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«Партнер» №2 (281) 2021г.

Конец года Крысы, или круглый год – год Быка

Для многих это вопрос: как же так, ведь уже год-то кончился, уже идет год Быка, да еще «металлического», но это, уверяю вас, не наш год.

Китайский год Быка наступает лишь в первой половине нашего февраля, как раз после выхода этого номера нашего журнала. И год этот, и традиции, и поверья, и предсказания, что с ним связаны, не имеют ни малейшего отношения к тем европейским традициям, которые мы считаем общечеловеческими. Тем не менее, с недавних пор наш Новый год окрашивается неверно понимаемыми традициями великой, но не нашей цивилизации.

Сколько я читал высказываний, дескать, год Крысы – вот вам, крысы – разносчики вселенской заразы, вредные существа, душить их, душить...

В китайской традиции, по столь востребованному гороскопу, Крыса – это совсем не то противное существо, что находится в нашем представлении. Умные, ловкие, предприимчивые, они опередили всех и оказались первыми в 12-летнем цикле китайского гороскопа, который, кстати, традиционен и принят во многих странах.

Ведь даже известное в мире великих мореплавателей Запада убеждение: «если крыса бежит с корабля, то корабль обречен и скоро потонет», говорит не о трусости крысы, не о её видении будущего, а возможно, бегая по трюму, крысы обнаружили слабое место в деревянной обшивке, которое явно не выдержит удары малейшего шторма.

Видел недавно в интернете крысу, уверенно поднимавшуюся по отвесной стене 5-этажного дома, на какой-то ей известный балкон. Блеск, отвага, знание... И даже яростная оборона крысы, загнанной в угол, вызывает у меня уважение – ведь она всегда слабее того или тех, кто её в угол загнал. Не то что, скажем, Лукашенко, крысы уже в нашем понимании, нашем неприятии этого образа.

Не раз встречал я китайский Новый год в Юго-Восточной Азии, везде у меня были приятели-китайцы не из континентального, «коммунистического» Китая. Это были «хуацяо» по статусу и «кэцзя» по языку, чудные, веселые ребята.

Но в первый день нового года по-китайски я иногда жалел, что не соорудили в домике моем какой-нибудь бункер, так громыхало, сверкало всё вокруг. А с раннего утра следующего дня – гости и объятия, и подарки. А через день ругаемся, громим друг друга то в местной прессе, то в эфире.

Так и с другими новогодними праздниками – во многих странах: первый день дома с семьей, назавтра – веселье с родными и друзьями, и надолго... Новый год как-то по смыслу своему, по накалу торжества, радости ведь действительно знаменует что-то новое, начинающиеся изменения в жизни всех.

В Китае это – приход весны, в середине февраля уже зеленеет травка, набухают почки на деревьях. Это на севере страны, где и возникал ныне могущественный Китай. Южнее – другой климат, другие народы и обычаи, другой Новый год.

В любимой мною Камбодже он так и называется – «чуол чхнам тхмей», «приход нового года», но приходится он уже на середину нашего апреля. Никакие набухающие почки там ничего не символизируют, всё цветет и зеленеет круглый год, весны в нашем понимании там не бывает. Середина апреля – это конец «сухого сезона», малопривычного для нас понятия, но видел я это не один раз.

Как-то застрял я в не слишком глубокой ямке у главного храма Пномпеня, дождь сверху бьет, как град. Обычный душноватый день, дождь, однако, не приносит облегчения. Канун сезона дождей, обещающего обильный урожай риса – основы жизни в стране. Новый год – праздник Воды. Не обижайтесь, если на тихой улице кто-то вас из ведра окатит, – это признак уважения.

А уж в соседнем Таиланде будешь целый день в мокрой одежде, с хохотом и объятиями людей, таких же, как ты. Там праздник называется «сонгкран», в переводе с санскрита (или, скорее, с пали) и означает «переход», опять же, к сезону дождей.

Толпы собираются в монастырях и рядом с ними ходят монахи в оранжевых одеяниях и торжественно омывают статуи Будды. Этнографы утверждают, что истоки праздника – в древнеиндийском астрологическом календаре.

По мне смена сезонов – уже достаточный повод, особенно когда сухой и прохладный сезон приносит одну беду за другой (в Бангладеш люди умирали от переохлаждения, как сообщают). Я видел это еще 45 лет назад, с тех пор мало что изменилось. Изменился мир, изменились страны, каждая по-своему, и мало кто сейчас связывает новогоднее ликование с какими-либо религиозными догмами или традициями – неважно, какая религия.

