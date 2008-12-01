Русский | Deutsch
Вход
Логин

Пароль или логин неверны

Введите ваш E-Mail, который вы задавали при регистрации, и мы вышлем вам новый пароль.



 При помощи аккаунта в соцсетях


Telegram Messenger Facebook Одноклассники Twitter VK YouTube rss
Поиск

Журнал «ПАРТНЕР»

Журнал «ПАРТНЕР»
Полистать журнал  |  Версия для печати
Социальные вопросы >> Пенсии
«Партнер» №3 (282) 2021г.

Еще раз о базовой пенсии

Уже год как бушующая пандемия коронавируса и правительственные меры по борьбе с ней наносят большой урон национальной экономике: снизились налоговые поступления в казну государства и социальных касс, появились новые расходы на поддержку хозяйствующих субъектов, выплату лицам, пострадавшим от пандемии, диагностику, лечение и вакцинацию.

 

Эта неблагоприятная ситуация заставила правительство в 2021 году отказаться от повышения пенсий. Только на востоке пенсии незначительно вырастут на 0,72%, но зато в 2022 году пенсионная касса обещает повышение пенсии на солидные 5%. Возраст выхода на регулярную пенсию в 2021 году повысится до 65 лет и 10 месяцев. Пенсионеры с выходом на пенсию в 2021 году обязаны платить налоги с 81% своей пенсии, до этого налогами облагались 80% пенсионных доходов. Пенсионеры допенсионного возраста могут зарабатывать в год до 46 060 евро без зачета заработка на выплачиваемую пенсию.

 

Пандемия не остановила планы правительства и закон бундестага о выплате новой социальной льготы под названием «базовая пенсия» начиная с 1 января 2021 года. Право на эту выплату получают трудящиеся с трудовым стажем не менее 33 лет и незначительными пенсионными доходами. Средний размер индивидуальной выплаты правительство определяет в 75 евро в месяц. Трудовой стаж должен базироваться на трудовых отношениях, превышающих минимальную трудовую занятость. Это значит, что занятость в рамках заработка 450 евро в месяц не дает требуемый для получения базовой пенсии трудовой стаж. Закон о базовой пенсии требует регулярной трудовой занятости с регулярной выплатой пусть и небольших пенсионных взносов. Зачетным временем считается трудовая деятельность, период ухода за детьми и нуждающимися в уходе родственниками, период заболевания и реабилитации. Под понятие «заместительное зачетное время» подпадает и период заключения за политическую деятельность, например, в бывшей ГДР.

 

Пока неясно, когда Немецкий пенсионный фонд начнет фактически выплачивать новую пенсионную выплату. Возможно, первые выплаты базовой пенсии начнутся в середине 2021 года, а то и в 2022 году, расчётный период начинается с 1 января 2021 года. В первую очередь выплату получат нынешние пенсионеры, начиная с самых высоких возрастов. Пока сотрудники Пенсионного фонда заняты проверкой 26 миллионов пенсионных дел, для чего им придется просмотреть и проверить сотни миллионов страниц и документов пенсионных досье. Иногда это придется делать вручную. Ошибки здесь неизбежны. Отдельно стоит упомянуть проверку актуальных доходов пенсионеров и их супругов, ведь текущие непенсионные доходы зачитываются на размер базовой пенсии. Эти сведения Пенсионный фонд по своему запросу получит от налогового управления. Пенсионеры с иностранными доходами должны лично сообщать Пенсионному фонду о возможно неучтенных немецким финансовым ведомством иностранных доходах. Пенсионеры с доходом свыше 1.600 евро в месяц на одного человека и 2.300 евро на семейную пару не могут претендовать на базовую пенсию.

 

Пенсионному фонду следует определиться по спорным вопросам толкования закона применительно к отдельным случаям. Здесь я предвижу большое число судебных процессов о применении закона . Закон о базовой пенсии ни единым словом не упоминает поздних переселенцев из бывшего СССР. Все примеры расчетов и жизненных ситуаций на электронных страницах Пенсионного фонда сделаны на базе личных и трудовых отношений в ГДР/ФРГ. Консультант Пенсионного фонда сообщил мне в телефонном разговоре, что Пенсионному фонду неясен правовой статус поздних переселенцев со статусом по § 4 BVFG в смысле Закона о базовой пенсии. Решение об обращении с иностранным трудовым стажем поздних переселенцев по § 4 BVFG в системе базовой пенсии будет принимать Федеральное министерство труда и социальных дел путем разработки инструкций о применении Закона о базовой пенсии. Важное для наших читателей министерское решение ожидается в середине 2021 года.

