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«Партнер» №3 (282) 2021г.

Михаил Горбачев. Крушение мллюзий

К 90-летию со дня рождения

Худшие времена для дурных режимов

наступают тогда, когда они

делают попытку исправиться.

Алексис Токвиль

Слова, вынесенные в эпиграф, принадлежат выдающемуся французскому государственому деятелю и мыслителю, жившему в первой половине XIX века. Сегодня они звучат так свежо, как будто сказаны про Советский Союз конца XX века, когда к власти пришел М.С.Горбачев. Он сделал попытку реформировать СССР, и страна рассыпалась, как карточный домик, прихватив за собой в небытие весь Варшавский блок. Сегодня все историки признают, что к 1985 году экономического кризиса в стране еще не было. Он возник и стал приобретать катастрофический характер лишь в ходе перестройки. И хотя его предпосылки складывались в предшествующую эпоху, политика реформаторства привела не к подавлению кризисных тенденций, а к их стимулированию.

От трех предыдущих генсеков Горбачеву досталось тяжелое наследие: промышленность, сельское хозяйство, наука и образование, здравоохранение – всё было плохо или очень плохо. А еще была затяжная афганская война. Ситуация требовала решительных действий. Приход Спасителя был неизбежен. И Он явился в лице 54-летнего М.С.Горбачева, который мог говорить не по бумажке, что выгодно отличало его от прежних «вождей».

Появление его породило множество надежд и иллюзий. Я всегда считал себя скептиком, которого на мякине не проведешь. Однако и я на какой-то момент поверил в Спасителя. По-видимому, в каждом человеке сидит неистребимая вера в победу добра. Тем горше было мое разочарование. (Отвлекаясь от темы, скажу, что в эпоху «позднего» Ельцина таким спасителем России казался Владимир Путин: молодой, энергичный, решительный лидер, к тому же еще не испорченный властью.)

Введение

Кто-то назвал М.С.Горбачева «обкомовским выдвиженцем». Он был типичным комсомольским и партийным функционером: после защиты диплома на юридическом факультете МГУ он с первого и до последнего дня своей трудовой карьеры был на комсомольской, а затем на партийной работе. Я не стану говорить о тех ступеньках, по которым он поднимался к вершине власти. Надо отметить, что писать о нем чрезвычайно трудно. Во-первых, имеется огромное количество материала, из которого нужно выбрать что-нибудь, по возможности, оригинальное и достаточно связное. Во-вторых, потому что мы, его современники, хорошо помним то хорошее, что он сделал или пытался сделать, и всё то менее хорошее, что из этого произросло. Поэтому не хочется повторять общеизвестные факты. И, в-третьих, его жизнь после отказа от власти (а прошло почти 30 лет) менее известна, но это уже жизнь частного лица и, соответственно, она не столь интересна.

Следует отметить, что правление Горбачева началось и проходило не под счастливой звездой. 26 апреля 1986 года произошла катастрофа на Чернобыльской АЭС, 31 августа того же года затонул круизный теплоход «Нахимов», затем случилась трагедия под Уфой, когда два пассажирских поезда, идущих навстречу друг другу, въехали в облако вытекшего из трубы газа и взорвались. А потом пошло-поехало: межнациональные и иные конфликты один за другим сотрясали страну.

Михаил Сергеевич и Раиса Максимовна

Рассказывая о Горбачеве, нельзя не упомянуть его жену Раису Максимовну. Она оказывала на него большое влияние. Будущая первая леди окончила на отлично философский факультет МГУ и, не имея никаких связей, получила рекомендацию в аспирантуру. Это была красивая, образованная, свободно владеющая английским языком женщина с прекрасным вкусом, и именно это вызывало зависть и явное раздражение у многих наших граждан, в особенности женщин. Кстати, именно эту неприязнь к Горбачевой использовал Ельцин в своей подковерной борьбе с президентом. В культурном отношении она далеко превосходила своего мужа. Михаил Сергеевич ее любил, ценил и постоянно с ней советовался. Лично я не вижу в этом ничего плохого, однако он получил за это унизительную кличку «Райкин муж».

Еще до того, как Горбачев стал во главе государства, он с женой был с официальным визитом в Лондоне. Вот как писала английская пресса об этом визите: «Когда Горбачев и Раиса Максимовна вышли вместе из самолета, он в хорошо скроенном костюме, с благожелательной улыбкой, она просто блистательная, все были просто в шоке». Впоследствии Маргарет Тэтчер так отозвалась о Раисе Горбачевой: «Она вошла в нашу жизнь и стала символом надежды на перемены, на лучший мир».

Внутренняя политика. Только даты

1985 год. Начало антиалкогольной кампании. 7 мая было опубликовано соответствующее постановление. Кампания привела к резкому уменьшению поступлений в бюджет, вырубке ценных сортов винограда и дефициту сахара, который стали использовать в самогоноварении. Впоследствии Горбачев признал, что эта кампания была ошибкой.

