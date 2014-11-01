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«Партнер» №8 (275) 2020г.

Изменения законодательства Германии в июле-августе 2020

Изменения размера Meister-BaföG. Максимальный размер государственной ссуды на обучение (Meister-BaföG) для одиноких людей в настоящее время составляет 768 евро в месяц. С 1 августа 2020 года ожидается рост возвратной помощи до 892 евро в месяц.

Meister-BAföG – это финансовая поддержка, которую государство оказывает ежемесячно во время дальнейшего обучения. Ранее она официально называлась «Aufstiegs-BaföG». Основанием для повышения послужили поправки к Закону о содействии непрерывному образованию (Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz).

Обратиться за ссудой могут люди с законченным профессиональным образованием, стремящиеся к дальнейшему образованию, чтобы стать мастером-ремесленником или мастером в промышленности, педагогом, техником, специалистом, экономистом и прочее.

Государственная поддержка доступна лицам с дипломом бакалавра, а также тем, кто закончил колледж или среднюю школу и уже имеет опыт работы. Кроме граждан Германии и ЕС, ссуду смогут получить иностранцы с ПМЖ, а также иммигранты, которые законно проживали и работали в Германии не менее 15 месяцев. Фундаментальные изменения закона дают возможность обращаться за ссудой до трех раз для повышения уровня своего образования (Fortbildung).

Запрет на вождение грузовиков в отпускной сезон. Чтобы сократить трафик во время каникул, с 1 июля 2020 г. по 31 августа 2020 г., действует общенациональное регулирование праздничных поездок. Оно запрещает проезд грузового транспорта по воскресеньям и в праздничные дни. Кроме того, грузовым автомобилям с прицепами и грузовикам весом более 7,5 тонн запрещено ездить по автомагистралям по субботам с 7 до 20 часов.

Новые правила для водителей грузовиков в ЕС. Несмотря на сопротивление стран Восточной Европы, Германия и другие страны вводят более строгие правила для автомобильных грузоперевозок, которые должны помочь водителям.

При длительном пребывании за границей на водителей распространяются положения социального права страны проживания. Регулирование позволит «дальнобойщикам» совершать регулярные поездки домой не позднее, чем через три-четыре недели работы. Кроме того, водителям запрещается ночевать и проводить предусмотренные законом перерывы в автомобиле. Правила распространяются также на водителей автобусов дальнего следования.

Новые положения о нормативных временах перерыва и требованиях к дежурному списку вступят в силу через несколько недель. Для внедрения новых правил каботажа предусмотрен 18-ти месячный переходный период.

В Баварии улучшают права инвалидов. Парламент земли принял поправки в Закон о равенстве инвалидов в Баварии (BayBGG). Для лиц с ограниченными возможностями улучшат ситуацию в области строительства и в связи с властями. В частности, коммуникация, услуги и здания должны быть спроектированы таким образом, чтобы они не содержали никаких барьеров. Это соответствует принципу разумного приспособления, который требуется в соответствии с Конвенцией ООН о правах инвалидов. Также должны быть расширены предложения на понятном языке, что приведет к значительному улучшению безбарьерного общения, особенно для людей с ограниченными интеллектуальными возможностями и трудностями в обучении. Закон вступит в силу с 1 августа 2020 года.

Изменения в Закон о налоге на автотранспортные средства. В Германии продолжается реализация программы защиты климата 2030 года. Для содействия переходу на электроприводы законопроект предусматривает продление десятилетнего освобождения от налога на автотранспортные средства для электромобилей. Автомобили с высоким уровнем выбросов углекислого газа будут облагаться более высокими налогами. Планируется введение прогрессивного тарифа СО 2 для налога на автомобили с двигателями внутреннего сгорания.

Санкции для молодежи и детей получателей пособия по безработице. Земли Берлин и Бремен выступили с инициативой прекращения применения санкций центрами занятости по отношению к лицам младше 25 лет. Заявители указывают на негативные последствия, которые могут иметь такие санкции. Исследования показали, что молодежь часто устраивается на краткосрочные и низкооплачиваемые работы. Интеграция в работу на основе потребностей редко бывает успешной. Таким образом, санкции дают зачастую совершенно противоположный эффект от того, чего законодатели хотели добиться с их помощью – реинтеграции молодежи на рынке труда.

Санкции против семей с детьми и подростками также должны быть исключены. Опыт показывает, что сокращение пособий, вытекающих из нарушений обязанностей родителей, особенно сильно сказывается на детях. Последствиями являются повышенная детская бедность и связанное с этим снижение возможностей участия для детей и молодежи. Комитеты рассмотрят эту инициативу в начале сентября 2020 года

Реформирование закона о регистрации. В действующий с 2015 года федеральный закон о регистрации (Bundesmeldegesetz) внесли изменения. Проект изменений впервые предусматривает возможность гражданам извлекать свои регистрационные данные из регистрационного регистра и использовать их через административный портал. Изменения касаются также дигитализации подачи подтверждения домовладельца в орган регистрации после переезда арендаторов, что уменьшит работу административных служащих и даст возможность гражданам подавать заявки на регистрационные свидетельства и другие административные услуги в электронном виде.

Уважаемые читатели, с наиболее важными изменениями немецкого законодательства 2020 года можно ознакомиться также на интернет-портале https://www.partner-inform.de.

Обзор подготовил Юрген Франк (Дортмунд)