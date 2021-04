Политика >> Мир

«Партнер» №3 (282) 2021г.

Куда «вернулась Америка»? Байден провозглашает новые цели

Новый президент США Джо Байден в первые же недели своего правления заявил о серьезнейшем развороте всей страны – кто-то скажет, в новом, а кто-то, в обратном направлении. «Америка вернулась», – заявил он 4 февраля в своей первой внешнеполитической речи в Госдепе.

Немало новшеств – впрочем, часть из них есть лишь продолжение политики Барака Обамы – ожидают американцев во внутренней политике. Это, прежде всего, новые, в том числе финансовые, меры по борьбе с Covid-19, реформы в медицинской сфере и углубление политики толерантности в различных общественных сферах. Но вс это, по большому счету, внутреннее дело США. А нас с вами касаются прежде всего внешнеполитические планы нового руководства страны.

Спасти климат, привлечь мигрантов

Итак, что же к середине февраля уже удалось сделать? Вот какие основные указы подписаны Байденом уже сейчас.

Указ о присоединении к Парижскому соглашению об изменении климата. Выполняя одно из своих главных предвыборных обещаний, Байден возвращает США в международный пакт, направленный на сокращение выбросов, вызывающих глобальное потепление. Трамп отказался от соглашения в 2017 году, сославшись на чрезмерные расходы американских налогоплательщиков.

План Байдена по борьбе с изменением климата предписывает определить цель по сокращению выбросов и обязывает федеральные агентства включать «климатические соображения» в свои первоочередные задачи. Например, закупать автомобили американского производства только с нулевым уровнем выбросов. Кроме того, по «климатическим соображениям» приостанавливается и заключение новых контрактов по разработке месторождений нефти и газа на государственных землях США.

Этим же указом учреждаются различные бюрократические органы, которые, как предполагается, должны способствовать борьбе с выбросами. Среди них – управление внутренней климатической политики, национальная целевая группа по климату, рабочая группа по оказанию помощи общинам, пострадавшим от угледобычи и электростанций, и даже «совет экологической справедливости в решении непропорциональных проблем со здоровьем, окружающей средой и экономикой».

Отмена запрета на въезд в США из стран с большинством мусульманского населения. Этот указ Байдена полностью меняет политику Трампа, которая запрещала въезд в США для беженцев и жителей из семи преимущественно мусульманских стран, и предписывает в течение 45 дней возобновить обработку в них заявлений на получение виз.

Распоряжение о пересмотре иммиграционной политики. Байден прекращает политику Трампа, которая не благоволила волонтерским организациям, защищающим нелегальных иммигрантов от депортации. Новый президент обещает, с одной стороны, «защищать национальную безопасность и безопасность границ», а с другой, «решать гуманитарные проблемы на южной границе».

Указ о включении иммигрантов без документов в перепись. Иммигранты без документов будут учитываться при подсчете населения страны раз в 10 лет. Трамп исключил нелегалов из переписи населения в 2020 году.

Отзывается разрешение на строительство нефтепровода Keystone XL, который должен был качать до 800 тыс. баррелей нефти в день из канадской провинции Альберта на нефтеперерабатывающие предприятия США на берегу Мексиканского залива. Одной из причин стало то, что нитка трубопровода длиной 3,5 тыс. км прорезала некоторые заповедные земли в США. В Канаде, несмотря на общую радость по поводу ухода Трампа, это решение Байдена многим не понравилось. «Очень расстраивает тот факт, что одним из первых действий нового президента стало проявление неуважения к ближайшему другу и союзнику США – Канаде», – с таким заявлением выступил премьер-министр канадской провинции Альберта Джейсон Кенни. По его словам, после указа Байдена те, кто уже инвестировал в трубопровод, должны получить компенсацию от американского правительства.

Прекращено финансирование строительства стены на южной границе США. Это, напомним, было ключевое обещание администрации Трампа, вызвавшее негативную реакцию из-за своего воздействия на окружающую среду. Проект уже рассматривается в Верховном суде страны за предположительно ненадлежащее использование средств.

