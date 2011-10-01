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«Партнер» №8 (275) 2020г.

Чинить ли самому автомобиль?

Современный автомобиль «закрыт» для умельцев. Считается, что его невозможно ремонтировать самостоятельно. Или все-таки можно?

Чудные времена, когда главы семейств проводили выходные дни под брюхом своего автомобиля, уходят в прошлое. Почистить, смазать, подтянуть гайки, заменить охлаждающую или тормозную жидкость, выправить вмятины на кузове – это было столь же неотъемлемой радостью, как рыбалка или домино. А теперь бывшая радость превратилась в ностальгию. В Германии при наличии развитого автосервиса и раньше-то не было принято «посвящать жизнь» четырехколесному члену семьи. А современные модели, набитые электроникой больше, чем космические корабли первого поколения, вообще не подлежат домашнему ремонту.

Умельцев это огорчает. Во-первых, руки чешутся. Во-вторых, самостоятельный ремонт и технический уход позволили бы сэкономить деньги. Что говорят технические эксперты? Можно ли «копаться» под капотом своей машины? И в какой мере?

Когда мы покупали свой первый автомобиль в Германии, нам помогал выбирать и вести переговоры с продавцами один местный учитель. Между делом он мне гордо сказал, что в своей машине сам меняет перегоревшие лампочки в фарах.

Я в своей первой машине (модель 1993 года) тоже дальше смены лампочек не пошел. Ах, да, еще сезонная смена колес, это тоже пока «подвластно». Но на следующей машине не смог менять даже лампочки. Это уже была модель нового века, сити-хэтчбек, компоновка кузова оказалась столь прихотливой (больше простора для пассажиров и багажа), что вся техника, от мотора до той же подсветки, как бы «отсутствовала». До передних фар надо было добираться через потайные люки возле ступиц передних колес, а в расположении задней подсветки я даже c техническим описанием не разобрался.

Ну, из меня специалист по ремонту аховый. Знаю, однако, немало людей, которые предпочитают не отдавать свою машину в сервис для планового технического ухода, прикладывают собственные руки. Но и они жалуются, что чем новей машина, тем сложней производить в ней элементарные, казалось бы, процедуры. А кто-то и вовсе сдался – в сервисе есть всё необходимое, от специальных инструментов до компьютерной диагностики. Дешевле заплатить, чем мучиться. Открываешь капот – а под ним монолитная пластиковая оболочка, скрывающая и мотор, и весь связанный с ним агрегат. Ничего другого не остается, как обреченно закрыть капот и умыть руки.

Вот лишь один пример. Полетела электронная педаль газа. Пришел мастер из автохауса, принес в чемоданчике компьютер. Соединил его с компьютером автомобиля, нашел в его программном обеспечении ошибочный элемент, устранил его – и педаль снова заработала. Ни гаечным ключом, ни золотыми руками такого не сделаешь!

Поэтому эксперты, в общем-то, не советуют затевать самостоятельный ремонт. Высока вероятность сделать что-то не так, испортить тонкую технику – устранение обойдется дороже, чем плановый предупредительный ремонт у профессионалов.

Но если уж кому-то очень-очень-очень хочется покопаться во внутренностях автомобиля…

Пока не кончилась гарантия

Покупка нового автомобиля подразумевает срок гарантийного обслуживания. Даже машину из вторых рук, если она в хорошем состоянии, а продавцом выступает автохаус, можно купить с двенадцатимесячной (как правило) гарантией обслуживания.

Правило номер один: пока не кончилась гарантия, сами под капот не лезьте. Пусть все необходимые работы делает тот, кому это положено, – автохаус. Деньги за работу в этом случае не берут, только за использованные материалы. Материалы наверняка будут дороже тех, что вы смогли бы подыскать в продаже. Но у автохауса свои доводы, он применяет эксклюзивные, специально для этой модели предназначенные масла, охлаждающие или тормозные жидкости и т.п. Цена не рыночная, а фирменная. Ну что ж, поверьте им на слово. Скорей всего так оно и есть.

Если же вы сами «доводите» гарантийную машину, то следы самостоятельного ремонта или смены запчастей и оборудования могут сыграть против вас. Если гарантийная мастерская сочтет, что вами выполнены неправильные, некорректные действия, исправлять придется за свой счет. Еще хуже (дороже), если понадобится устранять последствия. Наконец, автохаус может отказаться от дальнейшего гарантийного обслуживания. Тут лучше не рисковать.

Самое «безопасное» (и, в общем-то, необходимое) – самостоятельно контролировать давление в шинах – если этого не делает сам автомобиль через сенсоры, встроенные в вентили. Давление нужно выдерживать в указанных пределах. Не ниже (это дополнительный расход топлива), но и не выше (это может привести к специфическому, «пилообразному» истиранию резины). Значения рекомендуемого давления содержатся в технической инструкции на автомобиль, а кроме того, на внутренней стороне лючка топливного бака и на центральной колонне кузова (B-Säule). Если указаны границы давления, «от и до», то лучше выдерживать давление у верхней, а не у нижней границы.

Если у машины есть запасное колесо, то давление надо контролировать и в нем.

Когда гарантийный срок истек

Даже в этом случае наиболее надежный вариант – не пропускать сроки техобслуживания в автохаусе (автомастерской). Разумеется, платить за профилактику придется самому. И акладывать соответствующие расходы в семейный бюджет.

Самому производить самый общий, поверхностный контроль и несложные варианты обслуживания.

Например:

Проверять уровень масла в моторе.

То же – уровень жидкости для стеклоочистителей, добавлять по необходимости, причем выдерживать варианты: летняя жидкость – зимняя жидкость.

Проверять содержание антифриза в охлаждающей жидкости. Для этого требуется специальный тип ареометра – Frostschutzprüfer, имеет смысл его купить, он пригодится также для проверки жидкости для стеклоочистителей, не замерзнет ли она в зимний мороз.

Своевременно менять стеклоочистители (Scheibenwischerblätter), не допускать, чтобы они скребли по стеклу. Выбирайте специально предназначенные для вашей модели изделия – если искать, то всегда можно найти предложения со скидками. Не западайте на дешевые варианты в супермаркетах, которые, якобы, годятся «для всех моделей» или «для большого количества моделей». Высока вероятность, что именно к вашей машине они не подойдут (даже если она указана в перечне на упаковке). А если подойдут, то продержатся недолго.

Особенности всех этих (и прочих) процедур можно вычитать в пособии по ремонту машины (Reparaturanleitung). Соответствующий раздел содержится в общей инструкции к автомобилю. Если нет – имеет смысл дополнительно заказать.

Дальше – больше?

Нет, это, пожалуй, предел. Делать в машине нечто большее – это уже вопрос безопасности, вопрос сохранения жизней водителя и пассажиров в рискованных дорожных ситуациях. Отказ любого узла в критический момент – это почти всегда следствие некорректного ремонта, недостаточной профилактики, несвоевременной замены. Автохаус, проводя такие работы, дает гарантию безопасности. О чем свидетельствуют ярлычки на отремонтированных или замененных узлах. Там имя мастера, дата проведения работ, срок следующей профилактики. Есть с кого спросить. А за результаты домашнего ремонта спросить не с кого, в случае чего виноват будет только хозяин (водитель) – сел за руль ненадежного автомобиля.

Скажем, смена тормозной жидкости, замена тормозных колодок – раньше это был, если можно так выразиться, домашний спорт. Собирались авто-левши со всего двора, консультируя, как ослабить намертво вросшую гайку, как добраться до оголовка гидравлической системы, как прокачать тормоза. В современных автомарках, где, кроме гидравлики, действуют датчики электронного управления движением и много других хитроумных устройств, любительский подход почти всегда губителен. Если обладаешь квалификацией автомеханика – ну что ж, пробуй отвинчивать гайки. Если нет, значит, нет. Бери термин в лицензированной автомастерской.

Впрочем, есть современные аналоги прежних дворовых «консилиумов». Это так называемые клубы автомарок. Например, Mercedes-Benz-Autoсlub, VW Club & Lounge, Volkswagen Club 5 more и многие другие. Члены клуба могут получить немало полезных советов, как сменить то или иное устройство в машине. Но, во-первых, за членство в клубе надо платить. Во-вторых, клубные материалы распространяются главным образом на старые автомобили либо вовсе на олдтаймеры. Так, название Volkswagen Club 5 more говорит само за себя: клуб «фольсквагенов» старше пяти лет. Mercedes-Benz-Autoсlub – это тоже объединение по интересам, касающихся эксплуатации таких же старичков, как легендарный «мерседес» Гельмута Коля, за рулем которого экс-канцлер разъезжал по всей Германии, периодически останавливаясь на обочине и вызывая эвакуатор для экстренной технической помощи…

А по поводу ремонта и профилактики нового автомобиля вам и в клубе скажут то же самое, что вы прочитали выше: «Обратитесь в специализированную автомастерскую!»

Олег Филимонов

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