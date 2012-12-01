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«Партнер» №8 (275) 2020г.

Европейские новости. Август 2020

Политика Евросоюза – политика компромиссов

Небывало долгий и небывало острый саммит глав стран ЕС закончился принятием самого крупного финансового пакета в истории Союза. Общий его объем – 1,8 триллиона евро. 750 млрд евро будут потрачены на программу восстановления экономики стран Евросоюза, пострадавшей от пандемии. Остальная сумма – на семилетний бюджетный план ЕС на 2021-2027 годы.

Дебаты разгорелись вокруг двух вопросов: первый – какая сумма из 750 млрд евро будет выделена на безвозвратные гранты и какая – на кредиты; второй – как будут увязаны выплаты из фонда с соблюдением стандартов правового государства и базовых европейских ценностей.

Изначально Меркель и Макрон предлагали разделить 750-миллиардный восстановительный фонд так: 500 млрд безвозмездно и 250 – в форме кредитов. Против безвозвратных грантов выступили лидеры так называемых «экономных стран» – Нидерландов, Швеции, Австрии, Дании и Швейцарии. Но, как говорится, торг был уместен. После жестких дебатов инициаторы безвозмездной помощи, Меркель и Макрон, с одной стороны, и «пятерка экономных», с другой стороны, остановились на раскладе 390 млрд безвозвратных грантов и 360 млрд кредитов.

После достижения договоренностей европейская пресса активно обсуждала две темы. Первая: изначально предлагая 500 млрд безвозмездной помощи, не закладывали ли Меркель и Макрон некоторый запас для торга? Вторая: молодые лидеры «экономных стран», увы, не выступают патриотами построения единой Европы, а больше заняты защитой своих национальных интересов.

В теме соблюдения правовых стандартов оппонентами лидеров ЕС стали Венгрия и Польша – страны, на которые Евросоюз уже накладывал санкции за неуважение европейских ценностей. На сей раз венграм и полякам удалось добиться компромисса: пункт о соблюдении правовых принципов в итоговом документе есть, но в более мягкой редакции, чем предлагалось изначально.

Пресса поспешила объявить этот компромисс победой Орбана и Дуды, но так ли это? Да, у них будет больше лазеек, чтобы избегать санкций ЕС, но много ли толку от таких лазеек, в первую очередь, для народов их собственных стран?

Подведем итог.

Каков источник средств реализации столь масштабных программ? Традиционный – заем на мировых финансовых рынках под гарантии Евросоюза. Кто будет погашать этот заем? Евросоюз совместными усилиями всех стран.

Как расценивать итоги саммита? При всех издержках – это несомненный успех. Евросоюз раз за разом достигает консенсуса, причем на этом саммите – в решении самых сложных и самых дорогостоящих в его истории проблем.

Победа Анджея Дуды – путь к войне или к миру?

Президентские выборы в Польше прошли в два тура. Во втором туре перевес действующего президента Анджея Дуды над новым кандидатом от оппозиции Рафалом Тшасковским оказался минимальным – 51% против 49%. Мнения прессы о том, что ждет Польшу после этих выборов, разделились. Одни опасаются, что после победы Дуды партия Право и справедливость станет зачищать политическое поле от независимых политиков, судей, госслужащих и СМИ. Другие заявляют, что люди, половина которых выразила стремление к демократическим переменам, продемонстрировали невозможность диктаторского захвата власти. Журналисты отмечают, что сторонники Дуды – преимущественно пожилые люди и бедное малообразованное сельское население, а на стороне оппозиции – обеспеченные, образованные и молодые люди, и это говорит о том, что будущее – за демократической оппозицией.

В США людей не казнили 17 ле т

С 1988 по 2018 год федеральные суды вынесли 78 смертных приговоров, три из них были приведены в исполнение, причем последний – в 2003 году. Спустя 17 лет, 14 июля, в США казнен приговоренный за убийство семейной четы и их 8-летнего ребенка Дэниел Льюис Ли. Способ казни – смертельная инъекция. Ли совершил убийство в январе 1996 года. Для праворадикальной экстремистской группировки он украл деньги, оружие и боеприпасы на сумму около 80 000 долларов.

Министр юстиции Уильям Барр сказал: «Американский народ принял взвешенное решение разрешить смертную казнь за самые тяжкие преступления».

Эмманюэль Макрон сформировал новый кабинет министров

На местных выборах во Франции сильно сдала позиции партия президента Франции «Вперед, республика!». Очень низкую явку и триумф зеленых пресса объясняет пандемией и никудышным кризисным менеджментом президента. Кроме того, за три года президентства страна так и не дождалась от Макрона выполнения обещаний по обновлению и модернизации. На этом фоне Макрон предпринял неоднозначный шаг – сформировал новый кабинет министров во главе с Жаном Кастексом, которого пресса окрестила «безликим функционером». В СМИ доминирует мнение, что в свете предстоящих в 2022-м году президентских выборов Макрон набрал серую команду, в которой он сам будет выглядеть ярким пятном. Новый состав правительства настолько невыразителен, что и критиковать некого, – говорят газетчики, – разве что министра юстиции Эрика Дюпона-Моретти, который, как язвительно заметила Le Monde, достаточно консервативен, чтобы дестабилизировать юстицию.





Сколько в мире евреев?

Министр Израиля по делам диаспоры Омер Янкелевич во время выступления перед комитетом Кнессета заявила, что всего в мире сегодня живут 14,4 млн евреев. Почти половина из них, а именно 6,74 млн человек – в Израиле, 6,09 млн – в Северной Америке и 1,07 млн – в Европе. На других континентах представительство распределяется так: в Южной Америке – 324 тыс., в Азии (не считая Израиля) – 300 тыс., Австралии и Новой Зеландии – 120 тыс., в Африке – 74 тыс.

Янкелевич также сообщила, что 80% людей из еврейских диаспор не связаны с еврейской идентичностью, а потому необходимо работать над укреплением общин в рамках диаспор.





Маас требует прекращения турецких провокаций

В ходе своего визита в Грецию федеральный министр иностранных дел Хайко Маас осудил разведку Турцией газовых месторождений у греческого побережья Средиземного моря. Он предупредил о негативных последствиях такой деятельности турок для отношений Турции с ЕС. О разведке месторождений природного газа Турцией, которую ЕС считает незаконной, Маас после встречи со своим греческим коллегой Никосом Дендиасом в Афинах сказал: «Необходимо соблюдать международное право. Поэтому прогресс в отношениях ЕС-Турция возможен только в том случае, если Анкара прекратит провокации в Восточном Средиземноморье».

Александр Кротов (Эссен)