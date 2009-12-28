Работа >> Трудовое законодательство

«Партнер» №8 (275) 2020г.

Как Kurzarbeit повлияет на пенсию, отпуск, налоги

Подавляющее большинство работающих по найму почему-то считает, что пребывание на Kurzarbeit – вынужденная передышка в работе, которая не будет иметь никаких длительных последствий. На самом же деле Kurzarbeitergeld (KUG) – это не только сиюминутное снижение доходов. Пособие KUG впоследствии отрицательно скажется на размере пенсии (Rente), длительности отпуска (Urlaub) и налогах (Steuer).

Kurzarbeit и пенсия

Прежде всего, продолжительное пребывание на KUG отрицательно повлияет на величину пенсионного пособия в будущем. Дело в том, что отправной точкой для величины отчислений в систему государственного пенсионного обеспечения (gesetzliche Rentenversicherung) является брутто-зарплата. Сегодня 9,3% от брутто-заработка платит работающий по найму и столько же отчисляет работодатель. Для тех же, кто работает в режиме Kurzarbeit null, базис для расчёта размера отчислений снижен до 80% от брутто-заработка.

Пример. Получавший в «докоронную» эпоху 3.400 евро брутто в месяц герр Т. платил в пенсионный фонд 316,20 евро. Ту же самую сумму перечислял туда и его работодатель (3.400 х 9,3% = 316,20 евро). Итого пенсионный фонд получал ежемесячно от Т. и его фирмы 316,20 + 316,20 = 632,40 евро (или 18,6% от брутто-зарплаты).

«Пересев» на «Kurzarbeit null», герр Т., получающий пособие KUG, которое, кстати сказать, не облагается даже подоходным налогом, не платит в пенсионный фонд ни цента. Зато его работодатель обязан теперь перечислять туда не только свою, но также и часть взноса своего работника. Однако базисом для расчёта отчислений является уже не «докоронный» брутто-заработок герра Т., а теоретический, пониженный до 80%. То есть его работодатель переводит сегодня на банковский счёт фонда 505,92 евро (3.400 x 80% x 18,6% = 505,92 евро) в месяц.

Таким образом получается, что пенсионное ведомство недополучает за Т. 126,48 евро в месяц (632,40 – 505,92). Разумеется, такое сокращение пенсионных взносов в течение длительного периода времени не может не отразиться на величине пенсии. Иными словами, если в течение года пенсионное ведомство будет получать 505,92 вместо 632,40 евро, то прирост пенсии (Rentenplus) герра Т. за 2020-й год составит не 34,40 евро, а 27,52 евро. То есть после годового пребывания на «Kurzarbeit null» он в будущем будет получать пенсионное пособие на 6,88 евро в месяц меньше (34,40 – 27,52 = 6,88). Вроде бы мелочь, но очень неприятная. Этот случай подробно описан на портале https://www.ihre-vorsorge.de.

Что касается производственной пенсионной страховки baV (betriebliche Altersvorsorge), являющейся фактически дополнением к государственному пенсионному пособию, то Kurzarbeitergeld может повлиять на её величину только в том случае, если baV зависит от размера заработной платы (имеются различные модели этой пенсионной страховки). Например, если работодатель полностью финансирует производственную пенсионную страховку, то в период «Kurzarbeit null» выплаты в этот фонд будут им приостановлены. При работе в режиме «Kurzarbeit 50%», «Kurzarbeit 30%» или ином, отличном от нуля, отчисления работодателя будут соответственно сокращены. Разумеется, что все эти потери в конечном итоге отразятся на величине производственной пенсии.

Kurzarbeit и отпуск

Здесь, во-первых, надо пояснить разницу между т. н. Urlaubsgeld и Urlaubsentgelt.

Согласно действующему в Германии законодательству (§ 11 BUrlG), каждый работающий по найму имеет право на минимальный оплачиваемый отпуск (Mindesturlaub) продолжительностью 4 недели (или 24 Werktage) при 5-дневной рабочей неделе (5 Arbeitstage). В течение этого времени она/он получает т.н. отпускные деньги (Urlaubsentgelt), размер которых равен её/его среднестатистической регулярной зарплате за последние 13 недель. А Urlaubsgeld – это дополнительные отпускные деньги, выплачиваемые работодателем сверх предписанных законом Urlaubsentgelt, если такое дополнительное пособие предусмотрено в тарифном или трудовом договоре.

Во-вторых, стоит отметить, что на сегодняшний день ни в Германии, ни в Евросоюзе нет чётких правил о том, как введенная в связи с корона-пандемией Kurzarbeit может повлиять на продолжительность оплачиваемого отпуска, поскольку суды по трудовым спорам ещё не рассматривали такого рода дел.

С одной стороны, лежащему дома на диване в режиме «Kurzarbeit null» работнику не нужен предусмотренный законодателем для восстановления сил отпуск (Erholungsurlaub), поскольку работающий по найму фактические не работает. С другой же стороны, получающий пособие KUG человек уже сегодня страдает от недостатка денег, а завтра будет вынужден довольствоваться ещё и сокращённым пенсионным пособием. Чтобы каким-то образом компенсировать её/его потери, должно быть найдено удовлетворяющее все стороны соломоново решение.

