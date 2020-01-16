Экономика и финансы >> Экономика Германии

«Партнер» №8 (275) 2020г.

Германия обсуждает возможное повышение цен на мясо

Охваченный пандемией мир уже устал бояться коронавируса, но моровое поветрие упорно не желает затихать. Как только количество случаев заражения идет на спад и карантинный режим несколько смягчается – возникает очередная вспышка. К удивлению многих, новыми очагами инфекции часто становятся мясокомбинаты и скотобойни, и в нашей сегодняшней статье мы рассмотрим, почему дело обстоит именно так и чем это грозит рядовому жителю Германии.

В мире

Гигантские скотобойни США насчитают тысячи работников-вирусоносителей. Мясоперерабатывающий завод в Северном Уэльсе зарегистрировал зараженность коронавирусом у трети своих сотрудников сразу. Мясокомбинат в Йоркшире (поставщик крупной европейской сети супермаркетов ASDA) закрылся 25 июня, став эпицентром новой вспышки коронавируса – 125 новых случаев инфицированности при одной проверке.

Между мартом и июлем очаги заразы возникали по всему миру на мясокомбинатах так часто, что этим заинтересовались специалисты – ветеринары, микробиологи, специалисты по гигиене питания и много кто еще. Казалось бы, в пищевой индустрии много производств, где вирус в силу комфортных для него условий должен расцветать пышным цветом, но на практике вспышки чаще всего происходят на мясоперерабатывающих предприятиях. По мнению ученых, вызвано это сочетанием нескольких факторов: низкой температуры, высокой влажности и трудностей в организации адекватной вентиляции и фильтрации воздуха на таком сложном для соблюдения высоких гигиенических стандартов предприятии, как скотобойня.

Последствий для мира это принесло много, и все они разные. В Штатах «упал» рынок акций – со всеми вытекающими, которые из этого следуют. То здесь, то там производители продуктов пугают потребителей возможным дефицитом мяса – и, как водится в таких случаях, потребители послушно пугаются, за пару дней скупают трехмесячный объем замороженных стейков и куриных ножек, и дефицит действительно наступает. Многие мясоперерабатывающие заводы заявили о грядущем сокращении штатов в связи с понесенными во время пандемии убытками.

В Германии

Но самый большой скандал по поводу вируса и мясокомбинатов произошел в Германии. Он тоже принес плоды, по большей части – ожидаемо невкусные. Здесь уже зарегистрированы четыре крупных вспышки на мясоперерабатывающих предприятиях. Самая масштабная из них случилась на фабрике компании Tönnies в NRW– крупнейшего производителя свинины в Германии, где носителями вируса оказались сразу более полутора тысяч работников.

Фабрику временно закрыли, всех рабочих (а это около 6500 человек) заперли в карантин, но история на этом не закончилась, а только началась.

Для начала при проверке оказалось, что большая часть рабочих Tönnies – это мигранты из Румынии и Болгарии, и заразились они так массово во многом из-за плохой вентиляции в цехах и из-за того, что жили в предоставленных компанией общежитиях, где плотность заселения была много выше разумной.

Условия проживания тоже проверили, и они оказались такими, что многие активисты-правозащитники не называют ситуацию иначе, как «современным рабством».

Строго говоря, своя правда в этом есть. Крупные предприятия приглашают мигрантов и готовы предоставлять им жилье ради снижения стоимости производства. Румыния и Болгария – страны бедные, для выходцев оттуда низкая по немецким меркам зарплата выглядит очень неплохо, так что работники и на плохую вентиляцию жаловаться не станут, и переполненное общежитие стерпят. Тем более что привозят рабочих организованно, по контракту с болгарскими и румынскими фирмами-субподрядчиками – просто так не уволишься, да и по-немецки многие не говорят. На эпидемиологической ситуации это сказалось самым худшим образом: сохранять предписанную карантинными правилами дистанцию при такой скученности оказалось просто невозможно.