Принят меморандум о возобновлении отсрочки принудительного отъезда либерийцев. Этот документ заблокировал депортацию либерийских беженцев, проживающих в США, восстановив отсрочку их принудительного отъезда, предоставленную администрациями Буша и Обамы.

Программа DACA возобновляет свое действие. Она тоже была запущена при президентстве Барака Обамы. Программа предоставляет некоторым группам нелегальных иммигрантов, прибывших в США в возрасте до 16 лет, защиту от высылки на два года с последующим продлением и возможностью получения разрешения на трудоустройство. Гражданства они при этом не получают. Такая льгота потенциально затрагивает около 700 тысяч мигрантов. Трамп в сентябре 2017 года объявил эту программу неконституционной и отменил ее. Однако суд в Сан-Франциско в январе 2018-го заблокировал это решение и оставил документ в силе на время рассмотрения судебных споров. ВС США в июне 2020 года запретил отмену DACA, но в следующем месяце власти просто перестали принимать новые заявки на участие в ней.

Подписан указ, осуждающий антиазиатскую дискриминацию и ксенофобию. В ответ на всплеск антиазиатских предубеждений на фоне пандемии коронавируса Байден призвал минздрав страны и социальные службы выпустить руководства по «культурной компетентности и чувствительности» к американцам азиатского происхождения и жителям островов Тихого океана. Кроме того, приказ предписывает генпрокурору работать над предотвращением дискриминации и преступлений на почве ненависти.

Как легко заключить из сказанного выше, США разворачивает свою политику в отношении мигрантов, в том числе нелегальных, практически на 180 градусов. Причем буквально в первые же дни нового президента на посту. Поэтому и в его первой госдеповской речи логично было услышать, что уже в следующем финансовом году, то есть с 1 октября, квота для беженцев в США увеличивается до 125 тыс. человек. Это в восемь раз больше лимита, установленного администрацией Трампа. Даже в последний год президентства Обамы число беженцев, которым был разрешен допуск в США, было меньше.

С одной стороны, демократы тем самым расширяют свою электоральную базу. С другой, вряд ли можно ожидать, что подобный радикализм не будет раздражать противников нового курса. Которых на прошедших выборах было отнюдь не мало, да и агрессивность свою они показали весьма впечатляюще. Стоило ли президенту, который обещал быть «президентом всех американцев», вводить столь радкальные меры уже в первые дни и тем самым сплачивать своих противников, покажет время. После второй провалившейся попытки объявить Дональду Трампу импичмент возможность его участия в выборах 2024 года стала реальной. И кто знает, сколько у него окажется сторонников к этому времени, если Байден будет стремиться перещеголять в левизне самые смелые прогнозы?

Мышцы старых альянсов

Что касается Европы и России, то тут пока что администрация нового главы США демонстрирует вполне предсказуемое поведение. Если Трамп собирался выводить войска из Германии, то Байден объявил об отмене этого решения: и 12 тысяч американских военнослужащих останутся в Германии вплоть до того, как новый глава Пентагона Ллойд Остин не проведет «глобальный пересмотр состояния сил». И вообще, по мнению нового президента, Америка вместе со своими ключевыми партнерами должна, так сказать, вдохнуть жизнь в старые союзы и альянсы – имеется в в виду, прежде всего, НАТО. «Необходимо восстановить мышцы демократических альянсов после атрофии последних нескольких лет пренебрежения», – сказал американский лидер в Госдепе.

