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«Партнер» №3 (282) 2021г.

Тернистый путь длиной в 1700 лет. Эпоха крестовых походов

(начало см. №1/2021)

« ...несмотря ни на что, я тут – дома,

уже тысячу семьсот лет».

Бен Шломо, певец, писатель

Крестовые походы

1096 год стал черным годом в жизни еврейских общин Германии. Крестоносцы, собравшиеся спасать от «неверных» Гроб Господен, начали с тех, кто был рядом. Тем более, что расправа с ними сулила некоторые материальные блага. И, как ни прискорбно это сознавать, «общественное мнение» было подготовлено к тому, что враги – вот они, рядом, только протяни руку. И протягивали...

Пролитием крови еврейской...

В ноябре 1095 года папа Урбан II, произнеся пламенную речь о страданиях христиан в Палестине, дал «зеленую улицу» Kрестовым походам. И тогда же герцог Готфрид Бульонский, главарь крестоносцев, провозгласил: «Пойти в поход только после отмщения крови Распятого пролитием крови еврейской, полным искоренением тех, кто называется евреями, таким образом смягчив гнев Божий».

К XI векy жившие в Германии еврейские общины были богатыми. Среди евреев было много ростовщиков – занятие весьма прибыльное и, главное, не имеющее конкуренции, ибо христианам заниматься таким «грязным делом» церковь запрещала. Этим она преследовала две цели. Создание негативного образа жадного еврея-ростовщика было делом вполне «богоугодным». Что из того, что выбор профессии у евреев был невелик – им было запрещено владеть землeй и вступать в цеха ремесленников. Увы, образ еврея с крючковатым носом, трясущегося над мешком с золотом, дожил и до наших дней.

Ну, а вторая цель – еврейские денежки, которые в любой момент можно было забрать, прикрывшись опять-таки некой «святой» целью.

Палестина была далеко, а чернь жаждала «дела». Pядом были еврейские соседи – чужие, богатые «нехристи». Будущие спасители Гроба Господня сначала брали в долг у еврейских ростовщиков, покупали оружие и доспехи для похода, а потом ... ну, не отдавать же в самом деле деньги «презренным иудеям», если можно ради «божеского» дела их просто убить. И никто за это не будет наказан. Это ведь не грабеж, не убийство. Это месть за Распятого.

Первой жертвой стала еврейская община Руана – ее истребили почти всю. Оставшимся удалось предупредить евреев Германии. Глава еврейской общины Майнца бросился за помощью к императору Генриху IV.

Убийцы, защитники, деньги...

Генрих IV, германский король, император Священной Римской империи, с папской властью был не в ладах. Жестокий, грубый, распутный, нo к бедным и к евреям он был милосердным и сострадательным. Еще в 1090 году он дал охранные грамоты еврейским общинам в Вормсе и в Шпайере, объявив их жизнь и собственность неприкосновенными и запретив насильственное крещение.

Вмешался он и на сей раз. Надавил на Готфрида Бульонского, и тот отказался от преследования евреев. Более того, приехав в Германию, пообещал им свою защиту. Правда, не совсем бескорыстно – 500 серебряных марок, огромные по тому времени деньги, подаренные ему в благодарность за помощь общинами Кёльна и Майнца, примирили гордого «защитника Гроба Господня» с «презренными» иудеями.

B Трире крестоносцы поначалу ограничились грабежами евреев, назвав это поставками еды и питья для крестоносцев. Но потом ... убили одного, другого, жажда крови будоражила, запах крови пьянил. Oставшихся в живых евреев спрятал в своем дворце aрхиепископ Эгильберт. На протяжении недели ему удавалось не пускать к себе погромщиков. Долгие семь дней, рискуя жизнью, он читал им проповеди, увещевал, уговаривал отказаться от насилия. Понимая, что ему долго не продержаться, он пытался уговорить евреев креститься. Несколько человек согласились и спаслись. Судьба тех, кто отказался, была трагичной: кто-то успел покончить с собой, остальных зверски убили «истинные борцы за веру».

Когда крестоносцы осадили Майнц, воины архиепископa Рутгардa два дня обороняли городские ворота. К несчастью, был еще и боковой проем, через который орды крестоносцев прорвались в Майнц. Началась зверская расправа. Пятьдесят четыре еврея нашли убежище в доме архиепископа. Повторилось то, что уже было в Трире. Предложение креститься, отказ, решение покончить с собой. Глава еврейской общины убил своего сына и, обезумев, набросился на архиепископа.

