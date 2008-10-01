Политика >> Мир

«Партнер» №8 (275) 2020г.

Американская трагедия

Послушайте! Ведь, если звезды зажигают,

значит – это кому-нибудь нужно.

Владимир Маяковский

События, произошедшие этим летом в США, иначе, как трагедией, назвать нельзя. Как могло такое случиться, что страна, которую – пусть и не все со мной согласятся – считают оплотом гражданских прав, порядка и свободомыслия, в одночасье потеряла весь свой здравый смысл. Массовые грабежи и насилия захлестнули Америку. Вдребезги разнесены красивейшие районы многих городов, в том числе Лос-Анджелеса и Нью-Йорка. Около сотни полицейских убиты. Невозможно себе представить, что гибель многократно судимого рецидивиста (преднамеренная или непреднамеренная – это еще решит суд) могла поколебать хваленую устойчивость американской судебной и политической системы.

Попытаемся разобраться в происходящем.

Примат истерии над разумом

Когда-то я читал книгу польского публициста Березовского «Бог любит Америку». Автор, который долгие годы жил в этой стране, с большой любовью и значительной долей юмора писал об Америке и американцах. Если бы он сегодня решил написать продолжение, то, наверно, назвал бы новую книгу «Бог разлюбил Америку».

Со стороны может показаться, что Америку охватило массовое безумие. Иначе как объяснить тот феномен, что не какие-то хулиганы-рецидивисты, а вполне нормальные люди, еще вчера сидевшие дома и не обидевшие даже муху, вдруг вышли на улицу и, присоединившись к раскаленной толпе, предались безудержному вандализму. Вспышки насилия, столь же беспорядочные и бессмысленные, как удары пандемии, грабежи и поджоги, бредовые призывы распустить полицию, снос десятилетиями стоящих исторических памятников, состояние хаоса и неопределенности – всё это вызывает тяжелое чувство нелепого стечения обстоятельств.

Но это впечатление обманчиво. В том, что происходит сегодня, есть своя логика, своя система. Идеологическое обоснование этих событий готовилось задолго до их наступления.

Идеологическая артподготовка

В 2013 году в Америке возникло протестное движение Black Lives Matter (BLM), что в переводе означает «Жизни черных имеют значение». Задолго до этого, еще полвека назад, кумир американской молодежи, белая писательница и философ Сьюзен Зонтаг поставила убийственный диагноз: «Белая раса – это раковая опухоль на теле истории человечества». Уже в наши дни одна из идеологов этого движения продолжила и развила эту мысль: «Белая кожа – это ненормальность, свойственная недочеловеку. Все фенотипы существуют в семье черных народов, а белые люди – генетический дефект черноты... Черные через свои доминирующие гены могут буквально смести с лица земли белую расу». Что можно сказать по этому поводу? Гитлер отдыхает.

А вот еще одно высказывание: «Белые люди в BLM – в лучшем случае граждане второго сорта. По-хорошему они нужны только в качестве живых щитов или как «торпеды» и денежные мешки». Таким было идеологическое обоснование произошедших событий.

Движущие силы протестного движения

К движению, в котором основную ударную силу составляют афроамериканцы, примкнули ультралевые анархисты движения «Антифа». Без всякой идеологии эти молодчики настроены против государства вообще и с большой охотой принимают участие во всех где-либо происходящих бесчинствах. В них также отметились и правые радикалы из националистического движения «Бугалу». У них по другим причинам свои счеты с государством.

Но самую существенную поддержку протестующие получили от Демократической партии и примыкающих к ней многочисленных средств массовой информации. В происходящем на улицах «демократы» (далее я так буду называть лидеров Демократической партии) увидели возможность добиться своей единственной цели, к которой они безуспешно стремились последние четыре года, – изгнать Дональда Трампа из Белого дома.

Американские университеты – рассадник левых идей

Университетская среда, причем не только в Америке, всегда являлась колыбелью свободомыслия. Можно вспомнить, что немецко-американский философ и социолог Герберт Маркузе в средине прошлого века выдвинул идею о том, что прошло то время, когда пролетериат был самым революционным классом и могильщиком буржуазии, как когда-то предрекали Маркс и Ленин. Маркузе утверждал, будто рабочий класс обуржуазился и ему есть что «терять, кроме своих цепей», а самым революционным классом является студенчество и образованная молодежь. Эта идея никак не вписывалась в советские святцы, поэтому наши идеологи, чтобы не спорить с Маркузе и приводить какие-то доказательства, просто объявили его реакционером.

Хочу здесь сделать небольшое отступление. Когда я учился в институте, у нас был предмет под названием «ОМЛ» – основы марксизма-ленинизма, а в аспирантуре мы сдавали кандидатский минимум по философии. Таким образом, все мы были соответствующим образом индоктринированы. В американских университетах, кстати в немецких тоже, нет т.н. идеологических кафедр, где проводится целенаправленная «промывка мозгов». Каждый преподаватель рассказывает то, что ему бог на душу положит. Следовательно, идеологическая подготовка студентов целиком и полностью зависит от соответствующего настроя преподавателей. Например, некий профессор Гарвардского университета, кстати, известный в своей области ученый, пишет: «У нас нет другого выбора, кроме как задуматься о применении силы для того, чтобы построить лучший мир, помня о том, что это – компромисс между малым насилием сегодня и готовностью терпеть несправедливость бесконечно». В общем, ну очень ученый человек, что с него взять?

Итак, американские студенты и вообще образованные люди, как правило, относят себя к либералам и, соответственно, поддерживают Демократическую партию. И в этом нет ничего плохого. Беда в том, что в последние несколько десятилетий университетская профессура совершила сильный крен влево, в сторону социалистических идей, вплотную приближаясь к большевистским идеям. Недаром сенатор-революционер Берни Сандерс на праймериз Демократической партии долгое время шел вровень с Джо Байденом, порой опережая его в некоторых штатах.

Выступления левых либералов, так называемых «прогрессистов», сопровождаются жестокой критикой существующего уклада жизни в Америке. Они утверждают, что страна пронизана системным расизмом, что капитализм отвратителен, поскольку неизбежно ведет к вопиющему неравенству: делает богатых еще богаче, а бедных – еще беднее. В общем нужны решительные перемены, желательно революция. Что тут можно сказать? Только одно: дураки не переводятся. Столетний опыт русской революции никого ничему не научил.

В результате идеологической накачки из университетов вышло целое поколение молодых людей, основательно напичканных идеями «прогрессистов». По некоторым оценкам, носители этих идей составляют четверть всех выпускников американских колледжей и университетов. Самые радикальные из них пошли еще дальше своего кумира Берни Сандерса, мечтая до основанья разрушить старый мир и на его обломках построить новый. Именно они составляют костяк белых участников протестных акций, несмотря на то, что их черные «братья» отводят им второстепенную роль.

Либеральная диктатура

Казалось бы, эти два слова не совместимы: они являются взаимоисключающими. Однако в сегодняшней Америке это стало возможным. Во многих университетах воцарилась атмосфера политического единомыслия, воинствующая нетерпимость к политическим оппонентам. Хваленый плюрализм мнений, издавна присущий университетской среде, оказался под запретом. Лозунг момента: кто не с нами, тот против нас. Раньше это называлось тоталитаризмом, а сегодня – либеральной диктатурой. В ряде университетов возник орган, называемый «Команда быстрого реагирования по защите афроамериканцев», который защищает студентов, перенесших «психологическую травму».

«Нет расизму!»

Что движет черной Америкой? Ею движет ненависть, зависть, злоба и желание отомстить белым просто за то, что они белые, а еще за всё, что было и чего не было. Под лозунгом «Нет расизму!» были организованы нынешние протесты и беспорядки активистами движения BLM. Однако в протестных акциях приняли участие не только обиженные афроамериканцы, но и немало белой образованной молодежи из благополучных семей. Например, в Лос-Анжелесе их доля составляла 53%, в Нью-Йорке – 61%, в Вашингтоне – 65%. Сегодня под флагом BLM выступают все, кто находится под влиянием левацких или анархистских взглядов.

Каково сегодня положение чернокожих в Америке? Примерно 40% из них – это средний класс и даже очень состоятельные люди. Оставшиеся 60% застряли в трясине бедности. Среди получателей социальных пособий афроамериканцы составляют самую большую группу – около 40% при их доле в населении страны 13%. Привилегии, которые они получали в течение целого ряда десятилетий, развратили значительную часть негритянского населения, воспитав в них психологию вечного получателя заслуженных, как они считают, льгот. Они твердо убеждены, что по отношению к ним общество находится в неоплатном долгу. Психология жертвы цементировала у черных комплекс неполноценности, который провоцирует повышенную ранимость. Комплексы черных подпитывало чувство вины белых, которое активисты либеральных идей постоянно насаждают в обществе.

Хочу сделать небольшое отступление. Нормальный человек не хочет чувствовать себя постоянно виноватым. Например, немцы, чьи отцы, деды и прадеды принимали прямое или косвенное участие в преступлениях нацизма, покаялись и не хотят, чтобы их всё время попрекали деяниями предков. И это в порядке вещей: любой человек не может и не хочет жить с неизбывным чувством вины, тем более когда эту вину он не совершал, а ему непрерывно о ней напоминают.

Иное дело в Америке. Либералы довели до абсурда идею расового равенства. Плодом их усилий стала отрицательная селекция кадров в компаниях, университетах, на телевидении, в искусстве – повсюду. При найме двух кандидатов – белого и афроамериканца – предпочтение отдается черному, даже если он имеет худшие профессиональные и деловые качества. И, наоборот, при увольнении первым теряет работу белый американец. Если произойдет иначе, тут же последует обвинение в расизме, и последствия могут быть очень серьезными.

Однако есть люди, которые не боятся обвинения в расизме. Кто эти смельчаки? Это, в основном, чернокожие американцы. Одной из них является восходящая звезда Республиканской партии Кэндис Оуэнс, которая не побоялась сказать во всеуслышание, что Флойд – не гордость Америки, а просто негодяй. Не знаю, потребуется ли ей охрана после этого высказывания.

Демократическая партия и борьба за власть

Цель оправдывает средства, или нет такой мерзости, которую нельзя использовать в борьбе за власть. Сегодня руководство Демократической партии использует движение BLM как инструмент в борьбе за власть. Демократам, как воздух, нужны голоса черных американцев, и они борются за эти голоса. Без мощной поддержки демократов Америка не вошла бы в состояние полномасштабной истерии. Создается впечатление, что ради уничтожения Трампа демократы готовы бросить под колеса всю страну. Но в своей борьбе с президентом они заигрались и не заметили, что события выходят из-под контроля и последствия могут быть ужасными.

Большая пресса подхватила идею вины белой расы, покаяния, борьбы с «привилегиями белых», реформирования полиции и т.п. Всё это проходило под флагом борьбы за равноправие, против «системного расизма». Губернаторы и мэры-демократы с готовностью сдавали свои города протестующим, отстраняя полицию от охраны порядка и позволяя мародерам безнаказанно громить и грабить города. Иные представители власти становились на колени, а мэр Миннеаполиса валялся в слезах у гроба Флойда. А еще некоторые целуют ноги у афроамериканцев. Поведение до невозможности постыдное.

Когда я смотрел подобные сцены, мне невольно вспомнилась «Капитанская дочка» А.С.Пушкина. Когда Пугачев взял Белогорскую крепость, все офицеры должны были присягнуть ему на верность. В противном случае они могли быть повешены, как это случилось с комендантом крепости и его женой. Слуга Петра Гринева говорит своему барину: «Плюнь, да и поцелуй злодею ручку».

Выступление президента

«Америке предстоит борьба с левым фащизмом и черным расизмом», – это сказал Дональд Трамп, который 4 июля, в День независимости США, выступил с речью перед своими сторонниками в штате Южная Дакота. Место было выбрано не случайно: именно здесь расположен всемирно известный монумент, изображающий президентов Джорджа Вашингтона, Томаса Джефферсона, Теодора Рузвельта и Авраама Линкольна. Основные американские и британские СМИ восприняли эту речь как объявление гражданской войны. В своей речи Трамп выступил против «отмены культуры, изгнания людей с работы, позора для инакомыслящих и полного подчинения всех, кто не согласен. Это само определение тоталитаризма, и оно совершенно чуждо нашей культуре и нашим ценностям. Ему абсолютно нет места в Соединенных Штатах Америки. Эта атака на нашу великолепную свободу должна быть остановлена, и она будет остановлена очень быстро».

Трамп также сообщил, что он распорядился учредить «Национальный сад американских героев» – огромный парк под открытым небом со статуями «величайших американцев, которые когда-либо жили». «Этот памятник никогда не будет осквернен», – указал Трамп на величественный монумент на горе Рашмор. – Эти герои никогда не будут испорчены. Их наследие никогда не будет уничтожено». Намекая на ставшее популярным в США коленопреклонение в знак протеста против расовой несправедливости, Трамп заявил: "Мы стоим высоко, мы гордимся собой и преклоняем колени только перед всемогущим Богом".

Я от всей души желаю Америке, стране, которую я искренне уважаю, чтобы на улицах ее городов вновь воцарились законнось и порядок, чтобы как можно скорее было найдено действенное лекарство от охватившей ее злокачественной лихорадки. А в завершение – свободный пересказ из Шекспира (Сонет 66): «Мне видеть невтерпеж над правдою глумящуюся ложь и мощь в плену у немощи беззубой».

Григорий Калихман (Дортмунд)

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