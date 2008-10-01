Политика >> Мир

«Партнер» №2 (281) 2021г.

Байден отменяет наследие Трампа

45-й президент США оставил в Овальном кабинете записку всего из пяти слов. «Joe, youknowIwon» (Джо, Вы знаете, я победил). Пять слов, которые обессмыслили все его призывы к миру и ненасилию – после бесславного «штурма Капитолия», который он же и спровоцировал. Новому президенту остается страна, впавшая в отчаяние и раздрай, ожесточенная, разочарованная, с сотнями тысяч погибших от ковида, с обозленными правыми, запасающими по домам оружие, и обозленными левыми, готовыми зажечься от первой искры.

Вашингтон в преддверии смены власти перестал быть похожим на себя. «Всё, что не так давно было милым и привычным, теперь ощетинилось, закрылось заборами и смотрит на тебя, как на врага. Центр пуст, покрыт фанерой и невероятно милитаризован. Подходы к Белому дому, куда все ходили, чтобы сделать фотографию с лужайкой, теперь перекрыты на несколько кварталов вокруг. Сама президентская резиденция обнесена несколькими мощными заграждениями, одно выше другого. На них таблички с предупреждением даже не думать о том, чтобы пытаться перелезть. Серьезность заявления подкрепляют многочисленные сотрудники Секретной службы и дежурящие на крыше снайперы. Выглядит всё так, будто Белый дом скоро будут штурмовать и власти спешно готовятся к атаке, – рассказывает в Facebook нью-йоркский блогер Денис Фраевич. – Полиции, военных и спецслужб в Вашингтоне столько, будто страна находится в состоянии войны и на столицу вот-вот нападут. Когда по городу поехал президентский кортеж, то на его охрану вышли, такое ощущение, все, включая спецназ на броневиках, конную полицию и несколько вертолетов, летевших над кортежем на низкой высоте. Сам центр Вашингтона полумертв, а витрины многих магазинов и ресторанов щедро покрыты фанерой. Где-то она свежая, а где-то, судя по надписям, осталась там еще со времен BLM-баталий. Улицы пусты. Пешеходов, как и машин, почти нет. Почти на каждом перекрестке стоят заведенные грузовики для уборки снега, но снега по прогнозу не предвидится. Грузовиками, как я понял, будут в случае чего блокировать улицы».

Порох великих старцев

Сам Дональд Трамп тем временем всё же решил не поражать общество напоследок фокусом с помилованием самого себя. Про возможность такого кульбита мы писали в прошлом номере: в истории США уже был пример, когда Ричарду Никсону угрожал импичмент после Уотергейтского скандала. Тогда его помиловал собственный вице-президент Джеральд Форд. Если бы вице-президент Майкл Пенс оказал подобную услугу Трампу, его судебное преследование по целому ряду дел стало бы невозможным. Но при этом означало бы признание своей вины.

Поэтому Трамп ограничился помилованиями ряда своих сторонников, подписывая их в последние дни в Белом доме целыми пачками. Среди счастливчиков оказался, например, политконсультант республиканцев Пол Эриксон, имевший отношение к делу россиянки Марии Бутиной. Избежали наказания также как минимум четверо фигурантов дела о «российском вмешательстве» в президентские выборы 2016 года – в частности, экс-советник президента Стив Бэннон и политтехнолог Пол Манафорт.

Теперь Дональд Трамп, как сообщает The Street Journal, намеревается создать в США новую «Патриотическую партию». Перед торжественным отлетом во Флориду он уверил, что «это еще не конец». И вправду не конец, ведь 47% электората, отдавших ему голоса, никуда не денутся, через четыре года им понадобится новый лидер. Некоторые предполагают, что это может быть бывший вице-президент Майкл Пенс. Который предусмотрительно не стал отстранять Трампа от власти, хотя многие советовали ему это сделать, используя 25-ю поправку к Конституции США.

Другие ищут здравомыслящих людей среди осколков когда-то великой Республиканской партии. «Теперь у демократов будет два года, чтобы показать, что я не зря первый раз в жизни проголосовал, а у республиканцев – найти кого-то повменяемей, – пишет нью-йоркский врач Евгений Пинелис, ставший известным в минувшем году благодаря своим «ковидным дневникам». – Вот, Мишель Бакман (республиканка из Айовы, член Палаты представителей от Миннесоты – ред.) давно уже без дела пылится. Рик Перри (47-й губернатор штата Техас, бывший министр энергетики США – ред.) тихо пьёт, хотя мог бы в прямом эфире. Должен же быть еще порох у великих старцев».

Несмотря на то, что обожатели Трампа надеются на его реванш в 2024 году, шансы на это невелики. Во-первых, ему будет уже 78 лет. Во-вторых, как пишет американский журнал Politiko со ссылкой на источники в трамповском окружении, бывший президент, скорее всего, не захочет снова участвовать в гонке, потому что для этого ему надо будет раскрыть финансовую информацию. Кроме того, как «Партнёр» уже писал, всё больше республиканцев осознают, насколько Трамп ответственен за нынешнее состояние Республиканской партии, которую буквально нужно поднимать из руин. «Я думаю, ничего не произойдет, – сказал Politico один из его друзей. – Его не будет в 2024 году. Он не собирается выдвигаться. Он будет валять дурака и говорить, что сделает это. Он будет дразнить».

