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«Партнер» №8 (275) 2020г.

Новые законы в пользу пациентов

Тот прав, у кого больше прав. Новые законы, вступающие в силу в ближайшее время, подтверждают эту истину в пользу пациентов

Стандартная формула «пациент всегда прав» утрачивает значение для того, кто нетвердо знает права пациентов в Германии. Постоянно освещая эту тему, мы, естественно, не упускаем и те законодательные новшества, которые еще дальше укрепляют и расширяют права.

Оптимистические новости кассовой оплаты при протезировании зубов дополнены новыми сроками действия врачебных рецептов и направлений, новыми гарантиями в области телемедицины. С другой стороны, вопрос об ответственности родителей за прохождение детьми обязательных прививок против кори становится из теоретического сугубо практическим. В школах наступает новый учебный год. В детские сады принимают новых детей. Будут ли на самом деле отказывать в приеме непривитым детям? Рассказываем подробности.

Школьников не накажут. Накажут родителей

Напомним, что прививки против кори стали обязательными в Германии с марта 2020 года. Непривитым воспитанникам детских садов и школьникам установлен почти двухгодичный срок для того, чтобы получить прививку. Но детским садам и школам уже с нынешнего года запрещен прием новых воспитанников и учеников, если они не привиты против кори.

Запретить принимать в детские сады – дело, в юридическом смысле, довольно простое. Обязательного детсадовского воспитания в Германии нет. Не соответствует ребенок требованиям, обязательным при приеме, значит, его не примут.

Иное дело школьное образование. Оно обязательно. Как запретить прием в школу непривитых детей – это вопрос. Школа, по закону, должна быть и оставаться доступной! Мы писали ранее, что данное правовое противоречие должно быть каким-то образом улажено. Что окончательного решения ждут и учителя, и директора школ, и школьные власти на местах, и даже министерства культуры федеральных земель, отвечающие за организацию образования.

Похоже, механизм найден. Во всяком случае, перед началом учебного года родители должны знать следующее. Записывая ребенка в школу, они обязаны подтвердить наличие прививок против кори (достаточно показать и скопировать Impfpass с соответствующими записями).

Непривитый ребенок будет де факто принят в школу. Но ее администрация должна проинформировать об отсутствии прививки местное ведомство здравоохранения. Данное ведомство предложит родителям в кратчайший срок привить ребенка от кори. Если требование останется невыполненным, «принципиальные» родители-руссоисты будут оштрафованы. Штрафы предусмотрены немалые – до 2500 евро. Если и после уплаты штрафа требование прохождения прививок против кори не будет выполнено, то суд наложит на родителей астрент, то есть принудительный штраф (Zwangsgeld) за несоблюдение административных требований. Размер – до 25 тысяч евро!

Лучше все-таки, забыв о сомнительных принципах, привить ребенка. За прививки, кстати, платить вообще ничего не надо (заплатит больничная касса). Прививка безопасна и дает практически стопроцентную защиту от болезни. С другой стороны, необходимо помнить, что смертность от кори выше, чем от ковид-19.

Зубное протезирование – сколько заплатит касса?

С октября повышается доля больничных касс в оплате зубного протезирования. Напомним, что она составляла 50 процентов. Теперь составит 60 процентов. Для пациентов, которые в течение пяти лет регулярно, не реже одного раза в год, проходят профилактические обследования у стоматолога, доля кассы будет повышена до 70 процентов. Для пациентов, проходивших ежегодную профилактику в течение минимум десяти лет, – до 75 процентов.

Прохождение ежегодной профилактики обычно подтверждается специальной бонусной тетрадью (Bonusheft), имеющейся в распоряжении пациента. В ней ставятся отметки о каждом профилактическом обследовании. Если тетради нет или она потеряна, то подтверждение о прохождении ежегодных обследований можно получить непосредственно у лечащего стоматолога.

Кстати, профилактические обследования для пациентов бесплатны. За них платит больничная касса, в количестве двух раз в год с промежутком не менее шести месяцев. Сопутствующее лечение, назначаемое врачом, – тоже, как правило, за счет больничных касс.

Вернемся, однако, к «процентам кассы» при оплате протезирования зубов. 60, 70 и 75 процентов – эту долю касса исчисляет не от фактической, а от стандартной стоимости протезирования данного вида (так называемый Regelversorgung). Это вариант достаточной надежности, но не более того. Если пациент выберет более дорогой вариант протезирования (например, зубные импланты), то доля кассы всё равно составит 60 (максимум 75) процентов от стандартного протезирования, а пациент обязан оплатить остальные. Разумеется, его доля будет выше сорока процентов фактического (а не «стандартного»!) счета.

«Гибкие» направления на процедуры

Новая директива Совместной федеральной комиссии о лечебных и оздоровительных средствах (Richtlinie des Gemeinsamen Bundesausschusses über die Verordnung von Heilmitteln in der vertragsärztlichen Versorgung von 01.01.2018) окончательно вступает в силу в октябре 2020 года. Она подразумевает практику «гибких» направлений на лечебные процедуры, таких как массажи, физиотерапия, лечебная гимнастика, эрготерапия, разработка речевого аппарата после инсульта (Stimmtraining) и многое другое.

Что здесь нового? Во-первых, увеличивается срок годности направлений. По прежнему положению, первая из прописанных процедур должна была начаться не позже, чем через неделю после выдачи направления, что ставило пациентов и лечебные практики в довольно жесткие рамки: востребованные практики затруднялись поставить так быстро в свой плотный график нового пациента, пациенты должны были искать «свободную» практику, возможно, вдалеке от дома.

Во-вторых, врач, по показаниям, может назначать теперь одновременно несколько разных видов процедур (например, массаж, лечебную гимнастику и т.д.). Прежняя директива предписывала выбирать что-то одно, наиболее важное, а «прочее» пациент получал только за свой счет.

В-третьих, тоже по показаниям и по оказываемому действию, можно варьировать частоту процедур от одной до трех в неделю. Ранее действовал более жесткий вариант: два раза в неделю. Что тоже навязывало пациентам и лечебным практикам жесткие, порой трудно соблюдаемые условия.

Елена Шлегель (Пассау)

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