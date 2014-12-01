Анонсы январского номера журнала «Партнёр»



Самое важное, что произошло в мире за прошедший месяц, самое главное в политике, экономике, культурной жизни разных стран, – всё находит свое отражение на страницах журнала. Просто о сложном, доступно о трудном и обо всём увлекательно – это стиль «Партнёра». Коротко о главном

Редакция журнала «Партнёр»



Почему в Германии в 2021 году будет экономический подъем

На первый взгляд «пейзаж после битвы» выглядит ужасно. Такое ощущение, что немецкой экономике из-за пандемии коронавируса нанесен труднопоправимый ущерб. Но при более внимательном взгляде на макроэкономическую ситуацию становится ясно: у Германии имеются хорошие шансы как на сравнительно быстрое возвращение на докризисный уровень, так и на дальнейшее поступательное движение. Локомотивами роста станут промышленное производство, экспорт и отложенный спрос в сфере услуг. Пока сервисные отрасли экономики будут постепенно восстанавливаться после двух вызванных пандемией COVID-19 локдаунов, вытягивать страну из кризиса будут обрабатывающая промышленность и глобальный спрос на товары Made in Germany. «Курс Консалтинг» Читать далее >>





Америка после выборов. Республиканцы провожают Трампа

Семья самого эксцентричного за последние лет сто президента США прощается с Белым домом. Мелания Трамп в последний раз украсила резиденцию к Рождеству. И даже обошлась без пощечин общественному вкусу. Дом, который она скоро покинет, украсили традиционно и немного ностальгически, не как в 2018 году, когда супруга главы страны встретила праздник, окруженная пламенеющими, почти угрожающими, кроваво-красными елками. Красный, как известно, – республиканский цвет. Республиканцы провожают Трампа, хотя пока неизвестно, куда именно. А сама республиканская партия, которой теперь, вероятно, придется пересобирать себя заново, подсчитывает моральный ущерб… Е. Зеликова Читать далее >>

Дроны над Карабахом

Азербайджан начал 27 сентября полномасштабную войну, захватил инициативу и в итоге навязал Армении унизительный мир, вернув себе большую часть Нагорного Карабаха. В этой войне, в условиях гористой местности, особую роль сыграли дроны. Азербайджан использует самые современные дроны, поставляемые Турцией и Израилем. Они тихоходны, но могут часами вести разведку с высоты в несколько километров. Сбить их очень сложно, борьба с дронами – одна из сложнейших проблем ПВО, у армян подходящих систем очевидно нет. Одни беспилотники служат для наблюдения, другие – ударные, они оснащены легкими ракетами или корректируемыми бомбами, управляемые командами оператора. Армения имеет свои БПЛА, но их мало и они несравнимы с дронами, состоящими на вооружении Азербайджана... С. Мучник Читать далее >>





Трудовые права работника во время неполной занятости



Во время пандемии коронавируса целые отрасли были вынуждены перевести работников на неполный рабочий день. Государство поддерживает работников путем выплат надбавок к зарплате (Kurzarbeitergeld). Адвокат комментирует проблемные вопросы, возникающие у работников при неполной занятости: какова правовая основа перевода сотрудника на неполную занятость; максимальные сроки нахождения на краткосрочной работе; допускаются ли сверхурочные часы; может ли быть отменен отпуск,защищен ли сотрудник при увольнении в случае отказа от перехода на сокращенный график. В. Кримханд Читать далее >>



О двойном гражданстве Российской Федерации

Государственная дума Российской Федерации изменила законодательство о российском гражданстве, снизив планку для получения российского гражданства и облегчив условия его присвоения различным группам иностранцев и лицам без гражданства. Связано это со стремлением Кремля добиться роста своего населения. Упрощенная и понятная непрофессионалам редакция закона опубликована на электронных сайтах Госдумы. Согласно новому Закону, без замены убрана предпосылка натурализации «выход из прежнего гражданства». Это означает, что выход из прежнего гражданства больше не есть требование натурализации в России. Т. Пуэ Читать далее >>

Семь раз отмерь... а вот отрежешь ли?



