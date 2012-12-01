Экономика и финансы >> Экономика Германии

«Партнер» №2 (281) 2021г.

Германия возвращается в группу лидеров мировой фармацевтики

Пандемия коронавируса дала мощный импульс немецкой науке и превращает ФРГ в глобальный центр разработки и производства инновационных вакцин и лекарств

Прививочная кампания против ковида началась в ФРГ с пробуксовки из-за дефицита вакцин, но их выпуск уже в ближайшие недели резко возрастет. В результате Германия вернет себе в 2021 году часть тех позиций на мировом фармацевтическом рынке, которые она утратила в последние десятилетия. Это будет способствовать сохранению и созданию хорошо оплачиваемых рабочих мест, развитию университетской науки и росту немецкого экспорта.

Это что же получается: сапожник оказался без сапог? Именно так выглядела в начале года ситуация с вакцинированием населения Германии от Covid-19. Первую допущенную к применению в западных странах вакцину от коронавируса создала немецкая биотехнологическая фирма BioNTech из Майнца (американский партнер Pfizer, подключившийся позднее, взял на себя организационные и производственные задачи), но сами немцы оказались обеспечены дозами для прививки намного хуже, чем жители США или Великобритании, не говоря уже об Израиле, где число привитых еще в январе пошло на миллионы.

Действительно, вакцинация стартовала в Германии не очень удачно, хотя существенно раньше, чем в Нидерландах, и намного успешнее, чем, к примеру, во Франции: к середине января первый миллион немцев один из двух уколов всё же получил. Основная причина первоначальной пробуксовки состояла в острой нехватке доз для прививок. С этой проблемой столкнулся весь Евросоюз, причем не по своей вине.

Разные принципы закупки вакцин

Давайте разберемся. Подготовка к приобретению вакцин от ковида началась еще прошлой весной, когда стало ясно, что их создание – дело вполне реальное. Первым делом государствам надо было определиться с основными принципами закупок: отдавать предпочтение отечественным разработчикам и производителям – или вести поиск на мировом рынке, заказывать в одиночку – или совместно.

Президент США Дональд Трамп, верный своему лозунгу «Америка прежде всего», явно склонялся к подходу, получившему название «вакцинный национализм»: заказывать у американских компаний и стремиться к эксклюзивным договоренностям, предполагающим, что сначала надо полностью обеспечить своих сограждан и только затем поставлять на экспорт. На самообеспечение собственными разработками сделали ставку Россия и Китай.

Принципиально иным путем пошли страны Евросоюза. Они решили, во-первых, действовать совместно и, во-вторых, закупать вакцины у самых разных производителей, а не только у своих. Это был абсолютно правильный и логичный для союзников и партнеров солидарный подход, у которого, в общем-то, и не было альтернативы. Ну не могли же немцы вдруг заявить, что в вопросах прививок для них «Германия превыше всего», а французы вакцинировать своих, но ничего не давать, скажем, Латвии и Чехии, Греции и Словении. Подобный вакцинный эгоизм нанес бы тяжелейший удар по ЕС – и был бы к тому же крайне недальновидным с экономической точки зрения, ведь чем крупнее заказчик, тем ниже для него цены.

Так что вести переговоры о крупномасштабных закупках вакцин в интересах 27 членов Евросоюза поручили «правительству ЕС» – Европейской комиссии. И она совершенно разумно решила, что надо диверсифицировать поставки, иными словами, что нельзя класть все яйца в одну корзину. В той конкретной ситуации это означало: на стадии разработки и клинических испытаний препаратов, когда еще не понятно, дойдет ли вообще дело до их регистрации, заключать предварительные соглашения с достаточно широким кругом потенциальных поставщиков.

Шесть договоров о поставках в ЕС

В результате к концу 2020 года ЕС имел опции почти на 2 млрд доз от шести производителей. Поскольку для прививки от коронавируса нужны, как правило, две дозы, этого хватило бы для 1 млрд человек. В Евросоюзе – порядка 450 млн жителей, так что бронировали, как видим, с очень большим запасом.

Самый первый договор Еврокомиссия заключила еще в августе 2020 года. Тогда едва ли не самой перспективной считалась совместная разработка Оксфордского университета и британо-шведской компании AstraZeneca, и ЕС забронировал 300 млн доз так называемой оксфордской вакцины плюс получил опцию дозаказать еще 100 млн.

В сентябре был подписан договор с консорциумом французской фармацевтической компании Sanofi и британской GlaxoSmithKline. Эти две фирмы входят в четверку крупнейших в мире производителей всевозможных вакцин, что делало их совместную разработку от Covid-19 весьма многообещающей. ЕС забронировал 300 млн доз.

В октябре было достигнуто соглашение с химико-фармацевтическим гигантом из США Johnson & Johnson. Он гарантировал, что его бельгийская дочерняя фирма Janssen в случае успешного создания вакцины продаст 200 млн доз, и предоставил опцию еще на 200 млн.

