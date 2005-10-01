История >> Неизвестное об известном

«Партнер» №8 (275) 2020г.

Агент Аларих… и операция «Bodyguard»

Операция «Overlord», день «Д», высадка союзников в Нормандии, открытие Второго фронта в Европе… Эта крупнейшая в истории десантная операция готовилась в обстановке строжайшей секретности. Усилия, чтобы ввести противника в заблуждение, были титаническими.

«Я был дублером Монти»

Так называлась вышедшая в 1954 году книга Мейрикa Клифтона Джеймса. Был он неизвестным артистом, во время войны служил на крохотной должности, связанной с финансами... но был похож внешне на фельдмаршала Монтгомери.

25 мая 1944 года на личном самолете Уинстона Черчилля Клифтон Джеймс, блестяще «сыгравший роль» Монтгомери, прилетел в Гибралтар, потом совершил «инспекционную» поездку в Северную Африку. «Монтгомери» находился в Алжире до 6 июня‎, а настоящий Бернард Монтгомери с союзниками вел подготовку к высадке в Нормандии.

Операции «Fortitude-север» и «Fortitude-юг», ставшие частью операции «Bodyguard», были блестящей мистификацией, убедившей немцев, что высадка в Нормандии – это отвлекающий маневр, а главные события произойдут в Кале. Об этом много говорили и много писали.

И только одно имя, если и упоминалось, то вскольз... А между тем, роль этого человека в операции «Bodyguard» была огромной... Генерал Эйзенхауэр о нем сказал: «Вклад Пуxоля равноценен вкладу дивизии. Он спас бесчисленные жизни».

История, о которой пойдет речь, выглядит настолько неправдоподобной, что в нее трудно поверить. Однако агент Гарбо, он же – агент Алариx, существовал на самом деле. Что касается шпионской сети «Арабель», то в ее существовании не сомневалась немецкая военная разведка.

Хуан Пуxоль Гарсия

О его детстве и юности известно немного. Родился то ли 14, то ли 28 февраля 1912 года в Барселоне в семье то ли бедного красильщика, то ли богатого владельца красильной фабрики. Учился в известной строгими правилами школе-интернате. Почему семилетнего малыша родители определили в такое заведение – загадка. Потом перевели в обычную школу, которую он через несколько лет бросил, поссорившись с учителем. Сам ушел или строптивого подростка «попросили» – неизвестно. Больше он нигде не учился. Работал в маленьком магазинчике, потом в гостинице, потом еще бог знает где. Между делом успел жениться.

Как показало будущее, у Хуана был незаурядный актерский талант, была склонность к авантюрам, была настойчивость. И мечта, которая, благодаря всем этим качествам, стала явью. Oн хотел стать... шпионом. И наивно предлагал свои услуги то англичанам, то итальянцам, то американцам. Где-то его вежливо благодарили, где-то крутили пальцем у виска, а в одном месте, заподозрив провокацию, просто вытолкали взашей. И тогда...

Агент Аларих

В один прекрасный день в немецкое посольство в Мадриде явился симпатичный юноша-испанец. Он поведал, что фабрику его отца отобрали и уничтожили республиканцы, сам он воевал с ними, a теперь хочет продолжить борьбу уже в рядах немцев, потому что коммунистов ненавидит, перед Гитлером преклоняется. А также имеет много знакомых и хорошие связи в Англии. Там хоть и не коммунисты, но тоже враги рейха. И он, Хуан Пухоль Гарсия, может быть полезен и Германии, и ее великому фюреру.

Говорил молодой человек весьма убедительно. Абверу нужны были люди, имеющие контакты с Англией. Поверили ли ему до конца... сомнительно, но не прогнали. Сказали, что нужна британская виза. Хуан заявил, что это запросто, с его-то знакомствами в дипломатических кругах...

Как говорят, высокая цель оправдывает любые средства. И виза появилась. Хуан Пухоль Гарсия ее… украл в отеле, где жил доверчивый и излишне болтливый португалец. Подчистил, подправил и понес абверовцу. Тот подлинность визы проверять не стал – молодой человек казался искренним... Его слегка поучили шпионскому ремеслу, дали денег, снабдили шифрами и даже невидимыми чернилами. Видимо, немецкий куратор Хуана был не чужд истории – новому агенту был присвоен позывной «Аларих» в честь короля вестготов Алариха. И Гарсия отбыл в Лондон.

Лиссабон

Разумеется, ни в какую Англию Гарсия не поехал. Он не знал ни слова по-английски, никогда там не был и никаких английских знакомых у него и в помине не было. Да и фальшивая виза при пересечении границы была прямым билетом в британскую тюрьму. Гарсии это было совсем ни к чему...

В первом же донесении Аларих сообщил своему куратору о том, чтo ему удалось завербовать голландскую стюардессу. Все его сообщения она будет переправлять из Лиссабона. Такое похвальное отношение к конспирации было одобрено.

И Аларих, осевший в португальской столице, принялся «плести» разветвленную агентурную сеть.

«Арабель»

Cтудент из Венесуэлы, подружкой которого была дочь чиновника из Форин-офиса, секретарша оттуда же, служанка лорда из Министерства внутренних дел, машинистка из Британского адмиралтейства, солдат из охраны Казначейства Её Величества, два докера из Саутгемптона, ненавидевшие англичан ирландцы – всего 27 агентов. И все они «несли в клювике» важную информацию, которую Аларих «переправлял» через стюардессу из Лондона в Лиссабон и оттуда в Берлин.

На самом деле, не было ни стюардессы, ни агентов. А информация былa…

Бог определенно дал Хуану Пухолю Гарсия литературный талант. Сведения, которые он черпал из газет, книг, кинохроники и путеводителей по Англии, превращались в шифровки, которые он регулярно посылал в Берлин. Они были настолько правдоподобными, что им верили. И ценили Алариха.

Aнгличане все-таки вышли на Хуана. Вроде бы в одной из шифровок оказалась слитая в газету кем-то из журналистов действительно секретная информация. Она-то и попала на глаза любознательным британцам, которых живо «интересовало» всё, связанное с немцами и их португальскими адресатами.

Так или иначе, долгожданная встреча агента Алариха и МИ-6 состоялась. В апреле 1942 года Пухоля привезли в Лондон.

Вскоре в лондонских газетах появилось сообщение о трагической гибели стюардессы голландской авиакомпании. О смерти своей связной сообщил в Берлин и Аларих. А «сердобольные» абверовцы по своим каналам передали Алариху приличную сумму денег для поддержки безутешных родителей безвременно ушедшей девушки.

Шифровки от Аларихa стали приходить из британской столицы.

И если в абвере сидели «знатоки» древней истории, то английский куратор Хуана определенно любил кино – и испанец получил позывной в честь знаменитой шведской кинодивы.

Агент Гарбо

После того, как Пухоль «подружился» с англичанами, его деятельность «на благо» рейха заиграла новыми яркими красками. Разумеется, в абвере не работали легковерные дурачки. Но и МИ-6 были не лыком шиты.

B 1940 году Аларих послал донесение о том, что в хорошо замаскированной бухте английского побережья сосредоточена большая часть британского военного флота. Были даны точные координаты, самолеты люфтваффе сбросили бомбы, эффект был колоссальный, фейерверк грандиозный, обломки летели во все стороны... Именно так докладывали летчики своему командованию, а те далее – и так до самого верха. Пухолю прислали шифровку о награждении его Железным крестом.

Все это было чистой правдой, но только в бухте были не военные корабли, а собранный со всей Веикобритании списанный за многие десятилетия корабельный хлам.

Подробно и обстоятельно сообщил Пухоль в абвер и об операции «Факел» ( Torch) – предстоящей высадке союзников в Северной Африке. Причем, опять же – чистую правду, которая могла выдержать любую проверку. И дату точную назвал: 8 ноября 1942 года. Да вот незадача – его информация запоздала: то ли канал связи подвел, то ли еще что...От своих шефов из Берлина он получил радиограмму: «К сожалению, сведения пришли слишком поздно, но ваша работа была блестящей».

А впереди был звездный час Пухоля – участие в операции по грандиозной дезинформации немцев. Разумеется, он был только одним звеном в цепочке «Overlord», завершившейся высадкой союзников в Нормандии.

Туфли для фрау Роммель

Пухолю надо было «поддерживать авторитет».

На протяжении полугода Аларих слал шифровку за шифровкой... что-то около пятисот. В них была и правдоподобная ложь, и подлинные сведения. Мягко, ненавязчиво и настойчиво в сознание абверовцев внедрялась информация: готовится грандиозная дезинформация – операция прикрытия в Нормандии. На самом деле высадка союзников будет в 150 милях восточнее Нормандии в Па-де-Кале. Кстати, Аларих-Гарбо 6 июня (!) предупредил немцев о начинающейся «операции прикрытия» в Нормандии. Правда, его информация чуть припозднилась, но немцы не сильно озаботились – ведь главные события должны были произойти в Кале. Гитлер настолько верил Алариху, что вывел из Нормандии две танковые дивизии. Более того, еще три дня после высадки в Нормандии немцы ждали главный удар в Кале.

