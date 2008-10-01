Политика >> Мир

«Партнер» №8 (275) 2020г.

Исламское государство: новые головы гидры

Уж сколько раз мы слышали и читали о победе России над Исламским государством в Сирии, которое в России до сих пор именуется устаревшей аббревиатурой «ИГИЛ (Исламское государство Ирака и Леванта)».

После декабря 2017 года появилась даже медаль «За победу над ИГИЛ, 2015-2017, Сирия», которая неизвестно каким образом всплыла на черном рынке в Курске за 50 тысяч рублей. Никаких официальных сообщений об учреждении такой награды в России я не нашел. Предполагают, что это чисто внутренний знак отличия «ЧВК Вагнер» – вооруженной и весьма боеспособной группировки, имеющей, как уверяют, прямое отношение к «повару Путина» Евгению Пригожину. Пригожин удостоился персональных санкций со стороны США, а действия его ЧВК зафиксированы на Украине, в Сирии, в Ливии и даже в Судане и Центрально-Африканской Республике. Так или иначе, победа России в 2017 году громогласно и многократно объявляется неоспоримой и окончательной, несмотря на то, что целый ряд городов Сирии тогда еще находился под контролем ИГ.

Освобождение сирийской территории от ИГ (а это чуть ли не половина всей страны) пришлось в основном на долю Международной коалиции во главе с США, авангард и главную ударную силу которой составляют военные формирования иракских и сирийских курдов.

Не слишком доверяю популярной статистике, но всё-таки, согласно ей, чуть ли не 90 % городов и населенных пунктов Сирии (до этого – Ирака) были освобождены из-под контроля ИГ именно Международной коалицией, а лишь 10 % – армией Асада с ливанской «Хезболлой» в авангарде и при активнейшей поддержке российской авиации.

Многие, конечно, помнят эпизод со взятием мятежного Алеппо, но немногие помнят и жалобы местного населения, обращения в международные правозащитные организации о намеренной бомбежке рынков, школ, больниц... Вот только того, что в России называют ИГИЛ, в Алеппо, крупнейшем городе Сирии, и близко не было. «Халифатчиков» добивала Международная коалиция и лишь в конце марта 2019 года последним сражением на сирийской земле стала битва за Багуз, небольшой, но стратегически важный населенный пункт близ границы с Ираком, последний бастион еще недавно огромного квазигосударства. Бои продолжались несколько недель, исламские боевики сопротивлялись отчаянно, пользуясь разветвленной системой туннелей. Американская авиация бомбила все заметные цели, но время от времени делала продолжительные гуманитарные паузы, давая возможность выйти из обреченного города мирным жителям. Несколько десятков тысяч человек воспользовались этим шансом, в том числе и пара сотен боевиков, решивших сдаться в плен.

Так подавало события Федеральное агентство новостей (РИАФАН), излагая донесение представителя Коалиции. И вот последовавший комментарий: «Картина гибели «халифата» ИГ в Сирии оказалась не менее ужасной, чем преступления «Исламского государства» на захваченных территориях. Вместе с фанатичными боевиками на территории Багуза под ударом оказались женщины, дети и старики. Авиация Международной коалиции наносит удар за ударом по остаткам Багуза, без разбору уничтожая боевиков, их жен и детей, мирных жителей, не успевших сбежать перед началом военной операции, и всю оставшуюся инфраструктуру. Методы Международной коалиции и ранее вызвали возмущение даже у союзников США, а при осаде Багуза американская авиация превзошла себя, день за днем поливая левобережье Евфрата зажигательными боеприпасами с белым фосфором и тяжелыми авиабомбами. Разумеется, после осады ИГ на месте Багуза останутся лишь пустыня и обломки строений — США пришли в Сирию не для того, чтобы восстанавливать страну».

Почему теперь так? Для многих не секрет, что РИАФАН вместе с «Агентством интернет-исследований», известном еще как «фабрика тролллей», сязаны, оказывается, с тем же Евгением Пригожиным...