Затем, в ноябре, последовали сразу три договора с производителями инновационных мРНК-вакцин: с немецко-американским консорциумом BioNTech/Pfizer на 200 млн доз плюс опция на 100 млн, с немецкой биотехнологической фирмой CurVac (225 млн + 180 млн) и с американской корпорацией Moderna (80 млн + 80 млн). Казалось бы, Евросоюз максимально подстраховался от возможных неудач кого-то из разработчиков. Но кто же мог предположить, что к концу 2020 года к финишу из шести кандидатов придут всего лишь два!

Ошибки, неудачи и задержки

Сначала, в конце ноября, выяснилось, что при испытаниях оксфордской вакцины компанией AstraZeneca в решающей третьей фазе была допущена ошибка: часть добровольцев получила при первом уколе только половину дозы. Эффективность препарата от этого неожиданно даже возросла, однако результаты исследований оказались искаженными, и пришлось начать дополнительное тестирование, чтобы представить к регистрации научно безупречную документацию.

А в начале декабря тандем Sanofi/GlaxoSmithKline сообщил, что его вакцина вызывает недостаточно сильный иммунный ответ, особенно у пожилых людей, поэтому фактически придется создавать новую вакцину, испытания которой завершатся не раньше конца 2021 года. Одновременно стало ясно, что клинические исследования у Johnson & Johnson и CurVac всё еще довольно далеки от завершения.

Вот и получилось, что на начало 2021 года у Евросоюза, как, кстати, и у США, оказалось всего два поставщика с сертифицированными вакцинами: BioNTech/Pfizer и Moderna. В такой ситуации не мог не возникнуть временный дефицит. Оба производителя старались в определенной пропорции снабдить всех своих заказчиков, но если уже упоминавшемуся Израилю достаточно нескольких миллионов доз, чтобы обеспечить существенную часть населения, то для стран ЕС даже десятки миллионов – это очень мало, ведь приходится делить на 27 частей.

Надежды на BioNTech, CureVac и Bayer

Однако уже в феврале-марте ситуация начнет быстро меняться. Во-первых, в ЕС, по всей видимости, будет зарегистрирована оксфордская вакцина, которая уже применяется в Великобритании, и начнутся ее крупные поставки. Во-вторых, Pfizer существенно расширит мощности своего завода в Бельгии. Из-за его реконструкции объемы производства примерно до середины февраля снизятся, но затем резко возрастут.

В-третьих, начнет давать продукцию собственный завод BioNTech, рассчитанный на выпуск не менее 750 млн доз в год. Компания купила это фармацевтическое предприятие в Марбурге (земля Гессен) еще в сентябре 2020 года, но его надо было реконструировать и модернизировать, а персоналу потребовалось повышение квалификации.

В краткосрочном плане этот завод резко ускорит вакцинацию от коронавируса жителей всего ЕС. В среднесрочной перспективе он будет способствовать возвращению Германии в группу лидеров мировой фармацевтики. В последние десятилетия она частично растеряла былые позиции. В ФРГ по-прежнему мощная фармацевтическая промышленность, она производит и экспортирует широкий ассортимент и большое количество качественных лекарств, но проблема в том, что это в основном генерики: идет успешное тиражирование препаратов, изобретенных другими. А прорывные разработки против основных недугов человечества стали всё чаще появляться в других странах – в США, Швейцарии, Великобритании, Франции.

Пандемия коронавируса переломила этот тренд. Получив мощный импульс, хорошо развивавшаяся немецкая наука начала выдавать инновационный конечный продукт. И речь не только о вакцине BioNTech, созданной двумя профессорами Майнцского университета. В третьей фазе тестирования находится вакцина CureVac. С этой биотехнологической фирмой, основанной 20 лет назад в университетском городе Тюбингене, связывают очень большие надежды: самое большое количество доз ЕС забронировал именно у нее.

CureVac рассчитывает на успешное завершение испытаний и регистрацию своей вакцины к концу весны или летом, но уже в январе заключила альянс с Bayer. Крупнейший немецкий фармацевтический концерн подключится к выпуску препарата в Германии и его распространению по всему миру.

Так что ФРГ может стать в 2021 году глобальным центром производства вакцин от коронавируса по принципиально новой, основанной на генной инженерии мРНК-технологии. Ее ценность в том, что ее можно применять и для создания лекарств от различных трудноизлечимых заболеваний. Так что заработанные на выпуске вакцин деньги помогут разработке препаратов, например, от рака. В случае успеха выпускать их для всего мира будут на заводах в Германии, обеспечивая ей хорошо оплачиваемые рабочие места и высокие экспортные доходы. При таких перспективах нынешняя проблема «сапожника без сапог» – всего лишь мелкий эпизод, который скоро забудется.

«Курс консалтинг» (Кёльн)

Читайте также: