История >> Неизвестное об известном

«Партнер» №8 (275) 2020г.

Либерия – страна потомков американских рабов

Уже более двух месяцев во многих городах США проходят массовые протестные выступления чернокожего населения, перерастающие в открытые погромы. Вместе с тем еще в XIX веке в Африке было создано государство Либерия, предназначенное для свободного проживания бывших чернокожих рабов из США, Бразилии и некоторых других стран. Каково же сегодня положение этого государства, как живут в «стране Свободы» его граждане?

Либерия – одно из самых примечательных в историческом отношении государств Африки, которая сумела сохранить суверенитет, так и не став колонией какой-либо европейской державы.

26 июля - День независимости Либерии, а точнее - день создания этой небольшой западноафриканской страны. Своим появлением нынешняя Либерия – Страна свободы обязана потомкам африканских рабов, вывезенных в Северную Америку, которые решили вернуться на родину предков и создать собственное государство.

В 1816 году в США было основано Американское колониальное общество (АКО), задачей которого было «возвращение» свободных афроамериканцев в Африку. Оно помогло основать колонию «свободных цветных людей», названную в 1824 году Либерией, и в дальнейшем спонсировало место проживания вольноотпущенников.

С 1847 года Либерия – самостоятельное государство.

1 февраля 1865 года президент США Авраам Линкольн подписал 13-ю Поправку к Конституции об отмене рабства, но еще до освобождения черных рабов Линкольн предполагал после освобождения выслать их, уже свободными людьми, на добровольных началах на родину – в Африку, в специально созданную для этих целей страну Либерия. Для обустройства жизни на новой родине их снабдили приличными денежными средствами. Выехали несколько десятков тысяч человек. Предполагалось, что на географической родине афроамериканцы смогут обрести свое счастье.

Прибывшие на либерийское побережье вчерашние рабы не пожелали возвращаться к тем традициям и устоям социальной жизни, которыми жили коренные народы Западной Африки. Американо-либерийцы предпочли скопировать на новой-старой родине внешние атрибуты американского государства. Либерия стала президентской республикой, в ней были созданы политические партии по американо-английскому образцу. В столице Либерии Монровии был даже построен свой Капитолий, а флаг Либерии напоминает флаг Соединенных Штатов Америки.

Американо-либерийскому меньшинству удавалось довольно долго доминировать над местными чернокожими, воплощая в жизнь идеалы довоенного американского Юга.

В настоящее время численность населения Либерии – около четырех миллионов человек. Этнический состав: черные аборигены составляют 95 %, потомки негров из США – 2,5 %, потомки негров из стран Карибского бассейна – 2,5 %.

Страну непрерывно сотрясают государственные перевороты, конфликты между разными этническими группами и кровопролитные гражданские войны.

Либерия является одним из самых бедных государств мира. Около 80 % населения живут ниже уровня экономически обоснованной черты бедности, а уровень безработицы достигает 85 %. Вместе с тем страна богата природными ресурсами: большие запасы богатой железной руды, россыпи золота, алмазов, редкоземельных элементов. В ней произрастают деревья ценных пород, она обладает огромными возможностями для развития сельского хозяйства. Одной из крупнейших статей доходов являются пошлины за использование либерийского флага торговыми судами других государств.

В Либерии довольно сложная эпидемическая обстановка и, хотя эпидемия Эболы к настоящему времени побеждена, в стране существует высокая опасность заразиться некоторыми другими тропическими заболеваниями.

Пожелаем Либерии мира, устойчивого развития, а ее населению скорейшего выхода из бедности и нищеты.

С. Шпигель (Дортмунд)







Читайте также: