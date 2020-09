Общество >> Полезная информация

«Партнер» №8 (275) 2020г.

Эликсир жизни – вода

Питьевая вода – самый важный продукт в потреблении человека. Там, где воды оказывалось недостаточно для людей, а также для водопоя животных и полива растений, там гибли целые цивилизации. Это не просто допущение – это доказанные археологами и климатологами факты. Самый ранний пример – гибель около 4200 лет назад вследствие климатических изменений (засухи и песчаных бурь), растянувшихся на три столетия, Аккадской империи, высокоразвитого государства шумеров.

Кто пьет регулярно достаточно воды (а также другой жидкости), помогает своему организму в транспорте витаминов, минералов, солей и сахара в клетки. Это позволяет предотвратить многие болезни. Если потребность организма в жидкости не покрывается, заметно возрастает опасность ожирения, сердечно-сосудистых и пищеварительных расстройств.

Когда сегодняшняя Германия была лишь провинцией Римской империи, римляне называли воду, брызги которой били из скального грунта, танцующей водой (Aqua Saltare). Вот это Saltare со временем превратилось в Saltrissa, а далее в Selters. Сегодня название стало нарицательным, любую минеральную воду, а не только из гор Таунуса, стали так называть. В 19-м веке сельтерская (зельтерская) вода появилась в России, это слово было в ходу, по крайней мере, до середины прошлого века. А она по-прежнему производится в Германии как Selters, далеко не худшая из наших многочисленных минеральных вод.

Что мы пьем

В одной только Германии насчитывается 833 признанных минеральных источников. Эксперты говорят о воде из источника: «Изначально чистая» (Urspriglich reich), подразумевая, что в источниках не содержится никаких загрязнений. К сожалению, эта изначальная, девственная чистота существует только теоретически. В воду источников попадают грунтовые воды, в которых содержатся как естественные примеси, опасные для здоровья, так и продукты человеческой деятельности. Одно из основных загрязнений воды – нитраты, которые попадают в грунтовые воды из азотсодержащих удобрений. Поэтому особенно ценятся воды из скал, с высокогорья (альпийские, например), там нет тех грунтовых вод, что на равнинах.

Обычная же питьевая, водопроводная вода происходит из водоемов, рек, озер, грунтовых вод, она получается путем специальной очистки.

Оба вида воды строго контролируются на вредные вещества, загрязнения и бактерии, существуют ясные законы на этот счет; Trinkwasserverordnung и Mineral- und Tafelwasseverordnung.

Вода точно является самым строго контролируемым из всех продуктов, потребляемых человеком, по крайней мере, в Германии.

Далеко не все жители Германии выпивают в день достаточно воды, только 70% достигают требуемых полутора литров жидкости. Причем, если ниже требуемого уровня потребления находятся 27% мужчин, то у женщин еще ниже – 39%. И возрастные различия в потреблении воды отчетливы: старики пьют больше. 73% людей старше 60 регулярно распределяют необходимое количество воды в течение дня, у 40-59-летних регулярное потребление воды составляет 59%, у 18-38-летних – уже 54%.

Исследования обнаружили, что больше всего в Германии игнорируют необходимость в обильном питье именно жители NRW, таковых оказалось 39%. Примерно так же недостаточно (38%) пьют жители Гамбурга и Берлина, а вот в Baden-Würtenburg, наоборот, больше заботятся о личном водоснабжении (только 26% «малопьющих»).

Питьевую минеральную воду выпускают трех видов: без углекислоты (still), с умеренным содержанием углекислоты (medium) и с высоким (mit Kohlensäure). В русском языке утвердилось слово «газировка», то есть насыщенная газом, в английском – точно так же. Вы покупаете в отпуске воду с газом (with gas) или без (without gas).

Лайфхак: Если вы держите в руках, например за границей в отпуске, пластиковую бутылку минеральной воды и не знаете, газированная она или нет, сожмите ее. Бутылки с газировкой значительно тверже наощупь.

Степень минерализации воды оценивается в миллиграммах растворенных солей на литр (mg/l). Более 2.000 – это показатель сильной минерализации, менее 500 – слабо минерализованная вода, даже вода из крана кое-где имеет такую степень минерализации, в Дармштадте, например, или Франкфурте на Майне.

Происхождение углекислоты, растворенной в воде, может быть естественным или искусственным. Во втором случае углекислоту специально растворяют в воде, чтобы получить «газировку» (sprudel).

Есть также возможность самому газировать водопроводную воду, для этого выпускают специальные установки и баллончики с углекислотой к ним. В Германии наиболее распространена система Sodastream.

Вода с газом приятнее на вкус, особенно охлажденная в жару, но она в больших количествах совсем не полезна, все-таки содержит кислоту. Обратная сторона медали, что почти всегда наблюдается у пищевых продуктов – углекислота убивает микробов, в обычной воде им завестись проще.

Вода продается в одноразовых бутылках (Einwegflaschen) из пластика или в многоразовых (Mehrwegflaschen), в основном из стекла. С точки зрения сохранения окружающей среды многоразовые бутылки лучше. В настоящее время 2/3 бутылок являются одноразовыми, одна треть – многоразовыми, причем это соотношение меняется в пользу многоразовых.

В производстве питьевой воды наблюдаются две тенденции, хорошая и плохая: всё больше воды разливают в многоразовые бутылки; всё чаще в воде обнаруживают вредные вещества (пестициды и подсластители).

Средний пользователь, потребляющий 1,5 литра минеральной воды в день, переносит в течение года из магазина домой 562 кг одноразовых бутылок, а вот потребитель многоразовых вынужден переносить почти вдвое больше – 1017 кг, они ведь из стекла. Это серьезный аргумент в пользу одноразовых бутылок, ведь их еще и обратно в магазин надо вернуть. А также это весомый (в прямом смысле) аргумент в пользу минералки домашнего производства: недаром SodaStream рекламирует свои приборы фразой «Einfach sprudeln statt schwer schleppen» (попросту газировать, а не тащить домой с трудом).

Сколько же стоят те 1,5 литра воды в день, которые следует выпивать согласно рекомендациям Немецкого общества питания?

Для пользователей водопроводной воды, которая в значительном числе городов имеет питьевое качество, в год уходит всего чуть больше двух евро (средняя цена 0,385 цент/л), для потребителей самой дешевой воды из дискаунтеров (0,13 евро/л) это уже 71 евро (что называется, по копеечке за год набегает), а для изготовителей домашней газировки с учетом всех затрат – те же 71 евро.

Негазированная минеральная вода (Stilles Mineralwasser, Natürliches Mineralwasser ohne Kohlensäure) по результатам тестирования далеко не всегда оказалась высокого уровня. Stiftung Warentest представил данные по 32 сортам такой воды, вот общий результат. 15 получили «Gut», но ни одна не получила «Sehr gut». Оговоримся сразу, что тестов проводится много и их результаты далеко не всегда совпадают, так что из тестов следуют скорее общие представления, чем конкретные рекомендации. Дешевая вода (13 цент/л) из наиболее распространенных магазинов Edeka, Rewe, Kaufland, Netto, Aldi, Lidl оказалась сплошь и рядом лучше дорогой воды, и это, кстати, наблюдалось и при других тестированиях.

Пользуются успехом в Германии минеральные воды из Франции, в первую очередь Vittel, Volvic и Evian, но... несмотря на сравнительно высокую цену (0,5-0,9 цент/л) они получили в тесте оценку всего лишь «Befriedigend». Это связано как с наличием примесей, так и с не слишком большим количеством растворенных полезных элементов. Причем играет роль не только количество растворенных элементов, но и их состав.

Среди минералок особое место занимают воды, казалось бы особо чистые и полезные, это вода для приготовления детского питания (Baby-Wasser) и биологически чистая вода (Bio-Wasser).

