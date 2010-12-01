Здоровье >> Медицинское законодательство

«Партнер» №8 (275) 2020г.

Служба неотложной медицинской помощи 116117

Всем известен единый номер телефона большинства стран мира 112, по которому надо звонить в экстренных случаях. До 2012 года в федеральных землях Германии действовали в общей сложности более тысячи региональных справочных медицинских служб, с которыми можно было связаться по телефону для быстрого поиска дежурных врачей в выходные дни, вечером или ночью.

С апреля 2012 года в Германии работает общенациональная служба неотложной медицинской помощи, с которой можно связаться по номеру телефона 116117. Это единый для Германии телефонный номер, по которому можно получить квалифицированную помощь в нерабочее время. Германия стала первой страной в Евросоюзе, которая ввела эту единую службу.

Если вы вечером плохо себя почувствовали, но причины недомогания известны, а в домашней аптечке есть необходимые лекарства, то можно обратиться к врачу на следующий день. Но что делать, если состояние такое, что до завтра нет сил терпеть? В ситуациях, связанных с опасностью для жизни, таких, например, как серьезные проблемы с сердцем или дыханием, острое кровотечение или потеря сознания, надо звонить в службу экстренной помощи по номеру 112.

В остальных случаях, а также при подозрении на коронавирусную инфекцию, надо звонить в службу неотложной медицинской помощи по номеру 116117. Обе службы работают круглосуточно, а звонок – бесплатный даже при наборе с мобильного телефона.

У службы неотложной помощи есть свой веб-сайт www.116117.de и приложение для смартфонов, установив которое, можно не только узнать адрес ближайшего дежурного кабинета врача, но и найти врача-специалиста и назначить к нему термин, а также ознакомиться с актуальной информацией по коронавирусу.

Что нужно сообщить при звонке в службу 116117 и какую помощь там можно получить?

Независимо от того, в какую службы сделан звонок, надо сообщить фамилию и адрес больного, номер контактного телефона, характер жалоб, возраст. При необходимости, надо добавить информацию об аллергии и наличии кардиостимулятора, а также будет ли кто-то сопровождать больного.

Специалисты неотложной помощи, опросив позвонившего, оценят срочность вызова и сообщат адрес ближайшего дежурного медицинского учреждения, куда можно обратиться. Если состояние здоровья не позволяет обратиться в указанное учреждение, то врач приедет к вам домой. Если же во время разговора выяснится, что ситуация опасна для жизни, то вам вызовут службу экстренной помощи. При подозрении на коронавирусную инфекции можно будет получить адрес медицинского учреждения, где делают тесты на COVID-19.

Такая организация работы позволяет уменьшить нагрузку на службу экстренной помощи, которая зачастую не справляется с наплывом необязательных вызовов и просьб в то время, когда необходимо спасать жизнь людей в действительно угрожающей ситуации.

В опасных для жизни ситуациях звоните по номеру 112.

Типичные случаи состояния здоровья, когда нужно звонить по номеру 116117 (если домашний врач недоступен): простуда, гриппозное состояние, заболевания уха, горла, носа, диарея и желудочно-кишечные заболевания, мигрень, люмбаго, симптомы заболевания COVID-19.

А. Иванов (Дортмунд)

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