Командующим немецкими войсками в Северной Франции был фельдмаршал Эрвин Роммель.

Даже самая серьезная ситуация порой несет в себе элемент гротеска. B июнe у Луизы, супруги Эрвина Роммеля, был юбилей – ей исполнялось пятьдесят. Фельдмаршал, живший с женой душа в душу, загодя позаботился о подарке – приобрел ей изящные туфельки. Нo шансов попасть к ней на юбилей у него, конечно, не было.

В одной из последних шифровок Пухоль сообщил: «… становится абсолютно ясно, что нынешняя высадка в Нормандии является широкомасштабной операцией с целью отвлечения максимального количества наших резервов, … чтобы иметь возможность нанести успешный удар на основном направлении – Кале».

Эрвин Роммель предупреждал фюрера о том, что нельзя полагаться на донесения только ОДНОГО агента. Нельзя планировать операцию на основании только его шифровок. Но Гитлер Алариху верил бесконечно. В конце концов Роммель смирился и 6 июня, во время якобы операции прикрытия в Нормандии, был в Германии, где в кругу семьи праздновал день рождения Луизы, своей жены. Под восторженные возгласы присутствующих он преподнес раскрасневшейся от удовольствия имениннице красивые туфли.

6 июня 1944 года англо-американские экспедиционные силы высадились в Нормандии. Bторой фронт в Европе был открыт.

На Нюрнбергском процессе, говоря об операции «Overlord», фельдмаршал Кейтель признал: «На 99 процентов непосредственной причиной приказов фюрера были сообщения агента Алариха».

Ушел «по-английски»

Осенью 1945 года Хуан Пужоль Гарсия поехал в Африку. Вскоре оттуда пришло печальное известие о его смерти.

А через 39 лет, в 1984 году, английский журналист Найджел Вест нашел в Венесуэле живого и невредимого Хуана Пухоля Гарсиа. Владелец сувенирного магазинчика, он спокойно жил с семьей в Каракасе.

В том же году Пухоль приехал в Лондон и из рук принца Филиппа принял орден Британской империи.

В тот год исполнялось 40 лет со дня высадки союзников в Нормандии. На пляже Омаха, месте, которое он увидел впервые, 72-летний Хуан Гарсия упал на колени перед уходящими в бесконечность белыми крестами. К нему подошел мужчина: «Для меня является честью пожать руку агенту Гарбо. Человеку, благодаря которому мы остались живы».

Так зачем же нужно было Хуанy Гарсия инициировать свою смерть в 1945 году? Герою, получившему орден за выдающиеся заслуги перед Великобританией. Человеку, которого ждала достойная жизнь в Европе, а не существование владельца жалкой лавчонки в Латинской Америке. Неужели он кого-то боялся, от кого-то прятался. Кого? Ведь понятно, что поверженной Германии было не до него. И возникает еще один вопрос…

Как же все-таки случилось, что долгое время немецкую разведку, одну из самых сильных в мире, водил за нос пусть и талантливый, с авантюрной жилкой, но все-таки человек не только без специального образования, но даже не доучившийся в школе? Сумевший извлечь из газет и книг такую информацию, в которой не усомнились не только простые абверовцы, но и их руководство.

Сам Пухоль рассказывал, что пользовался библиотекой, где было сколько угодно информации об Англии – газеты, журналы, словари со специальной терминологией. А в курилках кого только нет – и все говорят о войне, о политике, о Черчилле... Проанализировав всю болтовню, можно многое понять. Вот вам и готовые донесения. Это всё так, конечно. Но! Cерьезный анализ, аналитическое исследование фактов, их обработка, грамотно составленные шифровки – и Хуан с незаконченным средним образованием.

Когда Пухоль стал агентом Гарбо, англичане начали давать ему нужную информацию. А до этого? Доверие абвера он смог завоевать еще до того, как начал работать под крылом МИ-6. Ведь понятно, что донесения Алариха проверяли, сравнивали с донесениями других агентов – и ни одного прокола.

Так как же такое возможно. Но факт – это было! И возникает предположение, впрочем, ничем не подтвержденное: уж не помогала ли Пухолю в лиссабонский период еще какая-то разведка? И готовил донесения не полуграмотный испанец, а вполне подготовленные люди, союзники англичан в той войне.

Повторяю – никаких доказательств этому нет. Что само по себе пусть и косвенное, но тоже доказательство – советская разведка умeла хранить свои тайны.

«Второй раз» Хуан Пухоль Гарсия умер в Каракасе в 1988 году. На сей раз – навсегда.

Ирина Парасюк (Дортмунд)

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