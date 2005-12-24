Культура >> Театр, кино, телевидение

«Партнер» №2 (281) 2021г.

Ток-шоу немецкого телевидения

Сейчас, в период пандемии короновируса и карантина, когда закрыты театры, кино, выставочные и концертные залы, мы всё больше времени проводим дома, в изоляции, перед телевизором. Читатели обратились к нам с просьбой сделать небольшой обзор телевизионных ток-шоу, которые сейчас идут на немецком телевидении. Что смотрит немецкоязычный зритель, что любит, чему отдает предпочтение? И если русскоязычные передачи нам давно и хорошо известны, то с немецкоязычными хочется познакомиться поближе.

Современное телевидение Германии уже невозможно представить себе без ток-шоу, а начиналось всё почти 50 лет назад, когда ведущий телекомпании WDR Дитмар Шенхерр (Dietmar Schönherr) впервые пригласил зрителей на совершенно новое телевизионное ток-шоу под названием "Je später der Abend", ( «Чем позже вечер»), которое и положило начало этому жанру передач.

Основное место в программах немецкого телевидения занимают политические ток-шоу. И это неудивительно, ведь интерес к политике в Германии достаточно высок. Существует около десятка политических ток-шоу, формат которых, как правило, очень похож. Ведущая/ведущий в студии приглашает гостей – это политики, лидеры партий, представители бизнеса, общественные деятели. Сейчас, в период карантина, количество участников ограничено, а раньше в студии могли присутствовать не только гости, но и зрители. В ходе ток-шоу задается и обсуждается тема, актуальная на данный момент. Эти темы диктует время, и сейчас это – пандемия и карантинные меры правительства, вакцинация, выборы в Германии осенью этого года, недавние президентские выборы в Америке и многое другое.

Характерно, что, в основном, политические ток-шоу ведут женщины. Нередко такие ток-шоу становятся объектами нападок критиков, в Германии даже присуждается ежегодная премия под названием "Die goldene Kartoffel" ( «Золотая картофелина»), за самое худшее ток-шоу.

Дискуссии проходят обычно в приятной, дружелюбной и очень вежливой манере. Оппоненты придерживаются здесь правил при дебатах и даже при существенных разногласиях корректны друг к другу. В свою очередь, у зрителей не возникает ощущения того, что они присутствуют на «поле боя», где в ход идут любые приемы. Если Вы интересуетесь политикой и общественной жизнью Германии, такие ток-шоу Вам, несомненно, будут интересны.

Конечно же, немцы любят не только политику, но и с удовольствием участвуют и в культурно-развлекательных ток-шоу. Формат программ всё тот же: ведущие приветствуют гостей в студии – только тут, как правило, выступают люди творческих профессий – актеры, режиссеры, музыканты, художники. Говорят здесь о театральных- и кинопремьерах, новинках литературы, выставках, других интересных мероприятиях культурной жизни того или иного региона. Сейчас, в период жесткого карантина, эти передачи – единственная возможность для деятелей культуры встретиться с коллегами, поговорить о своих планах и, конечно же, выступить перед зрителями, чего сейчас многим очень не хватает.

Среди наиболее популярных можно назвать ток-шоу "NDR Talk Show" (ток-шоу телекомпании NDR) , "Kölner Treff" («Кёльнская встреча») , "Riverboat" («Лодка на реке»), "3 nach 9" («Три после 9») , "Club 1", («Клуб 1») , "Nachtcafé" («Ночное кафе») и "Hier spricht Berlin" («Говорит Берлин»). Эти передачи любимы зрителями, идут не один десяток лет и неизменно собирают свою аудиторию.

Настоящим ветераном телеэфира является программа бременской телекомпании RADIO BREMEN "3 nach 9", которая выходит один раз в месяц, в пятницу, в 22.00. Отсюда и название – после 9 вечера. В эфире это ток-шоу с 1974 года. Долгое время ее ведет немецко-итальянский журналист Джованни ди Лоренцо (Giovanni di Lorenzo), с 2010 года к нему присоединилась Юдит Ракерс (Judith Rackers), известная всем как ведущая вечернего выпуска новостей "Tagesschau" («Новости дня») на Первом канале.

Вот уже почти 30 лет «на плаву» держится ток-шоу телекомпании MDR c морским названием "Riverboat". Cначала оно действительно снималось на корабле, стоящем в Дрездене, на реке Эльбе, потом действие перенесли в студию, а название осталось. Гостей встречают известная немецкая певица, актриса и телеведущая Ким Фишер (Kim Fischer) вместе со швейцарским журналистом и писателем Йоргом Кахельманом (Jörg Kachelmann). Программа выходит еженедельно по пятницам с 22.00.

Если кто-то и не знает ток-шоу "NDR Talk Show", то ее ведущую, Барбару Шенебергер (Barbara Schöneberger), точно знают очень многие – она завоевала популярность благодаря своему эпатажному поведению и манере держаться на сцене, хотя далеко не всем это импонирует. Гости приходят в студию NDR три раза в месяц, по пятницам, с 22.00 до 00.00. Вместе с Шенебергер программу ведет Хубертус Майер-Буркхард (Hubertus Meyer-Burckhardt).

Наш обзор завершает ток-шоу телекопании WDR "Кölner Treff". Оно выходит еженедельно по пятницам в 22.00. И тоже относится к долгожителям немецкого телевидения – в эфире уже 45 лет. Ведущая «Кельнской встречи», известная журналистка Беттина Бёттингер (Bettina Böttinger), родилась и училась в Дюссельдорфе. Основные ее гости – жители нашей земли, Северного Рейна-Вестфалии.

В целом, как Вы заметили, выбор передач достаточно широк. В настоящий момент насчитывается 23 различных ток-шоу. Выберите для себя то, что Вам наиболее интересно, устройтесь поудобнее у телевизора, и, кто знает, может быть эти ток-шоу станут и Вашими любимыми программами. Они полезны, кроме того, для тех, кто только изучает немецкий язык.

Желаем приятного просмотра, и до новых встреч!

Светлана Райнварт (Дюссельдорф)

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