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Журнал «ПАРТНЕР»

Журнал «ПАРТНЕР»
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История >> Памятные даты
«Партнер» №3 (282) 2021г.

240 лет со дня открытия планеты Уран астрономом Гершелем

Астрономом Уильям Гершель стал по воле короля Англии Георга Третьего. До этого он был простым музыкантом, сбежавшим из Германии, дабы избежать набора в армию. В небольшом курортном городке Бате он зарабатывал себе на жизнь в местном оркестре, играя на скрипке и гобое. Еще он давал уроки музыки. У него была одна страсть – он мечтал нанести на карту все звезды северного полушария. Телескоп он изготовил сам. И 13 марта 1775 года, изучая звезды в области созвездия Тельца, обнаружил странную «либо звезду, либо комету». Об этом странном явлении он решил немедленно сообщить в Королевское общество. Новость вскоре обнародовали, а спустя два месяца российский астроном А. В. Лексель после дополнительных наблюдений и расчетов объявил, что англичанин Гершель открыл вовсе не комету. А самую настоящую планету. Впервые за тысячелетия была открыта новая планета! И король Англии Георг Третий, сам увлеченный астрономией, тут же посвятил музыканта Гершеля в рыцари и назначил королевским астрономом с пожизненным жалованием. А Оксфордский университет принял Гершеля на должность профессора астрономии. Так на карте звездного неба появилась планета Уран.

 

Валерий Воскобойников

 

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