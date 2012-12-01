Новости >> По материалам европейских СМИ

«Партнер» №2 (281) 2021г.

Европейские новости, февраль 2021

Байден продлевает Договор СНВ-3





Срок действия договора о стратегических наступательных вооружениях между США и Россией истекает в феврале. Новый президент США Джозеф Байден объявил о намерении продлить его действие на 5 лет, на что Кремль отреагировал положительно. Вряд ли столь же положительную реакцию России вызовут дальнейшие заявления Байдена. Президент США исключил возможность перезагрузки отношений с Россией. Белый дом готовит новые ответные меры по отношению к России за действия последних лет, которые новая американская администрация называет безрассудными и агрессивными.

По данным СМИ, перечень информации, которую Байден намерен запросить у Национальной разведки, обширен: доклады о предполагаемом вмешательстве РФ в последние президентские выборы в США, об отравлении Алексея Навального, о возможном финансировании «Талибана», за убийства американских военных в Афганистане и о недавних атаках российских хакеров на правительственные офисы в США. Заявление об отказе от попыток установить нормальные партнерские отношения с Россией – беспрецедентный случай с момента распада СССР.

Где вы, герои первых пятилеток?

Впервые в истории КНДР сообщение о выполнении пятилетнего плана прозвучало в минорных тонах. Лидер государства Ким Чен Ын на съезде Корейской рабочей партии объявил, что пятилетний план развития страны провалился практически по всем направлениям, не забыв при этом провозгласить верность идеям чучхэ, то есть строительства экономики исключительно своими силами, без всяких там коопераций. В Новый год корейский лидер нарушил еще одну традицию: он не выступил с новогодней телепрограммой, а ограничился новогодней открыткой, чего не было с 2011 года.

Википедии – 20 лет

15 января один из самых посещаемых в мире веб-сайтов, Википедия, отметил 20-летний юбилей. Сейчас Википедию посещают более 2,2 миллиардов человек в месяц, ее контент создается сотнями тысяч людей и наполнен более чем 200-ми тысячами статей. Уровень достоверности статей Википедии сегодня таков, что ее статьи используют не только рядовые пользователи, но даже такой гигант, как Google. Миллиарды жителей Земли благодаря Википедии имеют возможность одним «кликом» открыть для себя ответы на множество интересующих их вопросов.

ЕС наконец-то разработал стратегию борьбы с Трампом

Вдогонку ушедшему президенту США Трампу Еврокомиссия сообщает: у нее теперь есть план по защите фирм в странах ЕС от санкций Штатов. Более того, разработана целая Стратегия по повышению устойчивости экономики и финансовой системы ЕС. Еврокомиссия вспоминает, как Трамп в 2018 году принял решение в одностороннем порядке выйти из ядерной сделки с Ираном и ввел экономические санкции против этой страны. Над европейскими странами тогда нависла угроза и самим оказаться под американскими санкциями в случае ведения бизнеса с Ираном. В ответ ЕС принял ряд мер («блокирующий регламент»), который был призван защитить европейский бизнес. Теперь этот регламент вырос в целую стратегию, которая защитит ЕС от «санкций третьих стран», которые отравляли жизнь европейским фирмам и мешали Евросоюзу «продвигать вперед внешнеполитические цели». Список третьих стран состоял из одной строки, а теперь пуст, но готовность номер один к возможному возвращению Трампа через четыре года имеет место. Лучше поздно, чем никогда.

Санкции против России – оборотная сторона медали

Мюнхенский институт экономических исследований ifo провел опрос среди 862 немецких компаний. Большинство участников опроса заявили, что санкции против России наносят значительный ущерб немецкому бизнесу. Особенно страдают машиностроение, автомобильная, химическая и электротехнические отрасли, а также сфера логистики. При этом фирмы в восточных землях пострадали больше западных. Что касается вопроса, который сейчас не сходит со страниц газет, а именно окончания строительства газопровода «Северный поток-2», мнение немецкого бизнеса разложилось примерно пополам: 52% высказались за успешное завершение проекта, 48% – за его окончательную отмену. Правда, опрос был проведен еще до проекта резолюции Европарламента, в котором депутаты призвали руководство ЕС окончательно остановить проект.

