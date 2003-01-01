Здоровье >> Коронавирус

«Партнер» №8 (275) 2020г.

Покажем короне нос!

О различных аспектах борьбы с коронавирусон





Гюльчатай открыла личико

Приходится отсылать читателей к статье, опубликованной в этом номере, «Осуждение глупости» Г. Калихмана. Первый закон Чипполы гласит: «Человек всегда недооценивает количество дураков, которые его окружают».

Был я намедни на базаре. Люди из России говорят – на рынке, немцы – Am Markt, в Украине, откуда я родом – именно на базаре. Это восточное слово, из Ирана, Турции, так вот это и был базар. Много восточных людей по обе стороны прилавка, я чувствую там себя вполне своим, давно притерся. Эпидемия, толчея, социальная дистанция в 1,5 м, естественно, не соблюдается. Тем более необходима маска, этого требуют и закон, и здравый смысл. Большинство в масках, меньшинство иллюстрирует первый закон Чипполы. У большинства защитные маски закрывают нос и рот, но у некоторых маски почему-то сползли на шею, на подбородок, другие прикрывают только рот, а нос торчит – показывают короне нос.

Всё дело именно в этом меньшинстве, которому, по глупости, видимо, наплевать и на себя, и на всех остальных. Все вспышки эпидемии начинаются лoкально, из одного места, «hot spot». Так произошло с австрийским горнолыжным курортом Ischgl, где двое заразившихся, но не ведающих об этом туристов, перебросили коронавирусный мостик из уже пораженной Италии в Австрию и далее. То же случилось в немецком Heinsberg, мы писали об этом случае.

Места скопления людей, пренебрегающих мерами предосторожности (маски, дистанция, мытье и обеззараживание рук) оказываются очагами распространения вируса. В Гейдельберге эпидемия охватила высотный дом, жильцы которого решили, собравшись семьями, отметить свой праздник. Пригрело солнышко, утомленные воздержанием баварцы вышли на лужок совместно расслабиться да пивка попить – получите вспышку, карантин, повторное закрытие школ. И всё оказывается насмарку, все месяцы карантина, вынужденное безделье детей и взрослых. Это и есть вторая волна эпидемии, только она не столь интенсивна, проявляется не повсеместно, а отдельными очагами.

Такие случаи происходят везде, Германия отнюдь не исключение.

У карты зараженного мира

Надежды на быстрое прекращение пандемии уже не осталось. Приходят тревожные известия из США, Израиля, Латинской Америки, России...

Как реагируют власти разных стран на эпидемию коронавируса?

Китай, с которого все и началось, подавляет ее жесткой дисциплиной, не останавливается перед строгими карантинными мерами.

Средиземноморские страны не смогли сразу адекватно отреагировать на угрозу, за что расплатились многими тысячами жизней. Теперь ситуация более-менее нормализовалась, больницы в злосчастной Ломбардии перешли на нормальный режим работы. Но не всё слава богу: то самолет из Бангладеш завез в страну десятки зараженных, то вспышка на мясокомбинате, то – в центре реабилитации наркоманов.

Шведы предпочли корону не замечать, все меры носили рекомендательный характер, когда они увидели, что итог их либерализма поистине смертелен, переключились на более строгий режим.

Бразилия – не Швеция: не та у них медицина, плотность населения несопоставимо выше (в одном Сан-Паулу на миллион больше жителей, чем во всей Швеции), бедность, преступность, невысокий уровень образования, но зато у них есть президент Бальсонару, который коронавирус просто игнорирует. Он уже и сам болен, но упорно не верит в опасность. На первую декаду июля в Бразилии 1,7 миллиона заболевших, около 70 тысяч умерло.

А «рекордсмен» – США: более 3-х миллионов заразившихся, более 130 тысяч погибших, эпидемия, буйствовавшая в Нью-Йорке, расползается по всем штатам. Президент Трамп, конечно, не Бальсонаро, но и его отношение к коронавирусу ответственным назвать трудно (умолчим всё остальное). Америку охватила волна расовых волнений, протестующим (и грабителям) явно не до социальной дистанции и масок. Парадокс коронавирусного времени: обычно грабители прикрываются масками, чтобы их не вычислили, а эти, наоборот, действуют без масок. Это, конечно, сильно плохо для Америки, а для Трампа – осенние выборы покажут, удалось ли ему сделать Америку снова великой.

И в Сербии, и в России случилось совмещение эпидемии и выборов. Сербия охвачена волнениями после парламентских выборов, ради проведения которых были резко ослаблены антивирусные меры. В Белграде введен даже комендантский час.

В России же все спокойно, народ одобрил одним махом десятки поправок «в Конституцию», при этом строгие меры предосторожности были в одночасье резко ослаблены. Злопыхатели подозревают, что официальная российская статистика как по голосованию, так и по заболеваниям сильно манипулирована. По числу официально выявленных заражений Россия на третьем месте (более 700 тысяч), но по числу погибших (11 тысяч) смотрится на фоне других (44,5 тысячи – Великобритания, 35 – Италия, 33 – Мексика, 30 – Франция, 28,4 – Испания...) очень неплохо.

