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«Партнер» №8 (275) 2020г.

Мэй Маск. Секрет вечной молодости от матери гения

Если бы к Вам пришел сын и сказал: «Мам, я хочу на Марс полететь», то как бы Вы реагировали на это, какими были бы Ваши первые слова – шутливыми, сердитыми, не валяй, мол, дурака, пора и делом заняться?

А эта женщина сказала сыну так: «Отлично. Ведь ты всегда твердил, что хочешь этого. Значит, делай». И рассказывает подробности: «Так было, когда он пришел ко мне с этим в первый раз. А потом, позже, я была почти на всех запусках, всегда, когда я была свободна, и я была на тех трёх, которые не удались. Когда был взрыв. И для меня это было просто разрушительно. А он спокойно спускался по лесенке в Центр управления полетом, где находились мы все, и говорил: «Надо будет еще поработать. В следующий раз будет лучше». После каждой неудачи они исправляли что-то, и на четвертый раз всё получилось. С тех пор прошло уже 50 запусков…»

Имя сына этой невероятной женщины, о которой мы расскажем вам сегодня, – Илон Маск.

Три дня этого года

День 30 мая 2020 года уже вошел в историю космонавтики. В этот день стартовала ракета Falcon 9 с кораблем Crew Dragon. Первый в истории пилотируемый запуск, который провела частная компания — Space X Илона Маска.

Илон Маск – миллиардер, филантроп, гений…Его состояние оценивается в 22, 5 млрд$... Он тот, кто меняет наше будущее, тот, кто умеет удивлять мир, это тот, кто Tesla, PayPal, Zip, тот, кто покоряет космос, изобретает беспилотные автомобили и по первому зову приходит на помощь детям, застрявшим в пещере, первым бросается на создание вакцины от коронавируса... Илон Маск, миллиардер с фотографической памятью и талантом в точных науках, главный герой XXI века… Гений…

Невероятный сын своей не менее невероятной матери….

…Если помните, последний запуск с мыса Канаверел – по первоначальному плану он должен был состояться 27 мая, но из-за плохих погодных условий был перенесен на три дня и был 30 мая 2020.

Эти три дня в ожидании старта Falcon 9 оказались наполнены важными событиями для всех детей Мэй Маск. А их у нее трое. У дочери, продюсера и режиссера, вышел новый фильм и прошла его презентация, у младшего сына, эколога, открылся новый ресторан полезной еды, у Илона к тому же еще родился сын, а у самой Мэй вышла книга.

Вот такие три события в три дня между отложенным стартом и состоявшимся…

Жизнь Мэй в цифрах

Мэй Маск 72 года. За эти 72 года Мэй сменила три страны и девять городов. Родилась и училась она в ЮАР. Получила две специальности – диетолога и нутрициолога , имеет два высших образования. Защитила две диссертации, став в 28 лет дважды доктором наук. Но она занимается не только наукой. С 15 лет работает на подиумах как модель. В 23 года она родила Илона Маска. Потом еще двоих детей. У нее сейчас 11 внуков. В 31 год она развелась, получив статус многодетной матери-одиночки. От переживаний и стресса вдруг поправилась на 18 килограммов. И в 32 года стала первой и успешной моделью, рекламирующей одежду для полных. До нее мода для толстушек, оказывается, не существовала вообще. В 42 года она переехала в Канаду, чтобы помочь там 18-летнему Илону встать на ноги. Работала на пяти работах одновременно. В 60 лет обрела свой главный город – Нью-Йорк. В 69 она стала признанной супермоделью и лицом всемирно известной американской косметической фирмы Cover girl.

И в 70 наступил ее звездный час. Ее многометровое изображение появилось на биллборде Таймс-сквера в Нью-Йорке, в самом сердце Манхеттена. Казалось бы, куда больше! Слава, успех, признание. От жизни получено всё возможное.

Уже 50 лет, как ее фотографии не сходят с обложек глянцевых журналов.

Но вот в 71 – новый старт. Мэй пишет книгу. В ней она рассказывает историю своей богатой злоключениями, трудностями и невзгодами жизни, дает множество мудрых советов женщинам. Как сохранять красоту после 60-ти. Как оставаться модной и элегантной при любых финансовых возможностях. Почему начинать очередной раз жизнь с нуля – это хорошо, и нужно делать это в любом возрасте. Как воспитывать детей и не жертвовать при этом своей карьерой. Бесспорно, Мэй знает секрет вечной молодости и делится им со всеми щедро и без утайки. Она учит нас, как оставаться собой и быть счастливыми. Книгу она так и назвала – правила счастливой жизни.

