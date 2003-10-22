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«Партнер» №3 (282) 2021г.

Легче предотвратить, чем лечить

Такое отношение к наиболее распространенным заболеваниям определяет политику больничных касс

К гарантиям, которые дают кассы застрахованным у них пациентам, принадлежит широкий перечень обследований для профилактики и раннего выявления (Früherkennung) признаков и угроз опасных заболеваний. Обследования производятся, в установленный период и с рекомендуемой периодичностью, за счет касс. Чем раньше обнаружена болезнь, тем выше шансы избавиться от нее, прийти к полному выздоровлению. «Задача» пациентов – не пренебрегать этими обследованиями, своевременно проходить их и выполнять полученные рекомендации. Это ключ к здоровой и долгой жизни. Никто, однако, не пропагандирует эту «задачу» как обязанность пациентов. Каждый решает сам: обследоваться или нет, лечиться или «пренебрегать». Но для осознанного решения нужно знать о гарантиях касс. Знают, к сожалению, не все. И не обо всем. Тем более, что перечень рекомендуемых обследований за счет касс постоянно пересматривается, добавляются новые.

Сначала расскажем именно о новых обследованиях, добавленных к перечню кассовых гарантий. И напомним о «старых» (на самом деле – постоянно актуальных) проверках состояния здоровья. В старой советской практике называлось диспансеризацией, а здесь нередко называют «по-американски»: Screening, Check-up, или Gesundheits-Check-up.

Взгляд на аорту

У двух процентов мужчин в возрасте 65-75 лет расширена аорта в ее нижней части. Это аневризма брюшного отдела аорты (Aneurysma verum aortae abdominalis, Bauchaortenaneurysma, нередко диагноз записывают в виде аббревиатуры: ААА или ВАА). Осложнение развивается зачастую бессимптомно – человек не подозревает, что у него расширена аорта, не обращается с жалобами к врачу. И сильно рискует! Причем это сугубо мужской риск, поскольку у женщин аневризмы аорты практически не бывает.

Нормальная толщина аорты в брюшном отделе 2 сантиметра. Участок расширения до трех сантиметров – это уже аневризма, требующая лечения. Дальнейшее расширение делает стенку аорты непрочной, из-за чего возможен разрыв – это смертельно опасное осложнение. Пятисантиметровая аорта – это, можно сказать, бомба с часовым механизмом в брюшной полости.

С учетом риска опасной патологии и для надежного диагностирования аневризмы на раннем этапе, когда лечение не представляет серьезных проблем, принято решение о кассовой оплате ультразвукового обследования мужчин в возрасте 65 лет и старше для выявления признаков аневризмы.

УЗИ – надежный и безопасный метод выявления аортального расширения. Обследование проводится одноразово. Лучше пройти его сразу по исполнении 65 лет. Если обнаружится склонность к аневризме, будут назначены последующие контрольные обследования и необходимое лечение, вплоть до хирургического. Разумеется, всё это оплатит касса. Если указаний на аневризму не выявлено, то последующий риск минимален, необходимости в повторных обследованиях нет.

Итак, вам 65. Или вы еще старше. И не проходили УЗИ брюшной полости. Обратитесь к своему домашнему врачу и скажите, что хотели бы пройти обследование аорты – Ultraschalluntersuchung zur Früherkennung eines Bauchaortenaneurysmas. Он даст вам направление.

Дополнительные гарантии для женщин

Рак шейки матки – одно из немногих онкологических заболеваний, происхождение которого практически полностью выяснено. К злокачественным образованиям ведет инфекция, распространяемая вирусами папилломы человека (ВПЧ, или HPV).

Прививки против папилломавирусов, которые вот уже пятнадцать лет делают в Германии девушкам в возрасте 12-17 лет, резко снизили заболеваемость данным видом рака. Что, однако, не отменяет необходимости регулярных профилактических обследований для выявления ранних признаков недуга.

Соответствующие обследования были гарантированы молодым женщинам. С 2020 года стартовала новая программа профилактики (т. н. Organisiertes Screening-Programm), рассчитанная на более широкие возрастные категории. В рамках этой программы все женщины в возрасте от 20 до 65 лет имеют право на регулярные, раз в пять лет, комплексные обследования у гинеколога, оплачиваемые больничной кассой.

Для данных обследований кассы направляют теперь пациенткам специальные приглашения, со всей сопутствующей информацией. Ожидать такие приглашения следует по исполнении 20 лет, затем 25, 30 и далее с пятилетним тактом. Кроме того, как прежде, – ежегодные (для пациенток от 20 лет) и раз в три года (это новая гарантия – для пациенток в возрасте 35-65 лет) комбинированные обследования: контрольные мазки для гистологической оценки состояния тканей шейки матки, HPV-тест и меры профилактики других женских болезней.

Что еще?

Разумеется – стандартные обследования, оплачиваемые кассами, которые действовали и ранее.

Это прежде всего Gesundheits-Check-up, оплачиваемый кассами раз в три года для пациентов от 35 лет. Цель: раннее выявление сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета, других распространенных расстройств.

Аналогичное обследование могут пройти (одноразово – если проблем со здоровьем не выявлено) молодые люди в возрасте 18-34 лет.

Параллельно или одновременного с данными обследованиями проводится скрининг для выявления ранних признаков рака кожи (Hautkrebs-Screening).

Уже упомянутые ежегодные обследования у гинеколога позволяют выявить признаки женской онкологии. Аналогичные обследования для мужчин – у уролога (ежегодно, начиная с 45 лет). Выявляются признаки рака простаты, оценивается состояние мочевого пузыря и вообще мочеполовой системы.

Мужчинам и женщинам в возрасте от 55 до 75 лет кассы оплачивают два, с интервалом в десять лет, зондовых обследования толстого кишечника и желудка (Magen-Darm-Spiegelung) для выявления злокачественных образований, а также для выявления с немедленным устранением доброкачественных и язвенных образований.

Это все?..

Нет! «Огласить» полный список невозможно. По ряду причин. Во-первых, он весьма обширен. Кроме общей профилактики, кассы оплачивают и обследования у врачей конкретного профиля. Например, регулярные, два раза в год, контрольные посещения стоматолога. Это единая гарантия для всех возрастов, начиная с детского.

Во-вторых, общую картину непременно дополняют программы профилактики, предлагаемые конкретными кассами. Например, ранее выявление рака кожи. В стандартном варианте это обследования раз в два года начиная с 35-летнего возраста. Более молодые пациенты могут пройти такое обследование (за счет кассы) один раз. Но, например, AOK Baden-Württemberg ввела гарантию регулярных, раз в два года, обследований для пациентов в возрасте 18-34 года, причем у врача-специалиста, а не у домашнего. Поэтому всегда нужно интересоваться в своей кассе: какую программу профилактики предлагает она?

К тому же, говоря об «обследованиях за счет кассы», мы имеем в виду скрининг, то есть обследование здоровых. У вас нет жалоб? Вас всё равно обследуют за счет кассы – в рамках упомянутых программ профилактики. Если же возникли жалобы (подозрения на вышеуказанные или другие болезни), сразу обращайтесь к врачу. Не дожидайтесь «очередного срока». Вам тоже будет назначено полноценное обследование – и, разумеется, за счет кассы.

Елена Шлегель

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