Проходя мимо, я обязательно гладила их обоих по коленкам и тихо вздыхала, что нельзя примоститься рядом – такие добрые у них были лица… Ho однажды дедушка Ленин остался один, причем... без руки, которой он обнимал соседа по лавке. Как я теперь понимаю, товарища Сталина просто убрали вместе с ленинской рукой... Вскоре скамеечка исчезла…

И хоть эти двое – наша история, ни малейшего сожаления о «потере» я не испытываю. Скажу больше. Bсё в моей душе восстает против памятникoв человекy, который ни одним судом мира не признан преступником, но таковым для меня был, есть и будет... Наверное, потому, что всё это было недавно, и я помню, что рассказывали люди – свидетели, а то и участники событий тех страшных предвоенных лет.

При этом, ни малейших негативных чувств ни, скажем, к Малюте Скуратову, ни к Ивану Грозному я не испытываю. Оно и понятно – плюсквамперфект. Даже большевики не тронули памятники ни Николаю I, ни даже Петру – а уж он-то народу положил... Воевать с историей бессмысленно. Однако же, воюют.

Война с памятниками

Война с памятниками – это ни в коем случае не know how нынешних пламенных борцов с расизмом.

Г од назад мексиканские «зеленые» предложили убрать памятники Эрнану Кортесу и Христофору Колумбу – oни плохо относились к коренным народам.

Правда ли это? Увы, правда. Кортес был повинен в гибели около 100 тысяч жителей столицы ацтеков в XVI веке. Ho покоренные им ацтеки приносили человеческие жертвы своим богам. Историки называют цифру – 136 тысяч человек. Это как – с точки зрения человека XXI века?

В Гане, обвинив в расизме, снесли памятник Махатме Ганди.

В штате Кентукки оторвали правую руку ... Людовику XVI. Несчастный король, обезглавленный во времена французской революции, пострадал второй раз… Когда-то Америка назвала в его честь город Луисвилль в благодарность Франции, которая в пику Лондону поддерживала молодое американское государство. Расистом он никак быть не мог, но …такая «мелочь» значения не имеет.

Список BlackLivesMatter

Сразу двух фигурантов из списка кандидатов на снос «аргументированно» упомянул американский историк левых взглядов Говард Зинн: «Следует ли говорить школьникам, что Колумб, который был, как им внушают, героем, калечил индейцев, обращал их в рабство, уничтожал – и всё потому, что искал золото.

Следует ли говорить людям, что Теодор Рузвельт, превозносимый как один из величайших наших президентов, на деле был поджигателем войны, обожал боевые подвиги и приветствовал американского генерала, учинившего беспощадную бойню на Филиппинах?»

Теодор Рузвельт – 26-ой президент США, лауреат Нобелевской премии мира. Судя по всему, эти «мелочи» ничего не стоят, и власти приняли решение снести его памятник. ВЛАСТИ! Потому, что Рузвельт на лошади, а индеец справа и афроамериканец слева – пешим строем. Но «Боливар не вынесет двоих», тем более троих. А то и зоозащитники подтянутся. Одним словом, как в песенке – «ослик на дедушке едет верхом». Это было бы правильно?

Надо признать, что с уничтожением памятников прекрасно справляются и без решения властей.

Томас Джефферсон – 3-ий президент США, автор Декларации независимости. Памятник ему снесли в Портленде. В том же Портленде добрались до 1-ого президентa США Джорджа Вашингтона.

В Атланте был снесен памятник Джефферсону Девису, первому и единственному президенту Конфедеративных Штатов Америки. Кстати, во время гражданской войны он усыновил чернокожего ребенка. Возможно, погромщики этого не знали. И то сказать, ерунда какая...

В Сан-Франциско демонстранты снесли памятник президенту Улиссу Гранту.





80 лет стоял в Техасе памятник генералу Роберту Эдварду Ли, герою конфедератов, на могилу которого в городе Лексингтоне до последнего времени продолжали носить цветы. Снесли…

Мэр Бостона намерен снести скульптуру президенту Аврааму Линкольну, а в Вашингтоне eгo памятник обляпали краской. Памятник человеку, который 22 сентября 1862 года произнес слова о том, что с 1 января 1863 года все рабы «отныне и навсегда будут свободными». 1 января 1863 года с рабством в Америке было покончено.

Обвиняется Христофор Колумб

Сомневаюсь, что борцы с расизмом читали Говарда Зинна и разделяют его взгляд на Христофора Колумба, но памятники генуэзскому мореплавателю не просто сносят, а топят в воде и обезглавливают – в Бостоне, Ричмонде, Балтиморе, Сент-Поле, Сакраменто, Сан-Франциско... Кстати, в Сан-Франциско – с полного благословения властей, которые сказали, «что он не заслуживает почитания».

В городе Рочестер стоял памятник Фредерику Дугласу. Рожденный рабом, в 1838 он бежал на Север, стал руководителем негритянского освободительного движения, борцом за права чернокожего населения Америки. Заодно свалили и его...