Достоинство минеральной воды для младенцев в том, что она заменяет кипяченую, что, как утверждают производители, особенно здорово для малышей. Однако, как оказалось, эти средне минерализованные воды (около 500 мг/л) отнюдь никакой особой чистотой не отличаются, две из трех марок воды содержали следовые количества пестицидов. Не лучше обстоит дело с Bio-Wasser, начиная с того, что приставка «Bio-» не совсем официальная: минеральные воды не подпадают под предписания ЕС относительно биопродуктов (EU-Öko-Verordnung). Из шести марок этих вод (Ensinger, Carolinen, Volvic, Christinen, BioKristall, Rheinsberger Preussenquelle) только первая оценена как хорошая, остальные – явно хуже, две последние – «Mangelhaft». Это достаточно частое явление с так называемыми биопродуктами: пользы от них оказывается не много больше, чем от обыкновенных, зато они заметно дороже.

Негазированная минеральная вода Марка Продавец Минерлы (mg/l) Цена (l/Euro) Gut & Günstig Edeka 278 0,13 Quellbrunn Aldi Nord 271 0,13 Ja still Rewe 403 0,13 K-Classic Kaufland 165 0,13 Adelholzener 570 0,67 Extaler 1 607 0,46 Naturalis Netto 280 0,13 Christinen 1093 0,67 Saskia Lidl 467 0,13 Vio 270 0,45 Vittel 515 0,48 Gerolsteiner 814 0,58 Evian 512 0,91 Volvic 147 0,48

Вода из крана

Каждый решает сам, что и сколько ему пить. Узнать качество водопроводной воды труда не представляет, но... применительно к месту проживания вообще, а не к конкретному дому. Прекрасная водопроводная вода может, пройдя по старому и дефектному водопроводу, потерять свое качество, если не стать вовсе вредной. Например, в Германии только в 70-х годах отказались от опасных свинцовых водопроводов, но они весьма долговечны.

Тут нужна информация от домовладельцев или можно самому разобраться с помощью специальных лабораторий. Их легко найти в интернете, они анализируют воду для любого, кто им эту воду присылает в специальной емкости. Не бесплатно, конечно, разовое тестирование стоит от 40 евро, немного, особенно, если скинуться всем домом.

Для борьбы с микробами воду хлорируют, и это ее вкус отнюдь не облагораживает. Но когда вода поступает из водоемов, в которых уживаются микроорганизмы, растения и животный мир, то хлорирование неизбежно. В Берлине вода поступает из глубоководных источников, она совершенно чистая и ее, естественно, не хлорируют. Но вот забавный парадокс: в некоторых берлинских отелях из кранов течет все же хлорированная вода. Дело в том, что многие зарубежные гости привыкли именно к ней в своих странах, хлорированная вода для них – символ безопасности.

Мой сосед недавно прибыл из одной восточной страны. Он потребляет минералку не только для питья, но и... для чистки зубов. Непреодолимая привычка: на его родине вода из крана была просто опасна для жизни, а в Германии ее вам могут предложить даже в клинике.

Так что, если воду вы потребляете именно и главным образом как воду, а не как лекарство-носитель минералов, то, учитывая вышесказанное, можно спокойно пить воду из крана.

Любители газированной воды пользуются в основном приборами SodaStream, сменные баллончики с углекислотой многоразовые, налажена система их смены и зарядки. Только что Lidl предложил Sodastream Cool в комплекте с двумя пластиковыми бутылками и баллончиком с CO 2 , рассчитанным на 60 литров, за всего лишь 39 евро. Есть и альтернативные приборы, как, например, дизайнерский Aarke Carbonator II (150 – 200 евро), Freihafen Soda Streamer (от 50 евро), mySodapop (60 – 70 евро). Есть, наконец, система Brita-Kombifilter, которая монтируется под мойкой и вообще незаметна. Она фильтрует водопроводную воду и, по желанию, насыщает ее углекислотой из специальной емкости, которой хватает на 3.000 литров, стоит она, однако, около 1.000 евро. И не забыть про давно нам известные сифоны с маленькими углекислотными баллончиками (CO 2 -Kapsel), они тоже в ходу, например, Nuvantee Soda-Siphon емкостью в 1 л и ценой 40 евро.

