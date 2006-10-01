История >> Люди, вошедшие в историю

«Партнер» №3 (282) 2021г.

1975 лет со дня рождения Плутарха

Если год рождения одного из всемирно известных древнейших историков и писателей сохранился в памяти человечества, то весенний месяц, в котором он появился на свет, называют предположительно. Родители его принадлежали к среднему классу. Это не помешало ему перебраться в Афины и получить там прекрасное образование. Его родной город стоял в долине Беотия, окруженной горами и издавна считавшейся самым плодородным местом в Древней Греции. Здесь рождались знаменитые полководцы, поэты, прекрасные музыканты, художники. Повезло ему и с высокообразованным учителем Аммонием, последователем Платона. С ним он изучил философию, риторику, математику. A когда Аммоний передал все свои знания, они вместе отправились в Дельфы. Благодаря своему знаменитому оракулу, к которому за предсказаниями будущего обращались все жившие в Элладе правители, этот город был тогда религиозным центром.

Из Дельф он вернулся в родной город и очень скоро поступил на государственную службу. Его должность называлась архонт-эпоним – своего рода градоначальник, глава городских властей. Почти сразу ему пришлось выполнить важное задание – доложить проконсулу провинции о требованиях жителей его городка. Удачно исполнив задание, он собрал юношей, желающих учиться. Так в Греции образовалась еще одна академия, в которой он был основным лектором. Вскоре он женился. Обзавелся детьми. А когда один из четырех сыновей, едва родившись, умер, написал свое первое произведение «Утешение к супруге».

Оно сохранилось и до наших дней. Большинство наших современников знает Плутарха лишь как автора «Сравнительных жизнеописаний» – 22 биографии знаменитых греков и римлян. В этой книге, которую с увлечением продолжают читать и две тысячи лет спустя после ее создания, cопоставляются дела и жизни не только Юлия Цезаря, Александра Македонского, царя Спарты Леонида, но и ораторов, таких как Демосфен и Цицерон. Плутарх подобрал их попарно, сравнивая подвиги и заблуждения. «Жизнеописания» стали ценнейшим материалом для познания истории человечества. Но это лишь незначительная часть его книг. Всего он создал 210 сочинений, причем почти все они сохранились до нашего времени. В их список входят и 78 произведений, которые он назвал «Моралиями».

Несмотря на постоянную занятость, он успел подружиться со знаменитыми римлянами. В результате друг римского императора Траяна Квинт Сосий Сенецион и соратник императора Веспасиана Луций Местрий Флор записали его членом рода Местриев, так что Плутарх получил римское гражданство и стал называться Местрий Плутарх. А император Траян запретил своему наместнику Ахайе предпринимать любые серьезные дела на родине Плутарха, не получив у того разрешение. Плутарху исполнилось 50 лет, когда его упросили вновь вернуться в Дельфы, чтобы занять там одно из самых почётных мест в Греции – стать жрецом Храма Аполлона. В результате своим служением он приобрёл столь большое уважение, что люди, жившие вокруг Дельф, воздвигли ему памятник.

Валерий Воскобойников

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