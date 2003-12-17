Политика >> Германия

«Партнер» №3 (282) 2021г.

Выборы в бундестаг-2021: кампания началась

До выборов в бундестаг более чем полгода, но предвыборную гонку можно считать стартовавшей. Заметим, что прежде должны состояться выборы в ландтаги Рейнланд-Пфальца и Баден-Вюртемберга (14 марта), а также Саксонии-Анхальта (6 июня). В один день с выборами в бундестаг (26 сентября), пройдут голосования в земельные парламенты Мекленбург-Передняя Померания, Тюрингия (досрочно) и Берлина (в столице, как известно, законодательный орган называется Палата депутатов).

С чего начать? Пожалуй, с резонансного заявления премьер-министра Баден-Вюртемберга.

Человечность превыше всего

В преддверии выборов в ландтаг Баден-Вюртемберга действующий премьер-министр земли Винфрид Кречман сделал одновременно два заявления: он опубликовал тезисы своей программы и сказал, что на этом его участие в предвыборных мероприятиях (встречах, выступлениях, дебатах) заканчивается. «Мы посоветовались с женой, – сказал Кречман, – и решили не скрывать правду: у нее рак груди, и я должен больше быть рядом с ней. Обязанности премьер-министра я готов выполнять в полном объеме, но ни что другое у меня времени нет».

Не только соратники Кречмана, но и все его соперники по предстоящим выборам с полным пониманием отнеслись к решению премьер-министра.

«Бывают моменты, когда политика отходит на второй план», – сказала Сюзанна Айзенманн, главный кандидат CDU на выборах в Баден-Вюртемберг, – тот факт, что Герлинде Кречман тяжело больна, я принимаю близко к сердцу и желаю ей быстрого и полного выздоровления».

Столь же теплые слова понимания и поддержки сказали и другие кандидаты на высший земельный пост – Ханс-Ульрих Рюльке (FDP) и Бернд Гегель (AfD).

Винфрид Кречман: от изменений климата нет прививок

72-летний премьер-министр Баден-Вюртемберга в центр своей предвыборной программы поставил проблему изменения климата. Кречман высказался в том духе, что да, сегодня доминирующей темой является коронный кризис, но, в отличие от вируса, против изменений климата не применишь вакцинацию, в этой теме можно добиться перелома только глубокими изменениями образа жизни, способов добывания и применения энергетических ресурсов. За 10 лет «зеленого» руководства в Баден-Вюртемберге был заложен необходимый фундамент для серьезного ускорения в деле контроля за изменениями климата. В предстоящие 10 лет весь мир обязан задуматься – как ограничить повышение температуры полутора-двумя градусами, чтобы изменение климата не стало неконтролируемым.

Кречман – троянский конь «зеленых»?

То, что Кречман не имеет возможности участвовать в земельной предвыборной кампании, «зеленым» очень не ко времени. Переизбрание единственного в федерации «зеленого» премьер-министра должно было стать стартом успешного года «больших» выборов. У «зеленых» сейчас практически 100-процентный шанс второй раз в своей истории участвовать в федеральном правительстве, более того, они не исключают возможности претендовать и на пост канцлера.

Какова вероятность того, что даже «пассивный» Кречман продолжит возглавлять земельное правительство? Сейчас «зеленые» опережают CDU на три пункта (31 и 28 процентов). Как изменится картина после заявление Кречмана? К моменту выхода журнала это будет более или менее понятно, а сейчас таких данных просто нет.

Надо сказать, что пресса сейчас проводит любопытную параллель: аура Винфрида Кречмана сродни ауре Джо Байдена. О Байдене говорят (точнее поговаривают), что он послужил ледоколом на президентских выборах в США, чтобы в середине своей каденции уступить место Камале Харрис. Кречман несколько моложе Байдена, но и в его отношении высказываются предположения, что Кречмана партия снова выдвигает в премьеры, чтобы использовать его непререкаемый авторитет у избирателей. Если же премьеру станет трудно работать в полную силу, «зеленые» на его место поставят более молодого коллегу.

Такие разговоры ловко используют главные соперники, деятели CDU, пуская шпильки по этому поводу. Вице-премьер земельного правительства Томас Штробль (CDU) высказался так: «У зеленых есть только одна идея, ее зовут Винфрид Кречман. За ним – никого. И что будет после?». А другой видный христианский демократ, Гюнтер Эттингер, который был премьер-министром Баден-Вюртемберга с 2005-го по 2010-й год, заявил: «Кречман брошен своей партией на поле битвы как «троянский конь» и уйдет сразу, как будет одержана победа».

Если не он, то кто?

Наиболее часто упоминаемое имя в этом контексте – 55-летний Джем Оздемир, сын турецких иммигрантов черкесского происхождения, занимавший пост сопредседателя партии с 2008-го по 2018-й год и депутата Европарламента с 2004-го по 2009-й. Однако возможность такого развития карьеры Оздемира вызывает некоторые сомнения.

