Здоровье >> Коронавирус

«Партнер» №2 (281) 2021г.

Вакцина, которую мы не хотим

Вы собираетесь прививаться от коронавируса? В конце года более 50% россиян прививаться не хотели. В других странах цифры «отказников» могут отличаться (например, 40% немцев в середине декабря сильно сомневались, стоит ли прививаться), но они везде высокие, двухзначные: то есть это не мизерная часть населения, не маргиналы, а собственно народ.

Утопающий, как мы знаем, хватается за соломинку. А тут утопающему предлагают спасательный круг, а он его отталкивает. Почему?

Первая и очевидная причина: он вовсе не ощущает себя утопающим, он уверенно ступает по тверди земной, не захлебывается и поэтому никакого спасательного круга ему не нужно. Действительно, кто ходит по суши со спасательным кругом?! Абсурд. А потом налетает волна, в нашем случае – вторая волна эпидемии Covid-19, и накрывает с головой. А круга нет.

Вспоминаются кадры, снятые отпускниками в Таиланде в 2004 году во время цунами: люди стоят на берегу и смотрят, как гибельная волна, невысокая и с виду неопасная, надвигается на них. Потом большинство погибнет. Без драматизации, у нас еще не такая ситуация, но аналогия вполне ясная. Сказали бы тем людям на берегу, что надвигается смерть, большинство бы не поверило.

Не верят и сейчас. Наверное, эти неверящие – неисправимые оптимисты, твердо знающие, что ничего фатального с ними не случится. С такой детской верой действительно легче живется, но она не заменяет знания и не снимает ответственности перед собой и другими.

Вспомните, во время первой волны, весной прошлого года, все поначалу были перепуганы, а потом как-то отпустило. Кто-то где-то болел, даже умирал, но не среди нас, в собственном окружении вообще заразившихся не оказалось. Все эти ужасы были в основном заграничными, уже трясло Италию, Францию, Англию, Испанию, США, а Германия была на их фоне этаким островом безопасности. Только вирусологи пугали народ, да политики шли у них на поводу с нелепыми запретами.

Паникеры-вирусологи предрекли вторую волну, политики нехотя стали подкручивать гайки, и вдруг среди нас массово появились больные короной, а также здоровые с виду носители вируса, резко пошла вверх смертность, достигнув, страшно сказать, более 1.100 умерших в один день. В мирное время. О боинге MH17, сбитом в 2014 году, непрерывно говорят до сих пор, а у нас всё равно что 3-4 таких боинга ежедневно сбивают. Казалось бы, серьезность ситуации должна дойти до самых тупых оптимистов, но нет!

«Если не выручит вакцина, то корона размажется еще на годы» – это я написал всего два месяца назад. И вот вакцина, даже вакцины, уже появились, вакцинация началась. В Германии она разворачивается неспешно, вакцины уже не хватает, несмотря на то, что создана она немецкой фирмой Biontech и в Германии же производится. Но это всё разрешится, чуть позже, но вакцины хватит всем, начальный хаос уступит немецкому порядку.

Сейчас мы все, кто вакцинируется, становимся участниками небывалого эксперимента, связанного с применением принципиально новых вакцин. Но это вовсе не значит, что все мы – подопытные кролики. В вышеприведенной цитате из Акунина упоминается оспенный гной как вакцина от оспы. Все вакцины ранее были по сути ослабленными (убитыми) вирусами, которые вызывали у организма иммунный ответ – образование защиты в виде антител. Теперь же вводится матричная РНК (мРНК), своего рода генетическая инструкция по созданию антител. Это гигантский прорыв в вирусологии.

На данном этапе для защиты от коронавируса предложено несколько вакцин. Это мРНК-вакцины от Biontech-Pfizer и Moderna (США), это аденовирусные вакцины «Спутник V» (Россия, Институт Гамалеи) и англо-шведская вакцина от AstraZeneca, иногда называемая оксфордской. Каждая из них имеет свои особенности, первые три обеспечивают около 95% защиты, оксфордская – только 70%. Опускаем все детали, для нас главное, что они работают, это доказано. Правда, Россия полностью скомкала третью стадию проверки, самую массовую, что породило волну скепсиса, однако медики всего мира, критикуя эту поспешность, в действенности вакцины всё же не сомневаются. А вакцина от AstraZeneca хоть и не столь эффективна, но во много раз дешевле конкурентов и может храниться в обычном холодильнике. Для начала лучше побыстрее иметь такую вакцину, чем вообще никакой.

Свою вакцину создал и Китай, ее эффективность 79%, правда, применять ее дома не на ком(!), нет больных, буквально один на миллион.

