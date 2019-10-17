Экономика и финансы >> Экономика Германии

«Партнер» №3 (282) 2021г.

Германия начала пересаживаться на электромобили

Скептическое отношение немцев к легковым автомобилям на электрической тяге стало быстро проходить

Перелом в настроении произошел в 2020 году в условиях увеличения госсубсидий из-за пандемии коронавируса. В 2021 году тренд продолжится и усилится.

Вы еще не обратили внимание не то, что на улицах немецких городов стали все чаще появляться электромобили? Присмотритесь! Или прислушайтесь! Ведь автомобиль с электрическим мотором сразу же выделяется тем, что едет непривычно тихо, почти бесшумно.

Внешние впечатления о росте числа электромобилей полностью подтверждаются статистикой. В январе их продажи на автомобильном рынке Германии, крупнейшем в Европе, выросли по сравнению с январем 2020 года более чем вдвое – на 118%. Об этом сообщило Федеральное автотранспортное ведомство во Фленсбурге (Kraftfahrt-Bundesamt, KBA). Такой скачок привел к тому, что доля электромобилей среди впервые выехавших на дороги страны легковых машин достигла в начале 2021 года почти 10%.

2020 год: рост продаж в 3 раза

А если прибавить гибридные автомобили, сочетающие двигатель внутреннего сгорания (ДВС) с электромотором, доля которых составила почти 27%, то в сумме получается, что в январе каждая третья зарегистрированная в ФРГ новая легковая машина частично или полностью работала на электрической тяге. Каждая третья!

Тем самым продолжился по нарастающей тренд всего 2020 года, когда из-за последствий пандемии коронавируса (падение доходов у части населения, два локдауна с закрытием автосалонов, временная остановка производства, перебои в поставках запчастей) автомобильный рынок Германии просел на 19%, но продажи гибридов и электромобилей при этом сильно выросли. В частности, сбыт электромобилей по сравнению с 2019 годом утроился и составил 194 тысячи единиц. В результате по итогам прошлого года каждая четвертая новая легковая машина на дорогах ФРГ так или иначе работала на электрической тяге.

Конечно, с таким показателем Германии пока еще далеко до Норвегии: там в прошлом году уже свыше половины зарегистрированных автомобилей были электрическими, а в 2021-м их доля, по прогнозам, достигнет 65%. Но в абсолютных цифрах, по числу продаваемых электромобилей (даже без гибридов), немецкий рынок теперь уже явно лидирует в Европе, значительно опережая норвежский, британский, нидерландский и французский.

Это – очень обнадеживающий сигнал для ключевой отрасли экономики Германии: автомобильной промышленности. Отныне она может исходить из того, что на ее родном рынке будет устойчивый рост спроса на электрифицированные автомобили. Ведь фактически до прошлого года немецкие автомобилисты относились к ним весьма скептически, из-за чего автопром ФРГ оказался в абсурдной ситуации: на его важнейших экспортных рынках, китайском и американском, уже полным ходом шла переориентация на электромобили, а у себя дома они оставались мало востребованными.

В Америке создают «компьютер на колесах»

Теперь, после произошедшего в Германии перелома в настроении, существенно возросли шансы, что гигантские инвестиции немецких автостроителей в разработку и производство электрических автомобилей будут окупаться быстрее. Эти капиталовложения потребовались для того, чтобы не утратить позиции на рынках Китая и США. Именно эти две страны, а вовсе не правительство Германии и не экологисты, как некоторые считают, «навязали» немецкому автопрому ускоренный переход от ДВС на электромоторы.

В США переориентация на электромобили началась во многом под влиянием предпринимателя Илона Маска, который, будучи технологическим новатором и экологически мыслящим человеком, превратил возглавляемую им корпорацию Tesla в культовый бренд как раз среди тех обеспеченных людей на планете, которые были и остаются целевой группой для немецких автомобилей премиум-класса Mercedes-Benz, BMW, Audi, Porsche.

О том, насколько грозным конкурентом становится Tesla, красноречиво говорит идущее сейчас полным ходом строительство огромного завода этой корпорации в Грюнхайде под Берлином – буквально «под носом» у немецких автостроителей. Уже летом там должно начаться производство, рассчитанное на 500 тысяч электромобилей в год.

Наряду с Tesla мощный импульс переориентации мирового автопрома на электрическую тягу дали такие американские технологические гиганты, как Google и Apple, которые заинтересовались производством автомобилей не с точки зрения традиционного машино- и моторостроения, а с инновационных позиций развития и внедрения компьютерных программ для автоматизированного и, в перспективе, автономного вождения. Этим интернет-компаниям автомобиль недалекого будущего видится как своего рода активно коммуницирующий с другими участниками дорожного движения «компьютер на колесах», а компьютер работает, само собой разумеется, на электричестве, а не на бензине.

