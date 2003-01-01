Экономика и финансы >> Налоги

«Партнер» №2 (281) 2021г.

Счастливый год для налогоплательщиков

Многие выигрывают – но кто-то и проигрывает

В принципе, уже должно ощущаться – увеличение нетто-заработка в первом месяце наступившего года. Нетто увеличивается благодаря тому, что с января сократилась налоговая часть отчислений, взимаемых с зарплаты. Определенный выигрыш будет ощутим и по истечении года, с подачей налоговой декларации и возвратом «переудержанных» налогов. Паушальные налоговые льготы (Steuerpauschalen) становятся, так сказать, «жирнее». Например, для тех, кто работает дома. Неизвестно, грозит ли нам в 2021 году очередная серия локдаунов. Тем не менее Homeoffice стал более привлекательным в налоговом смысле, причем не только в связи с пандемией, но и в дальнейшем.

Однако для некоторых новые налоговые льготы могут быть, увы, поглощены ростом социальных отчислений.

Так кто же в плюсе, кто в минусе?

Мы уже сообщали о «подарке почти для всех»: отмене с 2021 года налога солидарности. В среднем 5,5 процента от величины подоходного налога, уходившие на «солидарность», остаются теперь в нетто-части, а не передаются в бюджет. Повышение необлагаемого минимума (Grundfreibetrag) – еще один рычажок для повышения нетто-доходов практически всем категориям налогоплательщиков.

Новые налоговые льготы в наибольшей степени отвечают интересам тех, кто зарабатывает неплохо или, прямо скажем, хорошо. А для тех, кто зарабатывает «офигенно много», льгот меньше. По расчетам Федерального объединения обществ налоговой помощи (BVL), семейная пара с доходом 100 тысяч евро в год заплатит налогов в 2021-м на 1630 евро меньше. Если совокупный доход семейной пары в два раза меньше, то налогов с нее возьмут на тысячу евро меньше. А вот суперсчастливые супруги с годовым доходом 200 тысяч евро выиграют по налогам только 365 евро.

В чем соль без Soli?

Soli – это короткое и, так сказать, фамильярное название налога солидарности (Solidaritätszuschlag). Его история лишний раз подтверждает, что нет таких временных трудностей, которые не грозили бы превратиться в постоянные.

Налог солидарности был введен в ФРГ в июне 1991 года сроком на один год в связи с необходимостью покрытия расходов на ведение войны в Персидском заливе. Участие Германии в военных действиях против Ирака было минимальным (219 военнослужащих и несколько единиц военной техники, направленных для операции Ace Guard, целью которой была защита Турции от иракской агрессии). Однако Западная Германия обязалась покрыть от 15 до 20 процентов всех расходов на кампанию Многонациональных сил по освобождению Кувейта от иракской оккупации.

В денежном выражении доля ФРГ составила 16,9 миллиарда дойчмарок. Чтобы соответствующим образом наполнить бюджет, понадобился налог солидарности. По расчетам, он должен был принести казне за двенадцать месяцев не 16,9, а 22 миллиарда дойчмарок. По заявлению правительства, цель «солидарного» сбора средств шире, чем финансирование военных действий. В частности, деньги предполагалось потратить на поддержку стран Центральной, Восточной и Южной Европы, вышедших из социалистического лагеря.

К 1992 году эту задачу можно было бы считать решенной. Тем более, что и война в заливе давно закончилась. Но произошло объединение Германии. Возрождение восточных земель, ранее относившихся к ГДР, их подъем до уровня западных потребовал колоссальных и продолжительных затрат. Поэтому налог солидарности сохранили. В июне нынешнего года ему исполнится тридцать лет.

И именно к тридцатилетию налог не то чтобы упразднили, а превратили в бремя для богатых.

Лица с доходом до 62127 евро в год (семейные пары до 124254 евро в год) Soli больше не платят. Те, кто богаче, продолжают платить, но полная ставка налога (5,5 процента) сохраняется только при доходах свыше 96822 евро в год (у семейных пар свыше 193644 евро в год).

Кроме того, Soli взимается с доходов (процентов) на капитал, если они превышают 801 евро в год.

Сохранится ли усеченный налог солидарности в дальнейшем? На этот счет ведутся споры. Сейчас многие признают его антиконституционным, поскольку финансовая программа возрождения востока (Aufbau Ost, Solidarpakt II) завершена в 2019 году. Окончательно судьбу Soli должен решить Федеральный финансовый суд (BFH, Az. IX R 15/20).

Налоговый нуль и налоговый пик

Граница «налогового нуля», то есть необлагаемого минимума доходов (Grundfreibetrag), поднялась в нынешнем году до 9744 евро в год (для супружеской пары до 19488 евро в год). В прошлом году она составляла 9408 евро (для супругов 18816 евро), а в 2022 подскочит до 9984 (19968) евро.

