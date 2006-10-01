История >> Люди, вошедшие в историю

«Партнер» №3 (282) 2021г.

200 лет со дня рождения Бёртона

19 марта1821 года – 200 лет со дня рождения Бёртона

Ричарда Френсиса Бёртона называли одним из самых замечательных людей XIX века. И не зря – за свою жизни он побывал дипломатом, открывателем неизвестных земель, переводчиком с редких языков, шпионом и писателем. Родившийся в семье британского офицера, он поразил своих отца и мать уже в пять лет, когда обнаружилось, что он свободно говорит на латыни и древнегреческом языке. Родители пророчили сыну прекрасное будущее. Но в юные годы он их разочаровал: был исключен из Оксфорда за участие в запретной студенческой сходке. Не растерявшись, Бёртон записался в армию компании «Ост-Индия» и отправился на корабле в Индию, готовый к сражениям. Но опоздал – восстание местных племен было подавлено. По приказу руководства он сумел изучить за несколько месяцев не только местные языки, но и привычки, и образ жизни этих народов так, чтобы не отличаться от местных и стать своеобразном шпионом. Он даже поселил у себя стайку обезьян, надеяcь познать их язык тоже.

Однако через 10 лет служба ему надоела. Один из его многочисленных биографов писал о «демонической свирепости» Бёртона, о том, как тот «в одном из боёв сражался с большим количеством врагов…» Видимо, спокойная жизнь была не для него. Он задумал посетить Мекку и Медину – два города, считавшиеся мусульманскими святынями и оберегавшимися от любознательных иноверцев. Узнав об этом, даже Королевское географическое общество отговаривало Бёртона от подобной авантюры. А финансировать поездку согласилось при одном условии – если он останется живым. Несколько месяцев Бёртон потратил на изучение арабского языка и образа жизни мусульман. Но на пути в Мекку на их караван напали разбойники. К счастью, их удалось отогнать. И, ничем не отличаясь от обыкновенного знатного паломника, он под именем шейха Абдуллы посетил-таки и Мекку, и самое священное место – храм Каабы. Результатом паломничества стал титул ходжи и право носить зелёный тюрбан. А также и книга: «Паломничество в Аль-Медину и Мекку», которая сделала его знаменитым в Англии.

Едва передохнув, он отправился в новую экспедицию. Великобритания желала расширять зоны торговли. И он стал первым европейцем, отправившимся в древний священный для мусульман город Харрар, который находился на территории нынешней Эфиопии. Считалось, что этот город падет, как только в нем появится первый христианин. На этот раз он представился арабским купцом и был принят эмиром. На обратном пути он едва не погиб в пустыне от нехватки воды. Только благодаря птицам удалось отыскать оазис.

Вернувшись, он познакомился с лейтенантом Джоном Спиком и вместе с ним задумал новую экспедицию с целью поиска истоков великой африканской реки – Нила. В те годы для цивилизованного мира это была сложнейшая географическая загадка. Экспедиция оказалась самой многочисленной и самой неудачной. Под командой Бёртена и лейтенанта Спика находились еще два лейтенанта и большая группа африканцев-носильщиков. Но в самом начале пути группу атаковала шайка из более чем двухсот туземцев. Один лейтенант был сразу убит. Израненный Спик попал в плен. А лицо Бёртона было насквозь проткнуто стрелой. Наконечник пронзил правую щеку и вышел из левой. И всё же он сумел спастись бегством со стрелой, торчащей из его щёк. А через два года он вновь отправился на поиски Великих африканских озер и истоков Нила. Всё с тем же Спиком. В этом труднейшем походе оба они страдали от африканских тропических болезней. Спик почти оглох и ослеп, у Бёртона на несколько дней отнялись ноги и его несли носильщики. И всё же они дошли до великих озер, намного упростив следующим исследователям поиски истоков Нила.

Эту экспедицию Бёртон описал в книге «Озера экваториальной Африки. И, как всегда, он рассказывал не только о географических открытиях, но и о людях из встреченных племен, об их обычаях. Это были колоссальные открытия – так благодаря им цивилизованные европейцы познавали свою планету. После этой экспедиции королева Англии наградила Бёртона рыцарским титулом и орденами. Став основателем Антропологического научного общества, он перешел на дипломатическую службу. Великобритания назначила его консулом cначала в Дамаске, потом в других странах. Служба дала ему время для написания научно-географических книг. А также для перевода на английский древних книг народов Востока. В том числе Камасутру и Тысячу и одну ночь. А знал он к концу жизни сорок языков.

Валерий Воскобойников

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