Следующим этапом с перепугу снова ввели жесткий карантин в зоне Gütersloh, где располагается комбинат. Вместе с рабочими (запертыми в переполненном жилье) в него попали и не связанные с комбинатом постоянные местные обитатели – со всеми последствиями, которые несет карантин, то есть потерей доходов, сложностями с учебой и так далее. Соответственно, возмутились и запертые в общежитиях мигранты, и местные жители. Чуть позже по решению административного суда карантин смягчили, признав неадекватно суровым, но конфликт, как говорится, уже произошел, и на межнациональных отношениях он сказался не самым лучшим образом.

Реакция в СМИ и правительстве

Ситуацию активно освещали СМИ, самые разные, и в результате она достигла такого накала, что правительство уже просто не могло остаться в стороне. Министр труда Германии, в частности, напомнил мясоперерабатывающим компаниям о необходимости гражданской ответственности – ведь их действия создали риск не только для личной безопасности сотрудников, но и для общественного здоровья. Предполагается, что компаниям придется за это заплатить, но детали пока неясны.

При проверках также выяснилось, что плохие условия для проживания рабочих – не такая уж редкость в этой сфере, и что основа для таких злоупотреблений – принятые в Германии низкие цены на мясо. Компании всеми способами снижают себестоимость производства, чтобы сохранить продажные цены низкими.

Многие читатели сейчас возмутятся – дескать, ничего себе низкие, но это на самом деле так, и в этом легко убедиться, почитав в интернете статистику цен по Западной Европе. Попутно выявились и другие вещи, призванные снижать стоимость производства.

Находок оказалось так много, а их масштаб – таким впечатляющим, что министр продовольствия и сельского хозяйства Германии Юлия Клёкнер (Julia Klöckner) заявила о необходимости крупных реформ в этой сфере и даже встретилась уже по этому поводу с представителями мясоперерабатывающей индустрии.

История наделала много шума, так как обсуждается централизованное повышение цен на мясо. По мнению министра, нынешняя цена на мясопродукты не отражает их реальной стоимости, и, хотя превращения мяса в продукт для богатых не предполагается, но и слишком дешевым оно быть не должно.

Доходы от повышения цен планируется направить на обеспечение, в частности, этичности производства. Популярное сейчас в Европе понятие Ethically produced родилось в Америке и включает массу самых разных вещей: лучшие условия содержания для животных, большая доля свежих кормов в их питании, а также – высокая ответственность компании перед своими рабочими, оплата их труда на нормальном (а не заниженном) уровне, лучшие условия проживания, отказ от средств давления на работников и многое другое.

Новый уровень цен

Решения по этому вопросу пока нет, но предполагается, что появится специальный сбор, который будет по умолчанию включаться в розничную цену мясопродуктов. Также, возможно, будет введен новый «знак качества», который даст покупателю возможность выбрать, какой вариант продукции купить. Считается, что дополнительная плата-сбор cкомпенсирует фермерам увеличившиеся из-за лучшего содержания животных расходы и предотвратит переезд немецкой мясоперерабатывающей индустрии за рубеж, поближе к дешевой рабочей силе. Эксперты предполагают, что повышение цен грядет умеренное, но окончательно ясно это станет только после введения новшеств и их «обкатки» в системе рыночной экономики – если, конечно дело в итоге все же до этого дойдет.

Министра активно поддерживают правозащитники и борцы за права животных, а вот профсоюзы полны скепсиса и считают, что обещания по этому поводу они слышали уже не один раз – и ничего не изменилось. Потребители тоже недовольны: в Германии достаточно людей, живущих на ограниченный бюджет, и для них сложно будет оплачивать повышение цен на повседневные продукты питания. Многие из них опасаются, что увеличение цен в этом случае произойдет вдобавок без существенного улучшения качества продукции и, в общем-то, основания для таких сомнений есть. С другой стороны, это все же путь к улучшению качества – а это не самая плохая вещь.

Как бы то ни было, встреч и обсуждений по этому поводу будет, наверно, еще много. Процесс только начался, и чем он закончится для обычного покупателя – пока предсказать невозможно. Срочно становиться вегетарианцами необходимости нет, но проблема возможного повышения цен на мясо существует, и она всерьез обсуждается на государственном уровне.

Мы постараемся сообщать читателям новости по этому поводу.

Елена Чернявская (Дан/Dahn)

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