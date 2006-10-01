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160 лет отмены крепостного права в России
160 лет отмены крепостного права в России
3 марта 1861 года император Александр II подписал Манифест «О Всемилостивейшем даровании крепостным людям прав состояния свободных сельских обывателей», который через два дня обнародовали в Успенском соборе Кремля. Этот манифест отменил крепостное право, а по сути – рабство, существовавшее в России на протяжении нескольких веков, и начал новый этап в жизни Российской империи. В память об отмене крепостного права были даже выпущены государственные награды. Медали: За труды по освобождению крестьян, За труды по устройству удельных крестьян, За труды по устройству военно-заводского населения.
Валерий Воскобойников
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