Культура >> Живопись

«Партнер» №8 (275) 2020г.

Работы Генриха Апеля в Наумбургском соборе

Мы хорошо знаем, что можно увидеть в Берлине, Мюнхене, Кельне, Гамбурге, Дрездене, Нюрнберге и других крупных городах Германии. Но не все представляют, что в массе средних и малых городов страны таятся огромные сокровища культуры. Вниманию читателей предлагаются произведения искусства Наумбургского собора

Каждый старинный собор поражает своим убранством, которое мы воспринимаем как нечто целостное, неделимое. Между тем, в декор собора входят ансамбли росписей, скульптуры, декоративно-прикладных изделий, светильников, витражей, резьбы по дереву и камню, эпитафий, созданных часто в разные эпохи.

Наумбургский собор св. Петра и св. Павла, бывший кафедральный собор епископства Наумбурга (земля Саксония-Анхальт) постройки 1028-1260 годов благодаря своим шедеврам внесен в Список всемирного наследия человечества ЮНЕСКО. Трехнефная базилика с двумя поперечными нефами и 4 башнями является примером позднероманской и начала готической архитектуры.

В хоре на высоких столбах стоят выполненные из песчаника фигуры донаторов (жертвователей) на строительство первого храма на этом месте.

Эта портерная галерея изумляет своим психологизмом. И даже среди них шедевром считается портрет маркграфини Уты фон Балленштедт, образец женской красоты, благородства, достоинства и загадочности. Недаром Николай Рерих воспользовался ее образом почти без переработки в картине «Держательница мира». Ее облик стал одним из символов города.

Поразительно искусно выполнена резьба по дереву, украшающая скамьи для клира на верхнем восточном хоре, созданная безымянным резчиком в 1260 году.

На восточные хоры ведут две симметрично расположенные по бокам лестницы. Они оформлены современным магдебургским мастером Генрихом Апелем. Это образец того, как в храме произведения искусства разных эпох образуют гармоничное единство.

Генрих Апель родился в 1935 году, он был четверым и самым младшим сыном учителя. В 1953-59 годах обучался скульптуре в Высшей школе искусств в городе Гале, федеральная земля Заксен-Анхальт. С 1959 года живет в Магдебурге. Апель – автор скульптурных работ, украшающих улицы и площади Берлина, Дрездена, Галле, Франкфурта на Одере, Бернбурга, Зальцведеля, Эгельна, Наумбурга, Вормса, Клостермансфельде.

Многие произведения были выполнены им для города Магдебурга. Постепенно его работы из бронзы и песчаника стали характерной и узнаваемой частью городской среды. Они стали формировать лицо города.

Для наумбургского собора Апель выполнил двери в сокровищницу с ветхозаветным сюжетом «Лестница Иакова» и стилизованные под средние века выступающие из стен полуфигуры людей, держащих светильники в крипте собора. Кроме этого скульптор создал на перилах лестницы на восточные хоры композиции на темы поэтичной истории проповеди св. Франциска Ассизского птицам и Трудной дороги в рай.

Франциск Бернардоне ( 1181-1226) родился в Ассизи в семье торговца тканями. Вел жизнь богатого и беззаботного молодого человека. В возрасте 24 года в храме он услышал голос, призвавший его к служению богу. Это резко изменило жизнь Франциска. Он стал странствующим проповедником. У него появились последователи, и в 1210 году возник новый нищенствующий монашеский орден – францисканцы.

Франциск воспринимал мир наполненным божьими тварями, к которым относился и человек. Это обожествление всего окружающего мира было сродни античному пантеизму, мироощущению, обожествляющему весь сотворенный мир. Он называл землю матерью, братьями – солнце, ветер, огонь, сестрами – воду, луну, свет. И даже смерть называл сестрой. Франциск носил коричневую монашескую рясу, подпоясанную простой веревкой с тремя узлами, символизировавшими три обета святого – бедность, целомудрие и послушание.

Святой Франциск был настолько замечательной личностью, что его образ стал обрастать легендами, рассказывающими о его деяниях, поступках и творимых им чудесах. Один из эпизодов связан с его проповедью птицам, которых он относил также к божьим созданиям.

Суть этой легенды сводится к тому, что святой нашел убедительные слова даже для птиц, которые перестали шуметь, уселись вокруг святого и слушали его проповедь. Вот этот сюжет и использовал магдебургский скульптор Генрих Апель для украшения бронзовых перил южной лестницы, ведущей на хоры Наумбургского собора. На площадке лестницы сооружен ветхий дощатый домик, где отшельник жил вдали от всех. На горизонтальной плоскости перил лестничной площадки видны следы босых ног святого, оставившие отпечатки на влажной дороге. По наклонной поверхности перил в восходящем движении изображены разные животные и птицы. Движение начинает павлин со сложенным хвостом, затем ползут жуки и улитки, куропатка, кузнечики и ящерицы, птица, сидящая на гнезде, солидный петушок, пара воркующих голубей, фазан с хохолком и длинным хвостом. Это выглядит как гимн творцу, создавшему всё это разнообразие живых существ. Прекрасно воссоздана атмосфера простодушия и искренности участников проповеди.

Мотив птиц встречается в декоре лестничных перил собора в городе Падерборна. Он иллюстрирует легенду св. Либория о том, что при перенесении мощей святого к месту их нынешнего хранения в соборе шествие сопровождал павлин. Поэтому изображения святого Либория часто включают эту птицу. За недостатком материалов трудно сказать, был ли Апель знаком с этими изображениями птиц, но сюжетно они близки к птицам из «Проповеди св. Франциска» в Наумбургском соборе. И те, и другие фигурки на лестницах относятся к близкому времени создания, так как собор Падерборна был восстановлен после разрушений 2-й Мировой войны.

То, как Апель разрабатывал эти темы, показывает, что современные формы выражения могут быть уместны в храме, наполненном произведениями искусства разных стилей отдаленных эпох. Мастер словно «нащупывает» новые формы в религиозном искусстве на современном этапе, не теряя изобразительности, но и не копируя старые образцы. Перила работы Апеля, уподобляясь средневековым произведениям, хранят след руки мастера. Видна незаглаженная проработка по глине моделей фигурок, украшающих лестницы. И эта рукотворность придает образам удивительную теплоту, интимность и искренность. Стилистически они близки к импрессионизму в скульптуре.

Животные и птицы на перилах кроме своего прямого значения несут еще символические смыслы, которыми пронизано все религиозное искусство: голуби символизируют чистоту Богоматери, сова – мудрость, козел связан с человеческими пороками и принадлежит к свите дьявола, змея – напоминает об искушении прародителей в райском саду, петух может напоминать слова Христа апостолу Петру о том, что петух не успеет прокричать и трех раз, как он предаст учителя, черепаха – напоминает о том, что в представлении древних времен мир стоял на плывущей по океану черепахе, виноградная лоза символизирует землю обетованную и т. д.

«Трудный путь в рай» на перилах северной лестницы представляет также движение вверх. Украшение второй лестницы посвящено более драматическому сюжету и отражает стремление людей разных сословий избежать ада и попасть в рай. Сюжет декора этих лестничных перил восходит к распространенному в средние века изображению колеса Фортуны, по которому люди отчаянно и упорно карабкаются вверх, однако не всем удается достичь вершины. На перилах представлены взбирающиеся в сторону рая фигурки епископа с посохом, ученого-книжника в очках, короля в короне, а также фигура уставшего спящего человека. На углу лестничной площадки как страж стоит рогатый козел. А на горизонтальной части перил представлен собственно Эдем. Там возлежат Адам и Ева, журчит вода фонтана, воркуют голуби, вьется виноградная лоза. Безмятежность райского сада контрастирует с напряженной судорожностью движений пытающихся добраться сюда. Внизу адская пасть поглощает отчаянно сопротивляющегося грешника. Змееподобное тело адской твари оседлал крылатый черт с вилами в руках.

Работы Апеля в соборе, с одной стороны, поучительны как всякие религиозные притчи, с другой – носят философский характер, обобщающий стремление к совершенству. Удивительно, что его работы не теряются даже на фоне таких шедевров, как скульптура Наумбургского мастера. Он оказался достойным продолжателем старых мастеров.

Кроме работ в соборе Апель создал для Наумбурга памятник Фридриху Ницше, где больной философ проживал в 1890-1897 годах в доме своей матери.

Город Магдебург, для которого скульптор много сделал, в благодарность мастеру к его 60-летию в 1995 году издал книгу-каталог его произведений «Heinrich Apel. Plastiken-Textilien-Collagen. Querschnitte».

Евгения Чернецова (Франкфурт-на-Майне)

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