Анонсы февральского номера журнала «Партнёр»



Самое важное, что произошло в мире за прошедший месяц, самое главное в политике, экономике, культурной жизни разных стран, – всё находит свое отражение на страницах журнала. Просто о сложном, доступно о трудном и обо всём увлекательно – это стиль «Партнёра». Коротко о главном

Редакция журнала «Партнёр»



Армин Лашет: «Я - капитан команды, а не генеральный директор»

До начала выборов кандидаты на должность выступали перед избирателями. Прекрасное выступление Армина Лашета решило дело в его пользу. Во-первых, ему, в соответствии с алфавитом, повезло выступать первым. Во-вторых, только Лашет построил свое выступление с учетом особенностей формата видеоконференции. Перед экранами компьютеров собрались депутаты с членами своих семей. Единственным, кто это обстоятельство использовал, оказался Лашет, поприветствовав в прямом эфире делегатов и их семьи. Установив личный контакт с аудиторией, Лашет сделал следующий сильный шаг: он начал речь с рассказа о своем отце, бывшем шахтере. «Под землей, – сказал Лашет, – каждый полагается на товарищей, потому что там все зависимы друг от друга. Так должно быть и в партии, которую я поведу на выборы в бундестаг с десятками тысяч своих товарищей по CDU, если они выберут меня своим председателем». Новый лидер ХДС , который может стать канцлером...

А. Кротов Читать далее >>





Германия возвращается в группу лидеров мировой фармацевтики

Пандемия коронавируса дала мощный импульс немецкой науке и превращает ФРГ в глобальный центр разработки и производства инновационных вакцин и лекарств. Прививочная кампания против ковида началась в ФРГ с пробуксовки из-за дефицита вакцин, но их выпуск уже в ближайшие недели резко возрастет. В результате Германия вернет себе в 2021 году часть тех позиций на мировом фармацевтическом рынке, которые она утратила в последние десятилетия. Это будет способствовать сохранению и созданию хорошо оплачиваемых рабочих мест, развитию университетской науки и росту немецкого экспорта. ФРГ как мировой центр инновационных вакцин и лекарств. Мощный импульс немецкой фармакологии дала пандемия… Курс Консалтинг Читать далее >>

Конец года Крысы, или Круглый год – год Быка

Для многих это вопрос: как же так, ведь уже год-то кончился, уже идет год Быка, да еще «металлического», но это, уверяю вас, не наш год. Китайский год Быка наступает лишь в первой половине нашего февраля, как раз после выхода этого номера нашего журнала. И год этот, и традиции, и поверья, и предсказания, что с ним связаны, не имеют ни малейшего отношения к тем европейским традициям, которые мы считаем общечеловеческими. Тем не менее, с недавних пор наш Новый год окрашивается неверно понимаемыми традициями великой, но не нашей цивилизации... Е. Кочанов Читать далее >>

Байден отменяет наследие Трампа



45-й президент США оставил в Овальном кабинете записку всего из пяти слов. «Joe, you know I won». Пять слов, которые обессмыслили все его призывы к миру и ненасилию. Новому президенту остается страна, впавшая в отчаяние и раздрай, ожесточенная, разочарованная, с сотнями тысяч погибших от ковида, с обозленными правыми, запасающими по домам оружие, и обозленными левыми, готовыми зажечься от первой искры. Первыми же указами Байдена отменяет решения Трампа: вернуть страну в Парижское соглашение по климпту и во всемирную организацию здравоохранения, прекратить финансирование пограничной стены с Мексикой и др. Е. Зеликова Читать далее >>

Борец с драконом. Феномен Навального

В замечательной сказке Евгения Шварца «Убить дракона» добро побеждает зло. Это в сказке, в реальной жизни чаще побеждает зло. Весь мир следит сегодня за скваткой с властью смелого оппозиционного политика Аоексея Навального, который добровольно вернулся в Россию после неудавшегося покушения на его жизнь. Здесь в аэропорту он был арестован. По всему миру прошли акции в поддержку Навального, за освобождение Навального высказались лидеры ведущих стран мира.

Г. Калихман Читать далее >>

Счастливый год для налогоплательщиков



Мы уже сообщали о «подарке почти для всех»: отмене с 2021 года налога солидарности. В среднем 5,5 процента от величины подоходного налога, уходившие на «солидарность», остаются теперь в нетто-части, а не передаются в бюджет. Повышение необлагаемого минимума (Grundfreibetrag) – еще один рычажок для повышения нетто-доходов практически всем категориям налогоплательщиков. Новые налоговые льготы в наибольшей степени отвечают интересам тех, кто зарабатывает неплохо или, прямо скажем, хорошо. Для тех, кто зарабатывает «офигенно много», льгот меньше... О. Филимонов Читать далее >>

Вакцина, которую мы не хотим

Вы собираетесь прививаться от коронавируса? В конце года более 50% россиян прививаться не хотели. В других странах цифры «отказников» отличаются (например, 40% немцев в середине декабря сильно сомневались, стоит ли прививаться), но они везде высокие, двухзначные: то есть это не мизерная часть населения, не маргиналы, а собственно народ. Почему? Первая и очевидная причина: они вовсе не ощущает себя утопающими, они уверенно ступают по тверди земной, не захлебывается и поэтому никакого спасательного круга им не нужно. Сегодня те, кто вчера отрицал само существование эпидемии, разворачивают движение против вакцинации... С. Мучник

