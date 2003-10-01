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«Партнер» №3 (282) 2021г.

Ищу смартфон

О выпуске нового ряда смартфонов Samsung

Покупая смартфон, мы интересуемся, а насколько он известен, популярен, каков спрос на эту марку и эту фирму. Вот краткий ответ: в неспокойном 2020 году было продано в мире (млн):

Весь 2020 год IV квартал Samsung – 226,7 Apple – 90,1 Apple – 206,1 Samsung – 73,9 Huawei – 189,0 Xiaomi – 43,3 Xiaom –: 147,8 Oppo – 33,8 Vivo – 111,7 Huawei – 32,3

Лидирует Samsung, но к концу года Apple его опередил. Мы сообщали о новинке – семействе iPhone 12, оно и обеспечило такой успех на рынке. В борьбе за покупателя Apple, как стало недавно известно, прекращает выпуск самой компактной и дешевой модели этого ряда, iPhone 12 Mini, в пользу более дорогой и совершенной модели iPhone 12 Pro.

И Samsung вслед за Apple обновил ряд своих смартфонов, по совокупности качеств это, вероятно, вообще лучшее, что сегодня существует. Но с одной оговоркой: Samsung – это наилучший смартфон, да, но Apple – это еще и культ-объект, на него тратят последние деньги и сутками стоят в очереди, чтобы купить его в первый день продажи.

Итак, SamsungGalaxyS21, S21+ иS21 Ultra – три модели нового ряда. Взято лучшее от предыдущей модели: 5G, что уже в порядке вещей, упрочненное стекло с двух сторон (у S21 сзади все-таки пластик), металлический кант. OLED-монитор высокого разрешения (HDR10+), разрешение 3200 x 1440 пиксель (диагональ 6,8 дюйма) у S21 Ultra и 2400 x 1080 у S21+ (6,7 дюйма) и S21 (6,2 дюйма). Оптика у них совершенно ошеломляющая, особенно у S21 Ultra: сзади четыре объектива, причем в их числе один с трехкратаным и один с десятикратным оптическим зумом, разрешение широкоугольного равно 108 Мп. А ведь совсем недавно оптический зум-объектив был исключительно прерогативой цифровых камер. Для автофокусировки применяется лазерный дальномер, а для селфи – 40-мегапиксельная камера. У двух других смартфонов три камеры сзади и одна (10 Мп) спереди. Видеосъемка высшего разрешения – 8K. Введена новая функция, «Dorectors View», которая позволяет видеть на экране одновременно три миниатюрных изображения одного и того же сюжета от камер и выбирать подходящий для снимка.

Зарядка производится посредством USB-C или бесконтактно, емкость аккумуляторов у трех моделей равна соответственно 4000, 4800 и 5000 мАч, обеспечивает длительный период между зарядками. Модель S21 Ultra поддерживает работу с электронным штифтом «S Pen», такой же был предусмотрен в офисной модели Galaxy Note с той, правда, разницей, что штифт не интегрирован в корпус и не входит в комплект поставки. Не прилагаются также зарядное устройство и наушники, тут Samsung пошел по пути экономии вслед за Apple. От возможности расширения памяти за счет дополнительной MicroSD-карты Samsung отказался, диапазон 128-512 GB считается и так достаточным.

Хотя, какая уж тут экономия, смартфоны на старте продаж стоят: S21 (память 256 GB) – 900 евро, S21+ (256 GB) – 1000, S21 Ultra (512 GB) – 1350. Цены эти имеют, естественно, тенденцию к снижению, причем еще быстрее снижаются цены на модели-предшественницы.

В таблице выше приведены и другие модели, это конкуренты. Борьба президента Трампа с Китаем в полной мере ударила по Huaway, его продажи снизились к радости соперников. Xiaomi, Oppo, Vivo, тоже, кстати, из Китая. Их модели тоже дороги, но все же не в такой степеnи, как у Apple и Samsung, а характеристики во многом находятся на том же уровне, а то и выше.

Весной, например, ожидается появление на рынке модели Xiaomi Mi 11 (предусмотрен также улучшенный вариант Mi 11 Ultra), близкой по параметрам к Samsung S21, вероятно, даже несколько лучшей по фотографическим возможностям, стоящей при дисплее в 6,8 дюйма не более 800 евро.

Но не все готовы выкладывать такие деньги, а заключать специально новый двухлетний договор на 30-50 евро ежемесячно для получения «бесплатного» смартфона – тоже не для всех вариант.

Нельзя ли подешевле? Оказывается, можно, рынок всё время пополняется новыми моделями. Причем, это очень важно, теперь, буквально с конца прошлого года, сравнительно дешевые новые смартфоны работают в 5G-диапазоне.

Если Apple принципиально не выпускает недорогих смартфонов, то все остальные, начиная с Samsung, представлены во всех ценовых классах. Сегодня на рынке 5G-смартфонов предлагается добрая дюжина моделей стоимостью ниже 300 евро, например: Motorola Moto G 5G, Xiaomi Redmi Note 9T и Mi 10 Lite 5G, realme 7 5G и X50, Xiaomi Mi 10T Lite, OnePlus Nord N10, Samsung Galaxy A32 5G и A42 5G, Oppo Reno 4Z 5G и Find X2 Lite, Huawei P40 Lite 5G.

Если вы ищете сейчас новый смартфон, то есть смысл покупать модель с 5G – за ними будущее. Но будущее это еще не наступило, так что просто отказываться от вашего хорошего мобильника только ради 5G пока явно не стоит.

Выбор есть.

С. Мучник (Дортмунд)

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