С первого января новый вид пенсионного обеспечения в Германии – базовая пенсия – стал реальностью. По крайней мере для полутора миллионов пожилых людей с «копеечной» пенсией. Казалось бы, радостное известие. По крайней мере, обнадеживающее. На самом деле почва для оптимизма достаточно шаткая. У многих наших читателей соответствующего возраста размер пенсий более чем скромный. Но попадают ли они в категорию тех, кому положена базовая пенсия? Именно в этом пункте не исключено разочарование. И таких пунктов по меньшей мере девять. Расскажем обо всех. А вы решайте, настраиваться ли вам на ожидание благостных перемен или с ходу забыть о них. Базовая пенсия: что она в действительности дает, кому и сколько... О. Филимонов Читать далее >>



Конец эпохи почтовых марок

У вас нет под рукой почтовой марки, чтобы отправить письмо, открытку или бандероль? Никаких проблем! Потому что сегодня вы можете франкировать свою корреспонденцию, не выходя из дома. В декабре 2020-го пришла сервисная услуга нового поколения под названием Mobile Briefmarke. Чтобы франкировать письмо или открытку, не выходя из дома, надо установить на свой смартфон специальное бесплатное приложение для Android или iPhone App Post & DHL, которое позволяет получить с соответствующей оплатой код, который указывается на отправлении. Стоит «мобильная» марка столько же, сколько и обычная бумажная... Э. Мармер Читать далее >>





Вакцины против COVID-19. Можно ли им доверять?

Есть скептики, считающие, что лучше переболеть, чем подвергнуть себя риску новой вакцины. Есть сомнения и в том, могут ли разработанные и одобренные с рекордной скоростью вакцины победить коронавирус без серьезных побочных эффектов? С учетом срочных потребностей в вакцине против COVID-19 методы разработки вакцин меняются благодаря беспрецедентным финансовым инвестициям и научному сотрудничеству разработчиков. Поэтому некоторые этапы научных исследований и разработок осуществляются параллельно, а фазы испытаний – комбинируются, но при этом соблюдаются строгие клинические стандарты и стандарты безопасности. От этого исследования не становятся менее тщательными. Именно так и произошло с вакцинами от Pfizer-BioNTech и Moderna... А. Иванов Читать далее >>



Коронное слово коронного года

Слово года – 2020 всем известно заранее, это – коронавирус. Его можно выразить по-разному, но именно под знаком короны прошел этот год. Так что неудивительно, что слова года в разных странах многообразием не отличаются. Германия: главное слово года – Corona-Pandemie. В первой пятерке кандидатов четыре были связаны с эпидемией. Это Lockdown (карантин), Verschwörungserzählung, AHA (Abstand-Hygiene-Alltagsmaske) и, вне этого ряда, Black Lives Matter (жизни черных важны) – девиз антирасистского движения, с новой силой охватившего США и имеющего отголоски по всему миру. Впрочем, некоторые политологи считают, что и эти протесты частично спровоцированы эпидемией… С. Мучник Читать далее >>



Кому помешал Пласидо Доминго

13 августа 2019 года ВВС сообщило, что восемь певиц и одна танцовщица обвинили в сексуальных домогательствах Пласидо Доминго. Начало «непотребного поведения» испанского тенора «свидетельницы» относят к концу 1980-х годов. «Униженные и oскорбленные», как и следовало ожидать, предпочли остаться анонимными. Хотя и не все! Филадельфийский оркестр, оперы Сан-Франциско и Лос-Анджелеса тут же отменили все выступления певца. Hашлись артисты, которые поспешили «выразить обеспокоенность» по поводу совместных с Доминго выступлений на одной сцене. В хор «праведников» немедленно вступила пресса США. B Eвропе концерты НЕ ОТМЕНИЛИ!