Даже маленький Израиль нарвался на повторный всплеск заболеваний, хотя меры там были приняты весьма серьезные. Печальный рекорд по плотности заболеваний принадлежит бедуинскому поселению в пустыне Негев. Статистика там ведется безупречно, тестирование – на высшем мировом уровне – 25 тысяч тестов ежедневно, лечение тоже на уровне, но эпидемия всё равно не побеждена.

КСТАТИ. Недавний опрос Оксфордского университета показал, что около 20% англичан считают, что за возникновение Covid-19 ответственны инопланетяне евреи.

На общем фоне наша Германия выглядит достаточно хорошо (очень хорошо – это Новая Зеландия). Канцлер Меркель демонстрирует именно те качества, которые в кризисной ситуации более всего востребованы: твердость, хладнокровие, расчетливость, способность договариваться (как в США каждый штат проводит свою политику, так и у нас отдельные земли пытаются демонстрировать «самостийность» по вопросам карантина и обязательного ношения масок). Жаль, не проявила себя Меркель так же решительно и мудро в момент нашествия пять лет назад! Она, безусловно, рассчитывала спокойно досидеть свой очередной канцлерский срок до 2021 года, но вышло по-другому.

Тройной удар по короне

Вот на какую медицину расходуются правительствами миллиарды.

Во-первых, на изучение вируса Covid-19, поиск медикаментов и методик лечения.

О коронавирусе становится известно все больше, причем ученые не всегда совпадают во мнениях. Никогда в истории человечества на борьбу с заболеванием не бросались одномоментно такие огромные силы по всему миру.

Сообщается, например, что вирус сегодня – это далеко не то, что было в начале пандемии. Новая форма Covid-19, образовавшаяся в ходе мутаций, полностью вытеснила первоначальную, и это не облегчает борьбу. Популярный в России доктор Мясников утверждает, что вирус ослабевает, но, увы, большинство вирусологов не столь оптимистичны.

Сверхусилия по выпуску и приобретению аппаратов искусственного дыхания (ИВЛ) оказались мало эффективными, пользы от них во многих случаях гораздо меньше, чем ожидалось.

Некоторые препараты, впопыхах рекомендованные, тоже себя не показали. Последнее чудо-лекарство в ряду уже опробованных – Remdesivir, ранее успешно применяемый против лихорадки эболы. Есть еще несколько перспективных препаратов, например Avifavir (первый официально допущенный в России медикамент против коронавируса) и Favipiravir.

Ну и, конечно, так называемая народная, она же альтернативная, медицина не стоит в стороне. Сейчас в моде Artemisia, травяная настойка аж с Мадагаскара. Впрочем, это не что иное, как хорошо известная настойка полыни (Beifuß) – скорее всего большого вреда не приносит.

Недавно подтверждено, что коронавирус по-разному влияет на людей с различной группой крови. Наибольшему риску заболевания подвержены обладатели группы крови А (II группа). Изменить это невозможно, группа крови обусловлена генетически, но знать не мешает.

Во-вторых, на разработку тестовых методик.

Тесты двух видов: для определения болен/не болен и для выявления иммунитета, который предполагается у уже переболевших. Подробно об этом в статье доктора Иванова в этом номере.

В-третьих, на создание вакцины.

Во многих лабораториях ведется усиленная разработка вакцины. Часто появляются сообщения, что где-то она уже создана, где-то уже испытывается на добровольцах. Создание эффективной противокоронной вакцины будет, возможно, окончательным решением проблемы. Но только когда это случится, никто точно не знает. По данным всемирной организации здравоохранения (WHO) в мире ведется около 150 проектов по разработке вакцины. Обычно называют в качестве реального срока начало 2021 года. Очень интересно – кто же будет первым? Доживем – уводим.

Причем речь идет именно о разработках. Лечение, выпуск или закупка медикаментов, тестирование и прививки – на это уйдут в пределах ближайшего года еще многие миллиарды. Это будет, безусловно, для всех нас в Германии – бесплатно. Социальная система проверяется реальностью, пока Германия держится неплохо.

Но все равно довольно паршиво. Напряжение в обществе растет, оно вызывает срывы режима, провоцирует насилие. Отмечено снижение обычной преступности (кражи, взломы...), но заметно растет домашнее насилие.

Мы стали больше есть – это «вознаграждение» за домашний арест, и просто утилизация гигантских запасов, созданных в первые недели вирусной паники. Каждый восьмой немец, согласно опросам, прибавил в весе от двух до пяти килограмм.

И пить спиртное мы стали заметно больше: 30% немцев увеличили потребление алкоголя, 40% – табака. Согласно статистике Google, число запросов относительно велосипеда возросло за полгода в пять раз и сравнялось с запросами по автомобилям.

Жизнь меняется под влиянием коронавируса. Хочется надеяться, что не во всем в худшую сторону.

С. Мучник (Дортмунд)

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