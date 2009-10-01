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«Партнер» №8 (275) 2020г.

Осуждение глупости

Против глупости бессильны даже боги.

Фридрих Шиллер

О дураках и глупости написано много. В частности, широко известна фраза Альберта Эйнштейна: «Есть две бесконечные вещи – Вселенная и человеческая глупость. Впрочем, насчет Вселенной я не уверен». А самой замечательной книгой на эту тему является сатира под названием «Похвала глупости», которую в начале XVI века написал знаменитый нидерландский философ Эразм Роттердамский. В своей книге он в шутливой форме провозглашал мысль о том, что в целом ряде случаев именно глупость является причиной и движущей силой позитивных изменений. К такому выводу он пришел умозрительно.

С момента появления этой книги прошло свыше пяти веков, и вот итальянский ученый Карло Чиполла (1922-2000) подошел к описанию глупости и ее последствий с научно-эмпирической точки зрения. На основании многолетних исследований он сформулировал ряд универсальных законов, работающих, как он утверждает, в любом обществе. Далее я кратко излагаю основные выводы Чиполлы со своими комментариями.

Первый закон





Человек всегда недооценивает количество дураков, которые его окружают. Это утверждение звучит как чистая банальность и снобизм, но жизнь доказывает его истинность. Как бы вы ни оценивали людей, вы постоянно будете сталкиваться со следующей ситуацией: человек, который всегда выглядел умным и рациональным, вдруг поступает, как невероятный идиот. Признаюсь, я сначала сомневался в корректности этого закона, однако недавние беспорядки в Америке развеяли мои сомнения. Гибель многократно судимого рецидивиста позволила каким-то негодяям «развести» миллионы, казалось бы, вполне разумных людей не только в Америке, но и во всем мире.

События, когда от рук полиции гибли люди, гораздо более достойные, чем Джордж Флойд, случались неоднократно, причем во многих странах, но ни одно из них не вызывало столь бурной реакции. Отсюда следует вывод, что кому-то было выгодно именно сейчас, в разгар избирательной кампании в США, устроить подобный дебош, который повлек за собой гибель многих полицейских (кстати, в том числе и чернокожих) и просто людей, не говоря о грабежах и разбоях. И те мерзавцы, которые всё это проплатили и срежиссировали, рассчитывали на то, что в обществе всегда найдется достаточное количество, как бы это помягче выразиться, некритично мыслящих людей, которые в «праведном гневе» предадутся вандализму и будут громить всё, что попадется под руку.



Второй закон





Второй закон тоже очень интересный и в какой-то степени спорный. Вот как его излагает Чиполла: «вероятность того, что человек глуп, не зависит от других его качеств». Годы наблюдений и опытов утвердили автора закона в мысли, что люди не равны: одни глупы, другие нет – и это качество закладывается природой, а не культурными факторами. Человек является глупцом так же, как он является рыжим или имеет первую группу крови. Он таким родился по воле провидения.

Образование не имеет ничего общего с вероятностью наличия определенного числа глупцов в обществе. Это подтвердили многочисленные эксперименты в университетах, проведенные Чиполлой над пятью социальными группами: студентами, офисными служащими, обслуживающим персоналом, сотрудниками администрации и преподавателями. Когда автор законов анализировал группу низкоквалифицированных сотрудников, число глупцов оказалось заметно больше, чем он ожидал, и он списал это на социальные условия: бедность, сегрегацию, недостаток образования. Но, поднимаясь всё выше по социальной лестнице, он увидел то же соотношение среди белых воротничков, студентов и даже профессоров.

Никто не будет отрицать пользу образования: ведь невежество – это порох и бензин глупости. Однако Чехов как-то заметил, что образование развивает все способности, в том числе – и глупость. Здесь я вновь хочу обратиться к недавним событиям в Америке. Как могло такое случиться, что значительная часть интеллектуальной элиты страны не осудила, а, наоборот, одобрила случившиеся бесчинства и массовые беспорядки?

Третий закон





Это, пожалуй, самая интересная часть исследования Чиполлы, которую можно применять на практике. Он разделил всех людей на 4 группы: глупцы (Г), простаки (П), умники (У) и бандиты (Б). Глупец – это человек, чьи действия ведут к потерям для другого человека или группы людей и при этом не приносят пользы самому действующему субъекту или даже оборачиваются вредом для него (зона Г). Если Петя предпринимает действия, от которых несет потери, и при этом приносит выгоду Васе, то он относится к простакам (зона П). Если Петя делает нечто, что приносит выгоду и ему, и Васе, он умник, потому что действовал умно (зона У). Если действия Пети несут ему выгоду, а Вася от них страдает, то Петя – бандит (зона Б). Автор, к сожалению, не рассмотрел случай, когда Петя предпринимает какие-то действия, от которых ему хорошо или, наоборот, плохо, а всем прочим от этого ни тепло, ни холодно. К какой группе следует отнести Петю в этом случае? Кроме того, не рассмотрен, пожалуй, самый распространенный случай, когда Петя поступает в одном случае умно, а в другом глупо.