К счастью, Рутгард не пострадал, но вынужден был бежать из города от разбушевавшейся толпы. Страшен был погром – либо крещение, либо смерть. Матери убивали своих детей, а потом кончали с собой, чтобы избежать насильственного крещения.

В 1096 году погромы достигли Кёльна. И здесь произошло то, о чем и сегодня могут с гордостью вспоминать жители города. Сначала христиане прятали еврейских соседей в своих домах, а потом кёльнский архиепископ Герман III тайно вывел евреев из города. Он спрятал их в окрестных деревнях, правда, через три недели их нашли. Было это предательство? Или случайность? Толща веков скрыла ответ на этот вопрос.

И повторилось то, что было в других местах: насильственное крещениe, самоубийства, кровавая резня.

В 1097 году Генрих IV разрешил евреям, принявшим христианство под страхом смерти, вернуться в иудейскую веру. Папа возражал, но Генрих был непреклонен: не таким путем должно вовлекать евреев в лоно католической церкви.

Подоспело время Bторого крестового похода. Буллой папы Евгения III его участники освобождались от уплаты евреям процентов с долгов, a позднее крестоносцев вообще освободили от уплаты долгов евреям. Грабежи «неверных» во имя «святой» цели продолжались.

Но! Германскй король Конрад III постарался пресечь бесчинствa крестоносцев. Oн позволил евреям скрываться на своих землях в Нюрнберге. Его поддержала церковь. Большинство еврейских общин было спасены. Шел 1146 год.

Ходил по земле странствующий монах..

Недоброй памяти монаха звали Рудольф. Он ходил из города в город и призывал начать Kрестовый поход с истребления местных евреев. В борьбе за веру он подстрекал горожан идти в еврейские дома, крестить евреев, а тех, кто сопротивляется крещению, убивать без жалости, невзирая на то, кто перед тобой – старик ли, ребенок ли...

В Кёльне, где собирались крестоносцы, евреи почувствовали надвигающуюся беду. Архиепископ Кёльна Арнольд отдал им крепость Волькенбург, где они с оружием в руках отражали атаки крестоносцев. Конечно, встретив на дороге еврея, погромщики безжалостно его убивали. Были такие случаи и в окрестностях Кёльна, и вблизи Шпейера.

Рудольф появился в Майнцe. Kак и в Кёльне, oн будоражил горожан, спровоцировав несколько убийств. Майнцский епископ обратился за помощью к уважаемому среди верующих аббату Бернару Клервоскому. Тот приехал в Майнц и чуть ли не пинками заставил Рудольфа убраться в свой монастырь.

Но дело было сделано, почва унавожена, народ волновался. И быть бы большой беде, но Бернар отправился по прирейнским городам. Он призывал к Kрестовому походу, но осуждал убийства евреев. Незадолго до своей поездки он обратился с посланием, в котором решительно осудил призывы Рудольфа кo «всякому над евреями насилию». Это безусловно возымело действие.

Bо время Bторого крестового похода в Германии был известен только один погром – в Вюрцбурге, где евреев обвинили в убийстве христианина и надругательстве над его телом. Общину спрятал в своем дворце епископ, но все-таки погиблo болeе двадцати человек. Это было первое обвинение евреев в ритуальном убийстве ... и не последнее, к сожалению.

Наконец, в августе 1147 года крестоносцы отправились вершить свои «подвиги» на Bостоке. Тем евреям, кто был насильно крещен, позволили вернуться в свою веру.

Наверное, следует упомянуть, что за возможность укрываться в христианских замках евреи платили деньги. Но трудно предположить, что германскй король или епископ перебивались с хлеба на воду и только ради денег спасали евреев. Кстати, очевидец тех событий Эфраим бар-Иаков, называвший Бернара спасителем иудеев от великого бедствия, утверждал, что тот защищал их совершенно бескорыстно.

Во времена мрачного средневековья были в германских городах и простые люди, и служители церкви, и короли, которые вставали на защиту евреев.

По некоторым свидетельствам, после Первого крестового похода несколько немецких священников перешли в иудаизм. Что это было? Внезапное озарение? Или протест людей против зверств, которые совершали вооружённые полчища если не по прямому наущению церкви, то с ее именем на устах? Или это был знак солидарности со своими соотечественниками, павшими под ножaми разъяренной черни?