Государственная стратегия Китая

В свою очередь, Китай, ставший крупнейшим автомобильным рынком планеты, сделал ставку на электромобили как из экологических, так и из стратегических соображений. С одной стороны, китайскому руководству понадобилось большое количество автомобилей без вредных выхлопов, чтобы справиться с проблемой чудовищного загрязнения воздуха в крупных городах. Поэтому покупателям электрических машин предоставили различные льготы, а автостроителей, в том числе заводы немецких концернов в КНР, под угрозой штрафов заставили выпускать немалый процент электромобилей.

С другой стороны, китайское руководство, нацеленное на мировое экономическое лидерство, прагматично решило, что в традиционном автомобилестроении, где ключевым элементом машины является мотор, КНР не догнать и не перегнать европейских, американских и японских конкурентов с их зачастую более чем столетним опытом. А вот выпуск электромобилей, у которых главная деталь – это аккумуляторная батарея, дает китайским автостроителям реальные шансы оказаться в первых рядах, поскольку в этой новой сфере промышленность Китая весьма преуспела.

Короче, электромобили стали новым магистральным направлением развития мирового автомобилестроения из-за целого ряда глубинных процессов в отрасли. Так что усиливающаяся сейчас борьба против изменения глобального климата оказывается лишь дополнительным, хотя и весьма весомым фактором, толкающим автопром планеты на тот путь, по которому он в XXI веке всё равно бы обязательно пошел, ведь рано или поздно запасы нефти закончатся.

Скидки покупателям в размере 9 тысяч евро

Проблема автопрома ФРГ заключалась в том, что он в какой-то момент оказался в хвосте тренда, в том числе из-за своего пристрастия к изобретенной некогда в Германии дизельной технологии, которая ни в Азии, ни в Америке в легковых машинах не прижилась. Однако «немецкие автопроизводители при внедрении некоторых технологий порой бывали не самыми быстрыми, но после второго шага часто оказывались среди лучших», – указывается в опубликованном в январе исследовании Аналитического центра Deutsche Bank (DB Research). Он приходит к выводу, что автостроители Германии переориентировались на электромобили «поздно, но не слишком поздно».

Немецким автомобилистам понадобилось некоторое время «на раскачку». Так, к принятой правительством ФРГ в 2016 году программе субсидирования электромобилей они отнеслись весьма равнодушно. Лишь после того, как летом 2020-го размеры денежных бонусов для покупателей были значительно увеличены, чтобы поддержать в пандемию автопром, спрос резко пошел вверх. Впрочем, ему наверняка способствовали и другие факторы: заметный рост числа зарядных станций, узаконенное право собственников и арендаторов жилья на беспрепятственную установку зарядных устройств в многоквартирных домах, растущая дальность пробега электромобилей и многочисленные новые привлекательные модели.

Ведь одно дело – покупать, к примеру, у Volkswagen привычный Golf с просто вставленным в него электрическим мотором, совсем иное дело – приобретать изначально сконструированную как электромобиль модель VW ID.3, поступившую в автосалоны осенью прошлого года, или городской внедорожник VW ID.4, продажи которого начались в 2021 году. Крупнейший автоконцерн Европы рассчитывает, что эти две машины сразу же войдут в число самых популярных в Германии электромобилей наряду с Renault Zoe, BMW i3, Tesla Model 3, Audi E-Tron.

Всё это автомобили, работающие исключительно на электрической тяге (Battery Electric Vehicle, BEV). Тем, кто их покупает или берет в лизинг на срок свыше двух лет, государство предоставляет скидку в 6 000 евро (или 5 000 при нетто-цене более 40 000 евро). Плюс производитель дает еще 3 000 евро (иногда даже больше). В сумме выходят 9 000 евро.

Несколько меньше (4 500 от государства и 2 250 от производителя) получают покупатели гибридов, но далеко не всех, а только тех, что подзаряжаются от сети (Plug-in Hybrid Electric Vehicle, PHEV) и тем самым в наибольшей мере похожи на электромобили. Правда, эти субсидии сильно критикуют экологисты, поскольку такие плагин-гибриды основное время ездят всё же на ДВС, а не на электромоторе. Условия для получения скидок на них в любом случае будут ужесточаться, но не исключена и их отмена.

А вот программа субсидирования электромобилей будет действовать до конца 2025 года. И многие немцы, собирающиеся в ближайшие пять лет обзавестись новой машиной, ею наверняка захотят воспользоваться.

«Курс консалтинг» (Кёльн)





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