Газированная минеральная вода

Самая вкусная, лучше всего утоляющая жажду. Ее лечебная ценность не ниже, чем у негазированной, но все-таки это в первую очередь столовая, а не лечебная вода, много пить ее не следует, ею даже таблетки запивать не советуют.

К лучшим среди умеренно газированных (medium) относится Adelholzener, как, впрочем, и среди негазированных вод тоже. Из известных, продаваемых по всей Германии вод, высоко оценивается Gerolsteiner, характеризующийся очень высокой минерализацией (2.480 мг/л).

Дешевые воды из Lidl и Aldi получили «хорошо», другие дешевые воды оценены ниже, хотя вполне пригодны к употреблению. На удивление низко оценена одна из известнейших, везде предлагаемых и усиленно рекламируемых вод, Apollinaris. Она, безусловно, очень хороша на вкус, очень богата элементами (2.740 мг/л), но богата и вреднейшей примесью – бором, кроме того, заметно загрязнена пестицидами.

Газированная минеральная вода Марка Продавец Минерлы (mg/l) Цена (l/Euro) Adelholzener 511 0,67 Selters 1475 0,65 Gerolsteiner 2479 0,87 Vio 262 0,97 K-Classic Kaufland 472 0,13 Sascia Lidl 464 0,13 Extaler 1627 0,5 Elitess Penny 661 0,13 Volvic 168 0,59

Тут надо отметить, что тестирование воды – дело весьма тонкое, данные самих производителей не всегда совпадают с результатами (якобы) независимых измерений. Между производителями, испытателями и контролирующими органами достаточно часто возникают трения. Производителей понять можно: они тратят бешеные деньги на рекламу, а независимые тесты, однако, находят в воде критические количества загрязнений. Высказывается, например, мнение, что никакой специальной Baby-Wasser вовсе не нужно, такие воды ничем не лучше любых других.

Водное оздоровление

Лечение целебными водами (Heilwasser) известно издавна. Растворенные в воде минералы оздоровляюще воздействуют на организм, но только если выбор воды сделан правильно. Под действием элементов происходит активизация обмена веществ и улучшение функций желудочно-кишечной системы, сердца и сосудов, кровообращения, почек, нервной системы. Но надо знать, сколько каких элементов содержится в воде. В Германии в лечебной воде предполагается содержание хотя бы одного из нижеприведенных элементов или соединений:

Магний (Magnesium, Mg2+) более 100 mg/l

Кальций (Calcium, Ca2+) более 250 mg/l

Фтор (Fluorid, F−) более 1 mg/l

Сульфат (Sulfat, SO 4 2−) более 1200 mg/l

Гидрокрабонат (Hydrogencarbonat, HCO 3 −) более 1300 mg/l

У людей с непереносимостью лактозы соответствующей водой может быть частично восполнен недостаток кальция. При проблемах с функцией желудка, непроходимостью, с желчнокаменной болезнью полезна вода, содержащая сульфат. Вода, богатая магнием, способствует снятию стресса и нервного напряжения. Гидрокарбонатная вода показана диабетикам и почечным больным.

Есть также воды смешанного типа, содержащие сразу несколько элементов. Вот, например, некоторые воды, богатые элементами: Contrex (кальций – 521 mg/l, сульфат – 1212), Extaler (кальций – 392, сульфат – 903), Carolinen (кальций – 299, сульфат – 796, магний – 59), Franken (кальций – 268, сульфат – 630, магний – 67), Gerolsteiner (кальций – 341, гидрокарбонат – 1715, магний – 94).

Пейте на здоровье!

С. Мучник (Дортмунд)