Сама ведь идея вакцинации не нова. Некая ослабленная форма оспы как порошок для нюхания применялась 1000 лет назад в Китае. В 18-м веке вакцинация от оспы внедрялась с переменным успехом в Европе (отрывок из Акунина – как раз то время). Принцип – подобное лечится подобным, только в ослабленной форме, что вызывает искусственный иммунитет.

Прорыв в борьбе с оспой, уносившей многие миллионы жизней, совершил английский врач Эдвард Дженнер, прививший коровью оспу 8-летнему мальчику в 1798 году. Кстати, слово «вакцина» происходит от «корова» (фр.: vache) и пущено в оборот Луи Пастером.

В дальнейшем были созданы вакцины против малярии и ее разновидности, эболы, полиомиелита, кори. Большинство из нас еще в детстве получило эти прививки, например, от оспы (шрамик на плече), дифтерии, коклюша, столбняка, туберкулеза (БЦЖ), и поэтому не знает этих заразных заболеваний.

При том, что вакцинация, как правило, добровольна, в некоторых случаях она обязательна по закону. В США, например, в ряде штатов обязательна прививка от рака матки. В Германии с марта прошлого года введена обязательная прививка против кори (Masern) для детских садов и школ, для детей и персонала. Для этого есть все основания: многие родители в принципе против прививок, в социальных сетях и до короны были активны антипрививочники с их дикими представлениями.

Но вот грянула эпидемия коронавируса и ковид-диссиденты ринулись в бой с удесятеренной энергией, у них появилась новая мишень – прививки. В наше время ложные идеи благодаря интернету и социальным сетям стремительно распространяются по миру. Мы уже не раз писали о всевозможных фейках, в том числе связанных с нынешней эпидемией, писали о ковидиотах – отрицателях коронавируса. А сегодня те, кто вчера отрицал само существование эпидемии, разворачивают движение против вакцинации.

Эвтаназия – добровольный уход из жизни безнадежно больных людей с помощью медицины – в большинстве стран, включая Германию, запрещена законом. Противники вакцинации по сути призывают народ, людей преимущественно здоровых, к коллективной эвтаназии. Но они это никогда не признают, даже если и понимают, чего добиваются. Их призывы облечены в слова праведного гнева против правителей-угнетателей-вирусологов-фармацевтов и персонально Билла Гейтса.

Вот их логические построения.

- Коронавирус не существует, это выдумка

- Коронавирус существует, но это безобидное заболевание

- Коронавирус существует, он создан специально как диверсия и как орудие захвата власти

Меры против коронавируса (локдаун и прочие запреты) не обоснованы, они направлены на:

- сохранение власти и влияния (правителей и вирусологов)

- создание в стране диктатуры, ущемление свобод населения

- обогащение лиц, связанных с этими мерами

- склонение населения к вакцинации (мы находимся здесь)

Вакцинация предназначена для:

- дальнейшего обогащения лиц, ее проводящих

- сокращения количества населения

- чипизации населения и превращения людей в послушных роботов.

Это упрощенная и несколько карикатурная схема взглядов современных ковидиотов, возможны вариации. Выглядит, согласитесь, примитивно, на уровне дешевой фантастики. На самом же деле красноречия этим господам (в Германии: Michael Ballweg, Ken Jebsen, Jürgen Elsässer, Peter Fitzek, Stephan Bergmann, Samuel Eckert, Martin Sellner, Frank Franz, Nana Domena, Xavier Naidoo, Oliver Janich, Attila Hildmann, Wolfgang Wodarg…) не занимать, они обладают талантом лидеров и пропагандистов.

Вот что характерно: например, в США, далеко не каждый сторонник Трампа отрицает коронавирус, но, почти 100-процентно, все ковид-диссиденты являются сторонниками Трампа. Близкая картина и в Германии, замените Трампа на AfD. Большинство ковидиотов – люди правых, вплоть до нацистских, взглядов, именно таким присуще конспирологическое мышление. Но есть всё же и примеры другой крайности: левые либералы, борцы с империализмом.

Мы помним JFK, выдающегося американского президента, но есть и Роберт Ф. Кеннеди-младший, племянник президента, врач и самый влиятельный в Штатах антипрививочник. Его аргументация примитивна, бездоказательна, агрессивна и... очень действенна. Вот основные тезисы:

- Вирус был создан в лаборатории

- Цель создания: ограничение свобод, изменение экономической системы на более угнетающую и порабощающую

- Новые мРНК-вакцины смертельно опасны, так как вмешиваются в генный материал человека

- Прививка от Covid-19 – преступление против человечества

- Предотвращение вируса: поддерживать иммунитет, озонотерапия, диоксид хлора

- В случае болезни: укреплять иммунную систему, принимать противовоспалительные и противогриппозные средства

- Не верить «официальной» медицине.

