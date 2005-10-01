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«Партнер» №3 (282) 2021г.

C чем нельзя принимать антибиотики

Два распространенных мнения: «антибиотики нельзя принимать с молоком» и «антибиотики нормально сочетаются с алкоголем». Соответствуют ли они действительности?

Очевидно, нет. Хотя бы потому, что антибиотики антибиотикам рознь. Современная фармацевтика классифицирует их по пятнадцати группам. У каждой группы свои особенности, свое действие. Поэтому универсальное правило: спрашивать в индивидуальном порядке, с чем сочетается или не сочетается прописанный вам конкретный антибиотик. И строго следовать полученным указаниям.

Молоко и молочные продукты составляют проблему при приеме антибиотиков из двух групп: хинолонов и тетрациклинов. Наиболее распространенные препараты этих групп – Ciprofloxacin, Levofloxacin, Moxifloxacin, Doxycyclin, как, собственно, и сам Tetracyclin.

Проблемны по отношению к ним не молочные белки, а биологически значимые элементы (Mineralstoffe) – кальций, железо, магний и пр., которыми богаты и молоко, и основные молочные продукты. В принципе, они полезны. Но с антибиотиками «ведут себя неправильно»: вступают с ними в химическую реакцию, образуя труднорастворимые соединения. Из-за чего антибиотики ослабляются либо вовсе утрачивают свое действие.

Схожий набор биологически значимых элементов содержат минеральная вода, фруктовые соки, некоторые безрецептурные медикаменты, например, антациды, принимаемые против изжоги. От них лучше воздерживаться, когда принимаешь антибиотики двух указанных групп. Или принимать с расстановкой.

Запивайте антибиотики не минералкой, а простой водой. Молоко и молочные продукты разрешены не раньше, чем через три часа после приема антибиотиков. Прочие группы антибиотиков беспроблемны по отношению к молоку и другим продуктам питания. Их, кстати, рекомендуют принимать не натощак, а так сказать, на сытый желудок.

Алкоголь, наоборот, не рекомендован. Прямого конфликта с антибиотиками он не вызывает – но ослабляет иммунную систему, то есть оказывает обратное действие по отношению к тому, ради чего прописывают антибиотики.

Елена Шлегель

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