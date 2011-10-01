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«Партнер» №2 (281) 2021г.

Дюссельдорфская таблица 2021 года

Размер алиментов на детей и супруга в 2021 году

Если возникает вопрос о содержании ребенка одним из родителей или опекуном, например, в случае раздельного проживания супругов или после развода, одним из первых юридических терминов, которые следует упомянуть, является «Дюссельдорфская таблица».

Таблица с размером алиментов Высшего земельного суда Дюссельдорфа предназначена для упрощения расчета алиментов на детей. С одной стороны, она распределяет должников по содержанию в разные группы доходов, а с другой – детей-иждивенцев в разных возрастных группах. Это позволяет узнать размер алиментов на детей, другими словами, финансовую помощь, которая предназначена для покрытия текущих потребностей ребенка.

Таким образом, Дюссельдорфская таблица показывает, сколько алиментов, в денежном эквиваленте, должно выплатить ответственное лицо на несовершеннолетних и взрослых детей, проживающих с другим родителем, после начала раздельного проживания или развода.

Таблица алиментов дюссельдорфского суда не имеет юридической силы, но является руководством, которое используют все семейные суды Германии при определении размера алиментов.

Согласно параграфу 1612a Гражданского кодекса Германии (BGB), обязательство по выплате алиментов на несовершеннолетних детей накладывается на лицо, с которым ребенок не проживает постоянно. Если оба родителя обязаны нести ответственность за денежное содержание своих детей (например, когда взрослый ребенок учится), то причитающиеся алименты обычно распределяются исходя из доходов обоих родителей.

Как правило, таблица обновляется каждые два года. В текущей Дюссельдорфской таблице на 2021 год были увеличены ставки алиментов для детей-иждивенцев, а также изменились уровни доходов родителей.

Чистый доход в месяц, евро Возрастные группы детей (лет) 0-5 6-11 12-17 от 18 Сумма выплат алиментов, евро в месяц До 1900 393 451 528 564 1901 – 2300 413 474 555 593 2301 – 2700 433 497 581 621 2701 – 3100 452 519 608 649 3101 – 3500 472 542 634 677 3501 – 3900 504 578 676 722 3901 – 4300 535 614 719 768 4301 – 4700 566 650 761 813 4701 – 5100 598 686 803 858 5101 – 5500 629 722 845 903 от 5501 в зависимости от обстоятельств конкретного дела

В приложении к Дюссельдорфской таблице есть еще одна таблица с суммами ежемесячных платежей для определения размера алиментов – «Дюссельдорфская таблица с учетом пособия на ребенка». Она показывает фактически выплачиваемое содержание после вычета пособия на ребенка при условии, что это пособие выплачивается не лицу, ответственному за денежное содержание, а другому родителю. В этой таблице учтены различные уровни алиментов для первого и второго, третьего ребенка и всех остальных детей.

Возвращаясь к «главной» таблице, следует отметить, что размер алиментов в таблице включает «нормальные», предсказуемые потребности ребенка. В сумму расчета не входят дополнительные и особые требования (например, дополнительные расходы за более длительное обучение, плата за детский сад, иные нерегулярные чрезвычайно высокие потребности, которые нельзя было предвидеть). Дополнительные и особые потребности должны финансироваться пропорционально обоими родителями в зависимости от их доходов.

Дюссельдорфская таблица и руководящие принципы вышестоящих региональных судов используются не только для определения алиментов на детей, а также для определения размера содержании малоимущего супруга.

Если детей-иждивенцев у супругов нет, и у иждивенца-супруга нет собственного дохода, то можно претендовать на финансовую помощь от работающего супруга, например, при начале раздельного проживания супругов перед разводом или после расторжения брака. Для определения размера содержания нужно определить ежемесячный скорректированный чистый доход должника. Это означает, что из дохода лица, обязанного содержать иждивенца, следует вычесть расходы, связанные с работой, а также долги или другие траты, которые могут быть приняты во внимание. Супруг-иждивенец имеет право на получение 3/7 скорректированного ежемесячного чистого дохода ответственного лица.

Доход должника часто недостаточен для покрытия всех требований об алиментах и содержании супруга, особенно при наличии нескольких детей-иждивенцев. Если есть претенденты на содержание разной очереди (например, несовершеннолетний ребенок первой очереди и мать второй очереди), первая группа иждивенцев будет иметь приоритет. Все иждивенцы могут претендовать только на разницу между чистым доходом и средствами на собственные нужды (Selbstbehalt). Иногда бывают случаи, когда лицо второй очереди может либо вообще остаться без ничего, либо получить только часть суммы, на которую лицо изначально претендовало.

Существуют другие особые индивидуальные факторы, которые влияют на размер алиментов. Поэтому расчет алиментов лучше доверить адвокату по семейному праву. Своевременная профессиональная юридическая помощь позволит справедливо установить размер алиментов на детей и сумму на содержание супруга.

Адвокат Вадим Кримханд (Дортмунд)

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