ИГ было разгромлено территориально. Не может быть халифата, пусть и ложного, хотя бы без клочка собственной земли. Но идеологи ИГ вполне предвидели такой исход и заранее стали менять стратегию. Некоторые даже считают, что потеря территории в Ираке и Сирии сыграла на руку глобальным амбициям ИГ, и оно, как коронавирус, стремительно распространяется по всему миру. Иными словами, произошел переход от централизованного квазигосударства в сетевую организацию, подразделения которой не связаны жестко друг с другом и с центром, т.е. произошел переход от вертикальной структуры к горизонтальной. О вероятности такого развития событий давно предупреждали многие аналитики и даже Генеральный секретарь ООН Гутерриш.

И вот вероятность стала реальностью. В Ираке ушедшие ранее в подполье боевики ИГ вновь оживились, даже в разгар эпидемии, серьезно затронувшей эту страну. Но теперь нападения стали носить точечный характер, главными целями стали не населенные пункты, а объекты инфраструктуры, административные здания, армейские штабы. Чуть ли не ежедневные теракты в Багдаде, столице страны.

Нападения стали молниеносными, боевики растворяются среди местного населения, вновь превращаясь в «спящие ячейки». Правительство Ирака едва ли было готово к такому развитию ситуации и ранее даже потребовало вывода из Ирака американских войск. Дескать, сами себя защитим. Нынешняя иракская армия, однако, не слишком способна противостоять современным угрозам, поскольку обучена в основном тактике общевойсковых городских операций и не имеет достаточно эффективной разведки. ИГ легко уходит от ударов, ведь среди джихадистов немалое число бывших солдат и офицеров бывших саддамовских армии и полиции, столь опрометчиво распущенных в свое время Соединенными Штатами.

Есть еще проиранское шиитское ополчение «Хашд Шааби», которое время от времени занимает те или иные населенные пункты, находящиеся «под подозрением». Но с ними буквально на ножах находится суннитское (проамериканское) ополчение «Хашд Вотани», что вносит полную сумятицу в провинциальную жизнь. А стремительно растущие голод, коррупция и бесправие как на дрожжах плодят новых и новых рекрутов ИГ. Громко разрекламированные операции кадровой армии, как правило, не приносят «серьезных результатов», то есть боевики просто исчезают из пределов досягаемости.

Примерно то же происходит в соседней Сирии, хотя нюансы здесь другие. Огромная территория несостоявшегося халифата находится сейчас под контролем Дамаска. Сирийские демократические силы, состоящие из курдов и оппозиционных племенных и иных арабских ополчений, не признающих Асада, покинули этот регион, именуемый Бадия, или Сирийская пустыня (части мухафаз Дейр-эз-Зор, Хомс, Хама и Ракка), и передали его сирийской регулярной армии. Силы ИГ, избежавшие разгрома (а их несколько тысяч), легко нашли убежище в малонаселенном районе, тем более что недовольное режимом население частенько их поддерживает.

Уже более года назад началась активизация «спящих ячеек» – нападения на армейские блокпосты, важнейшие коммуникации и патрули. Однажды исчезли аж два сирийских батальона... Какова же была реакция Дамаска? Чарлз Листер, руководитель программы противодействия терроризму и экстремизму Вашингтонского института Ближнего Востока, напоминает, что после этого было проведено совещание больших чинов сирийской армии, российской, формирования «Кодс» Корпуса стражей иранской революции и ливанской «Хезболлы», на котором было принято решение не противодействовать растущей активности ИГ, а лишь ее «сдерживать».

При этом значительная часть всех сил была переведена в Идлиб, к «зоне деэскалации» – там полно самых разнообразных террористических организаций и даже откровенных бандитов. Вот только ИГ там не отмечена... В такой ситуации я не исключаю, что в Бадию вернется халифат, то есть территориальное образование. Это не станет каким-то супердостижением, но наглости ИГ прибавит.

И всё-таки главной своей задачей ИГ ставит распространение и укоренение по всему миру, а его филиалы – «вилаяты» – превратились уже в столь своеобразные радикально-исламистские организации, как «Имарат Кавказ» и нигерийская «Боко Харам». С филиалом ИГ никак не могут справиться войска Мозамбика…

По всему миру ИГ отметился в 57 странах. На месте отсеченной головы гидры выросли новые, и сколько-нибудь внятного плана борьбы с этой заразой я пока не видел.

Евгений Кочанов (Бонн)

Читайте также: