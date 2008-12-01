Социальные вопросы >> Пенсии

«Партнер» №8 (275) 2020г.

Базовая пенсия утверждена

Я хотел бы сообщить радостную для ряда читателей весть о парламентском утверждении законопроекта о базовой пенсии (Grundrente). Законопроект уже одобрен обеими палатами парламента, бундестагом и бундесратом, вступит в силу после публикации в Федеральном законодательном вестнике (Bundesgesetzblatt) и начнёт действовать с 1-го января 2021 г. Реализация давно планировавшегося закона не была само собой очевидной перед лицом неожиданных и крупных затрат на борьбу с пандемией коронавируса и её последствиями. Да ещё и в условиях снижения поступлений от налогов в результате той же пандемии и карантинных мероприятий. Всё же правительство решилось на этот крупный общественный шаг и создание ещё одной ветви социальной защиты жителей страны. По расчётам правительства, право на базовую пенсию имеют 1,3 миллиона нынешних пенсионеров.

Параллельно упомяну о существенном повышении трудовой пенсии c 1-го июля 2020 г. в новых федеральных землях на 4,2%, в старых федеральных землях – на 3,45%. Этим стоимость одного пенсионного пункта в новых федеральных землях составит 33,23 евро, в старых – 34,19 евро. В результате пенсии на Востоке Германии достигнут 97,2% от западного уровня. Ещё в 2019 году этот показатель составлял 96,5%.

Уравнивание пенсий в новых и старых землях – отрадное явление, способствующее фактическому объединению страны. Нынешнее повышение пенсии превышает годовую инфляцию в размере 1,4% (показатель за 2019 год). Поэтому рост пенсий реально повышает пенсионные доходы старшего поколения, находящегося на заслуженном отдыхе.

Базовая пенсия социально защищает людей с большим трудовым стажем, но незначительной/невысокой пенсией по итогам трудовых лет. Незначительным/невысоким считается годовой заработок менее 80% среднестатистического заработка трудящегося. Право на базовую пенсию получили трудящиеся с трудовым стажем не менее 33 лет. Российские немцы, переселившиеся в 80-ые годы прошлого века, могут набрать необходимые 33 года работы в Германии к началу действия закона с января будущего года.

Сообщаю нашим читателям основные положения нового Закона о базовой пенсии. Никаких заявлений о начислении базовой пенсии подавать не надо. Пенсионная касса сама проверит все обстоятельства пенсионера и начислит базовую пенсию. Базовая надбавка будет выплачиваться правомочным получателям автоматически, начиная с января 2021 года. Максимальный размер базовой пенсии составит 404 евро в месяц на человека. Стаж базовой пенсии вычисляется иным образом, нежели зачёт фактически отработанного на производстве времени. В стаж базовой пенсии по собственным правилам зачисляют время ухода за немощными членами семьи и время ухода за детьми.

Некоторая неуверенность существует в отношении поздних переселенцев, переселившихся в Германию после 1991 года. Будет ли им для претензии на базовую пенсию зачтён трудовой стаж, время службы в армии иностранного государства, уход за членами семьи в странах происхождения? Для ответа на этот вопрос я обратился в Центральный немецкий пенсионный фонд. Сотрудница справочной службы не смогла дать исчерпывающего ответа, пояснив, что расчётные отделы пенсионных касс ещё не получили руководящих указаний по применению закона и новое программное обеспечение для расчёта базовой пенсии. Руководство пенсионной системы ожидает публикации текста закона в Федеральном законодательном вестнике. Инструкции и компьютерное обеспечение будут созданы только на базе точного текста закона со страниц Федерального законодательного вестника. До публикации и получения указаний по применению Федеральный пенсионный фонд отказывается предоставлять заинтересованным лицам какую-либо и информацию по теме.

Доход свыше 1.250 евро на одного человека и свыше 1.950 евро для семейной пары частично (в размере 60%) зачитывается на базовую пенсию. Доход свыше 1.600 евро на одного и 2.300 евро для пары полностью зачитывается на размер базовой пенсии. Доходом считается не только немецкая пенсия, но и иностранные доходы, например, иностранная пенсия, доходы от сдачи в наём собственности, доходы от капитала в Германии или за рубежом. Например, российская пенсия накапливается на сберегательном счёте в российском банке, банк начисляет проценты по капиталу. Эти доходы в виде российской пенсии и банковских процентов зачитываются на размер собственных доходов при расчёте немецкой базовой пенсии. Это отличие базовой пенсии от трудовой пенсии. Дополнительные доходы в виде процентов с капитала или от сдачи недвижимости в наём не уменьшают размер трудовой пенсии.

Базовая пенсия выплачивается лицам с заработком в течение трудовой жизни более 30% и менее 80% от среднестатистической зарплаты. Базовая пенсия удваивает фактический размер расчётного пункта до максимально 0,8 расчётного пункта. Набранное число расчётных пунктов уменьшается на 12,5%. Пенсия высчитывается на базе набранных расчётных пунктов и актуальной стоимости одного пункта. Финансирование базовой пенсии обеспечено из налоговых поступлений государства.

Прочими элементами закона стало повышение свободного от зачёта дохода в размере от 100 до 216 евро в системе базового обеспечения (Grundsicherung im Alter und Grundsicherung für Arbeitssuchende), пособия на проживание (Wohngeld) для получателей пособия с большим трудовым стажем не менее 33 лет.

Мы будем и далее информировать наших читателей о конкретных правилах выплаты базовой пенсии по мере поступления информации. Так что не забудьте вовремя приобрести свежий номер журнала «Партнёр».

Адвокат Т. Пуэ (Франкфурт-на-Майне)

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