Этот список можно продолжать и продолжать... достаточно, наверное. Можно разве что добавить, что дикое раздражение вызывает то «печальное» обстоятельство, что Иисус Христoс – белый...

А на другом берегу Атлантики лондонские «бобби» стали цепью, чтобы защитить памятник Черчиллю.

Избавиться от пятна кровопролития

«...B это сложное для Соединенных Штатов время... стоит спросить: что мы за нация и в каком направлении хотим идти. Те из вас, у кого черная кожа, учитывая, что в убийстве замешаны белые люди, ... наверняка исполнены горечью, ненавистью и желанием мести. Мы можем всей страной двинуться в этом направлении... наполненныe ненавистью друг к другу... Или мы можем... избавиться от насилия, от пятна кровопролития, которое расползается по нашей земле».

Эту речь, которая длилась 4 минуты и 57 секунд, произнес 4 апреля 1968 Роберт Кеннеди. Она начиналась словами: «Мартин Лютер Кинг был убит сегодня». Hет необходимости рассказывать, кто такой Мартин Лютер Кинг.

Прошло 52 года.

25 мая 2020 года в Миннеаполисе погиб Джордж Флойд. Сложно сравнивать эти два убийства, но протесты против расизма вспыхнули по всей стране и приняли... очень своеобразные формы.

Из самых ярких зрелищ – белые на коленях просят прощения у своих чернокожих сограждан за рабство их далеких предков и целуют им ботинки.

Интересно не столько то, что испытывают те, кто становятся на колени, как чувства людей, подставляющих свои башмаки для поцелуев.

«Потомственные жертвы рабства» стали воевать с историей. А поскольку исторические персонажи уже давно – кто в раю, кто в аду, на землю полетели установленные им памятники.

Pазбушевавшихся борцов с расизмом поддержала часть американской элиты. Демонтаж памятника генералу Ли поддержал губернатор штата Вирджиния: «Мы больше не будем проповедовать фальшивую версию истории».

Спросить бы, о какой «фальшивой версии» идет речь, так ведь не ответит...

Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси распорядилась выкинуть из здания четыре портрета конфедератов – бывших спикеров. Таковы, по ее словам, «наши высшие идеалы как американцев».

Ей-богу, впору американцам обидеться – хороши «высшие идеалы» – портреты вышвыривать.

Вот и получается, что не только фигуры Мартинa Лютера Кинга и Джорджa Флойда невозможно сравнивать. А и между Робертом Кеннеди и нынешними ... пропасть.

«Одна страна, один флаг, одна судьба».

Под этим лозунгом произошло примирение Севера и Юга США после гражданской войны.

Через полвека президент Кеннеди обратился к нации: «...Чернокожие американцы подвергаются притеснениям, а закон не предусматривает никаких средств защиты. … я призываю Конгресс принять закон, гарантирующий всем американцам право доступа ко всему, чему надлежит быть общим достоянием».

В июле 1964 года президент Линдон Джонсон подписал Закон о гражданских правах и сказал: «Любой гражданин, как только он отвергнет собрата со словами: «Он не такого цвета как я» – в тот же миг предает Америку».

А сегодня? Готовность в любую минуту обидеться у одних и ежеминутнaя боязнь обидеть у других, щедро приправленная распрями элиты, смешались в чудовищный коктейль, выплеснувшийся на улицы американских городов. И полетели памятники и портреты, посыпались стекла магазинных витрин...

И смех, и грех

Кстати о витринах. Американцы невесело шутят: если хозяин успел ДО ТОГО забить досками свой магазинчик, значит, он расист.

B университетe Вашингтона студенты обратились к ректору с требованием освободить афроамериканцев от экзаменов – им нужно участвовать в протестах (спасибо, что не в погромах... хотя, как знать). Освободили! Они же не самоубийцы. Потому, что профессора из Калифорнийского университета за отказ выполнить аналогичную «просьбу» с работы турнули.

«Полетела» с работы еще одна дама. За то, что ее пасынок (!) был одним из полицейских, принимавших участие в задержании Брукса в Атланте, того самого, который оказал сопротивление и был застрелен.

Адвокаты Марк и Патрисия МакКлоски, защитившие от погромщиков свой особняк, стали чуть ли не персонажами полицейского разбирательства.

Рассказывают, что на Брайтоне в одном окне появилось написанное от руки объявление: «Уважаемые погромщики. К нам не приходите. Здесь живут русские. Они не разговаривают, они стреляют». И фотография круглолицого юноши в кипе.

Смешно? Смешно! Грустно? Еще как!

Потому, что на ум приходят слова, приписываемые Уинстону Черчиллю: «Демократия – самый худший вид правления, не считая всех прочих, что человечество испробовало за свою историю».

А ведь могут «испробовать» еще раз. С непредсказуемым результатом. А это уже не смешно. И не грустно. Это – СТРАШНО!

О. Нахт (Дортмунд)

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