1986 год. Февраль: начало политики «гласности». Август: закон о либерализации въезда и выезда за границу. Ноябрь: закон об индивидуальной трудовой деятельности.

1987 год. Июнь. Начало политики «перестройки». Коренной пересмотр плановых принципов управления экономикой.

1988 год. Июнь: программа политических реформ. Июль: закон «О кооперации».

1989 год. Март: альтернативные выборы народных депутатов СССР. Май: 1-й съезд народных депутатов. Декабрь: 2-й съезд народных депутатов.

1990 год. Март: 3-й съезд народных депутатов. Отмена 6-ой статьи Конституции о руководящей роли КПСС. М.С.Горбачев избран Президентом СССР. Июль: проект нового союзного договора. Декабрь: принят Закон, признающий наличие частной собственности.

1991 год. Апрель: повышение вдвое розничных цен. (Хочу напомнить, что в сталинские времена 1 апреля регулярно проводилось снижение цен.) Август: провозглашение ГКЧП, закончившееся арестом всех членов Комитета. Декабрь: подписаны Беловежские соглашения о выходе РСФСР, Украины и Белоруссии из состава СССР, который на этом прекратил свое существование. 25 декабря М.С. Горбачев подал заявление об отставке.

Горбачев находился во главе партии и государства шесть с половиной лет. Реформы Горбачева не пользовались поддержкой партийных работников, потому что он подорвал их уверенность в стабильности, т.е. в том, что завтрашний день они встретят в том же кресле. Какой-то умник сказал, что состояние партийно-советского аппарата в период перестройки можно было сравнить с пожаром в публичном доме во время наводнения.

Внешняя политика

С началом перестройки и уходом А.А.Громыко с поста министра иностранных дел во внешней политике стали происходить серьезные изменения. Вот кратко основные направления:

смягчение противостояния между Востоком и Западом посредством переговоров;

урегулирование региональных конфликтов;

расширение экономических связей с мировым сообществом.

Был резко снижен уровень военного противостояния: подписаны соглашения об уничтожении ракет средней и меньшей дальности, об ограничении наступательных вооружений и снижении количества обычных вооружений. СССР в одностороннем порядке сократил численность сухопутных войск на 500 тыс. человек.

Был положен конец бессмысленной войне в Афганистане. В мае 1989 года произошла нормализация отношений с Китаем: были подписаны долгосрочные соглашения о политическом, экономическом и культурном сотрудничестве. В апреле 1991 года М.С.Горбачев нанес визит в Японию, чтобы подготовить почву для подписания мирного договора и оживления двусторонних отношений.

Политика отказа от применения силы в международных отношениях, в том числе и по отношению к союзникам, ускорила процесс падения коммунистических режимов в странах Восточной Европы. В ГДР, Польше, Чехословакии, Венгрии, Болгарии, Румынии к власти пришли демократические силы. Лидеры новых государств взяли курс на разрыв связей с СССР и сближение со странами Запада. В 1990 году в Москве состоялась встреча канцлера ФРГ Г.Коля с М.С.Горбачевым, на которой было достигнуто соглашение об объединении двух германских государств и вхождении единой Германии в состав НАТО. В том же году Горбачев был удостоен Нобелевской премии мира. 1 июля 1991 года был юридически оформлен роспуск Варшавского договора. К этому времени советские войска уже покинули Венгрию и Чехословакию.

Почему рухнул «Союз нерушимый республик свободных»?

На подобный вопрос есть не один, а много ответов, и все они правильные. Во-первых, потому что страна надорвалась экономически, вкладываясь в гонку вооружений. Как впоследствии стало известно, американцы и особенно англичане умело провоцировали эту гонку, допуская «утечку информации» о своих мнимых достижениях в военной области. Второй причиной, приведшей к распаду, было то, что всем надоела тотальная ложь и лицемерие. И еще потому, что нацреспублики и в особенности их лидеры хотели самостоятельности. И еще потому, что компартия деградировала и партийные чиновники хотели хапать только себе. Можно привести множество других причин. В конце концов, союзная власть ослабела и утратила контроль за происходящими событиями. СССР рухнул, потому что все полагали, что можно жить лучше, и видели, что другие живут иначе и лучше. Как заметил когда-то Максим Горький, «жизнь всегда будет достаточно плоха, чтобы желание лучшего не угасло в человеке».

Можно ли назвать Горбачева реформатором? Вряд ли. По моему мнению, реформатор – это тот, чьи заявленные цели и полученные результаты совпадают или почти совпадают. Каков оказался результат горбачевских реформ? Мы были недовольны отсталым советским производством – а получили взамен вовсе рухнувшее. Мы были недовольны низким уровнем жизни – а стали совсем бедными и нищими. Мы были недовольны советской бюрократией – а получили взамен расплодившееся и донельзя коррумпированное чиновничество. Мы были недовольны замалчиваемыми несправедливостями – а получили несправедливость откровенную, наглую и циничную. Нравы упали, преступность выросла, всё стало продажно.