Анализируя роман «Двенадцать стульев», можно сказать, что, согласно классификации Чиполлы, Остап Бендер является «умником», потому что его действия направлены на получение личной выгоды и на «обеспечение старости» его компаньона Ипполита Матвеевича Воробьянинова, который, в конце концов, оказался просто «бандитом». А «глупцов» и «простаков» в романе множество. Можно также вспомнить, что в новеллах О.Генри широко представлены все типы, описанные Чиполлой.

Четвертый закон

Не глупцы всегда недооценивают разрушительный потенциал глупцов. В частности, не глупцы постоянно забывают о том, что иметь дело с дураком в любой момент времени, в любом месте и при любых обстоятельствах означает совершать ошибку, которая дорого обойдется в будущем. Неслучайно русская пословица гласит: «Бойся быка спереди, коня – сзади, а дурака – со всех сторон».

Простаки из зоны П обычно не способны распознать опасность дураков из зоны Г, что не удивительно. Удивительно как раз то, что глупцов также недооценивают и умники (У), и бандиты (Б). В присутствии глупца они расслабляются и наслаждаются своим интеллектуальным превосходством, вместо того чтобы срочно собраться и минимизировать ущерб, когда дурак что-нибудь выкинет. Распространен стереотип, что дурак вредит лишь самому себе. Нет. Не нужно путать дураков с беспомощными простаками. Никогда не вступайте в альянс с дураками, воображая, что можете использовать их ради своей выгоды – если вы так поступите, то очевидно, что вы не понимаете природы глупости. Так вы сами предоставляете дураку поле, на котором он может разгуляться и нанести большой урон. Что особенно обидно, ум человеческий имеет свои пределы, тогда как глупость человеческая беспредельна.

Пятый закон

Дурак является самым опасным типом личности, потому что рациональные люди не в состоянии представить логику неразумного поведения. Умный человек способен понять логику бандита, потому что бандит рационален: он всего лишь хочет получить больше благ и при этом недостаточно умен, чтобы их заработать. Бандит предсказуем, поэтому против него можно выстроить защиту. Прогнозировать действия глупца невозможно, он навредит вам без причины, без цели, без плана, в самом неожиданном месте, в самое неподходящее время. У вас нет способов предугадать, когда идиот нанесет удар. В конфронтации с дураком умный человек полностью отдает себя на милость дурака, создания без понятных умнику правил. Атака глупца обычно застает врасплох. Даже когда атака становится очевидной, от нее сложно защититься, потому что она не имеет рациональной структуры.

С этим законом трудно полностью согласиться. Атака дурака не предсказуема, но и не обязательна. Атака бандита всегда обязательна, но далеко не всегда предсказуема.

Послесловие

Будучи от природы скептиком, хочу выразить некоторые сомнения в методологии проведения исследований, о которой не сказано ни единого слова. Кто объяснит, как отличить глупого человека от умного? Это нельзя сделать ни по цвету глаз, ни по тембру голоса, ни по величине IQ. Глупость вообще не поддается определению. Можно лишь указать ее возможные проявления: ограниченность, неосмотрительность, беспечность, категоричность, самоуверенность, упрямство, легкомыслие. А самым характерным является то, что дурак полностью свободен от сомнений. Я бы предложил такое шутливое определение: лично для меня глупым является тот человек, который не согласен с моими взглядами (само собой раразумется, самыми умными). Кстати, про любого дурака можно политкорректно сказать, что он – «человек, по-своему мыслящий».

Допустим, что Чиполла нашел некий универсальный метод идентификации дураков. Так или иначе, но есть еще одно очень существенное замечание. Известно, что нет совершенно глупых людей. Лично я таких не встречал. («Больных на голову» выносим за скобки). И тут возникает вопрос, каков должен быть уровень глупости или, говоря другими словами, неадекватного восприятия действительности, чтобы человека безоговорочно отнести к категории дураков. Кстати, нет и абсолютно умных людей, которые время от времени не совершали бы глупые, а порой просто идиотские поступки. В романе «Что делать» Н.Г. Чернышевский подметил, что «это обыкновеннейшая, всеобщая черта в характере умников и хитрецов, на чем-нибудь водить себя за нос». А ведь существуют еще эмоции, которые порой управляют даже самыми умными людьми. Недаром гоговорят, что ум всегда в дураках у сердца.

И в заключение хочу привести замечательное высказывание Эразма Роттердамского: «Ни один человек на свете не мечтает избавиться от глупости, ибо вполне доволен иллюзорным сиянием своей полной умственной состоятельности».

Григорий Калихман (Дортмунд)

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