Так же обстоит дело с иранским праздником Навруз (букв. «Новый день»), он вроде бы связан с древним зороастризмом, но перешел и к соседним тюркским народам, никакого отношения к этой религии не имеющим.

И в Турции, и в Центрально-Азиатских постсоветских странах – это просто народный праздник, а вовсе не зороастрийский – о таком там и не слыхали. Каждый год 21 марта – радость и веселье. И, как у многих других народов, эта радость вполне естественная – приход весны, надежды на грядущее благополучие. ЮНЕСКО включило этот день в Список нематериального культурного наследия человечества, теперь это – Международный день Навруз. Поди-ка, откажись!

Сирия этот праздник запрещает. Султанат Бруней, если вы помните, находится на севере индонезийского острова Калимантан, считает необходимым пятилетнее заключение для нарушителей. Там – жесткий шариат, мрачные средневековые законы.

Но и повсюду в мусульманском мире, в том, где ислам доминирует над гражданскими законами, отмечать Новый год по иной традиции или не принято, или даже запрещено.

Было предложение среди богословов приурочить что-то подобное к Новому году, отмечаемому во всем мире, к одному из главнейших для ислама событий – хиджре, переселению (или бегству) пророка Мухаммеда из Мекки в Медину, что, собственно, и стало началом новой религии. Более того, это стало началом нового летоисчисления (лунного) от 16 июля 622 года. Стало быть, по-нашему этим летом, в ночь с 9 на 10 августа, для мусульман наступит новый 1442 год...

Но – это не праздник. Это первый день месяца мухаррам, месяца сурового поста. Мусульманское летоисчисление принято в целом ряде стран, но зачастую наряду с грегорианским, обычным для всего мира. И даже в Саудовской Аравии, колыбели ислама.

Рош-ха-шана, «голова года», в Израиле имеет сильно религиозный характер, но в еврейских сообществах по всему миру это радостный праздник. И пусть раввины говорят, что вот сейчас Господь определяет, жить ли кому или умереть, люди возражают: это же день Сотворения мира, 8 сентября 2021 года,, 1-е тишрея 5782 года. Мы все живы и будем жить! Пока...

Нормальный еврейский «оптимистический пессимизм» или наоборот, как хотите, так и думайте. Но ни в одной стране мира, кроме Израиля, конечно, не принимается этот «библейский» календарь, кто-то считает его «еврейским заговором».

Весь год можно праздновать Новый год вместе с друзьями в нашем многообразном обществе. Правда, всё больше вздохов, да и ругательств, – не слишком много радостей принес год Крысы. Что ж, может быть, китайский гороскоп действует только для китайцев?

Действительно, ведь в период пандемии экономика всех без исключения стран рухнула, где-то катастрофически. В Китае, откуда вирус и начал свое «триумфальное» шествие по планете, сохранился экономический рост, правда, упал до двух процентов ВВП. Но уже в наступающем году аналитики «Креди Сюисс», которым можно доверять, прогнозируют возврат к семи процентам.

Что же, «давайте, как в Китае?» Боюсь, не получится. Китай и до сих пор – это закрытая, отдельная, «герметическая» цивилизация, и копировать ее не под силу никому. Русский человек может стать французом или американцем, немец может стать русским, но вьетнамец ли, якут не станет китайцем.

Об этом долгий разговор, и ведь тысячелетие назад, даже меньше, десятки покоренных окрестных народов стали всё-таки китайцами? Что ж, лет еще так двести понаблюдаем. А уж года через четыре Китай войдет в элитное число стран с высоким (в отличие от среднего и низкого) уровнем жизни населения. В России, как вы, вероятно, читали, уровень жизни неуклонно падает, а доходы кремлевского окружения столь же неуклонно разбухают. Хотите, как в России? Или хотите ТАК в России?

И вот – наступает год Быка, обещаны не нам, правда, а китайцам – усердие, надежность, сила, решимость. И не считаться с мнением других... Еще бы, «времени на раскачку у нас нет!», но это не для китайцев ли, скандинавов или эквадорцев.

Это призыв в пустоту, сколько раз его ни повторяй. Трагические, драматические, лирические и даже комические события минувшего года останутся в нашей памяти – до этого-то мы видели лишь в кинофильмах людей в масках – грабителей банков...

И новый год, для нас уж наступивший, будет лучше ушедшего. Это уж я вам обещаю.

Евгений Кочанов (Бонн)

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