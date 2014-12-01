Анонсы августовского номера журнала «Партнёр»



Самое важное, что произошло в мире за прошедший месяц, самое главное в политике, экономике, культурной жизни разных стран, – всё находит свое отражение на страницах журнала. Просто о сложном, доступно о трудном и обо всём увлекательно – это стиль «Партнёра». Коротко о главном

Редакция журнала «Партнёр»



Кто будет следующим канцлером?

В декабре состоятся выборы председателя партии CDU, и тогда же решится, кто станет канцлером Германии. На этот пост сегодня реально претендуют три кандидата. Наибольшие шансы у премьер-министра Баварии Маркуса Зёдера, но он не спешит подтвердить свою готовность баллотироваться, ему неплохо и в Баварии. Премьер-министр Северного Рейна-Вестфалии Армин Лашет, позиции которого в соперничестве за должность председателя партии, совсем недавно были предпочтительны, проиграл, можно сказать, самому себе, не проявив в ключевой момент своих лучших качеств. Очень перспективная позиция сейчас у Фридриха Мерца, который общепризнанно является лучшим экспертом по экономике… А.Кротов Читать далее >>

Отношения Европа-Америка: раскол Запада?

Бывали ли отношения между ФРГ и США когда-нибудь хуже, чем сейчас? Вряд ли. Серьезные разногласия случались, конечно, и раньше, но чтобы Вашингтон грозил ввести санкции против немецких госучреждений и официальных лиц, а в Германии звучали призывы к контрсанкциям – такого еще не было. Теперь из-за строительства российского газопровода «Северный поток-2» это может произойти. В чем причины этого раскола и какова роль в этом нынешнего президента США Рональда Трампа. Германию и другие страны ЕС ждет рост расходов на оборону и внешнюю политику... Курс Консалтинг Читать далее >>



Как Kurzarbeit повлияет на пенсию, отпуск, налоги



Подавляющее большинство работающих по найму почему-то считают, что пребывание на Kurzarbeit – вынужденная передышка в работе, которая не будет иметь никаких длительных последствий. На самом же деле Kurzarbeitergeld (KUG) – это не только сиюминутное снижение доходов. Пособие KUG впоследствии отрицательно скажется на размере пенсии (Rente), длительности отпуска (Urlaub) и налогах (SteueКак Kurzarbeit повлияет на размер пенсии, отпуск и налоги. Налоговые консультанты (Steuerberater) настоятельно советуют всем получателям пособия Kurzarbeitergeld откладывать уже сегодня не менее 100-120 евро в месяц для возможной доплаты налога с дохода за 2020-й год... Э.Мармер Читать далее >>



Базовая пенсия утверждена

Радостная для многих читателей весть – о парламентском утверждении законопроекта о базовой пенсии (Grundrente). Законопроект вступит в силу после публикации в Федеральном законодательном вестнике (Bundesgesetzblatt) и начнёт действовать с 1-го января 2021 г. Реализация давно планировавшегося закона не была само собой очевидной перед лицом неожиданных и крупных затрат на борьбу с пандемией коронавируса и её последствиями. Всё же правительство решилось на этот крупный общественный шаг и создание ещё одной ветви социальной защиты жителей страны. По расчётам правительства, право на базовую пенсию имеют 1,3 миллиона нынешних пенсионеров... Т.Пуэ Читать далее >>



Покажем короне нос!



Как реагируют власти разных стран на эпидемию коронавируса? Китай, с которого все и началось, подавляет ее жесткой дисциплиной. Средиземноморские страны не смогли сразу адекватно отреагировать на угрозу, за что расплатились многими тысячами жизней. Теперь ситуация нормализовалась. Шведы предпочли корону не замечать, но когда они увидели, что итог их либерализма поистине смертелен, переключились на более строгий режим. Бразилия – не Швеция: не та у них медицина, бедность, преступность, уровень образования. А «рекордсмен» – США: более 3-х миллионов заразившихся, более 130 тысяч погибших, эпидемия, буйствовавшая в Нью-Йорке, расползается по всем штатам… У карты зараженного мира... С. Мучник Читать далее >>



Тесты на коронавирусную инфекцию Covid-19

Федеральное министерство здравоохранения обращает ваше внимание на то, что пока эти тесты недостаточно надежны, а положительный результат теста может придать ложное чувство уверенности и подтолкнуть вас к отказу от соблюдения мер предосторожности. Поэтому решайте сами – делать такой тест или нет, тем более что он платный, а больничные кассы расходы на него не перенимают. Как делается тест на вирус SARS-CoV-2? И о чем говорят его результаты? Где и в каком случае надо сделать тест? Кто оплачивает расходы? Зачем надо проходить тестирование? А.Иванов

Читать далее >>



Эликсир жизни – вода

Эксперты говорят о воде из источника: «Изначально чистая» (Urspriglich reich), подразумевая, что в источниках не содержится никаких загрязнений. К сожалению, эта изначальная, девственная чистота существует только теоретически. В воду источников попадают грунтовые воды, в которых содержатся как естественные примеси, опасные для здоровья, так и продукты человеческой деятельности. Одно из основных загрязнений воды – нитраты, которые попадают в грунтовые воды из азотсодержащих удобрений. Поэтому особенно ценятся воды из скал, с высокогорья (альпийские, например), там нет тех грунтовых вод, что на равнинах. О производстве и потреблении в Германии питьевой воды... С.Мучник Читать далее >>