Лево руля

Между тем, Джо Байден уже в день инаугурации объявил о намерении в ближайшие дни принять ключевые указы, отменяющие наиболее спорные нововведения его предшественника. Часть из них, вероятно, не вызовет особых споров, другая же может снова стать предметом ожесточенных дискуссий. Хотя, казалось бы, новый президент занял свой пост во многом благодаря риторике об объединении измученной противоречиями страны. И не раз повторил, что будет президентом ВСЕХ американцев.

Итак, что же намерен исправить Байден? Агентство Bloomberg пишет:

- США вернутся во Всемирную организацию здравоохранения, из которой вышли в мае 2020 года после обвинений Трампа в адрес ВОЗ в подконтрольности Китаю. Представителем США при ВОЗ станет главный эпидемиолог Стивен Фаучи,

- Байден возвращает Штаты в Парижское соглашение по климату,

- прекращается финансирование строительства пограничной стены с Мексикой,

- ношение масок будет обязательным на всех федеральных объектах,

- отменяется запрет Трампа на въезд граждан из ряда не самых благополучных мусульманских и африканских стран, типа Ливии или Сирии. Отменяется также запрет на предоставление убежища для нелегальных мигрантов,

- отменяется запрет на военную службу для трансгендеров,

- организации, консультирующие женщин на предмет абортов, вновь получат федеральное финансирование,

- объявляется мораторий на отчуждение имущества и выселение американцев из их жилищ за долги до 31 марта 2021 года. Предполагается также, что администрация Байдена будет требовать дополнительной помощи для американцев, которые не могут платить за аренду или ипотеку. Пока неизвестно, каким образом эти затраты впишутся в госбюджет,

- американские ведомства обяжут проверить самих себя, чтобы выяснить, не наносит ли их деятельность ущерба какой-либо демографической группе.

20 января, когда писался этот текст, Bloomberg, со ссылкой на помощников нового президента, сообщило, что Байден подпишет больше документов в первый день работы президентом, чем любой из его предшественников. И что далее в ближайшие недели стоит ожидать радикальных законодательных и политических поворотов.

Тем временем власти Евросоюза приветствовали нового президента с большим облегчением. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в день инаугурации заявила, что США, наконец-то, снова будут другом Европы. Чего нельзя сказать, например, об Израиле: в хоре поздравлений голоса израильских властей пока не слышно, что неудивительно: Трамп во все время своего правления поддерживал ближневосточного партнера крайне активно. Чем снискал среди израильтян, особенно русскоязычных, признание и поддержку.

«Не знаю, как им, а нам сейчас будет очень хреново», – призналась мне в ноябре, после объявления результатов выборов, родственница из Нетании. Cовпадение это или нет, но действительно, уже 5-го ноября, когда только что стало известно о перевесе Байдена в гонке, комитет по деколонизации Генассамблеи ООН, в который входят все 193 государства-члена, принял пакетом сразу семь антиизраильских резолюций.

Навальный в обмен на газопровод

Что касается России, то ее ждут, по общему мнению экспертов, новые жесткие американские санкции. Особенно на фоне отравления и ареста Алексея Навального. Как сообщил 19 января один из его соратников Владимир Ашурков, незадолго до ареста оппозиционер составил список высокопоставленных персон, которые, по его мнению, являются ключевыми фигурами российской политики, а также «людьми с деньгами». А значит, именно против них, уверен Навальный, должны быть в первую очередь направлены западные санкции. В общем, как бы то ни было, потепления к России от Байдена пока ждать не стоит.

Каковы будут перспективы отношений президента США с Германией, тоже сказать трудно. Еще до инаугурации было известно, что Байден будет продолжать политику своего предшественника по противодействию ключевому для ФРГ проекту «Северный поток-2». Проекту, который Ангела Меркель, несмотря на все ее противоречия с Россией, очень последовательно защищает. А 20 января кандидат на пост госсекретаря США Энтони Блинкен подтвердил в Сенате, что Вашингтон будет стремиться убедить зарубежных партнеров прекратить поддержку строительства трубопровода. Если это не удастся сделать, США придется рассмотреть инструменты, которые еще не использовались, отметил Блинкен. Напомним, недавно администрация Трампа ввела санкции против российского трубоукладочного судна «Фортуна», участвующего в строительстве газопровода. Под санкции попал и его собственник – компания «КВТ-РУС».

Некоторые политологи в России полагают, что судьба проекта может зависеть от решения Владимира Путина по делу Навального. Якобы, как говорят, ведутся переговоры, в которых свобода оппозиционера является разменной картой: если он будет освобожден, «Северному потоку-2» вновь дадут зеленый свет, если нет – судьба проекта будет снова подвешена. 20 января газета Der Spiegel со ссылкой на проект резолюции Европарламента сообщила, что еврочиновники в ближайшее время собираются потребовать новых санкций против России и остановки строительства газопровода из-за ареста Навального.

Елена Зеликова (Хофгайсмар)

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