Но пока что юристы могут ссылаться лишь на имеющиеся судебные вердикты. При этом самый важный их них – это приговор C-385/17 Европейского суда в Люксембурге (EuGH) от 13.12.2018, который постановил, что возможное сокращение предусмотренного законодателем минимального отпуска в результате работы в режиме Kurzarbeit не противоречит европейскому законодательству. Иными словами, если работающему по найму герру Мюллеру за каждый отработанный им полный месяц закон гарантирует одну двенадцатую его 4-недельного годового отпуска, то при 3-х месячной продолжительности «Kurzarbeit null» герр Мюллер должен будет отказаться от недельного отпуска.

Что же касается частичного сокращения рабочего времени, например, «Kurzarbeit 50%» или «Kurzarbeit 30%», то в этом случае работающих в таком ритме сотрудников можно сравнить с теми, кто трудится в режиме неполного рабочего дня или неполной рабочей недели (teilzeitbeschäftigte Arbeitnehmer), а потому может претендовать лишь на часть предусмотренного законодателем минимального отпуска. Например, если фрау Циммерманн в нормальном режиме должна работать 5 дней в неделю, но в связи с введённой Kurzarbeit будет работать в течение года 2 дня в неделю, то положенный ей оплачиваемый отпуск сократится с 20-ти до 8-ми рабочих дней (20 x 2/5, имеются в виду Arbeitstage).

Однако, речь о сокращении отпуска в связи с Kurzarbeit может идти только в том случае, если в тарифных соглашениях и трудовых договорах нет ни слова об этом. Но как правило, тарифные договора предусматривают, что Kurzarbeit никоим образом не отменяет право работника на полноценный отпуск. В трудовых же соглашениях такие параграфы, к сожалению, встречаются гораздо реже. Что же касается Urlaubsgeld, то работодатель скорее всего попытается избежать их выплаты, ссылаясь на трудности в связи с корона-кризисом. Однако, если выплата дополнительного отпускного пособия Urlaubsgeld согласно трудовому договору напрямую связана (verknüpft) с разрешением на оплачиваемый отпуск (то есть на отпускные деньги Urlaubsentgelt), то работодателю уже не открутиться. При этом, правда, размер Urlaubsgeld сократится в соответствии с сокращенным отпускным пособием Urlaubsentgelt. В некоторых случаях право на Urlaubsgeld может быть никак не связано с введением Kurzarbeit. Поэтому перед тем, как спорить с шефом, надо ещё раз просмотреть свой трудовой договор.

Kurzarbeit и налоги

Ещё к большим сюрпризам должны себя подготовить получатели пособия Kurzarbeitergeld в следующем году:

▪ во-первых, потому, что каждому из них придётся подать налоговую декларацию за 2020-й год, даже если они до сегодняшнего дня могли этого не делать

▪ во-вторых, несмотря на то, что само по себе пособие Kurzarbeitergeld как таковое не облагается налогом (ist steuerfrei), оно, как это ни странно, скорее всего приведёт к доплате налога (Steuernachzahlung) после подачи декларации.

По той простой причине, что это пособие, как впрочем, и пособие по безработице Arbeitslosengeld, и пособие по болезни Krankengeld, и «родительское пособие» Elterngeld, необлагаемые налогом в момент их получения, по истечении календарного года подпадают согласно закону EStG под так называемую «оговорку о прогрессии (Progressionsvorbehalt)».

Чтобы читатель понял, о чём, собственно, идёт речь в данном случае, приведу пример, описанный на портале www.finanztip.de.

Подпадающий под налог годовой доход (брутто-зарплата минус Werbungskosten и Sonderausgaben) работающего по найму холостяка (Steuerklasse 1) герра Ш. равен 30.000 евро. Согласно таблице Einkommensteuertabelle величина налога Einkommensteuer, который он должен заплатить государству с этого дохода = 5.187 евро. Кроме этого, в 2020-м герр Ш. получит ещё и пособие Kurzarbeitergeld, годовая сумма которого составит 15.000 евро. Поскольку это пособие подпадает под «оговорку о прогрессии», финансовое ведомство суммирует оба дохода (30.000 + 15.000 = 45.000 евро) и определит величину фиктивного налога с 45.000 евро по той же самой EstG-таблице: налог равен 10.244 евро. Затем Finanzamt вычислит так называемый Progressionsteuersatz: 10.244 / 45.000 x 100% = 22,76%. И теперь уже с полученных герром Ш. в виде зарплаты 30.000 евро снимет налог в размере 6.829,33 евро (30.000 x 22,76%). То есть доплата налога после подачи декларации составит: 1.642,33 евро (6.829,33 – 5.187,00). А ещё герру Ш. придётся доплатить церковный налог (Kirchensteuer) и налог солидарности (Solidaritätszuschlag).

Учитывая этот фискальный инструмент, налоговые консультанты (Steuerberater) настоятельно советуют всем получателям пособия Kurzarbeitergeld откладывать уже сегодня не менее 100-120 евро в месяц для возможной доплаты налога с дохода за 2020-й год. Если же кому-то захочется более точно рассчитать предполагаемую доплату налога, она/он может воспользоваться программой по расчёту доплаты (Progressionsvorbehaltsrechner), размещённой на портале Баварского налогового ведомства (Bayerisches Landesamts für Steuern).

Эдуард Мармер (Ганновер)

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