Рейхсбюргеры наглеют

В 150 муниципалитетах Баварии случились вызывающие тревогу инциденты: работники госучреждений, руководители школ и детских садов получили письма от рейхбюргеров с требованиями противостоять коронавирусным ограничительным мерам. Подписей под письмами не было, зато были «печати» – кровавые отпечатки пальцев. Тем, кто откажется выполнять требования, авторы писем угрожают персональными мерами воздействия. Рейхсбюргеры – это движение, не признающее легитимности ФРГ, его приверженцы называют себя гражданами кайзеровского Рейха. Шутки с ними плохи – четыре года назад один из них застрелил одного полицейского и ранил двоих при проведении полицейской операции. Получатели писем обратились в прокуратуру, которая завела уголовное дело.

В колонки

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш 22 января объявил о вступлении в силу международного Договора о запрещении ядерного оружия. Это первый в XXI веке международный документ такого масштаба, ратифицирующий соглашение, принятое в 2017 году при поддержке 122 стран. Согласно соглашению, договор может вступить в силу через 90 дней после ратификации его не менее чем 50-ю государствами. В октябре 2020-го 50-м государством, подписавшим ратификацию, стал Гондурас.

Замечательная на первый взгляд инициатива сегодня выглядит не более чем прекрасными намерениями. Все ядерные державы дружно утверждают, что этими намерениями вымощена дорога если не в ад, то в тупик. Соединенные Штаты первыми призвали тех, кто ратифицировал соглашение, отозвать свои подписи. В ноябре 2019-го министр иностранных дел РФ Сергей Лавров объявил, что Кремль не присоединится к Договору. Через год альянс НАТО обобщил критические замечания: «Этот документ не отражает международную ситуацию с безопасностью, которая становится всё более сложной и не соответствует существующей архитектуре нераспространения ядерного оружия и разоружения».

США, Россия, Франция, Великобритания и Китай заявляют, что достаточным для движения в этом направлении является Договор о нераспространении ядерного оружия, действующий с 1970 года при участии 190 стран. Однако и в том соглашении участвуют не все обладатели смертоносных боеголовок – его не поддержали Индия, Пакистан и Израиль, к которым в 2003 году присоединилась Северная Корея.

Германия отметила 150-летний юбилей образования объединенного государства. 18 января 1871 года в Зеркальной галерее Версальского дворца король Пруссии Вильгельм I и ее министр-президент Отто фон Бисмарк объявили о воссоединении Германии и провозгласили образование Германской империи. Вильгельм I стал германским императором, а Бисмарк – канцлером объединенной страны. К новой мощной державе присоединились не только государства Северогерманского союза, но и государства юга – Бавария и другие. Территория новой империи составила более 540 тыс. кв. км, население – более 41 млн, а армия – около 1 млн «штыков».

Столицей империи стал Берлин, как столица Пруссии, которая была ядром нового государства. Статус столицы империи дал сильнейший импульс развитию города. К моменту провозглашения империи в нем жили 826 тыс. человек, через шесть лет город стал миллионером, а после выхода в 1920-м году Закона об образования Большого Берлина жителей столицы стало почти 4 миллиона.

В 1873 году в Берлине была построена новая канализационная система, с 1875 года началось строительство скоростного трамвая, а в 1879-м в городе появилось электрическое освещение. В 1886-м были открыты четыре рыночных зала, открытых взамен антисанитарных открытых рынков. Появлялись новые больницы, места отдыха, школы, спортивные площадки, строились новые улицы, площади и мосты. В начале ХХ века стали открываться новые музеи, театры, кабаре, кинотеатры. Столица Германии встала в один ряд с лучшими городами мира.

Александр Кротов (Эссен)