Во-первых, Оздемир рассчитывает на прямой мандат от партии в бундестаг после федеральных выборов в сентябре. Во-вторых, хотя он формально житель Бад Ураха в Баден-Вюртемберге, но ни для кого не секрет, что он много лет с семьей живет в Берлине. Захотят ли избиратели Юго-Запада премьер-министра из столицы страны? В третьих, опытнейший политик Оздемир понимает, что такие разговоры дают козырь в руки соперников по земельным выборам, а потому о переизбрании Кречмана говорит так: «Он баллотируется на полный срок полномочий. Тот факт, что он заботится о своей семье в этой сложной ситуации, не должен быть поводом для политических дебатов».

Есть еще одна серьезная фигура в лагере «зеленых» – лидер земельной парламентской фракции Андреас Шварц. Сегодня он взял на себя бремя участия в виртуальных предвыборных мероприятиях вместо Кречмана. Как раз о нем-то и говорят, как о «Камале Харрис Баден-Вюртемберга». Рассуждают примерно так: 2-метровый Шварц (который носит прозвище Schlaks, по-нашему – высокий неповоротливый увалень), заняв пост премьер-министра в середине каденции и хорошо себя проявив, загодя повысил бы свои шансы и шансы партии для следующих выборов.

Впрочем, такой «кунштюк» возможен при совпадении двух обстоятельств: убедительной победы «зеленых» в выборах и лояльности партнера по коалиции. Если таким партнером будет CDU, то по поводу их лояльности нужно перечитать высказывания Штробля и Эттингера – см. выше.

К чему так подробно разбирать перипетии земельной предвыборной кампании? К тому, что зеленые – фаворит № 2 в предстоящих федеральных выборах, а Баден-Вюртенмберг – их главный плацдарм. Если здесь 14 марта всё пойдет не по тому сценарию, который виделся до заявления Кречмана, это серьезно смешает всю колоду.

Социал-демократы не уступают защиту климата «зеленым»

SPD, устами своего кандидата в канцлеры Олафа Шольца, представила основные положения своей программы к выборам в бундестаг.

В центре программы – четыре «миссии будущего»: защита климата, экологически чистая мобильность, ускорение цифровизации и модернизация системы здравоохранения. «Чтобы подготовить Германию в этих областях к потрясениям, ожидаемым в ближайшем десятилетии, необходимы совместные усилия производителей, ученых и государственных учреждений», – сказал Шольц.

Что касается политических амбиций SPD, то планка стоит высоко. Шольц их обозначил четко: «Социал-демократическая партия имеет план на двадцатые годы и хочет возглавить будущее правительство».

Сегодня эти амбиции выглядят несколько завышенными, ведь рейтинг партии составляет 15%, так что ближайшее будущее партии – в оппозиции. Шольц и его товарищи надеются на изменение ситуации по мере приближения выборов. За счет чего? В SPD полагают, что выдвижение кандидатов в канцлеры от партий, которые лидируют в сегодняшних опросах, понизит их акции, поскольку предполагаемые выдвиженцы персонально менее популярны в стране, чем их партии в целом.

Одна из сопредседателей SPD, Заския Эскен, особое внимание уделила молодежи. У молодых людей, – сказала она, – две главных проблемы: образование и вовлеченность в общественную жизнь. В стране сейчас большая необходимость в увеличении числа работников социальной сферы, поэтому нужно заинтересовать молодежь лучшими материальными условиями при получении соответствующего образования и более высокими зарплатами после получения такого образования.

Кроме того, Эскен призвала снизить возрастной ценз при голосовании на федеральном уровне до 16-ти лет. Оценивать законопроекты на предмет их влияния на жизнь молодежи должны сами молодые люди, а не только те, чья молодость уже позади, – заявила она.

Окончательная редакция программы SPD будет обнародована после партийного съезда, который состоится в мае.

Левые требуют высоких пенсий и зарплат

Чьи программы разных лет не балуют разнообразием, так это Левых. Минимальная «солидарная пенсия» – 1200 вместо 1050 евро, минимальная заработная плата – 13 евро в час (вместо 9,5), необлагаемый налогом доход – 14 400 евро (вместо 9 750).

Далее в проекте программы – ограничение арендной платы за жилье, увеличение числа учителей, меньшие классы и более длительное совместное обучение. В сфере здравоохранения – нанять дополнительно 200 000 медсестер и повысить зарплату этой категории медработников на 500 евро. И т.д.

Особое внимание обратил на себя пункт программы с требованием отказаться от экспорта вооружений и исключить все миссии бундесвера за рубежом. Почему этот пункт я выделяю особо?

Дело в том, что по мере роста популярности «зеленых» всё чаще стали раздаваться голоса о возможном создании красно-красно-зеленой коалиции в бундестаге. «Пацифистское» требование Левых обнуляет такие перспективы. Полного самоустранения Германии из миротворческих миссий не поймут ни в ЕС, ни в НАТО. Несколько менее красным, чем Левые, социал-демократам, и тем более «зеленым», совершенно ни к чему конфронтация ни с ЕС, ни с НАТО.

Левые утвердят свою программу на партийном съезде в июне.

Держим в уме также то обстоятельство, что еще раньше мы узнаем имя кандидата на должность канцлера от CDU. Не забываем про корону, которая сама по себе – предвыборный фактор.

Чем ближе к сентябрю, тем будет становиться интереснее.

Александр Кротов (Эссен)

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