Вместе с Тёмой и Алисой. Наши дети-погодки

Ребенок – это самое прекрасное, что есть на земле. Сегодня многие молодые семьи еще до родов задумываются о том, чтобы у малыша как можно скорее были братик или сестричка. Некоторые приходят к этому, лишь держа первенца на руках. Ну, а у кого-то просто так получается. В любом случае – поздравляем, у вас погодки! Многих пугает, как оно будет с двумя крохами, чего ждать. Больше всего вопросов возникает у молодой мамы. Страхи были и у меня, я боялась совершенно всего. Ведь всего избежать не получится. И что же будет потом, когда малышей станет двое… Особенности воспитания погодков… Я.Бошманн Читать далее >>



Германия обсуждает возможное повышение цен на мясо

Между мартом и июлем очаги заразы возникали по всему миру именно на мясокомбинатах так часто, что этим заинтересовались специалисты – ветеринары, микробиологи, специалисты по гигиене питания и много кто еще. Казалось бы, в пищевой индустрии много производств, где вирус в силу комфортных для него условий должен расцветать пышным цветом, но на практике вспышки чаще всего происходят на мясоперерабатывающих предприятиях. В статье рассмотрено, почему дело обстоит именно так и чем это грозит рядовому жителю Германии. Эхо корона-скандалов на скотобойнях... Е.Чернявская Читать далее >>



Приговорены к сносу...

Война с памятниками – это ни в коем случае не know how нынешних пламенных борцов с расизмом. Год назад мексиканские «зеленые» предложили убрать памятники Эрнану Кортесу и Христофору Колумбу – oни плохо относились к коренным народам. Правда ли это? Увы, правда. Кортес был повинен в гибели около 100 тысяч жителей столицы ацтеков в XVI веке. Ho покоренные им ацтеки приносили человеческие жертвы своим богам. Историки называют цифру - 136 тысяч человек. В штате Кентукки оторвали правую руку ... Людовику XVI. Несчастный король, обезглавленный во времена французской революции, пострадал второй раз… Когда-то Америка назвала в его честь город Луисвилль в благодарность Франции, которая в пику Лондону поддерживала молодое американское государство О. Нахт Читать далее >>



Американская трагедия

События, произошедшие этим летом в США, иначе, как трагедией, назвать нельзя. Как могло такое случиться, что страна, которую считают оплотом гражданских прав, порядка и свободомыслия, в одночасье потеряла весь свой здравый смысл. Массовые грабежи и насилия захлестнули Америку. Вдребезги разнесены красивейшие районы многих городов, в том числе Лос-Анджелеса и Нью-Йорка. Невозможно себе представить, что гибель многократно судимого рецидивиста (преднамеренная или непреднамеренная – это еще решит суд) могла поколебать хваленую устойчивость американской судебной и политической системы. Попытаемся разобраться в происходящем. в США этим летои… О последних событиях... Г.Калихман

Читать далее >>



Агент Гарбо… и операция «Bodyguard»

История, о которой пойдет речь, выглядит настолько неправдоподобной, что в нее трудно поверить. Однако агент английской разведки Гарбо, он же – агент немецкой разведки Алариx, существовал на самом деле. Что же касается шпионской сети «Арабель», то в ее существовании не сомневалась немецкая военная разведка. Родившийся в Барселоне, Хуан Пухоль Гарсия сыграл выдающуюся роль в операции англичан по дезинформации противника о месте высадки союзников в Нормандии. Генерал Эйзенхауэр о нем сказал: «Вклад Пуxоля равноценен вкладу дивизии. Он спас бесчисленные жизни»... И.Парасюк Читать далее >>



Полеты в августе – быть или не быть?

Продолжается пора отпусков и школьных каникул, и многих наших соотечественников волнует вопрос о возможности слетать в Россию, в Украину, в Казахстан и другие бывшие страны СНГ. Мы изучили ситуацию, она вселяет надежду. Российский Роспотребнадзор уже заявил о возможном возобновлении авиарейсов (в том числе в Германию) с 1 августа, и многие авиакомпании уже предлагают купить билеты на это время. Состоятся ли эти полеты – станет ясно только в августе, так что по-прежнему актуален вопрос о возврате денег при отмене рейсов... Е.Чернявская

Генрих Апель. Современное искусство Германии

Наумбургский собор св. Петра и св. Павла, бывший кафедральный собор епископства Наумбурга (земля Саксония-Анхальт) благодаря своим шедеврам внесен в Список всемирного наследия человечества ЮНЕСКО. Святой Франциск воспринимал мир наполненным божьими тварями, к которым относился и человек. Это обожествление всего окружающего мира было сродни античному пантеизму, мироощущению, обожествляющему весь сотворенный мир. Он называл землю матерью, братьями - солнце, ветер, огонь, сестрами - воду, луну, свет. И даже смерть называл сестрой. Сюжеты из жизни святого использовал скульптор Генрих Апель для украшения Наумбургского собора... Е.Чернецова



Время читать. Секрет вечной молодости от матери гения. «Правила счастливой жизни»

Мэй Маск не просто красивая, а невероятно красивая женщина. Хотя с 2000-х годов о Мэй Маск заговорили уже как о матери Илона Маска, она никогда не оставалась в тени своего гениального сына. Она знаменита сама по себе. О ней шутят, что она сама является лучшей иллюстрацией к науке диетологии, в которой она является дипломированным специалистом. В 69 она стала признанной супермоделью и лицом всемирно известной американской косметической фирмы Cover girl. Казалось бы, куда больше! Слава, успех, признание. Но в 71- новый старт! Мэй пишет книгу… Время читать: Мэй Маск. «Женщина, у которой есть план: правила счастливой жизни»... Н.Ухова

