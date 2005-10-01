Русский | Deutsch
Вход
Логин

Пароль или логин неверны

Введите ваш E-Mail, который вы задавали при регистрации, и мы вышлем вам новый пароль.



 При помощи аккаунта в соцсетях


Telegram Messenger Facebook Одноклассники Twitter VK YouTube rss
Поиск

Журнал «ПАРТНЕР»

Журнал «ПАРТНЕР»
Полистать журнал  |  Версия для печати
Здоровье >> Аптека
«Партнер» №3 (282) 2021г.

C чем нельзя принимать антибиотики

Два распространенных мнения: «антибиотики нельзя принимать с молоком» и «антибиотики нормально сочетаются с алкоголем». Соответствуют ли они действительности?

Очевидно, нет. Хотя бы потому, что антибиотики антибиотикам рознь. Современная фармацевтика классифицирует их по пятнадцати группам. У каждой группы свои особенности, свое действие. Поэтому универсальное правило: спрашивать в индивидуальном порядке, с чем сочетается или не сочетается прописанный вам конкретный антибиотик. И строго следовать полученным указаниям.

 

Молоко и молочные продукты составляют проблему при приеме антибиотиков из двух групп: хинолонов и тетрациклинов. Наиболее распространенные препараты этих групп – Ciprofloxacin, Levofloxacin, Moxifloxacin, Doxycyclin, как, собственно, и сам Tetracyclin.

Проблемны по отношению к ним не молочные белки, а биологически значимые элементы (Mineralstoffe) – кальций, железо, магний и пр., которыми богаты и молоко, и основные молочные продукты. В принципе, они полезны. Но с антибиотиками «ведут себя неправильно»: вступают с ними в химическую реакцию, образуя труднорастворимые соединения. Из-за чего антибиотики ослабляются либо вовсе утрачивают свое действие.

 

Схожий набор биологически значимых элементов содержат минеральная вода, фруктовые соки, некоторые безрецептурные медикаменты, например, антациды, принимаемые против изжоги. От них лучше воздерживаться, когда принимаешь антибиотики двух указанных групп. Или принимать с расстановкой.

Запивайте антибиотики не минералкой, а простой водой. Молоко и молочные продукты разрешены не раньше, чем через три часа после приема антибиотиков. Прочие группы антибиотиков беспроблемны по отношению к молоку и другим продуктам питания. Их, кстати, рекомендуют принимать не натощак, а так сказать, на сытый желудок.

 

Алкоголь, наоборот, не рекомендован. Прямого конфликта с антибиотиками он не вызывает – но ослабляет иммунную систему, то есть оказывает обратное действие по отношению к тому, ради чего прописывают антибиотики.

 

Елена Шлегель

 

Читайте также:

  1. Взять на заметку: правильный прием антибиотиков. Журнал «Партнёр», № 3 / 2020. Автор Е. Шлегель
  2. Взять на заметку. Прививки против кори становятся обязательными. Журнал «Партнёр», № 9 / 2019. Автор Е. Шлегель
  3. Взять на заметку. Сколько стоит здоровье? Журнал «Партнёр», № 2 / 2019. Автор Е. Шлегель

<< Назад | №3 (282) 2021г. | Прочтено: 107 | Автор: Шлегель Е. |

Поделиться:




Комментарии (0)

  • Редакция не несет ответственности за содержание блогов и за используемые в блогах картинки и фотографии.
    Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.


    Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи портала.

    Войти >>

Удалить комментарий?


Внимание: Все ответы на этот комментарий, будут также удалены!

Топ 20

ЛЕКАРСТВЕННЫЕ РАСТЕНИЯ В АПТЕКАХ ГЕРМАНИИ

Прочтено: 4509
Автор: Абрахамс И.

Профилактика простудных заболеваний у детей

Прочтено: 1900
Автор: Абрахамс И.

Гомеопатия. Рожденная в Германии

Прочтено: 1830
Автор: Грищенко О.

Гомеопатия. Рожденная в Германии

Прочтено: 1729
Автор: Грищенко О.

Заметки про таблетки

Прочтено: 1667
Автор: Филимонов О.

Биохимические средства - что зто такое?

Прочтено: 1615
Автор: Абрахамс И.

Гомеопатия: миф или реальность?

Прочтено: 1607
Автор: Воробьёв Р.

Лекарственные растения в аптеках Германии

Прочтено: 1532
Автор: Абрахамс И.

Ребус с лекарствами, рецептами и кошельком

Прочтено: 1519
Автор: Филимонов О.

Чтобы крепко спать!

Прочтено: 1511
Автор: Брош Л.

Мир лекарств: знакомый незнакомец

Прочтено: 1318
Автор: Грищенко О.

ЮБИЛЕЙ ОДНОГО ЛЕКАРСТВА, ИЛИ КТО АВТОР?

Прочтено: 1271
Автор: Леонидов Ю.

Ваша домашняя аптечка

Прочтено: 1253
Автор: Веген А.

Факты про контрафакты

Прочтено: 1179
Автор: Филимонов О.

Как остановить выпадение волос

Прочтено: 1073
Автор: Абрахамс И.

Встречайте долгожданную весну

Прочтено: 1059
Автор: Брош Л.

Чем смазать ранку?

Прочтено: 1026
Автор: Абрахамс И.

За красотой – в аптеку!

Прочтено: 948
Автор: Абрахамс И.

Если вам ночью не спится...

Прочтено: 922
Автор: Абрахамс И.

Осень – пора простуд. Часть 1

Прочтено: 873
Автор: Абрахамс И.