Как это будет работать в отношении Германии, пока неясно. Байден еще раз недвусмысленно раскритиковал проект газопровода «Северный поток-2» (по последним заверениям Кремля, достроенный уже на 95%). И добавил, что уж теперь-то, после истории с Алексеем Навальным, непонятно, как можно продолжать такое сотрудничество с Россией. Между тем, Ангела Меркель на пару с канцлером Австрии Себастьяном Курцем последовательно защищают этот проект уже который год, несмотря ни на какие противоречия с Россией по поводу давления на оппозицию и нарушений прав человека. Более того, по неофициальным данным, в прошлом году Германия даже предлагала Штатам вложить миллиард долларов в строительство в Европе терминалов для приема американского сжиженного газа – взамен на обещание не препятствовать достройке российской трубы. В целом пока ясно одно – при Байдене Америка будет не сокращать, а наоборот, расширять свое международное присутствие и влияние.

В том числе это коснется и России. В госдеповской речи новый президент вспомнил и кибератаки, и российское вмешательство в американские выборы, и вскрывшиеся факты отравлений оппозиционеров и журналистов. «Американское руководство должно реагировать в ситуации с этим новым периодом надвигающегося авторитаризма. Речь идет ... и о решимости России нанести урон американской демократии. Мы будем дипломатически общаться с конкурентами там, где это в наших интересах, и продвигать безопасность американцев. Поэтому вчера США и Россия продлили договор СНВ-3 на пять лет, сохраняя единственный договор между нашими странами, который обеспечивает ядерную безопасность», – подчеркнул американский лидер в Госдепе.

К счастью, да, этот договор был продлен, но больше ничего хорошего россиянам от Байдена ждать не стоит: санкции будут нарастать, вероятно, как общие, так и персональные. Times пишет, что и отмена вывода войск из Германии – это тоже «предупреждение Байдена Москве». По мнению журналистов издания, Байден стал «первым президентом США с момента распада СССР, который выступил против «перезагрузки» отношений с Россией, вместо этого объявив о новой стратегии сдерживания». Как когда-то, во время «холодной войны».

И все же, без содействия европейских партнеров вряд ли можно ожидать сколько-нибудь существенной действенности от новых санкций. И тут мы снова возвращаемся к экономическим интересам Европы и «Северному потоку-2». Кстати, неожиданную внешнеполитическую роль (как знать?) может сыграть и антиковидная вакцина «Спутник V», чья эффективность в новом году получила международное подтверждение. А с вакцинацией в США дела идут хотя и быстрее, чем в ЕС, но все же не так быстро для страны, пострадавшей от пандемии больше всех, среди стран «золотого миллиарда».

Китай подождет

Многое из того, что было в центре внимания американского МИДа в последние четыре года, теперь оказалось на периферии внимания нового обитателя Белого дома. По крайней мере пока. Так, эксперты заметили, что его реплики в отношении Китая оказались весьма размыты и обтекаемы. Байден лишь очень кратко коснулся этой темы, заявив, что Вашингтон будет противостоять «экономическим злоупотреблениям» и агрессии, а также давать отпор атакам Китая на права человека.

В госдеповской речи также ничего не было сказано про Ближний Восток – а в Израиле тем временем весьма напряженно ждут, как сложатся отношения с новой администрацией США. Особенно на фоне бешеной популярности среди израильтян Трампа, который действительно сделал для этой страны очень многое.

Не затрагивались также ни проблемы Афганистана, ни Северная Корея, ни ядерная сделка с Ираном, из который вышла администрация Трампа. The New Yorker пишет, что возвращение США к этому соглашению может стать для Байдена наиболее сложной внешнеполитической проблемой. В то же время The New York Times отмечает, что президент объявил об отказе США от продажи американского оружия Саудовской Аравии. Штаты также прекращают поддерживать Эр-Рияда в войне с повстанцами-хуситами в Йемене.

Время покажет, что из намерений президента-демократа устоит, а что придется скорректировать. В нынешней быстро меняющейся реальности делать прогнозы бессмысленно. Так, уже 10 февраля Байден был вынужден срочно отреагировать на сообщение о путче в Мьянме. США ввели санкции против военной хунты, мьянманским генералам закрыли доступ к авуарам в США на сумму в один миллиард долларов.

Елена Зеликова (Хофгайсмар)