То есть нелепость и банальность в одном флаконе. Особенно хорошо для Америки, потерявшей от короны больше, чем во Второй мировой войне.

И такие борцы с прививками есть во всех странах.

Но вакцинация идет по миру, набирает обороты. Богатые страны, в которых проживает 14% земного населения, обеспечили себе уже сейчас половину выпускаемой вакцины. Не всем это кажется справедливым, в бедных странах только каждый десятый получит в этом году прививку, а в богатых – практически все, вплоть до того, что будут заставлять прививаться. Кризис глобальный, но спасение – региональное, каждый сам за себя.





Сейчас, в начале года в лидеры по прививкам вырвался Израиль. Так, на 23 января на 100 жителей страны было сделано 40,43 прививок, далее – Эмираты, тоже с Ближнего Востока (24,54), Англия – 10,05, США – 6,2, Дания – 3,5, Германия – 1,95, Россия – 0,69, Индия – 0,11, весь мир – 0,82.

В большинстве стран вакцинация по сути еще не началась. Понятно, что шансы на быструю успешную вакцинацию таких стран как Украина, Уганда, Сирия, мизерны, был бы рад ошибиться. Израиль платит за вакцину Biontech/Pfizer чуть ли не двойную цену, но стремится любой ценой сбить волну. Многие страны, включая Германию, делают ставку сразу на две вакцины, Biontech/Pfizer и Moderna, считая их равноценными. Читатели могут ежедневно отслеживать в интернете на ресурсе OurWorldInData уровень вакцинации и рейтинг стран мира (ourworldindata.org/covid-vaccinations). Через месяц, когда этот материал дойдет до читателя, цифры будут безусловно совсем другими. Будем надеяться, что Германия нарастит темпы несмотря на сбои на старте и сопротивление антипрививочников.

Показать пример населению в вакцинации решил не только вымышленный Люций Катин. Императрица Екатерина II сделала себе и сыну, царевичу Павлу, первую в России прививку от оспы в 1768 году, не побоялась. От коронавируса публично прививаются многие политики и главы государств, это не только популизм, но и открытое уравнивание себя со своим народом. Так поступил Нетаньяху: если есть риск, то он первым себя ему подверг. Так поступили новоизбранный президент Джо Байден и его вице, Камалла Харрис, причем двумя разными вакцинами. А один президент, как он утверждает, даже дочку свою привил.

Вообще-то для предотвращения эпидемии не обязательно прививать всё население. Для каждой болезни есть порог, когда вырабатывается коллективный иммунитет и эпидемия гаснет. Полиомиелит сбивается, например, 80-85-процентным охватом населения. Для гриппа, несмотря на ежегодные мутации, хватает 75%, а вот для кори – не менее 90%. Это означает, что если бОльщая часть населения привьется от коронавируса, то защита распространится на всех, включая антипрививичников. Но они всё равно останутся в группе риска, причем по собственной глупости.

Сейчас актуален вопрос об обязательности прививки и последующей ее документации, тут еще одно поле борьбы. В Германии по закону нельзя заставить прививаться от коронавируса (от кори – можно, но и тут есть немало юридических нестыковок). Однако есть специальности, которые этого требуют, персонал домов для престарелых, например. Многие страны уже сейчас объявили, что впускать к себе будут только вакцинированных иностранцев. То есть не мытьем так катаньем, если нельзя прямо заставить, то будут ставить в условия, когда не откажешься. В советское время для таких ситуаций даже термин был – добровольно-принудительно.

В Израиле введен «зеленый пасспорт» – удостоверение о прививке, без которого могут куда-то и не пустить, например, на концерт или на курорт Эйлат, да мало ли куда. Естественно, этот документ будет в виде не бумажки, а мобильного приложения. В России также будет выдаваться сертификат о вакцинации против Covid-19. В Германии специальных сертификатов пока не создали, но каждый член больничной кассы имеет (обязан иметь, по крайней мере) Impfpass, с детства заполняемую книжечку с отметками о прививках. Туда же пойдет и коронавирусная прививка. Существует закон о защите от инфекций (Infektionsschutzgesetz), который, собственно, и проводит разграничение между добровольно и обязательно, когда речь идет о защите населения. Этот закон, не требуя поголовной вакцинации (что, кстати, можно и изменить), может ввести дополнительную защиту для групп населения, подверженных особому риску.

Уже прозвучало мнение, что лечение заразившихся короной отказников должно проводиться за их собственный счет. Так далеко вряд ли придется заходить. Будем надеяться на здравомыслие большинства немцев.

С. Мучник (Дортмунд)

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