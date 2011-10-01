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«Партнер» №3 (282) 2021г.

Трудовое законодательство во время пандемии коронавируса

В Германии продолжают применять особые меры для профилактики и борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Это отражается во всех сферах жизни. В данной публикации рассмотрим изменения немецкого трудового законодательства, связанные с пандемией.

Домашний офис (Homeoffice) и рабочее место. Работников массово переводят на работу из дома, чтобы сократить контакты и избежать инфицирования коронавирусной инфекцией. Постановление о правилах работы из дома (Homeoffice-Verordnung) Федерального министерства труда усиливает права работников.

Согласно постановлению, сотрудникам должны предложить возможность работы из дому, если нет важных причин для работы в производственных помещениях. Такие меры предусмотрены минимум до середины марта 2021 года и, вероятнее всего, будут продлены. Если предприятие нуждается в присутствии работника, то ответственные лица обязаны организовать работу так, чтобы соблюдалась минимальная площадь в 10 ка. м на одного сотрудника. Работодатель также должен защитить своих сотрудников всеми возможными мерами. Например, путем вентиляции воздуха и разделения рабочих мест. Или введения гибкого графика работы, с целью уменьшения контактов сотрудников.

Нужно ли носить защитные маски на работе?

С 1 декабря 2020 года в служебных помещениях необходимо носить средства защиты для рта и носа, если невозможно поддерживать расстояние 1,5 м до других людей.

Нужно ли носить маску, если есть освобождение? Защита здоровья коллег и третьих лиц стоит на первом месте. Медицинская справка должна содержать конкретную и понятную информацию о том, почему нельзя носить маску.

Недавно было принято решение по такому вопросу судом по трудовым спорам г. Зигбурга (решение от 16 декабря 2020 г., Az: 4 Ga 18/20). Сотрудник просил разрешить работать, не закрывая лицо маской, или перевести его на роботу из дома. Суд решил, что только при особых обстоятельствах работнику могут удовлетворить перевод на Homeoffice. В противном случае он обязан защищать лицо маской или защитным козырьком.

Что делать, если коллеги кашляют или у них выраженные симптомы болезни?

У сотрудника нет права просто избегать работы, если на работе вспыхивает волна инфекционных болезней. Сотруднику разрешается оставаться дома только в том случае, если есть серьезные основания для прекращения работы. Например, если работа представляет значительную объективную опасность для работника или есть обоснованное подозрение в опасности для его здоровья.

Одного кашля коллег без дальнейших объективно обоснованных подозрений или указаний на опасность недостаточно для невыхода на работу. Коллегия адвокатов Кримханд рекомендует согласовывать отсутствие на работе со своим работодателем.

Что делать, если объявлен карантин?

Согласно Закону о защите от инфекций (Infektionsschutzgesetz), сотрудники имеют право на финансовую компенсацию, если они подвержены заражению, по указанию органов здравоохранения, и им не разрешается работать. С началом введения карантина работники получают оплату от своего работодателя, а с седьмой недели – от государства.

Нужно ли лично обращаться к врачу при простуде?

В настоящее время сотрудники могут брать больничный по телефону на срок до семи дней. Также возможно единовременное продление больничного листа еще на семь дней.

Могут ли работодатели принуждать своих сотрудников делать прививки от коронавируса?

Решение о вакцинации оставается добровольным. Не должно быть никакой дискриминации ни в социальном плане, ни в сфере занятости. Федеральное правительство не раз упоминало, что обязательной вакцинации быть не должно, даже для отдельных профессиональных групп. Неоправданно требовать от работников или работодателей вакцинироваться от коронавируса.

Тем не менее, те, кто не пройдет вакцинацию, могут подвергнуть опасности других людей. Таким образом, вакцинация от коронавируса – личное дело каждого, пока такая обязанность не будет принята на законодательном уровне.

Ярким примером законодательного регулирования обязательной вакцинации в Германии является вакцинация против кори для определенных профессиональных групп и детей, посещающих детский сад или школу. Важнейшая особенность прививок от кори – то, что привитые люди больше не смогут распространять вирус, за исключением редких исключительных случаев. С коронавирусом пока такой уверенности нет. Как только появятся научные исследования, подтверждающие, что люди, вакцинированные от коронавируса, не смогут передавать вирус, можно будет сделать вывод, что для определенных профессиональных групп могут ввести обязательную вакцинацию, при условии что будет доступно достаточно вакцины.

Какая помощь предусмотрена для работников, которые ухаживают за своими родственниками или детьми?

Сотруднику может быть выплачено вознаграждение за 20 рабочих дней, если родственники находятся в тяжелом положении. Пособие на поддержку по уходу также может быть предоставлено на 20 рабочих дней, если уход осуществляется на дому и связан с коронавирусом.

Кроме того, Федеральное правительство решило продлить до конца 2021 года правила выплаты дотаций по уходу за болеющими детьми (Pflegeunterstützungsgeld). Соответственно, время по уходу за детьми увеличено до 20 дней на одного родителя на ребенка. Для родителей-одиночек предусмотренный отпуск по уходу составляет до 40 дней на ребенка. Право будет применяться не только в случае болезни, но и в случае, если из-за пандемии детские сады и школы закрыты или открыты с ограничениями, что подразумевает необходимость в домашнем уходе за ребенком. В данном случае юридически застрахованные лица имеют право на получение до 90 процентов потерянного чистого дохода.

Родители имеют право также на компенсацию в размере 67% от потери заработка, но не более 2016 евро в месяц. Право на пособие действительно в течение 20 недель, по 10 недель для родителей и 20 недель для родителей-одиночек.

Как и на каких основаниях могут уволить сотрудника в период пандемии коронавируса?

Одного упоминания о пандемии коронавируса не достаточно для прекращения трудовых отношений. Законодательство о труде предусматривает конкретные причины, которые должны быть соблюдены для увольнения наемных сотрудников. Есть различия между производственными, личными и поведенческими причинами для увольнения.

Для увольнения из-за производственных причин (Betriebsbedingte Kündigung) должны быть операционные причины, которые необходимы для поддержания компании «на плаву». Например, длительная остановка деятельности компании из-за неплатежеспособности или сокращение штата компании. Временное падение продаж не является достаточным основанием для увольнения.

Государство помогает затронутым кризисом компаниям сохранить рабочие места, благодаря переводу сотрудников на работу с неполным рабочим днем (Kurzarbeit). Если и этого недостаточно, работодатель должен провести так называемый социальный отбор при обсуждении увольнений по производственным причинам. То есть при расторжении трудового контракта «преференциальный режим» предоставляется людям, которые имеют меньший опыт работы, не имеют долгосрочных социальных или финансовых обязательств или которым, учитывая их возраст, вероятно, будет легче найти новую работу.

Следует отметить, что предусмотрена особая защита от увольнения для некоторых категорий работников. Например, для инвалидов, женщин в декретном отпуске, родителей в отпуске по уходу за ребенком, сотрудников, ухаживающих за родственниками на дому. Увольнять таких работников можно только в исключительных случаях.

Исходя из практики Коллегии адвокатов Кримханд, хотелось бы особо отметить, что сотрудники всегда должны очень тщательно проверять, является ли увольнение законным. Не следует идти на поводу у работодателей и соглашаться на подписание расторжение договора по собственному желанию, а также с выплатой выходного пособия. Предложения о выплате, как правило, заниженное, а согласие приведет к временному запрету для получения пособия по безработице!

В случае сомнений в правильности вашего увольнения – обращайтесь за правовой помощью.

Адвокат Вадим Кримханд (Дортмунд)

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