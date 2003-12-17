Политика >> Германия

«Партнер» №2 (281) 2021г.

Армин Лашет – новый лидер CDU

Как прошло голосование

Съезд CDU, который дважды переносился из-за пандемии короны, проходил в режиме видеоконференции. Кандидатов на пост председателя партии было три: бывший глава фракции CDU в бундестаге Фридрих Мерц, руководитель внешнеполитического комитета бундестага Норберт Рёттген и премьер-министр Северного Рейна-Вестфалии Армин Лашет. «Аутсайдер» Рёттген оказался полноценным участником выборов и достойным соперником: в первом туре он набрал 224 голоса, совсем не разгромно уступив Лашету (380) и Мерцу (385). Именно сторонники Рёттгена и решили исход второго тура в пользу Лашета, за которого проголосовал 521 человек против 466 у Мерца.

Главная речь его жизни

До начала выборов кандидаты на должность выступили перед избирателями. Скорее всего, именно прекрасное выступление Армина Лашета и решило дело в его пользу.

Во-первых, ему, в соответствии с алфавитом, повезло выступать первым. Во-вторых, только Лашет построил свое выступление с учетом особенностей формата видеоконференции. Кто видел выступления Лашета, поймет, о чем я.

Скажите, возможно ли на обычном съезде обратиться к семьям депутатов? В зале сидят только делегаты, президиум да армия журналистов. А перед экранами компьютеров собрались, по всей вероятности, депутаты с членами своих семей. Единственным, кто это обстоятельство использовал, оказался Лашет, поприветствовав в прямом эфире делегатов и их семьи.

Установив личный контакт с аудиторией, Лашет сделал следующий сильный шаг: он начал речь с рассказа о своем отце, бывшем шахтере. «Под землей, – сказал Лашет, – каждый полагается на товарищей, потому что там все зависимы друг от друга. Так должно быть и в партии, которую я поведу на выборы в бундестаг с десятками тысяч своих товарищей по CDU, если они выберут меня своим председателем».

Через 15 минут, заканчивая речь, Лашет вынул из кармана металлическую опознавательную шахтерскую бирку и сказал, что отец дал ему эту бирку перед съездом с напутствием: покажи ее депутатам и скажи, что они могут положиться на тебя.

А что уместилось в 15 минут между двумя этими личными моментами?

Лашета привыкли видеть на экране телевизора непринужденным и приветливым. Таким он и был в начале и конце своего выступления. При этом Лашет понимал, что качества, так хорошо работающие на имидж руководителя большой земли, не должны исчерпывать образ, если ты хочешь стать лидером старой народной консервативной партии.

59-летний Лашет, политик с четвертьвековым стажем, понимал, что ему нужно жестко провести четкие разделительные линии с другими претендентами, в первую очередь с Фридрихом Мерцем – и это ему вполне удалось.

Намекая на склонность Мерца обострять ситуацию во все три года с того момента, как он вернулся в политику, Лашет провел параллель с событиями вокруг штурма Капитолия в Вашингтоне: мол, на общественные запросы нужно давать четкие ответы, не допуская поляризации общества. Недавнее неосторожное высказывание Мерца о том, что он сможет хорошо поладить с Трампом, бумерангом прилетело обратно в самый неподходящий для него момент.

Мерц много лет занимал высокие посты в экономике, и, на некоторое время уйдя из политики, успешно работал в бизнес-структурах. Свою компетентность в экономических вопросах Мерц афиширует с некоторым перебором, чем опять же умело воспользовался Лашет. Ключевой тезис его речи, без сомнения, вызвал бы овации зала, если бы дело происходило в зале: «Нам не нужен генеральный директор, нам нужен капитан команды».

Выступления Мерца и Рёттгена были в эмоциональном плане заметно бледнее. Профили выступающих журналисты после выборов очертили так: миротворческий Лашет, задумчивый Рёттген, задиристый Мерц.

Можно сказать, что Лашет во время предвыборного выступления поставил не точку в дебатах, а восклицательный знак.

Позвольте здесь привести реакцию венгерской MagyarNemzet на избрание Лашета: «Германия – чемпион в поиске компромиссов и выстраивания прагматичных решений … Следует ожидать эры Меркель без Меркель – эры, которая точно так же будет проходить под знаком холодного прагматизма, предсказуемости и невозмутимости».

Почему Фридрих Мерц хотел стать министром экономики?

Сразу после выборов председателя партии Фридрих Мерц предложил себя в качестве министра экономики. Шаг, который на первый взгляд представляется странным – в кабинете министров в этой должности работает Петер Альтмайер, который не давал поводов сменить его до истечения легислатурного периода.

Почему прагматик Мерц пошёл на такой шаг – ведь успех был, мягко (очень мягко) говоря, неочевиден? Видимо, потому что в ситуации, которая сложилась после выборов, это была единственная карта, разыграв которую, Мерц сохранил бы возможность вести свою игру. Что ему остается? Проводить предвыборную кампанию за CDU и тратить себя на Лашета? Этого слишком мало для человека, который хотел (и хочет) взобраться на самую вершину.