Как вырастить гения

Мэй Маск не просто красивая, а невероятно красивая женщина, обладающая редким типом внешности. При этом образ жизни она вела всегда скромный, наполненный трудом и заботами. Моделью она стала подрабатывать еще школьницей – по предложению матери подружки, владелицы модельной школы, для того, чтобы самой оплачивать свою учебу.

Хотя с 2000-х годов о Мэй Маск заговорили уже как о матери Илона Маска, она никогда не оставалась в тени своего гениального сына. Она знаменита сама по себе. По мнению специалистов, она вписала новую страницу в историю модной индустрии. Являясь самой возрастной моделью в мире, она успешна и популярна. О ней шутят, что она сама является лучшей иллюстрацией к своей науке диетологии. Посмотришь на нее и поверишь: диета – мощный помощник красоты!

Родители Мэй Маск переселились в ЮАР из Канады. Они работали в Африке. Отец был страстным путешественником, одержимым идеей найти затерянный в пустыне Калахари город. И на своем маленьком вертолете они всей семьей, с четырьмя детьми, облетели не только всю Африку, но даже совершили однажды – когда Мэй и ее сестре-близняшке было по 4 года – кругосветное путешествие. Илон Маск очень похож на своего деда.

После развода Мэй много работала, чтобы кормить детей. С первой же зарплаты она купила 10-летнему Илону компьютер. Это известный сюжет. Он часто повторяется в биографиях Илона Маска. Это был тот самый компьютер, на котором Илон впервые занялся программированием и уже в 12 лет создал видеоигру, которую продал за 500 долларов.

Мэй вспоминает, как Илон задумал создать электронный справочник-навигатор. Тогда в мире их еще не было, и они с братом Кимбалом арендовали для этого подвал и работали в нем. Деньги, так сказать, стартовый капитал, дала им она, причем, эти 10 тысяч долларов были всеми сбережениями, что имелись у нее на тот момент. Мэй помнит даже, что проспекты и флайеры для нового продукта должны были быть цветными и стоили поэтому дорого – доллар за штуку. И она была с ними в этом же подвале и помогала сыновьям. А когда закончили, сказала: «Отметим начало вашего бизнеса ужином в лучшем ресторане!» И они пошли в этот лучший и самый дорогой в городе ресторан. «Выглядели мы ужасно, – пишет Мэй. – Три дня и три ночи ведь мы не выходили на свет божий, мы были усталые и не очень подходяще одетые. Но нас обслужили изумительно, и все было прекрасно. А потом, расплачиваясь, я провела своей канадской карточкой (американской у меня еще не было) и сказала детям: «Это последний раз вы видите мою банковскую карту! И так оно и вышло!»

У моих детей, скажет она в конце книги, у каждого своя миссия в жизни, но они все схожи в одном, все они хотят сделать мир лучше, а людей счастливее.

Но про детей, как и про Илона Маска, его семью, жен и шестерых его детей-своих внуков в книге Мэй Маск рассказывается не очень много, потому что не это составляет главное содержание и цель ее рассказа.

Семьдесят два – это круто!

«Мне 72, а я все еще хочу спасать мир!» – говорит о себе Мэй и смеется.

Не могу сказать о целом мире, но помочь отдельным его обитателям, а точнее обитательницам, эта книга точно может. Но книги пишутся ведь еще просто для того, чтобы интересно было их читать. Клянусь, что эту книжку, большую, толстую, на 204 страницы, красиво и дорого изданную с потрясающими фотографиями супермодели, читаешь с большим интересом и проглатываешь в момент.

Написанная Мэй сейчас, в эти месяца карантина, книга не только вышла, но уже переведена на многие языки, и теперь чуть ли не круглосуточно Мэй дает интервью о ней во все части света и на разные часовые пояса.

Вот как сформулировала Мэй главные принципы, обеспечившие ей жизненный успех.

Не сдавать позиции. Ни за что и никогда.

Составить план жизни и следовать ему

Не бояться морщин.

Не прятать седину

Не позволять себе плохо питаться.

Не хандрить. Улыбаться

Не пасовать перед возрастом.

Рисковать, не забывая об осторожности

Лучше быть интересной, чем красивой

Макияж творит чудеса – помните об этом

Поощряйте увлечения своих детей

Не бойтесь начинать с нуля

Осваивать новые технологии никогда не поздно

Не упивайтесь своими страданиями

Двигайтесь! Будьте активны!

Увидеть Мэй Маск можно, например, здесь: https://cuu.su/6io/

https://www.youtube.com/watch?v=EWCtDmafNoM

или здесь: https://cuu.su/6ip/

https://www.youtube.com/watch?v=pQ1vkQolLRw

Книгу Мэй Маск «Женщина, у которой есть план: правила счастливой жизни» можно купить, скачать и читать в Интернете.

Наталья Ухова (Бохум)

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