Семья >> Воспитание детей

«Партнер» №3 (282) 2021г.

Мама, откуда я взялся?

Раннее сексуальное воспитание: как говорить с ребенком

«Мама, откуда я взялся?» – Рано или поздно каждый ребенок задает этот вопрос. Многие родители боятся говорить на столь щекотливую тему, считая, что рано еще это знать, не нужно, пусть потом, попозже, когда будет постарше... А почему? Помимо того, что это совершенно естественные вещи, стыдиться которых нужно ровно столько же, сколько, к примеру, икоты, обсудив это с еще малышом, в будущем вы сможете избежать целого ряда проблем. И раннее знание не приведет, вопреки мнению многих, к распущенности в этой сфере, а напротив, поможет развивающемуся человеку грамотно пройти этапы взросления.

Хочется затронуть две важные темы: созревание ребенка и непосредственно, самую ужасную для многих «Откуда я появился». Варианты ответа, как правило, таковы: самый популярный – «аист принес», за ним идет «нашли в капусте» и завершает «купили в магазине». Я считаю это неправильным. А разве ребенок не будет интересоваться, где его взял аист, почему именно в капусте (пойдем, еще кого-нибудь поищем), и в каком магазине. Наши же дети знают, что они росли у меня в животе. Пока вопросов они не задают, но ответить на любой из них мы всегда готовы.

Важность

«Зачем ребенку это знать?» – спросят многие. Но ведь, обсуждая эти темы, вы убережете его от насмешек сверстников, ненужного стыда, неожиданных ситуаций, а в дальнейшем от нежелательных беременностей и разного рода болезней. И просто необходимо донести до него, что его личная половая свобода неприкосновенна. Что никто не имеет права трогать его «там», просить показать что-либо, на это есть право только у мамы или врача вместе с родителем. И также никто не может просить прикасаться к своим органам. Любая подобная попытка должна быть пресечена, а вы поставлены в известность. Если тема полового воспитания в семье табуирована, то ребенок просто не будет понимать, что хорошо и что плохо, что норма, а что нет. Сколько детей не смогли дать отпор педофилам, потому что боялись крикнуть на взрослого, предпринимающего нехорошие действия в отношении их, так как боялись угроз или вовсе не понимали, что им угрожает опасность. Поэтому, чем раньше произойдет такой разговор, тем лучше, просто уровень и объем новых сведений должен соответствовать возрасту.

Кто должен говорить с ребенком «про это»?

Конечно, идеально, чтобы с ребенком эти вопросы обсудили родители. Откуда получать информацию, как не от самых родных и близких людей. Не дадите ее вы, найдется другой источник. А там уж за достоверность и форму подачи, как вы понимаете, никто не поручится. Помимо всего прочего, сведения, полученные «извне», могут и напугать ребенка. Психологи расходятся во мнении лишь относительно персоны, передающей информацию. Одни считают, что мамы должны говорить с девочками, а папы с мальчиками. А если в семье родитель один, то нужно найти тот авторитет одного пола с ребенком, который мог бы провести такую беседу (в вашем присутствии и согласовав с вами) и передал знания в нужном виде – дядя, тетя, тренер, бабушка, отец друга... Важно, чтобы он вызывал доверие ребенка. Другие же не придают полу рассказчика никакого значения.

Когда

Одна из главных ошибок родителя – думать, что ребенок начинает интересоваться этими вопросами лишь в подростковом возрасте. Это далеко не так. Вспомните хотя бы себя.

Уже в годик малыш начинает изучать части своего тела, узнает, где у него глазки, ручки, пальчики, животик. Многие стараются не затрагивать эту тему, пока их об этом не спросят.

Я считаю, что начальной точки нет – можно приступать к рассказу сразу, как маленький человек готов эту информацию воспринимать и так, чтобы та его не напугала, просто выдавать порционно, чтобы он смог ее усвоить. Объяснять нужно, не углубляясь в терминологию. Простое и ясное пояснение, как правило, полностью удовлетворяет любопытство ребенка: сначала малыш рос у мамы в животе, а потом оттуда его помог достать врач. Возможно, этого уже будет достаточно.

Обычно вопрос «откуда я взялся» задает ребятня от 5 до 8 лет. Сначала малыш подмечает отличия между полами, потом выясняет, откуда берутся дети, потом, как попадают к маме в живот и как выходят оттуда. Не нужно мудрить. Есть мамина и папина клеточки, которые соединяются. С помощью энциклопедии или интернета вместе проследите этапы формирования ребенка: от нескольких клеточек размером в маковое зернышко, до ручек-ножек и целого малыша. Покажите фото узи, если у вас такие есть. С возрастом уже начнут интересовать тонкости.

Лет с 7 родителям неплохо бы затронуть эти темы самим. Мальчикам рассказать о поллюциях, а девочкам о менструациях. Немаловажно и дать к школьному возрасту информацию мальчикам о чувствительности груди девочек, а девочкам о чувствительности яичек у мальчиков. Необходимо сформировать такие понятия, как стыдливость и сдержанность.

В 9-10 лет у многих начинается половое созревание, что означает эмоциональные качели, предстоящие гормональные и физиологические изменения. Это всё – огромный стресс для растущего человека, чувствующего себя на данном этапе каким-то трансформером. Объясните, что за процессы происходят с организмом. Расскажите о гигиене, нравственности и чести – и эти понятия, как вы понимаете, не имеют половой принадлежности, и одинаково важны для воспитания и дочерей, и сыновей. Уже сейчас можно и нужно сообщить о ЗППП, контрацепции, что нельзя подбирать презервативы на улицах, о проституции, о педофилах, об эксгибиционистах (никто не застрахован от встреч подобного рода). А также о людях другой ориентации, о трансвеститах, трансгендерах. Зачем? Чтобы понять и уяснить, что все люди разные, и не испытать «шока» при встрече с ними.

В 11-12 лет мама с папой могут осветить такую тему, как институт брака, поведать о важности построения здоровой семьи, основанной на любви и взаимном уважении. Тем временем бурная гормональная перестройка провоцирует всё больший интерес к собственному телу. И об этом тоже можно и нужно разговаривать, ни в коем случае не пристыжая ребенка, иначе вы рискуете нанести ему психологическую травму, которая во взрослом возрасте проявит себя разного рода дисфункциями. Не забываем и о таком важном моменте, как ответственность за половые отношения и возможное появление детей после начала менструаций у девочек.

В 13-14 лет, как правило, происходят первые влюбленности. Освежите в памяти темы контрацепции и инфекционных заболеваний.

Интерес к сексуальной жизни в разном возрасте проявляется по-разному. Часто сексуальное поведение детей родители воспринимают как ненормальное. Например, исследование своего тела, мастурбация, игры с противоположным полом – естественны. Главное, чтобы этому не уделялось ребенком слишком много внимания, и тема эта не стала навязчивой. Если родитель выдаст на это неадекватную реакцию в виде порицания или просто проигнорирует эту тему, в будущем сие чревато целым спектром проблем, таких как развязность, ранняя половая жизнь или же, напротив, неприязнь к своему телу и куча комплексов впридачу.

Как рассказать

Хоть многие родители стесняются называть интимные органы своими именами, давая им различные прозвища, что, впрочем, совсем не плохо, тема про половое созревание, думаю, не является столь «страшной». Волнительна именно часть о продолжении рода. Можно передать ее в форме сказки или прямым текстом, как есть. Главное – естественно и без стыда. Не хихикайте, не краснейте. Разговор должен быть коротким. Психологи рекомендуют не затягивать тему более, чем на 7 минут, ребенок должен это переварить. А если снова поднимет тему, то снова доскажите на 7 минут то, чего не коснулись в первый раз.

Если уж вы совсем и никак, как пунцовая роза, дайте ребенку книжку. В моем детстве мои мама и папа подарили мне такую. Желтую, с картинками. Автор К. Верду. «Энциклопедия сексуальной жизни. Физиология и психология» называлась. Мне было 7 лет, а я до сих пор ее помню. Там на примере одной семьи были затронуты как раз все волнующие маленького растущего человека вопросы. Изменение органов тела, появление волос в разных местах, выделения, зачатие, беременность и роды. И для меня эта информация не стала шоком. Мне было интересно. Продвинутые родители могут включить и познавательное видео, коих много в интернете. Только не поленитесь предварительно сами ознакомиться с тем, что покажете ребенку. К сожалению, среди огромного потока информации на разного рода носителях очень много мусора, и именно нашей задачей является его фильтрация.

При всем при этом важно донести, что это процесс для взрослых людей, что не показывают никому и никого не приглашают посмотреть. И не рассказывают об этом посторонним. Что занимаются этим те, кто любит друг друга, что от этого рождаются дети.

В заключение хочется сказать: не стесняйтесь говорить с вашими детьми. К кому, как не к вам, им обращаться в поисках ответов на свои вопросы, ведь именно вы для них неиссякаемый источник доверия.

Легкой беседы!

Янина Бошманн (Мёрс)

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