Время собирать космические камни

Космонавтика и ракетостроение. Проекты XXI века… Сейчас идет завершающий этап «марсианской гонки»: сразу три станции, американская (ровер), китайская (спутник и ровер) и Эмиратов (спутник) приближаются к Красной планете. Если всё пойдет успешно, то вскоре на поверхности Марса будут перемещаться два новых марсохода (США и Китая). Причем американский «Perseverance» оснащен еще и дроном вертолетного типа. Тут будут собираться камни и тщательно анализироваться. Наиболее достойные образцы марсоход в дальнейшем перегрузит на возвращаемый аппарат, который и доставит их на Землю в 2031 году... С. Мучник



Немцев захлестнула волна фатализма

Согласно проведенному недавно социологическому исследованию, выяснилось, что число немцев, которые намерены уберечь себя от различного рода заболеваний за счёт профилактических мероприятий и здорового образа жизни, в последнее время резко сократилось. При этом, подчёркивают эксперты, фаталистические настроения наиболее распространены в менее образованных слоях общества. Чем выше образовательный уровень и лучше материальное положение, тем менее пессимистично настроены бюргеры. Немцев захлестнула волна фатализма. Конспирологические теории как база для корона-скептиков… Э. Мармер Читать далее >>

«На честном слове и на одном крыле»

Эта трогательная история случилась во время Второй Мировой войны. В декабре 1943 года немецкий летчик Франц Штиглер получил приказ сбить американский бомбардировщик В-17 и поднял свой истребитель в небо. Бомбардировщик был без сопровождения, мало того, имел серьезные повреждения – легкая добыча для опытного летчика-истребителя. Поравнявшись с самолетом противника, Франц Штиглер заметил, что не только машина здорово потрепана, раненые были и среди экипажа. Иными словами, противник не имел возможности оказать сопротивление. В итоге им было принято решение... сопроводить самолет до безопасного места, прикрывая от огня своих же зениток… После войны немецкий и американский летчики встретились и подружились... О. Нахт Читать далее >>

Тернистый путь длиной в 1700 лет

В библиотеке Ватикана найден документ, подписанный в 321 году нашей эры императором Рима Константином и разрешающий назначать евреев в городской совет Кёльна. Этот документ свидетельствует о том, что еврейская жизнь в этих местах началась задолго до 321 г., предположительно, с 1-го века. Как складывались отношения коренных жителей и евреев в те времена? По-разному. Об этом свидетельствуют многие ставшие известными к настоящему времени факты... И. Парасюк Читать далее >>

Путешествуй дома – лучшие трэвел-блоги

Карантин не способствует поездкам, поэтому сегодня мы предлагаем попутешествовать, не вставая с дивана. Как? А очень просто: почитать блоги. Созданы они яркими, неординарными людьми и посмотреть на мир их глазами – одно удовольствие. Евгений Урих и Аня Бекманн из Германии, семья travel-психов (Михаил и Елена) и Сергей Долин из России, Михаил Заселяни и Антон Птушкин из Украины. В этих блогах раскрывается удивительный мир. Множество стран, все континенты, путешествия в одиночку и с детьми... Е. Чернявская Читать далее >>

Сад радостей земных

Королевский Ганновер…При взгляде на Ганновер с купола ратхауза видна геометрия тропинок и аллей королевских садов Херренхаузен (Herrenhäuser-Gärten). Точнее, четырёх парков: Großer Garten, Berggarten, Georgengarten и Welfengarten. Начнём со знаменитого Большого сада в стиле барокко… Дивный сад стал местом роскошных празднеств, прогулок на гондолах, балов-маскарадов. И, конечно, важнейших политических и культурных раутов. В летней резиденции София открывала бал с русским царём Петром Великим, Гендель исполнял свои сочинения, Лейбниц размышлял об устройстве мироздания. От курфюрстов – до Volkswagen... Г. Цесарская Читать далее >>

Фаны и профаны

Вот вы не поверите, футбольные болельщики – они тоже хорошими бывают. И не только в жизни – это само собой. А прямо даже на футболе. На трибунах, например. Или недалеко от них. Откуда я – женщина не самая юная и искусствами увлекающаяся – про футбол знаю? А вот знаю! Во-первых, слегка интересуюсь. А куда деваться, если довольно часто случаются ситуации, когда я захожу в комнату, где сын с мужем, уставившись в монитор, не могут отвести глаз от мячика, за которым бегают 22 человека, и на мой вопрос, что будете на ужин, либо не отвечают, либо, не сговариваясь, кричат «Гол!» (Это в лучшем случае, бывают и другие варианты, к вопросу моему, понятно, отношения не имеющие). О футбольных болельщиках... М. Беленькая

Время читать. О беженцах, нелегалах и всякой достоевщине



Михаил Гиголашвили. «Толмач». И вот наш герой в лагере для соискателей убежища по политическим мотивам, и перед нами проходит галерея портретов «бывсовлюдей» - бывших советских людей, как называет в письмах художник свою «клиентуру». Это они рассказывают чиновникам иммиграционной службы страшные истории из своей жизни, одна другой невероятнее. Роман же, собственно, и представляет собой поток таких собеседований, с юмором описываемых героем в письмах другу. «Подлинный шедевр зрелого мастерства и безупречного творческого расчета, ироничный, едкий, полный юмора и совершенно неполиткорректный роман о людях и цивилизациях стал одним из ярчайших литературных событий года и вошел в шорт-лист премии «Большая книга», писали критики об этой книге в 2012 году... Н. Ухова