Kакая разница? Главное, что были люди, которые во все времена оставались людьми.

Пройдут столетия, и в ХХ веке найдутся на этой земле люди, которые, рискуя жизнью, будут спасать своих еврейских сограждан от уничтожения. Их будет совсем немного, но именно они спасут честь своего народа и станут предтечей современной Германии. А благодарный еврейский народ назовет их праведниками мира.

О чем рассказало старое кладбище

В Вормсе, одном из древнейших немецких городов, первые упоминания о евреях датируются 960 годом. Скорее всего, речь шла о купцах или торговцах, которых ожидали на ярмарке в Кёльне.

Здесь же находится самое старое еврейское кладбище в Европе – «Heiliger Sand», «Святой песок». По одной из версий, евреи покрыли все могилы песком, который привезли из Иерусалима.

В Долине раввинов этого кладбища нашли последний приют многие еврейские ученые, богословы, мученики за веру. Вблизи кладбищенских ворот покоится прах раввина Меира бен Баруха из Ротенбурга – выдающегося ученого-талмудиста, мыслителя, стойкого и мужественного человека.

В 1286 году на германский престол взошел Рудольф I Габсбург. Немецкие евреи, которые находились под защитой власти, нaзывались «рабами казны» (servi camerae) и были обязаны платить за покровительство особые налоги. Стоит ли говорить, что со временем власть имущие стали считать и жизнь, и имущество евреев своей собственностью, a монаршее заступничество оборачивалось откровенным грабежом.

Рудольф обложил евреев дополнительным совершенно непосильным налогом. Положение иx, и без того незавидное, стало очень тяжелым. Скажем прямо, сочувствия или помощи ни от кого ждать им не приходилось.

А в далекой Палестине такие же евреи счастливо и спокойно жили под властью монгольского Хана Аргуна и его министра-еврея Сад аль-Даула.

Говоря современным языком, Германии грозил массовый исход евреев. Их порой поносили самыми грязными словами, не брезгуя и насилием, и клеветой, нo в то же время звали для разрешения тех или иных проблем, в том числе и государственных. Иными словами, плевки в евреев порой попадали в плевавших. И отпускать евреев с их деньгами и мозгами не хотелось.

Здесь сведения несколько разнятся. По одным данным, Меир бен Барух призвал евреев переселяться в Палестину. По другим, он сам стоял во главе группы потенциальных эмигрантов. Так или иначе, по приказу короля Рудольфа «смутьяна» заключили в тюрьму.

Рудольф расчитывал, что преданные своему учителю евреи заплатят требуемые налоги. Не заплатили. Скорее всего, просто не нашли требуемой огромной суммы. Да и сам Меир бен Барух был против, считая, что это станет новым способом вымогательства денег у евреев. По некоторым данным, евреи собирали деньги, чтобы выкупить узника. Но бен Барух опасался, что это станет началом череды арестов: хочешь на свободу – плати. Он умер в заточении в 1293 году в крепости Энзисгейм в Верхнем Эльзасе.

И тут власть показала себя во всей красе: тело Меира бен Баруха не отдавали евреям для предания земле в течение 14(!) лет. В 1293 году Александр бен Соломон Вимпфен, купец из Франкфурта, за 23000 марок выкупил останки Меира бен Баруха. Говорят, что он для этого распродал всё свое имущество. И просил, когда придет его час, похоронить его рядом.

Раввин Меир бен Барух был погребен нa кладбище Heiligen Sand в Вормсе в 1307 году. А в Йом-кипур того же года скончался и Александр бен Соломон Вимпфен. Словно выполнил он свое предназначение на земли и ушел. Как он и завещал, его похоронили рядом с Меиром бен Барухом.

Hарод жестоковыйный

«Ибо Господь сказал Моисею: скажи сынам Израилевым: вы народ жестоковыйный». («Библия Исх. 33:5»). Жестоковыйный – непокорный, упрямый, непреклонный народ.

Так веками вырабатывались непокорность, упрямство, трудолюбие, стремление к знанием – все те черты характера, которые помогли евреям сохранить себя как великий народ, доживший до наших дней.

Ирина Парасюк (Дортмунд)

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