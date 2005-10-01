Здоровье >> Аптека

«Партнер» №8 (275) 2020г.

Взять на заметку: температура хранения лекарств

«Хранить при такой-то температуре» – стандартная предупреждающая надпись на упаковках лекарств. Данное требование должно соблюдаться, причем в любой ситуации. Но ситуации бывают разные!

Например, покупка лекарств в интернете с доставкой по почте (или другими рассылочными службами). Время доставки – это тоже время хранения. Если предписанный температурный режим грубо нарушен, лекарство поступит к пациенту уже не годным! Особо остро эта проблема стоит летом и в начале осени, когда жаркие солнечные дни, с одной стороны, доставляют радость, но с другой, порождают дополнительные проблемы в перевозке чувствительных и скоропортящихся товаров. Для многих медикаментов установлена максимально допустимая температура 20 градусов. Немало и таких лекарств, которые положено хранить в холодильнике, при температуре ниже 10 градусов.

Соблюдается ли это при доставке? И с кого спросить, если лекарства пострадали от жары?

Как разъясняет Федеральный союз немецких аптек рассылочной торговли (BVDVA), аптекари обязаны обеспечить требуемую температуру как при хранении медикаментов у себя на складе, так и при доставке покупателям. Казалось бы, понятно. Но аптекари доставляют не сами. Они обращаются к услугам посылочных фирм. Трудно, однако, представить себе, что в автомобилях DHL или другой доставочной службы постоянно поддерживается температура не выше двадцати градусов (или десяти).

Тем не менее, это не снимает ответственности с аптеки, отправляющей лекарства. В случаях, когда соблюдение температурного режима особенно важно (например, при доставке инсулина, свечей и т.п.), аптека должна либо обращаться к специальной доставочной службе, с транспортными рефрижераторами, либо упаковывать посылку в охлаждающий бокс (Kühlbox). При доставке жизненно важных медикаментов, того же инсулина, температурный режим при доставке должен протоколироваться.

Выводы. Если в жару чувствительные медикаменты поступают без температурного протокола, в обычной упаковке и со стандартным транспортом (не в рефрижераторе), то аптеке-отправителю следует немедленно направить рекламацию. С другой стороны, если вы заказали лекарства, чувствительные к температуре, то следите за сроками доставки и в нужное время будьте дома. Иначе доставщик, позвонив в пустую квартиру, передаст посылку на склад (Packstation), откуда ее придется забирать самому. На посылочном складе специальный температурный режим отсутствует, и спросить будет не с кого.

Елена Шлегель (Пассау)

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