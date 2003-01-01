Общество >> Право

«Партнер» №2 (281) 2021г.

Изменения законодательства Германии в феврале 2021 года

Снижение сбора за использование возобновляемой энергии. В отличие от бензина, газа и отопительного масла, которые с начала года подорожали, плата за электричество, возможно, снизится, хотя и незначительно. Февраль должен стать показательным в этом смысле месяцем. Основанием для осторожного оптимизма явилось снижение сбора за использование возобновляемой энергии (EEG-Umlage), в скрытом виде присутствующего в счетах за электричество. Эти средства направляются на поддержку тех производителей энергии, которые вводят и эксплуатируют безрасходные генерирующие мощности – например, солнечные батареи, ветроустановки, установки на биомассе или биогазе и т.п. В 2020 году сбор составлял 6,76 цента за киловатт-час. В нынешнем году решением правительства он снижен до 6,5 цента. Впрочем, EEG-Umlage – не единственный фактор, определяющий цену электроэнергии. Прочие факторы могут быть не столь дружественными по отношению к потребителю. Если, невзирая на снижение сбора, ваши счета за электричество возрастают, то имеет смысл сменить энергопоставщика.

Увеличение пенсии. Традиционная предвесенняя индексация пенсии в нынешнем году носит в основном грустный характер. Всеобщего увеличения пенсии не будет. В восточных землях размеры пенсии в среднем будут увеличены на 0,72 процента. В западных предусмотрен «нулевой вариант». То есть без изменений.

Продление сроков материальной помощи в связи с короной. Завершение зимнего локдауна не означает завершения программы материальной помощи работникам (Corona-Prämie). Разовая материальная помощь в размере 1500 евро, необлагаемых налогами и социальными отчислениями, будет предоставляться до конца июня. Первоначальные сроки (до конца 2020 года) продлеваются. Это, однако, не означает, что помощью можно воспользоваться вторично. Как и прежде, предусматривается предоставление РАЗОВОЙ помощи. Те, кто воспользовался в прошлом году, уже не могут повторить в нынешнем. Во всяком случае, они не могут претендовать на предоставление 1500-еврового пособия, освобожденного от налогов и социальных отчислений. Другие формы помощи возможны – но с полученных сумм придется платить налоги, взносы больничного и пенсионного страхования.

Компенсации из-за карантина в детском саду или школе. Решение о компенсациях родителям из-за пропуска работы в связи с карантином в детских учреждениях продлеватся до конца марта. Первоначально этот порядок действовал до 31 декабря 2020 года. Если ребенок в возрасте до 12 лет вынужден находиться дома, поскольку его школа или детский сад закрыты на карантин, и кто-то из родителей, оставаясь с ним, пропускает работу, то утраченный за этот период заработок может быть компенсирован в размере 67 процентов фактического (но не более 2016 евро в месяц). Компенсацию можно оформить либо по месту работы, либо на специальном сайте министерства внутренних дел (ifsg-online.de). Причем она может быть выдана обоим родителям, если те оставались с детьми из-за карантина попеременно. Максимальный срок, покрываемый компенсацией, – десять недель для каждого родителя. Для матери-одиночки (отца-одиночки) – максимально двадцать недель. Однако учитывается лишь период карантина в детском саду (школе), но не школьных каникул.

«Культура: новый старт». Правительственная программа «NeustartKultur» направлена на поддержку учреждений культуры, особенно малых и средних, с частным финансированием, в условиях «перезапуска» после продолжительного зимнего локдауна. Объем программы один миллиард евро. Возобновление их деятельности с соблюдением новых гигиенических правил (в частности, обеспечения условий для соблюдения безопасной дистанции) требует определенных затрат, которые, скорей всего, окажутся неподъемными для владельцев небольших культурных учреждений (театров, кинотеатров, литературных клубов и т.п.). Почти половина средств (480 млн евро) направлена на сохранение культурной инфраструктуры. Около 250 млн евро – на возобновление деятельности после локдауна, 150 млн – на поддержку альтернативных культурных проектов в режиме онлайн. Для компенсации финансовых потерь из-за простоя правительство выделяет 100 млн евро. «Отдельной строкой» проходят маленькие частные радиостанции, на их поддержку выделяются 20 млн евро.

Рост алиментов. Разведенным родителям необходимо считаться с увеличением алиментов (Unterhalt). Размер алиментов устанавливается в соответствии с так называемой Дюссельдорфской таблицей – правовой линией для расчета потребностей ребенка в соответствии с общей стоимостью жизни и доходами родителя, покинувшего семью. Таблица была разработана в соответствии с решением Верховного земельного суда в Дюссельдорфе еще в 1962 году и с тех пор периодически индексируется. В нынешнем году произведен очередной перерасчет потребностей – разумеется, в сторону увеличения. Так, размер алиментов, взимаемых с родителя, чья зарплата не превышает 1900 евро в месяц, увеличен для ребенка в возрасте до пяти лет до 393 евро в месяц (было 369 евро), в возрасте 6-11 лет до 451 евро (было 424 евро), в возрасте 12-17 лет до 528 евро (было 497 евро).

Дополнительный фактор безопасности при платежах в интернете. Кто платит кредитной картой при покупках и взаиморасчетах в интернете, должен с нынешнего года, кроме данных карты, вводить также транзакционный номер (TAN). Это требование двухступенчатой авторизации введено для дальнейшего повышения безопасности интернет-платежей. Для плательщиков это означает дополнительную процедуру получения TAN практически для каждой транзакции. С 15 февраля TAN необходим для всех платежей от 150 евро. А с 15 марта любые платежи, независимо от суммы, должны подкрепляться транзакционным номером.

Поддержка профессионального спорта. Новая директивная линия «Coronahilfen Profisport 2021» начинает действовать в конце зимы. Ею определены условия финансовой поддержки, которой могут воспользоваться спортивные общества и клубы. Правительство выделяет 200 млн евро с целью не допустить банкротства спортивных сообществ и учреждений, сохранить такой фактор общественной жизни, как проведение спортивных соревнований и культивирование массового интереса к ним. Профессиональный и полупрофессиональный (то есть с участием любителей) спорт Германии должен сохранить конкурентоспособность на мировом уровне.

Подготовил Олег Филимонов

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