Почему Мерц выбрал именно пост министра экономики?

Скорее всего, он посчитал, что с уходом министра обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр (АКК) с поста председателя партии она становится в политическом смысле «отыгранной» фигурой. Сам он на должность, занимаемую женщиной, посягать не может, потому что после неосторожных высказываний о женщинах заработал репутацию сексиста, которая теперь гирей висит на нем. Вытеснить Альтмайера из кабинета министров Мерц вряд ли считал возможным, а вот переход министра экономики на место АКК представлялся более вероятным. Связаны ли были маневры Мерца с перспективой выдвижения на должность канцлера, не будучи председателем партии? Теперь нет смысла строить предположения, потому что Ангела Меркель ходу интриге Мерца не дала.

Из политического журналистского пула раздались голоса: Мерц хочет уйти из партии и ищет повод для этого. Это слишком экстравагантное предположение: у Мерца нет другого дома, кроме CDU.

Мерц не получил того, чего хотел, но это не значит, что он уйдет из политики. Правда, возраст (65 лет) оставляет немного возможностей для нового восхождения.

Здесь уместно еще раз обратиться к реакции европейской прессы. Британская Financial Times накануне выборов писала:

«Для CDU, Германии и всей Европы будет лучше, если Мерц не станет политическим лидером. Его экономические и социальные взгляды безнадежно устарели … он наверняка сделал бы упор на строгую фискальную и денежно-кредитную политику с целью отвоевать избирателей у AfD. Подобная кампания не сулила бы ничего хорошего».

Несколько слов об Армине Лашете

Новый председатель CDU родился 18 февраля 1961 года в Аахене в римско-католической семье среднего класса. Его мать была домохозяйкой, отец работал на шахте, а после получения педагогического образования – директором начальной школы. Армин Лашет изучал право и политологию в Мюнхене и Бонне. В CDU вступил в 18 лет.

В большую политику пришел в 1994 году, став депутатом бундестага. С 2012 года – председатель земельной организации CDU в Северном Рейне-Вестфалии.

В 2017 году после победы на земельных выборах стал премьер-министром Северного Рейна-Вестфалии. Это сделало его крупным политиком федерального уровня, поскольку в этой земле за последние полвека победа CDU случилась всего во второй раз.

Что касается вопроса, каковы позиции Лашета в ключевых политических темах, то здесь я прибегну к еще одной цитате, на сей раз из чешской Denik N.:

«Избрание Лашета знаменует собой не новый старт, а продолжение курса Меркель – сохранения CDU как центристской партии. Курс направлен не на конфронтацию, а на интеграцию в тематику конкурирующих партий … но если Лашет будет просто подражать политическому курсу Меркель, то потерпит неудачу. Как политик, он просто обязан проявить свою индивидуальность».

Кто будет кандидатом на должность канцлера ФРГ от Союза CDU/CSU?

Вопрос не праздный – у блока две «головы», два председателя, а кроме того, по закону кандидат от партии не обязательно должен быть ее председателем. Лашет, победивший на выборах председателя CDU, не является самым популярным политиком ни в партии, ни в стране. Он всего лишь заручился поддержкой депутатов съезда в борьбе с двумя соперниками.

Социальные опросы, проведенные журналом SPIEGEL, показали, что только 21% граждан страны определенно отвечают «да» на вопрос, хотят ли они видеть Лашета во главе страны, тогда как 32% так же определенно отвечают «нет». Даже в собственной партии расклад не в его пользу: 41% «да» и 45% «нет». Особенно не любят Лашета в AfD (10% поддержки) – но эти никого не любят. А вот 32% от FDP – это довольно странно, учитывая, что Лашет назвал эту партию самым желанным партнером для создания коалиции.

Станет ли премьер-министр Баварии Маркус Зёдер, чей рейтинг выше, чем у Лашета, выдвигать свою кандидатуру? Он много раз заявлял, что его место – в Баварии, но не изменится ли эта позиция в последний момент? С другой стороны – кто может гарантировать, что преимущество Зёдера в популярности сохранится после избрания Лашета председателем CDU?

Что касается федерального министра здравоохранения Йенса Шпана, который в популярности тоже превосходит Лашета, то он своих амбиций на высший пост пока никак не проявлял. Он всеми силами поддерживал Лашета на партийных выборах и стал после выборов его заместителем в CDU.

А может быть, найдутся еще «самовыдвиженцы»?

Кандидатура от Союза на должность канцлера будет названа в первые дни после Пасхи, а Пасха в нынешнем году в Германии пришлась на 4 апреля.

Многое, очень многое зависит в этом вопросе, с какимb показателями в пандемии и вакцинации мы придем к этому дню. Ждать осталось недолго, но тревожно.

Александр Кротов (Эссен)

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