Повышен необлагаемый минимум доходов и для некоторых категорий совместителей. Так, если вы по совместительству заняты преподавательской, воспитательской, тренерской деятельностью или работой по уходу за детьми, инвалидами, престарелыми, осуществляете опеку, оказываете правовую помощь либо заняты художественным творчеством, то ваш необлагаемый минимум составляет ныне 3000 евро в год (вместо 2400 евро). Вот полный официальный перечень подпадающих под эту льготу:

nebenberuflich tätige Ausbilder, Trainer, Erzieher, Dozenten, Künstler, Pflegekräfte

ehrenamtlich tätige rechtliche Betreuer, Vormünder, Fürsorgepfleger.

Для прочих категорий, занятых на общественных началах (ehrenamtlich Tätige), необлагаемый минимум доходов, если они добавляются к основным, повышен с 720 до 840 евро в год.

Всё, что превышает указанные «нули», естественно, облагается налогом. Причем, чем выше доход, тем выше ставка налога. Максимальная ставка – 45 процентов. Это, так сказать, пик налогообложения. Но пик тоже сдвинут в «удобную» для налогоплательщика сторону. С нынешнего года 45-процентная ставка применяется при доходе от 274613 евро в год (вместо 270501).

С другой стороны, увеличивается доля обеспеченных, на которых налагаются обязательства делать социальные отчисления. Так, верхняя граница доходов, при которых обязательны платежи больничного страхования, поднята с 4687,50 до 4837,50 евро в месяц. Аналогичные границы для обязательных платежей пенсионного страхования и страхования от несчастного случая на работе подняты с 6900 до 7100 евро в месяц в западных землях и с 6450 до 6700 евро в месяц в восточных. Эксперты фонда Warentest приводят такой пример: хорошо оплачиваемая работница на востоке страны стала получать в нынешнем году на 52 евро в месяц больше (а всего – 7100 в месяц). Радоваться ей не приходится, ибо ее социальные отчисления увеличились на 46 евро в месяц. То есть на руки от увеличения (и без того завидной!) зарплаты не достается почти ничего.

Вам, надомники

Старинное понятие надомничества заменено современным Homeoffice. Но суть не меняется: мой дом – моя кре… то есть работа.

Работающие дома получили новый налоговый бонус. Он адресован тем, кто не имеет рабочего кабинета (мастерской), и тем не менее его трудовая деятельность организована в домашних условиях. Для них предусмотрено теперь паушальное списывание с налогов расходов на организацию домашней трудовой деятельности (Homeoffice-Pauschale) в размере 600 евро в год. Процедура стандартная: финансовое ведомство возвращает деньги налогоплательщику после подачи налоговой декларации (Steuererklärung) и перерасчета налогов за год. Сумма 600 евро устанавливается как компенсация расходов на трудовую деятельность (Werbungskosten) из расчета 5 евро за рабочий день при 120 рабочих днях в году.

И еще одна важная деталь: Homeoffice-Pauschale имеет обратное действие, этот вид компенсации можно получить при подаче налоговой декларации за 2020 год. Условия оформления не столь просты, как может показаться на первый взгляд, поэтому имеет смысл проконсультироваться, действует ли новое положение в вашем конкретном случае.

И вам, пендлеры!

Пендлеры (Pendler) – это те, кто ежедневно ездит на работу и обратно. Неважно, использует ли он личный транспорт или общественный, за такие поездки работник получает Pendlerpauschale – паушальную компенсацию из расчета 30 центов за километр пути. Километры складываются за год, по числу рабочих дней, умножаются на 0,3 евро, и получившаяся сумма (если она превышает 1000-евровую Werbungskostenpauschale) возвращается налогоплательщику после подачи годовой декларации.

Новость: с 2021 года Pendlerpauschale, начиная с 21 километра, устанавливается из расчета 35 центов за километр. Новость касается тех, чей путь до работы (в один конец) превышает 20 километров. Расчет будет дифференцированным: 20 километров каждодневной поездки умножаются на 0,3 евро, а остальные километры умножаются на 0,35 евро.

И еще одна новость для пендлеров, не получающих Pendlerpauschale. Эта компенсация не достается тем, кто мало зарабатывает и не платит налогов (зарплата ниже налогооблагаемого минимума). Поскольку Pendlerpauschale возвращается с уплаченных налогов, то низкооплачиваемым пендлерам возвращать нечего. Для них с 2021 года вводится иная форма компенсации дорожных расходов – «премия за подвижность» (Mobilitätsprämie): 4,9 цента за каждый километр сверх двадцати. Но если путь до работы не более 20 километров, то, увы, премии не будет.

Олег Филимонов

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