 

Для получения базовой пенсии не требуется подача отдельного заявления. Пенсионный фонд сам проверит претензию пенсионера на выплату базовой пенсии. Пенсионеры с местом жительства за рубежом также правомочны получать новую выплату – Пенсионный фонд высылает свои извещения и за границу.

Иностранный трудовой стаж входит в расчет базовой пенсии, если он заработан в странах, с которыми Германия заключила социальное страховое соглашение о взаимном признании социальных претензий или в странах с европейской правовой системой. С 1 марта 2019 года действует социальное страховое соглашение между Германией и Молдовой. Это значит, что заработанный в Молдове трудовой стаж учитывается при исчислении минимально требуемых для базовой пенсии 33 трудовых лет. Базовая пенсия платится только за годы немецкого трудового стажа. Немецкая касса не намерена компенсировать невысокие заработки в молдавской системе труда. Всё же зачет трудового молдавского стажа – большое подспорье для выходцев из Молдовы с претензией на базовую пенсию. Трудовой стаж в Молдове засчитывается всем обладателям трудовых лет в Молдове вне зависимости от статуса проживания в Германии.

Соглашение с Украиной о взаимных социальных гарантиях (неравноценно социальному страховому соглашению), по моей информации, было подписано правительствами этих стран в 2018 году, но ещё не ратифицировано парламентами обеих стран и пока не может применяться на практике.

 

Адвокат Т. Пуэ (Франкфурт-на-Майне)

 

 

 

Читайте также:

  1. Базовая пенсия: семь раз отмерь … а вот отрежешь ли? Журнал «Партнёр», № 1 / 2021. Автор О. Филимонов
  2. Базовая пенсия. По состоянию на октябрь 2020 года. Журнал «Партнёр», № 11 / 2020. Автор Т. Пуэ
  3. Закон о базовой пенсии вступил в силу. Журнал «Партнёр», № 10 / 2020. Автор Т. Пуэ

<< Назад | №3 (282) 2021г. | Прочтено: 137 | Автор: Пуэ Т. |

Поделиться:




Комментарии (0)

  • Редакция не несет ответственности за содержание блогов и за используемые в блогах картинки и фотографии.
    Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.


    Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи портала.

    Войти >>

Удалить комментарий?


Внимание: Все ответы на этот комментарий, будут также удалены!

Топ 20

Как немецкий Пенсионный фонд российским пенсионерам помог

Прочтено: 5896
Автор: Горелик В.

Российская пенсия. Особенности учета

Прочтено: 5120
Автор: Миронов М.

Госдумовский демарш против зарубежных пенсионеров

Прочтено: 5012
Автор: Миронов М.

Изменение правил выплаты российских пенсий

Прочтено: 4437
Автор: Миронов М.

Новые правила выплаты российских пенсий лицам, проживающим за пределами РФ

Прочтено: 3107
Автор: Миронов М.

Об иностранной пенсии

Прочтено: 2993
Автор: Пуэ Т.

Нужны ли России 89 тыс. российских пенсионеров

Прочтено: 2897
Автор: Горелик В.

Российская пенсия и немецкая социальная система

Прочтено: 2847
Автор: Пуэ Т.

Безработный или пенсионер?

Прочтено: 2688
Автор: Миронов М.

Пенсия вместо социальной помощи. Лед тронулся!

Прочтено: 2474
Автор: Симкин Д.

ПЕНСИЯ ВМЕСТО ПОСОБИЯ

Прочтено: 2396
Автор: Миронов М.

Зачет российской пенсии в немецкой социальной системе

Прочтено: 2300
Автор: Пуэ Т.

В Германии будет введена базовая пенсия

Прочтено: 2259
Автор: Кротов А.

Пенсия вместо пособия. Новые веяния

Прочтено: 2222
Автор: Миронов М.

Еще один взгляд на проблему пенсии вместо социальной помощи

Прочтено: 2067
Автор: Симкин Д.

Иностранная пенсия и Harzt IV

Прочтено: 2059
Автор: Миронов М.

Фон дер Лайен : «Социальную помощь вам, а не пенсию!»

Прочтено: 2019
Автор: Симкин Д.

Курс рубля и зачет российских пенсий

Прочтено: 1984
Автор: Миронов М.

Пенсионная коллизия: альтернативное решение

Прочтено: 1950
Автор: Марголин Е.

Пенсия вместо социальной помощи

Прочтено: 1932
Автор: Симкин Д.