О. Нахт Читать далее >>





Неизвестный Роберт Бош

Была в нацистские времена горстка людей, совсем крошечная, как песчинка в Сахаре, как капля в море, которые как могли, помогали гонимым. Были среди них святые праведники, поставившие на карту свою жизнь и жизнь своих близких. Были и другие, которые работали на режим, занимаясьь изготовлением вооружения или боеприпасов. Вряд ли их можно назвать святымы. Но то, что они сделали для спасения людей, перечеркнуло те неправедные дела, которые вынуждены были они совершать. К числу этих людей относится Роберт Буш – патриарх немецкой экономики, основатель и руководитель заводов всемирно известного бренда «Бош». В 1933 году ему было уже 72 года. И. Парасюк Читать далее >>





Чарльз Фини – самый «бедный» миллиардер-благотворитель

Любопытный факт: благотворительная деятельность в США развивалась на конкурентной основе. Основатели университетов соревновались, кто больше даст на развитие университета, чей проект будет лучше. Свойственный американцам дух борьбы за успех в бизнесе перешел в сферу благотворительности. В финансировании благотворительной деятельности в современной Америке преобладают благотворительные фонды. Особое место среди благотворителей занимает Чарльз Фини – миллиардер, создатель системы магазинов Duty Free, отдавший на благотворительные цели все свои $7 млрд, оставив $2 млн для собственный нужд. С.Шпигель Читать далее>>





Тбилисские мотивы

Грузия – небогатая, можно даже сказать бедная страна, если говорить о деньгах. Богатая, можно даже сказать, роскошная страна, если – о природе, культуре народа, традициях, истории, искусстве. «Для меня Тбиоиси – вовсе не парадный проспект Руставли. Для меня Тбилиси – это запущенные фасады домов, сохранившие остатки былой элегантности, старинные деревянные домики, сгрудившиеся на отвесах гор, бог знает как уцелевшие, с террасами, бесстрашно нависшими над ущельями Куры. Это смешная, якобы падающая, якобы подпертая железной балкой башня Театра марионеток Резо Габриадзе. Недорогие тбилисские рестораны с грузинскими певцами и танцорами. Сколько выразительности и любви в нарочито медленном многоголосии грузинского пения и сколько страсти в грузинском танце…» М. Герчиков Читать далее >>





Вселенная Детства художницы Нино Чакветадзе

В художественном мире Нино Чакветадзе почти нет взрослых. Художница повествует об автономности Детства. Его беспомощности, наивности, хрупкости. О его чистоте и святости. Повествует об одиночестве Детства. …Стоит на берегу девочка. Голубенькое платьице, на головке венок. Море, прибой, чайки. Скупыми живописными средствами художница зовёт нас к сопереживанию. Вникнуть, вчувствоваться в душевное состояние ребёнка. Слегка нарушенная симметрия в композиции, сдвиг вправо подсказывает: перед внутренним взором девочки – образ будущего, море житейское, которое ей предстоит пересечь. И она инстинктивно доверяет этому будущему, доверяет себе и Миру... А. Гендзелевски Читать далее>>





Время читать. «Большая книга 2020»: таланты и поклонники

В декабре итоги книжного года подводятся сразу на двух крупнейших форумах Москвы. В начале декабря – это нон-фикшн – Международная ярмарка интеллектуальной литературы, а в середине последнего месяца года – «Большая книга», прошедшая теперь уже в 15-ый раз. Итак, главными книгами истекшего года стали: роман Александра Иличевского «Чертеж Ньютона» – первое место, второе занял более известный как поэт, чем как прозаик Тимур Кибиров с романом «Генерал и его семья», третье – уроженец Татарстана Шамил Идиатуллин, который уже второй раз становится лауреатом «Большой книги», на этот раз за произведение «Бывшая Ленина»... Н. Ухова

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Пой, моя скрипка, пой!

Советский Союз издавна славится скрипачами. Еще в 30-е годы блестящие победы его исполнителей на международных конкурсах поразили мировую музыкальную общественность. О советской скрипичной школе заговорили как о лучшей в мире. Среди созвездия блистательных талантов пальма первенства уже тогда принадлежала Давиду Ойстраху. Завоеванное положение он достойно сохраняет до сих пор. Об Ойстрахе написано множество статей, пожалуй, на языках большинства народов мира; о нем созданы монографии, очерки и кажется уже не найти слов, которые не были бы сказаны в адрес артиста почитателями его прекрасного таланта. И все же о нем хочется говорить вновь и вновь. Пожалуй, ни в ком из исполнителей-скрипачей не отразилась так полно история скрипичного искусства советской страны... Г. Калихман Читать далее >>

