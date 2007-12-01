Социальные вопросы >> Пенсии

«Партнер» №3 (282) 2021г.

Ранняя пенсия или поздняя занятость?

Кто-то хочет уйти на покой с 63 лет, кто-то, наоборот, продолжать работать в пенсионном возрасте. И тот, и другой может угодить в ловушку...

«На будущий год мне стукнет шестьдесят три. Могу я с этого момента рассчитывать на пенсию?» Такой вопрос нередко звучит в среде работников старшего возраста, особенно русскоязычных. О программе «пенсия с 63-х» слышали многие. Но ее суть, увы, ускользает. Да и местные, пока не получат внятной консультации, плавают в этом вопросе – что уж говорить о мигрантах. Русскоязычным в возрасте за шестьдесят вопрос особенно интересен, ибо у них на уме примеры друзей-сверстников, оставшихся «там». Те уже пенсионеры. «Так, может, и я?!»

Но немало и настроенных противоположно. Реалистов. Понимая, что из-за особенностей признания-непризнания иммигрантского трудового стажа размер пенсии будет незначительным, они хотят продолжить работу, даже в статусе пенсионера. При этом, конечно, не хочется из-за «двойного статуса» (работник-пенсионер) терять ни в пенсии, ни в заработке. Как этого избежать?

Отвечаем на вопросы «первых» и «вторых».

Работа и пенсия – согласуются ли они друг с другом? Вопрос может показаться наивным, либо «вовсе ни о чем». На самом деле он затрагивает принципиальные и весьма непростые положения трудового права.

Представьте такую ситуацию: вы работаете, работаете – и «ах!», вступили в пенсионный возраст. Допустим, вам не интересно (пока что) идти на пенсию, и вы хотите продолжить работу. Гарантировано ли сохранение за вами рабочего места? Или работодатель имеет право, так сказать, попросить вас?

Система противовесов и компенсаций

До 2014 года положение было жестче. Пункт о прекращении трудовых отношений по достижении работником пенсионного возраста присутствовал в тарифных соглашениях между работодателями и профсоюзами или в индивидуальных трудовых договорах. Не обязательно за этим стояло автоматическое увольнение. Решал работодатель. Если работник его устраивал, работодатель «снисходил» до продолжения трудового договора. Но от работника в этом вопросе не зависело ничего. Скажут уходи – придется подчиниться. Причем уйти без компенсаций (Abfindungen), которые обычно выплачиваются работникам трудоспособного возраста, увольняемым по инициативе работодателя.

Семь лет назад ситуация начала меняться. По инициативе правительства был принят пакет пенсионных гарантий (Rentenpaket), основу которого составляет Закон о повышении гарантий пенсионного страхования (RV-Leistungsverbesserungsgesetz). Суть пенсионной реформы сводится к тому, чтобы «разблокировать» момент ухода на пенсию. Изменения, обусловленные этим документом, а также внесенные в Социальный кодекс, дают работникам и работодателям право по достижении пенсионного возраста продолжать трудовые отношения, заранее определив дополнительный срок занятости (§41 SGB VI). По истечении срока (и при дальнейшем «непротивлении сторон») возможны новые продления трудовых отношений, причем неоднократные.

При этом запущены и противоположные гарантии, позволяющие работникам, если они этого хотят, выйти на пенсию раньше срока и «почти» ничего не потерять в пенсионном обеспечении.

«Почти» – слово ключевое. Совсем без потерь не обойдется. Чем дольше работаешь, тем выше размер пенсии. И наоборот: чем короче стаж – тем меньше пенсия. Недоработал пару лет – значит, потерял один-два пенсионных пункта. Это (примерно) минус 35-70 евро от месячного размера пенсии.

Но к тому же действует и система дополнительных урезаний из-за досрочного выхода на пенсию. Значит, реальный минус будет жирней, как минимум трехзначная сумма потери. Однако программа «пенсия с 63 лет», стартовавшая с пенсионной реформой, эти дополнительные урезания отменяет.

На чем и основаны розовые мечты некоторых работников предпенсионного возраста, что «я могу, не дорабатывая до конца, выйти на пенсию. Мне же вот-вот шестьдесят три!».

Все не так просто. 63 года – это еще не гарантия.

Что такое Rente ab 63?

Это действительно пенсия с 63 лет. Но ее на следует путать со «стандартной» досрочной пенсией (Frührente).

В чем различие? При досрочном уходе теряешь как в размере пенсионного пособия, так и в норме его выплаты. Норма выплаты такова: если ушел на покой до исполнения пенсионного возраста, то от пенсии, причитающейся тебе за реально наработанный стаж, будет ежемесячно вычитаться «пеня», пропорциональная тому сроку, который недоработан до пенсионного возраста. За каждый недоработанный месяц – 0,3 процента пенсии, максимально 10,8 процента.

Это значит, что, если, например, вышел на пенсию на год раньше срока, причитающееся пенсионное пособие будет сокращено на 3,6 процента (0,3х12 мес.). Если на два года раньше – потеряешь 7,2 процента. Если на три года или еще раньше – урезание будет максимальным – 10,8 процента.

Прежде чем принимать окончательное решение (уходить или продолжать работать), нужна детальная консультация: что вы потеряете, не доработав.

Урезания будут отменены с достижением полного пенсионного возраста. С этого момента пенсионер начнет, наконец, получать заработанную пенсию полностью – но еще раз подчеркнем: если бы он до этого момента продолжал работать, то и заработал бы больше. То есть «второй минус» отменяется, но «первый» сохраняется.

Программа «пенсия с 63 лет» носит льготный характер. Она предусматривает полную выплату заработанной пенсии (abschlagsfreie Rente). НО ТОЛЬКО В ТОМ СЛУЧАЕ, если полный трудовой стаж к моменту выхода на пенсию составляет не менее 45 лет! Для работников-иммигрантов, разумеется, имеет значение лишь стаж, признанный в Германии. Для многих из тех, кто переехал во взрослом возрасте, это, увы, недостижимый порог.

63 года возрастают до 65!

Это тоже необходимо учитывать. Планка льготной пенсии без вычетов привязана к «условно-расчетному» возрасту, который меняется в зависимости от реального возраста «предпенсионера».

Чем обусловлена подвижность планки? Тем, что и пенсионный возраст в Германии в настоящее время подвижный. И будет оставаться таковым еще десятилетие, когда достигнет 67 лет (против прежних 65). Зависит от года рождения. Для родившихся до 1947 года пенсионный возраст оставался 65 лет. Для тех, кто родился в 1947 году, он повысился до 65 лет и одного месяца. Для родившихся в 1948 – до 65 лет и двух месяцев. И так далее. Начиная с тех, кто родился в 1959 году, пенсионный возраст повышается уже на два месяца «на каждый следующий год рождения». В итоге те, кто родился в 1964 году и позже, достигнут законной пенсионной границы уже в полные 67 лет. Их пенсионные сроки «грянут» начиная с 2031 года.

Соответственно повышается и «льготный» пенсионный возраст. 63 года – это граница для тех, кто родился в 1952 году и ранее. А для каждого последующего года рождения он повышается на два месяца. Так, родившиеся в 1953 году, могли уйти на льготную пенсию с шестидесяти трех лет и двух месяцев. Родившиеся в 1958 году получат такое право с полных 64 лет. А родившиеся в 1964 году и позже – только с полных 65 лет.

И во всех случаях основным условием для получения льготной (без вычетов) ранней пенсии является стаж в 45 лет. Причем признанный стаж – это не просто время работы. А как подчеркивает законодатель, время уплаты взносов пенсионного страхования. В принципе, сюда могут быть включены и годы безработицы – если, тем не менее, взносы регулярно вносились за безработного (через джоб-центр, агентство по труду, через прежний арбайтсамт и т.д.). Включаются в стаж и перерывы в работе из-за ухода за маленькими детьми.

Гораздо сложней ситуация у тех, кто занят на самостоятельной основе (Selbständige), но не платит взносов пенсионного страхования. Это перечеркивает шансы на раннюю льготную пенсию и значительно сокращает (в определенных случаях даже до нуля) шансы на пенсию вообще.

Пенсия и работа. Grundsicherung и работа

Три благополучных «если». Если вы пенсионер, если, тем не менее, вы хотите работать, если работа для вас имеется – пожалуйста, работайте. Наличие и величина заработка не повлияют на размер заработанной пенсии. Единственное, они повысят размер подоходного налога.

А вот два «если», требующие осторожного отношения. Если вы получатель социального пособия (Grundsicherung) по старости и если хотите работать, то обязаны учитывать, что официальный заработок от 450 евро в месяц и выше повлияет на размер получаемого пособия. Пособие будет снижено на ту сумму, которую вы зарабатываете свыше 450 евро.

Получатели Grundsicherung по старости автоматически считаются пенсионерами. Но как видим, пенсия пенсии рознь. Социальное пособие выплачивается в том случае, если собственные доходы получателя (включая и маленькую пенсию либо полное отсутствие таковой) ниже прожиточного уровня. Grundsicherung доводит уровень доходов до прожиточного уровня. Но если собственные доходы повышаются – Grundsicherung «ползет вниз». Поэтому решайте, что выгодно, пользоваться назначенным обеспечением или зарабатывать, теряя долю социального пособия.

Олег Филимонов

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