Раньше народ имел хотя бы одну отраду – чувствовать себя великим, причем лично каждый – чувствовал себя частью этого величия. На смену этому пришло чувство личной униженности и бедности и, соответственно, чувство униженности, бедности и развала державы.

Размышляя о плачевных результатах перестройки, Н.И.Рыжков, который при Горбачеве одно время был главой правительства, сказал, что нельзя было реформировать одновременно и политическую, и экономическую ситему. В Китае модернизация экономики проводилась по сценарию, разработанному Дэн Сяопином, когда экономические реформы велись при стабильной политической системе. Эти реформы позволили Китаю преодолеть экономическую отсталость и стать одной из великих мировых держав.

Кстати, Дэн Сяопин, который не занимал высоких государственных постов, принимал активное участие в жестоком подавлении студенческих волнений на площади Тяньаньмэнь в 1989 году. Число жертв этой кровавой расправы исчислялось тысячами. Зато страна сохранила политическую стабильность и позже стала великим Китаем. Горбачев подобного сценария испугался и полностью отпустил возжи.

После отставки

Семья Горбачева в полном составе выехала в Германию. Он остался в России и живет один в доме на Рублевском шоссе. Во всех хозяйственных вопросах ему помогают сотрудники ФСО. Этот «сервис» ему положен по закону как бывшему президенту СССР. Он так и не помирился со своим главным оппонентом Борисом Ельциным, но приехал на его похороны и отстоял очередь вместе с обычными гражданами.

Он выступает и читает лекции как один из самых популярных политиков мира. Какой-то медиаменеджер выразился так: «Я бы сказал, что в течение 20 лет он был одним из самых востребованных политиков в индустрии лекций. Я представлял Рейгана, Миттерана, Валенсу, но с Горбачевым не мог соперничать никто. Это был человек, который действительно изменил мир. Он был настолько популярен в Америке, что мог бы участвовать в президентских выборах и победить».

На Западе его популярность была гораздо выше, чем в России. В 1996 году на выборах президента России он выставил свою кандидатуру (кстати, вопреки совету Раисы Максимовны) и набрал всего 0,51% голосов (просто катастрофа!).

Горбачев о Путине

19 декабря 2007 года в американском журнале Time была опубликована статья М.С.Горбачева под заголовком «Путин нужен России». Вот основные тезисы этой статьи. «Владимир Путин многое сделал для России. После хаоса 90-х годов было жизненно необходимо укрепить государство и предотвратить его распад. В таких условиях руководителю приходится идти на определенные меры авторитарного характера, хотя части из них можно было избежать – например, ограничительных изменений в законе о выборах и контроле над СМИ. Я не согласен с теми, кто говорит, что Путин отошел от демократии. Он не перешел ту черту, которая превратила бы российскую систему в авторитарный режим... Я одобряю решение Путина не баллотироваться в президенты третий раз. (Хочу напомнить, что статья написана задолго до «обнуления», а именно в конце 2007 года, т.е. перед перед президентскими выборами 2008 года.)

И я не вижу ничего плохого в его желании влиять на происходящее в стране после завершения президентского срока. Это его право – а России понадобится его опыт, чтобы сгладить наш переход к устойчивой демократии... (И далее): Нам нужны эффективная оппозиция, подотчетность власти, усиление роли парламента и судебной системы. Несправедливая критика и ничем не оправданные требования к России со стороны наших партнеров не способствуют улучшению отношений с Западом. Но я убежден, что Россия добьется новых успехов на пути демократии – так, как и подобает мировой державе: без потрясений, без революций и с достоинством».

В 2011 году Горбачев высказал мнение, что Путин начал заболевать той же самой болезнью, что когда-то и он сам, – самоуверенностью.

Отношение к Горбачеву сегодня

Как показал опрос общественного мнения, проведенный Левада-Центром в 2011 году, 18% жителей России относятся к Горбачеву положительно (с симпатией – 4%, с признательностью – 3%, с уважением – 9%, с восхищением – 2%), а 28% – отрицательно (с раздражением – 9%, с неприязнью – 10%, с презрением – 5%, с отвращением или ненавистью – 4%). Остальные относятся к нему безразлично или затруднились ответить.

Как тут не вспомнить фразу из кинофильма «Весна в Москве»: «Если вас очень сильно хвалили, значит будут сильно ругать». Впрочем, всё забывается, и я рискну предположить, что с течением времени количество безразличных будет постоянно расти.

Подводя итог, можно сказать, что М.С.Горбачев – самая трагическая фигура в новейшей российской истории: он искренне хотел сделать как лучше, а получилось, как всегда – и даже хуже.

Григорий Калихман (Дортмунд)

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