Здоровье >> Коронавирус

«Партнер» №8 (275) 2020г.

Тесты на коронавирусную инфекцию Covid-19

Тестирование является неотъемлемой частью комплексной стратегии борьбы с пандемией и позволяет быстро и точно регистрировать количество и распространение инфицированных людей.

Как делается тест на вирус SARS-CoV-2 и о чем говорят его результаты?

Для теста обычно берут мазок из горла с помощью специального ватного тампона. Затем полученный материал передается в лабораторию, где с помощью полимеразной цепной реакции (ПЦР) определяется наличие или отсутствие рибонуклеиновой кислоты (РНК) коронавируса. Длительность лабораторного анализа составляет от 4 до 5 часов. Свой результат можно узнать спустя день-два после взятия мазка.

Если РНК не найдена, то: человек или не инфицирован, или инфицирован, но вирусная нагрузка очень маленькая и вирус «спустился» в лёгкие, или был инфицирован, но уже выздоровел. Однако это не исключает возможности инфицирования незадолго до взятия мазка. Никто не гарантирован от возможности заразиться в любое время после теста.

Если же вирусный генетический материал обнаружен, значит, тест положительный и человек заражен. Вирус можно обнаружить еще в течение четырех недель после заражения. В отдельных случаях, в зависимости от количества вирусов в организме, этот срок может быть как больше, так и меньше. После положительного результата необходимо пойти на домашний карантин, даже если у вас нет симптомов болезни. Это относится также к людям, с которыми у вас есть или был тесный контакт. За соблюдением карантина следит департамент здравоохранения.

Отрицательный результат не гарантирует того, что человек не заразится. Он просто означает, что на момент взятия мазка человек был здоров. Поэтому эксперты в области здравоохранения предупреждают, что после отрицательного теста может возникнуть ложное чувство безопасности и пренебрежение правилами гигиены. Если же результаты неясны, то проводят повторное тестирование.

Институт Роберта Коха предупреждает: так как инкубационный период заболевания составляет примерно две недели, то даже при отрицательном результате теста есть вероятность заболеть.

Где и в каком случае надо делать тест?

Федеральное министерство здравоохранения считает, что тест надо делать только в обоснованных случаях: при появлении симптомов простуды или других типичных признаков Covid-19, например, при потере обоняния.

В этом случае нужно позвонить семейному врачу или в службу поддержки пациентов (тел. 116117). Необходимо также связаться по телефону с местным департаментом здравоохранения, чтобы узнать адрес и получить время приема в центре тестирования. Телефон департамента можно найти на сайте Института Роберта Коха (https://tools.rki.de/plztool), просто введя свой почтовый индекс. В случае контакта с человеком, у которого был положительный результат теста, обязательно надо проинформировать домашнего врача. Если врач недоступен (например, ночью, в выходные или в праздничные дни), нужно обратиться в службу поддержки пациентов (телефон 116117). Регулярные профилактические серии тестов могут проводиться в детских садах, школах, домах престарелых.

Кто оплачивает расходы?

Пока бесплатный тест можно сделать только в Баварии. Любой житель этой федеральной земли может пройти тестирование, даже если у него нет симптомов, он не относится ни к одной группе риска и не имел контактов с инфицированными людьми. В других федеральных землях государственные страховые компании покрывают расходы только в обоснованных подозрительных случаях и в случае серийных испытаний в крупных учреждениях. Больничные кассы перенимают оплату тестов людей, имеющих симптомы заболевания, а также в том случае, если симптомы отсутствуют, но приложение Corona Warning (см. «Смартфоном по вирусу?», Журнал «Партнер», № 7 / 2020) указывает о наличии риска заражения. Обязательно тестируют пациентов перед госпитализацией. Если вы хотите пройти тестирование за свой счет, то это обойдется в 100 – 200 евро.

Зачем надо проходить тестирование?

Тест вносит ясность при появлении острых симптомов и после контакта с инфицированными лицами. Это особенно важно для профессиональных групп, подверженных высокому риску заражения, таких как врачи, медсестры, работники детских садов и домов престарелых, сотрудников, обеспечивающих дневной и домашний уход. Все они должны проходить регулярное тестирование. Тест важен и для туристов, так как некоторые страны и регионы отдыха требуют, чтобы у гостей из так называемых острых горячих точек был отрицательный тест, который сделан не позднее 48 (?) часов. Только нигде не поясняется, от какого момента надо отсчитывать этот срок – со времени сдачи теста или получения результата. В Германии туристы могут пройти тестирование пока только в аэропорту Франкфурта на Майне. Услуга эта платная, а стоимость зависит от того, насколько быстро нужны его результаты.

Тест на антитела. Делать или нет?

При попадании в организм любой инфекции, в том числе и SARS-CoV-2, иммунная система вырабатывает специальные белки – антитела или иммуноглобулины. Тест на антитела должен установить наличие таких белков. Для этого у пациента берут кровь из пальца или из вены. Не вдаваясь в подробности дальнейшего анализа, следует отметить, что наличие в крови антител не гарантирует стойкого иммунитета к инфекции. Федеральное министерство здравоохранения обращает внимание на то, что пока эти тесты недостаточно надежны, а положительный результат теста может придать ложное чувство уверенности и подтолкнуть вас к отказу от соблюдения мер предосторожности. Поэтому решайте сами – делать такой тест или нет, тем более что он платный, а больничные кассы расходы на него не перенимают.

А. Иванов (Дортмунд)

Читайте также: