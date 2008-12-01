Социальные вопросы >> Пенсии

«Партнер» №3 (282) 2021г.

Еще раз о базовой пенсии

Уже год как бушующая пандемия коронавируса и правительственные меры по борьбе с ней наносят большой урон национальной экономике: снизились налоговые поступления в казну государства и социальных касс, появились новые расходы на поддержку хозяйствующих субъектов, выплату лицам, пострадавшим от пандемии, диагностику, лечение и вакцинацию.

Эта неблагоприятная ситуация заставила правительство в 2021 году отказаться от повышения пенсий. Только на востоке пенсии незначительно вырастут на 0,72%, но зато в 2022 году пенсионная касса обещает повышение пенсии на солидные 5%. Возраст выхода на регулярную пенсию в 2021 году повысится до 65 лет и 10 месяцев. Пенсионеры с выходом на пенсию в 2021 году обязаны платить налоги с 81% своей пенсии, до этого налогами облагались 80% пенсионных доходов. Пенсионеры допенсионного возраста могут зарабатывать в год до 46 060 евро без зачета заработка на выплачиваемую пенсию.

Пандемия не остановила планы правительства и закон бундестага о выплате новой социальной льготы под названием «базовая пенсия» начиная с 1 января 2021 года. Право на эту выплату получают трудящиеся с трудовым стажем не менее 33 лет и незначительными пенсионными доходами. Средний размер индивидуальной выплаты правительство определяет в 75 евро в месяц. Трудовой стаж должен базироваться на трудовых отношениях, превышающих минимальную трудовую занятость. Это значит, что занятость в рамках заработка 450 евро в месяц не дает требуемый для получения базовой пенсии трудовой стаж. Закон о базовой пенсии требует регулярной трудовой занятости с регулярной выплатой пусть и небольших пенсионных взносов. Зачетным временем считается трудовая деятельность, период ухода за детьми и нуждающимися в уходе родственниками, период заболевания и реабилитации. Под понятие «заместительное зачетное время» подпадает и период заключения за политическую деятельность, например, в бывшей ГДР.

Пока неясно, когда Немецкий пенсионный фонд начнет фактически выплачивать новую пенсионную выплату. Возможно, первые выплаты базовой пенсии начнутся в середине 2021 года, а то и в 2022 году, расчётный период начинается с 1 января 2021 года. В первую очередь выплату получат нынешние пенсионеры, начиная с самых высоких возрастов. Пока сотрудники Пенсионного фонда заняты проверкой 26 миллионов пенсионных дел, для чего им придется просмотреть и проверить сотни миллионов страниц и документов пенсионных досье. Иногда это придется делать вручную. Ошибки здесь неизбежны. Отдельно стоит упомянуть проверку актуальных доходов пенсионеров и их супругов, ведь текущие непенсионные доходы зачитываются на размер базовой пенсии. Эти сведения Пенсионный фонд по своему запросу получит от налогового управления. Пенсионеры с иностранными доходами должны лично сообщать Пенсионному фонду о возможно неучтенных немецким финансовым ведомством иностранных доходах. Пенсионеры с доходом свыше 1.600 евро в месяц на одного человека и 2.300 евро на семейную пару не могут претендовать на базовую пенсию.

Пенсионному фонду следует определиться по спорным вопросам толкования закона применительно к отдельным случаям. Здесь я предвижу большое число судебных процессов о применении закона . Закон о базовой пенсии ни единым словом не упоминает поздних переселенцев из бывшего СССР. Все примеры расчетов и жизненных ситуаций на электронных страницах Пенсионного фонда сделаны на базе личных и трудовых отношений в ГДР/ФРГ. Консультант Пенсионного фонда сообщил мне в телефонном разговоре, что Пенсионному фонду неясен правовой статус поздних переселенцев со статусом по § 4 BVFG в смысле Закона о базовой пенсии. Решение об обращении с иностранным трудовым стажем поздних переселенцев по § 4 BVFG в системе базовой пенсии будет принимать Федеральное министерство труда и социальных дел путем разработки инструкций о применении Закона о базовой пенсии. Важное для наших читателей министерское решение ожидается в середине 2021 года.

Для получения базовой пенсии не требуется подача отдельного заявления. Пенсионный фонд сам проверит претензию пенсионера на выплату базовой пенсии. Пенсионеры с местом жительства за рубежом также правомочны получать новую выплату – Пенсионный фонд высылает свои извещения и за границу.

Иностранный трудовой стаж входит в расчет базовой пенсии, если он заработан в странах, с которыми Германия заключила социальное страховое соглашение о взаимном признании социальных претензий или в странах с европейской правовой системой. С 1 марта 2019 года действует социальное страховое соглашение между Германией и Молдовой. Это значит, что заработанный в Молдове трудовой стаж учитывается при исчислении минимально требуемых для базовой пенсии 33 трудовых лет. Базовая пенсия платится только за годы немецкого трудового стажа. Немецкая касса не намерена компенсировать невысокие заработки в молдавской системе труда. Всё же зачет трудового молдавского стажа – большое подспорье для выходцев из Молдовы с претензией на базовую пенсию. Трудовой стаж в Молдове засчитывается всем обладателям трудовых лет в Молдове вне зависимости от статуса проживания в Германии.

Соглашение с Украиной о взаимных социальных гарантиях (неравноценно социальному страховому соглашению), по моей информации, было подписано правительствами этих стран в 2018 году, но ещё не ратифицировано парламентами обеих стран и пока не может применяться на практике.

Адвокат Т. Пуэ (Франкфурт-на-Майне)

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